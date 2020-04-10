Катастрофа самолета президента Польши под Смоленском. 10 лет со дня трагедии

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 апреля 2020 года исполняется десять лет со дня гибели в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качиньского и ряда высокопоставленных чиновников и военачальников. ТАСС рассказывает об этом авиапроисшествии и расследовании его причин.

Катастрофа

10 апреля 2010 года пассажирский авиалайнер Ту-154М (бортовой номер PLF 101) 36-го особого авиаполка Воздушных сил Республики Польша, следовавший специальным рейсом из Варшавы в Смоленск, потерпел крушение при заходе на посадку на аэродроме "Смоленск-Северный". Катастрофа произошла в условиях сильного тумана.

Самолет опустился ниже допустимой высоты и задел левым крылом верхушку березы. В результате с резким кренением он перевернулся влево более чем на 180 градусов, упал днищем фюзеляжа кверху на землю в 200-300 м от торца взлетно-посадочной полосы и разрушился.

В результате крушения погибли все находившиеся на борту - семь членов экипажа и 89 пассажиров, в том числе президент Польши Лех Качиньский с супругой Марией, руководитель канцелярии президента Владислав Стасяк, глава нацбанка Польши Славомир Скшипек, замминистра иностранных дел Анджей Кремер, другие высокопоставленные чиновники, почти все высшее военное командование, ряд общественных и религиозных деятелей Польши. Правительственная делегация направлялась на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу (под Смоленском).

Разбившийся самолет был выпущен в 1990 году Куйбышевским авиационным производственным объединением (КуАПО; ныне АО "Авиакор", Самара). Он имел заводской номер 90А837, был оснащен двигателями Рыбинского моторостроительного завода (ныне - ПАО "ОДК-Сатурн", Рыбинск, Ярославская обл.). Первый полет совершил 29 июня 1990 года; поступил в распоряжение Воздушных сил Польши 12 июля 1990 года; последний ремонт был проведен 21 мая - 21 декабря 2009 года на заводе-изготовителе. По состоянию на 8 апреля 2010 года налетал 5 143 часа, нареканий в работе у летного состава не вызывал.

Траур

С 10 по 18 апреля в Польше был объявлен общенациональный траур, 12 апреля - в России. Полномочия главы польского государства временно принял маршал сейма Бронислав Коморовский (позднее, 4 июля 2010 года, он был избран президентом Польши от партии "Гражданская платформа").

Расследование

В день катастрофы по распоряжению президента России Дмитрия Медведева была создана правительственная комиссия по расследованию обстоятельств происшествия во главе с премьер-министром Владимиром Путиным. Министр юстиции Польши Кшиштоф Квятковский заявил, что Польша начнет независимое расследование. Уголовные дела по факту гибели авиалайнера завели Главное следственное управление Следственного комитета при прокуратуре России (СКП, ныне - Следственный комитет, СК РФ) и Главная военная прокуратура Польши. Расследование технических обстоятельств катастрофы было возложено на совместную комиссию Межгосударственного авиационного комитета (МАК), куда вошли 25 специалистов из Польши, а также представители Министерства обороны России.

17 апреля завершила работу техническая комиссия на месте ЧП, 19 апреля были расшифрованы записи всех найденных черных ящиков самолета. 19 мая председатель МАК Татьяна Анодина сообщила, что техническая комиссия исключила версию теракта, взрыва, пожара или отказа авиационной техники на борту. Было установлено, что до столкновения с землей все системы самолета работали в штатном режиме, при этом в кабине кроме членов экипажа находились посторонние лица. 25 мая руководитель польской госкомиссии по расследованию авиационных происшествий сообщил, что в кабине лайнера находился главнокомандующий Воздушными силами республики генерал Анджей Бласик. 8 июня представители МАК объявили, что вторым посторонним в кабине был шеф протокола МИД Польши Мариуш Казана. 20 октября техническая комиссия МАК передала полномочному представителю Польши отчет о расследовании катастрофы. 17 декабря премьер-министр республики Дональд Туск заявил, что в отчете допущено множество нарушений и неточностей; польская сторона направила в МАК свои претензии.

Окончательный отчет МАК

12 января 2011 года МАК выпустил окончательный отчет по расследованию авиапроисшествия. Согласно документу, причинами крушения были ошибочные действия летчиков - решение о заходе на посадку и отказ от ухода на второй круг в метеоусловиях хуже установленного минимума, снижение ниже минимальной допустимой высоты в 100 м, игнорирование сигналов системы предупреждения об опасном сближении с поверхностью земли. По заключению экспертов, летчики допустили ошибки, находясь под психологическим давлением из-за присутствия в кабине главкома Воздушных сил. Системными причинами катастрофы были названы недостатки в организации летной работы и подготовке членов экипажа при обеспечении особо важного полета.

