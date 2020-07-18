Хронология громких случаев пожаров в христианских храмах

ТАСС-ДОСЬЕ. 18 июля 2020 года пожар произошел в кафедральном соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе Франции. Собор был заложен в 1434 году и строился 457 лет - до 1891 года. Это одна из крупнейших готических церквей Франции.

ТАСС подготовил хронологию наиболее громких случаев пожаров в каменных христианских храмах мира с 2000 года.

9 июня 2000 года в Лондоне в результате пожара сильно пострадала церковь Всех Святых, возведенная в XIX веке в районе Западный Далвич. В здании обрушилась крыша, огонь полностью уничтожил интерьер этого классического образца викторианской архитектуры. Жертв и пострадавших не было. Причиной пожара был оставленный включенным тепловентилятор. К 2006 году церковь восстановили.

22 ноября 2001 года в Питерборо (графство Кембриджшир, Великобритания) произошел пожар в средневековом соборе Святого Петра (XIII век). Пламя удалось быстро погасить, однако серьезно пострадали орган и потолочные росписи. По предположениям следствия, причиной возгорания был поджог. Восстановительные работы в соборе завершились в июле 2006 года.

18 декабря 2001 года в Нью-Йорке произошел пожар в крупнейшем в мире англиканском соборе Святого Иоанна Святителя, расположенном на Манхэттене (храм был заложен в 1892 году, достраивался до 1999 года). Очаг возгорания находился в церковной лавке в одной из пристроек. Основное здание собора удалось отстоять от огня, но часть крыши над пристройкой рухнула. Жертв и пострадавших не было. В дальнейшем потребовалась сложная процедура чистки храмового органа от копоти.

29 мая 2006 года в финском городе Порвоо загорелся кафедральный лютеранский собор XV века. В результате обрушилась внешняя конструкция крыши, однако усилиями пожарных удалось не допустить распространения огня на потолочные перекрытия, убранство храма не пострадало. Причиной пожара был поджог, совершенный 18-летним местным жителем. В 2007 году он был осужден на шесть с половиной лет тюрьмы. Собор был вновь открыт в июле 2008 года после реставрации.

25 августа 2006 года в Санкт-Петербурге во время реставрационных работ загорелись строительные леса на главном куполе Троице-Измайловского собора 1835 года постройки. В результате обрушились главный и два малых купола, серьезно пострадало убранство собора. Реставрация завершилась в 2017 году.

25 декабря 2009 года в Лонгфорде (Ирландия) полностью сгорел собор Святого Мэла 1856 года постройки. Источником возгорания оказалась старая печь отопления. Собор, от которого остались только внешние стены, был восстановлен за пять лет.

28 июля 2014 года в городе Нинбо (провинция Чжэцзян, КНР) пожар полностью уничтожил один из старейших христианских храмов Китая - католический собор Девы Марии Семи Скорбей 1876 года постройки. Собор был восстановлен в 2018 году.

15 марта 2015 года в Москве во время реставрационных работ загорелась колокольня Новодевичьего монастыря (конец XVII века). В результате деформировалась главка, серьезного ущерба удалось избежать. Причиной возгорания было короткое замыкание.

15 июня 2015 года в Нанте (Франция) произошел пожар в базилике Сен-Донатьен 1889 года постройки. Крыша храма загорелась во время работ по укладке гидроизоляции. Серьезно пострадало убранство базилики.

1 мая 2016 года в Нью-Йорке сгорел собор Святого Саввы Сербского, расположенный в неоготическом здании 1855 года постройки (до 1915 года его занимал приход Епископальной церкви). В результате пожара у собора рухнула крыша, полностью выгорел интерьер. Пожар возник по вине смотрителя храма, не погасившего свечи по окончании пасхальной службы. Собор планируется восстановить.

15 апреля 2019 года в Париже произошел разрушительный пожар в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари), возведенном в XII-XIV веках. Обрушились шпиль, часы и значительная часть кровли собора. Две башни и каменный фасад здания были сохранены, также удалось спасти терновый венец Иисуса Христа, тунику святого Людвига и ряд картин. Ликвидация пожара заняла более девяти часов, в результате двое полицейских и пожарный получили легкие ранения. Президент Франции Эмманюэль Макрон отдал распоряжение отреставрировать собор в пятилетний срок. 15 июня 2019 года в стенах собора прошла первая после пожара служба. Работы по восстановлению власти Парижа планируют начать в 2021 году.

31 мая 2020 года в Вашингтоне (округ Колумбия, США) протестующие подожгли Епископальную церковь Святого Иоанна, расположенную на площади Лафайет-сквер, неподалеку от Белого дома. Церковь, которую часто называют "президентской", известна тем, что все президенты США с момента ее постройки в 1815 году хотя бы один раз за время на посту руководителя государства посещали ее. Пожар начался в подвале здания, возгорание вскоре было ликвидировано пожарными. Никто не пострадал, серьезного ущерба нанесено не было. Участники протеста также сожгли американский флаг около здания церкви и исписали стены религиозного учреждения граффити "Дьявол на другой стороне улицы". Протесты вспыхнули в ряде крупных городов США после того, как 25 мая в Миннеаполисе при задержании полицейскими умер афроамериканец Джордж Флойд.