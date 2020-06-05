ТАСС-ДОСЬЕ. 5 июня 2020 года премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что два сотрудника посольства РФ объявлены персонами нон грата.

Случаи высылки российских дипломатов из разных стран с 2019 года - в материале ТАСС.

13 марта 2019 года стало известно, что МИД Швеции потребовал, чтобы один из сотрудников российской дипмиссии покинул страну. Поводом стали контакты российского дипломата с гражданином Швеции, который был задержан 26 февраля по подозрению в шпионской деятельности в пользу России. 21 декабря 2018 года МИД РФ принял решение о высылке шведского дипломата (по данным шведской газеты Expressen, - пресс-атташе посольства Швеции Калле Книивиля).

В марте 2019 года Польша выслала российского вице-консула в Познани. По сведениям Агентства внутренней безопасности Польши, россиянин занимался не соответствующей дипломатическому статусу деятельностью, которая могла нанести ущерб польско-российским отношениям. Об этом стало известно лишь 16 апреля, когда Россия объявила персоной нон грата вице-консула Польши в Иркутске Камиля Лещняка.

13 августа 2019 года Украина объявила персоной нон грата дипломата генконсульства РФ во Львове "за деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица". В тот же день Москва приняла ответные меры в отношении сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге.

25 октября 2019 года стало известно, что прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата, заподозренного в шпионаже в пользу российских спецслужб. Однако оно было приостановлено, так как лицо имеет дипломатический иммунитет. 29 октября сотрудник российского посольства был объявлен персоной нон грата, а 30 октября покинул Польшу. 5 декабря Россия в качестве зеркального ответа объявила персоной нон грата сотрудника болгарского посольства в Москве.

4 декабря 2019 года МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ "с немедленным вступлением решения в силу". Поводом стало расследование германской Генпрокуратуры убийства 23 августа в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. В качестве подозреваемого по делу был задержан россиянин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безосновательными подозрения в том, что РФ может иметь отношение к преступлению. 12 декабря Москва приняла ответные меры в отношении двух сотрудников дипмиссии ФРГ.

24 января 2020 года власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов, в отношении которых прокуратура ранее завела дело о шпионаже. В посольстве РФ в Софии заявили, что никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было. Об ответных мерах со стороны РФ не сообщалось.