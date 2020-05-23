Хронология случаев захвата заложников в российских банках

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 мая 2020 года в Москве на улице Земляной Вал неизвестный злоумышленник захватил, по предварительным данным, не менее пяти заложников в офисе "Альфа-банка". По данным источника ТАСС в экстренных службах, злоумышленник угрожает взорвать это учреждение. Сотрудники правоохранительных органов ведут с ним переговоры.

С 2010 года в России произошло четыре случая захвата заложников в отделениях банков (без учета ЧП 23 мая 2020 года).

22 декабря 2012 года в Калуге на площади Победы 46-летний индивидуальный предприниматель, вооруженный самодельным пистолетом, захватил в заложницы двух сотрудниц отделения банка "Траст". Мужчина потребовал 15 млн рублей и автомобиль. При передаче денег полицейские обезвредили преступника, ранив его в голову и ногу. Однако злоумышленник успел легко ранить одну из заложниц. Нападавший не мог расплатиться с кредитами и решил поправить свое финансовое положение. Было установлено, что захватчик страдал "временным психическим расстройством". Он был освобожден от уголовной ответственности и направлен на принудительное лечение в психиатрической больнице.

21 апреля 2014 года в Белгороде 46-летний бизнесмен с карабином "Сайга" захватил заложников в центральном офисе банка "Западный" (улица Преображенская, дом 71), у которого в тот день отозвали лицензию. Он потребовал выдать ему 23,5 млн рублей, потраченных им ранее на приобретение векселей банка. После переговоров с полицией, пообещавшей, что сбережения будут возвращены, захватчик добровольно отпустил заложников и сдал оружие. Впоследствии он объяснил свое поведение "эмоциональным всплеском" и признал вину. Суд приговорил нападавшего в двум годам колонии-поселения. Летом 2015 года мужчина вышел на свободу по амнистии.

18 мая 2016 года в Москве ранее судимый 29-летний житель Подмосковья захватил в заложники людей, находившихся в отделении Московского кредитного банка по адресу улице Первомайская, дом 5. Угрожая пистолетом и самодельным взрывным устройством, он потребовал выдать ему 4,7 млн рублей и €13 тыс. Сотрудники полиции застрелили преступника, его пистолет и бомба оказались муляжами. Никто из шести заложников не пострадал.

24 августа 2016 года в Москве мужчина захватил в заложники четырех человек в отделении Ситибанка по адресу улица Большая Никитская, дом 15, строение 1. Преступник угрожал взорвать коробку, висевшую у него на груди. По истечении нескольких часов он отпустил всех заложников и сдался полиции, коробка оказалась муляжом взрывного устройства. Захватчиком оказался разорившийся предприниматель Арам Петросян, который хотел привлечь внимание к своему тяжелому финансовому положению. 7 сентября 2017 года Московский окружной военный суд признал его виновным в захвате заложников и терроризме, приговорив к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 12 декабря 2017 года Верховный суд РФ подтвердил законность приговора.