Хронология пожаров в домах престарелых в России, которые привели к жертвам

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 мая 2020 года в результате пожара в частном доме престарелых (по другим данным - в хосписе) "Второй дом" в Красногорске (Московская область) погибли девять пожилых людей. Еще девять пострадавших госпитализированы. По предварительным данным Следственного комитета (СК) РФ, причиной пожара стала неисправность электропроводки. По информации администрации Красногорска, учреждение действовало без необходимых документов. В сеть "Второй дом" входят пять пансионатов в подмосковных Звенигороде, Слободе, Озерецком, Нахабине и Красногорске.

ТАСС подготовил хронологию пожаров в российских домах престарелых и интернатах для пожилых людей, в результате которых погибли по меньшей мере три человека. За последние десять лет сообщалось как минимум о пяти таких ЧП (без учета пожара 11 мая 2020 года).

30 августа 2010 года в Вышнем Волочке (Тверская область) произошел пожар в доме-интернате для престарелых и инвалидов. От огня и угарного газа погибли девять человек, две женщины были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Большего числа жертв удалось избежать благодаря штатно сработавшей пожарной сигнализации и действиям сотрудников интерната, которые до приезда пожарных смогли эвакуировать более 400 человек, в том числе 20 человек - с горящего этажа. В администрации Тверской области сообщали ТАСС, что причиной пожара стало самоубийство 86-летнего ветерана Великий Отечественной войны Николая Дудина.

9 октября 2011 года в поселке Тихон (Костромская область) пожар произошел в отделении временного проживания Вохомского комплексного центра социального обслуживания населения. В одноэтажном деревянном здании в тот момент находились 13 пожилых людей и санитарка, заметившая огонь и организовавшая эвакуацию. В результате ЧП четверо постояльцев погибли, остальных удалось вывести. Дом полностью сгорел. Причиной ЧП было названо неосторожное обращение с огнем при курении.

27 августа 2017 года в Красноярске на улице Авиационная произошел пожар в доме престарелых "Жемчужина". Жертвами ЧП стали три человека, еще 34 человека удалось спасти. Местные жители еще до приезда спасателей помогали пенсионерам покидать горящее здание. О том, что в нем находится дом престарелых, многие узнали только после пожара: соседи думали, что это обычный частный дом. По данным регионального Минсоцразвития, учреждение не входило в официальный реестр учреждений социальной защиты. Пожар начался с загоревшейся трубы бани на соседнем с пансионатом участке, а с бани огонь перешел на террасу и верхний этаж здания. В декабре 2019 года в краевой прокуратуре сообщили журналистам, что суд в Красноярске признал владелицу пансионата виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и приговорил ее к лишению свободы на четыре года условно с испытательным сроком три года.

18 октября 2017 года в Иркутске при пожаре в частном доме-интернате для престарелых на улице Курортная пострадали 14 человек, девять из них были госпитализированы с отравлениями продуктами горения. Позднее трое скончались в больницах. Причиной ЧП стало короткое замыкание при эксплуатации сушильной машины. Интернат не был зарегистрирован в законном порядке. В декабре 2020 года Куйбышевский районный суд Иркутска признал 42-летнюю хозяйку дома престарелых виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подсудимой было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком четыре года. Иркутский областной суд, рассмотрев ее апелляционную жалобу, оставил приговор без изменения.

8 апреля 2020 года в Москве по адресу 3-я Мякининская улица, дом 12 произошел пожар в частном доме престарелых "Третий возраст". В этом частном пансионате жили и лечились в том числе маломобильные люди. Всего в результате пожара, площадь которого составила 300 кв. м, погибли пять человек. Четыре (в том числе трое постояльцев) скончались на месте ЧП, 16 пострадавших были госпитализированы, 10 апреля умерла в больнице одна из них, пожилая женщина. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв паров топлива в котельной. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что дом престарелых располагался в не принятом в эксплуатацию здании. В связи с тем, что его нет в Росреестре, здание никто из контрольно-надзорных органов проверять не мог. СК РФ в связи с пожаром возбудил два уголовных дела: по ч. 3 ст. 109 ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам") и по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц").