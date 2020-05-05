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Биография академика РАН Евгения Микрина

Он умер в ночь на 5 мая в возрасте 64 лет
Евгений Микрин Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Евгений Микрин
© Сергей Карпухин/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. В ночь на 5 мая 2020 года на 65-м году жизни скончался академик РАН генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин.

Евгений Анатольевич Микрин родился 15 октября 1955 года в гор. Лебедянь Липецкой области в семье служащих.

В 1979 году окончил Московское высшее техническое училище (МВТУ; ныне Московский государственный технический университет, МГТУ) имени Н. Э. Баумана по специальности "инженер-механик". В 1984 году получил второе высшее образование в Московском институте электронного машиностроения (ныне Московский институт электроники и математики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики"), специальность - "инженер-математик".

Доктор технических наук. В 1990 году защитил кандидатскую диссертацию, в 2001 году - докторскую диссертацию на тему "Модели и методы проектирования информационно-управляющих систем реального времени долговременных орбитальных станций: на примере МКС "Альфа".

В 2006 году был избран членом-корреспондентом, в 2011 году - академиком Российской академии наук (РАН). Являлся членом Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления (ОЭММПУ) РАН.

После окончания МВТУ работал в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина (г. Химки, Московская обл.).

В 1981 году перешел в Научно-производственное объединение "Энергия" (ныне Ракетно-космическая корпорация, РКК, "Энергия" им. С. П. Королёва; г. Королев, Московская обл.), где первоначально работал инженером.

Впоследствии был первым заместителем генерального конструктора, главным конструктором бортовых и наземных комплексов управления и систем, руководителем научно-технического центра Ракетно-космической корпорации "Энергия". В декабре 2015 года был назначен генеральным конструктором предприятия. С июля 2016 года занимал должность генерального конструктора - первого заместителя генерального директора РКК "Энергия".

Под руководством Евгения Микрина и при его непосредственном участии были созданы: программное обеспечение для управления двигательной установкой многоразового космического корабля "Буран", системы управления модулей "Заря", "Звезда", "Пирс", "Рассвет", "Поиск" Международной космической станции, бортовые и наземные комплексы управления (включая ЦУП) для автоматических космических аппаратов разного назначения (спутников связи и дистанционного зондирования Земли). Он занимался разработкой цифровой системы управления грузовых и пилотируемых кораблей "Прогресс М-М" и "Союз ТМА-М", поэтапной модернизацией бортового комплекса управления "Прогрессов МС" и "Союзов МС".

С 1991 года по совместительству Евгений Микрин преподавал в Московском государственном техническом университете им. Н. Э. Баумана. С 2004 года был профессором МГТУ. С марта 2013 года заведовал кафедрой ИУ1 ("Системы управления летательными аппаратами") факультета ракетно-космической техники университета.

С сентября 2007 года также был заведующим кафедрой "Управление движением" Московского физико-технического института.

Являлся членом президиума РАН, заместителем академика-секретаря ОЭММПУ РАН - руководителем секции "Проблемы машиностроения и процессы управления", членом Совета РАН по космосу.

Был членом Международной академии астронавтики (IAA), Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского, главным редактором журнала "Космическая техника и технологии", членом редколлегий ряда научных и научно-производственных журналов.

Являлся автором и соавтором более 200 научных работ, в том числе монографий и ряда учебных пособий для студентов вузов.

Был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2001).

Лауреат премий правительства РФ 2009 года (в области науки и техники) и 2014 года (в области образования), а также премий имени академика Б. Н. Петрова (2007) и имени К. Э. Циолковского (2014) РАН.

Заслуженный деятель науки РФ (2010).

Почетный гражданин гор. Лебедянь Липецкой области (2012). 

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