Биография заслуженной артистки России Евгении Ураловой

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 апреля 2020 года стало известно, что на 80-м году жизни скончалась заслуженная артистка РФ Евгения Уралова.

Евгения Уралова (фамилия при рождении Трейтман) родилась 19 июня 1940 года в Ленинграде. После начала Великой Отечественной войны вместе с матерью находилась в эвакуации.

В конце 1950-х годов занималась в любительском театре-студии. Пройдя отбор, исполнила эпизодическую роль девушки Веры в драме "Повесть о молодоженах" (1959, режиссер Сергей Сиделев).

В 1964 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне Российский государственный институт сценических искусств). Выпускница курса педагога Федора Никитина. Взяла фамилию Уралова.

С 1965 года являлась актрисой Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой. На его сцене исполняла роли в спектаклях: "Дикари" по пьесе Сергея Михалкова, "Время и семья Конвей" по произведению Джона Бойнтона Пристли, "Мера истины" по пьесе Якова Волчека, "Месяц в деревне" по произведению Ивана Тургенева, "Бег" по пьесе Михаила Булгакова, "Вся королевская рать" по роману Роберта Пенна Уоррена, "В порядке исключения" по произведению Юрия Виноградова, "Утиная охота" по пьесе Александра Вампилова.

Евгения Уралова также снималась в кино. Известность ей принесла роль Лены в мелодраме "Июльский дождь" (1966, Марлен Хуциев). В дальнейшем играла в фильмах "Моя улица" по мотивам пьесы Исидора Штока "Ленинградский проспект" (1970, Леонид Марягин), "Аты-баты, шли солдаты..." (1976, Леонид Быков), "Случай в квадрате "36-80" (1982, Михаил Туманишвили) и других. Последняя роль - Светлана Игоревна в восьмисерийной мелодраме "Скажи правду" (2019, Андрей Эшпай). В общей сложности снялась в более чем 40 фильмах и сериалах (не считая фильмов-спектаклей).

Евгения Уралова была трижды замужем. Первый муж - художник Николай Подлесов. Второй супруг - народный артист РСФСР, актер и режиссер Всеволод Шиловский. Третий муж - актер, бард Юрий Визбор (1934-1984). От брака с ним - дочь Анна (родилась в 1967 году).

В 1994 году Евгении Ураловой было присвоено почетное звание заслуженной артистки РФ.