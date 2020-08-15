Хронология аварий на угольных шахтах России

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 августа 2020 года в Республике Коми на территории шахты "Воргашорская" (АО "Воркутауголь") при разборе выведенной из эксплуатации аварийной наземной галереи углеподачи произошло обрушение. В результате, по данным МЧС, погибли четыре человека подрядной организации.

ТАСС подготовил хронологию случаев гибели людей на угольных шахтах в России. С начала 2019 года сообщалось по меньшей мере о девяти таких инцидентах, жертвами которых стали в общей сложности 13 человек (с учетом ЧП 15 августа 2020 года).

8 февраля 2019 года на угольной шахте имени С. Д. Тихова (поселок Свердловский, Ленинск-Кузнецкий район Кемеровской области, предприятие в составе Промышленно-металлургического холдинга, ПМХ) в результате выброса метана произошел обвал породы. В шахте в тот момент находились 190 рабочих. В результате происшествия один человек погиб, еще трое горняков пострадали.

12 февраля 2019 года на угольной шахте в Прокопьевском районе Кемеровской области в результате обрушения породы один человек погиб, еще один пострадал. Обвал произошел в монтажной камере конвейерного штрека шахты.

12 марта 2019 года на шахте "Карагайлинская" (угольная компания "Заречная) в Киселевске Кемеровской области в результате обрушения породы погиб 39-летний рабочий. Шахта продолжила работать в штатном режиме, рабочие были эвакуированы только с аварийного участка.

4 июня 2019 года в забое угольной шахты "Распадская" (Междуреченск, Кемеровская область) при проведении ремонтных работ произошло частичное отслоение куска породы, в результате чего погиб 35-летний рабочий.

17 июля 2019 года в вентиляционном штреке шахты "Анжерская-Южная" (поселок Арсентьевка, Кемеровская область) обрушилась горная порода. В этот момент в забое находились 66 горняков, один из которых погиб от полученных травм. Осмотр предприятия специалистами Ростехнадзора на следующий день после ЧП показал, что выработка находилась во взрывоопасном состоянии. Решением суда работа шахты была частично приостановлена на 45 суток.

3 сентября 2019 года на угольной шахте "Сибирская" (Кемеровская область) в выработке было обнаружено тело 41-летнего горнорабочего с различными травмами. Как установили следователи, проходчика, когда он находился в шахте, неожиданно затянуло в комбайн, вследствие чего он погиб.

6 сентября 2019 года близ Воркуты на шахте "Комсомольская" (АО "Воркутауголь", входит в ресурсный дивизион ПАО "Северсталь") при погрузке шлака вагонеткой придавило двух горнорабочих - сотрудников подрядной организации ООО "Мартит". Один из них от полученных травм в тот же день скончался в больнице. На работе шахты инцидент не сказался, эвакуация не потребовалась.

6 марта 2020 года в Республике Коми на шахте "Воркутинская" ("Воркутауголь") в конвейерном штреке подготовительного забоя произошел выброс метана. В забое в этот момент находились четыре человека, двое из которых погибли. На предприятии был введен план ликвидации аварии, из 106 работников подземной группы на поверхность были выведены 104 человека.