Выводы польских экспертов

29 июля 2011 года комиссия государственной авиации по расследованию авиакатастроф МВД Польши представила свой отчет, где причиной ЧП было названо снижение ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг. В качестве одного из факторов, повлиявших на развитие ситуации, комиссия назвала недостаточное аэронавигационное обеспечение полета со стороны диспетчеров аэропорта "Смоленск-Северный". В докладе отмечены недостатки в техническом обеспечении аэродрома - в частности, было выявлено нарушение работы сигнальных огней приближения.

9 марта 2012 года был опубликован доклад Верховной контрольной палаты Польши, во многом повторявший выводы экспертов МАК. Авторы документа установили, что с 2005 года визиты высшего польского руководства с использованием спецтранспорта Воздушных сил осуществлялись без соблюдения достаточного уровня безопасности.

10 сентября члены польской партии "Закон и справедливость" (основанной братьями Качиньскими и находившейся тогда в оппозиции), ранее создавшие парламентскую группу по расследованию причин катастрофы, выступили с версией о том, что крушение самолета под Смоленском стало следствием взрыва на борту. Позднее Главная военная прокуратура Польши опровергла выводы доклада парламентариев - следов взрывчатки на обломках самолета обнаружено не было.

Дальнейший ход расследования

24 марта 2015 года Главная военная прокуратура Польши обвинила в причастности к катастрофе двух российских военных авиадиспетчеров: один из них был обвинен в создании ситуации непосредственной опасности в воздухе, другой - в неумышленном доведении до катастрофы в воздушном пространстве. При этом основной причиной катастрофы прокуратура посчитала ошибки в действиях летного экипажа Ту-154М. Кроме того, согласно выводам польских следователей, для перевозки пассажиров категории "особо важные персоны" экипаж был подобран неверно, и командир воздушного судна не имел права садиться за штурвал лайнера.

7 апреля 2015 года польская радиостанция RMF FM опубликовала новую (более подробную, чем доступная следствию ранее) расшифровку аудиозаписей из кабины пилотов PLF 101. Предоставленный текст позволил предположить, что генерал Анджей Бласик оказывал давление на экипаж, требуя посадить самолет без ухода на второй круг. Представитель Главной военной прокуратуры Польши Марчин Максян заявлял, что новая стенограмма содержит ряд неточностей и не может считаться "ясным и полным материалом".

9 апреля 2015 года официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил, что основная работа по уголовному делу выполнена, его материалы составили более 400 томов. В ходе следствия были допрошены более 500 свидетелей, осмотрено свыше 1,5 тыс. различных объектов и документов, проведено более 1,5 тыс. экспертных исследований. Маркин отметил, что окончательное процессуальное решение по делу не может быть вынесено в том числе из-за того, что польская сторона не ответила на ряд запросов российского следствия.

В октябре 2015 года к власти в Польше вновь пришла партия "Закон и справедливость". Новое правительство заявило о недостаточно тщательном изучении всех обстоятельств трагедии прежним руководством страны. В начале марта 2016 года решением Антония Мачеревича (министр национальной обороны Польши в 2015-2018 годах) была возобновлена работа правительственной комиссии по расследованию авиационных происшествий, которая еще в 2011 году закрыла дело об авиакатастрофе, опубликовав отчет о своей работе.

В апреле 2019 года возглавивший к этому моменту комиссию Антоний Мачеревич сообщил, что лаборатория, близкая к Министерству обороны Великобритании, якобы обнаружила на обломках Ту-154 частицы взрывчатого вещества. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко отвергла доводы британских экспертов.

Приговор организаторам полета

13 июня 2019 года окружной суд Варшавы вынес вердикт по делу об организации полета президентского авиалайнера. На скамье подсудимых находились пять польских чиновников: бывший глава канцелярии премьер-министра Польши Томаш Арабский, два сотрудника этой канцелярии и два дипломата посольства Польши в Москве. Их обвинили в невыполнении служебных обязанностей во время организации полета Ту-154М в Смоленск. Два фигуранта дела были признаны судом виновными. В частности, Арабский был приговорен к наказанию в виде десяти месяцев лишения свободы с отсрочкой на два года, "так как не выполнил свои обязанности в качестве организатора авиаперелета статуса HEAD (с участием первого лица)". Оставшихся троих фигурантов дела признали невиновными.

Местонахождение обломков авиалайнера

По состоянию на апрель 2020 года расследование обстоятельств катастрофы не завершено, работа следователей и экспертов продолжается и в Польше, и в России. Обломки авиалайнера, которые являются вещественными доказательствами, будут переданы Польше после вынесения судом решения по уголовному делу. Польским прокурорам и экспертам предоставляется доступ к обломкам.

Увековечение памяти

На месте крушения самолета 15 августа 2010 года была установлена мемориальная доска. 10 ноября 2010 года в Варшаве на военном кладбище Повонзки открыт памятник жертвам катастрофы.