История праздника День знаний

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 сентября в России ежегодно отмечается День знаний - начало нового учебного года. Праздник был объявлен указом президиума Верховного Совета (ВС) СССР от 15 июня 1984 года, который дополнил статью 1 указа президиума ВС СССР от 1 октября 1980 года. "О праздничных и памятных днях" (был принят в новой редакции 1 ноября 1988 года; последние изменения внесены указом президента РФ от 31 мая 2006 года). Впервые День знаний был отмечен 1 сентября 1984 года.

История даты начала учебного года

В царской России единой даты начала учебного года в образовательных учреждениях не существовало. В гимназиях учиться начинали 1 или 15 августа, в реальных и коммерческих училищах - в середине сентября или октября. В сельских школах учебный год и вовсе мог длиться с декабря по май.

Единое начало учебного года - с 1 сентября - было введено во времена СССР, в 1930-х годах. 14 августа 1930 года вышло постановление Центрального исполнительного комитета (ЦИК) ВКП(б) и Совета народных комиссаров (СНК) СССР "О всеобщем обязательном начальном обучении", которым было предписано, чтобы все дети в возрасте от восьми до десяти лет "были приняты в школу осенью". Постановление ЦИК ВКП(б) и СНК СССР от 23 июня 1936 года "О работе высших учебных заведений и о руководстве высшей школы" отменило существующую практику произвольных сроков начала учебного года в высших учебных заведениях и установило 1 сентября как единую дату начала занятий. Временно этот порядок менялся в 1942-1945 годах, когда ученики с четвертого по десятый класс начинали учебу на месяц позже младшеклассников - с 1 октября.

День знаний в 2020 году

В 2020 году в условиях пандемии нового коронавируса занятия во всех российских школах начнутся с 1 сентября традиционно в очном формате, но будут проходить при соблюдении мер санитарной безопасности. В большинстве высших учебных заведений РФ учебный год открывается также в очном формате, но вузам рекомендовано временно перевести заочные и вечерние курсы в дистанционный режим обучения.

1 сентября торжественные школьные линейки, как сообщил 25 августа глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, пройдут в большинстве российских регионов - в 75 субъектах РФ. По рекомендациям Роспотребнадзора, они будут организовываться на открытом воздухе. Остальным десяти регионам предоставлено право самостоятельно принимать решение о формате проведения школьных линеек в зависимости от эпидситуации. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в столице общешкольных линеек не будет, но локальные праздники для первоклассников сохранятся. В Подмосковье торжественные линейки пройдут на открытом воздухе, преимущественно для учащихся первых и одиннадцатых классов. В таком же формате линейки планируется проводить в Бурятии, Калмыкии и др. регионах. В школах Башкирии они будут организованы для первоклассников и учащихся девятых и одиннадцатых классов, причем для каждого класса в разное время.

1 сентября в 12:00 мск в режиме видеоконференции состоится Всероссийский открытый урок "Помнить - значит знать", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В нем примет участие президент России Владимир Путин. Подобные онлайн-уроки проводятся при поддержке Минпросвещения РФ в течение учебного года. Их трансляции ведутся на портале "Проектория" и в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Статистика по образованию в РФ

1 сентября 2020 года в школу пойдут около 17 млн детей, в том числе 1,9 млн первоклассников. По расчетам Росстата, стоимость "набора первоклассника" (школьная и спортивная формы, канцелярские товары, ранец) в среднем по РФ составила 18,8 тыс. рублей. для мальчика и 23,2 тыс. рублей для девочки. По сравнению с 2019 годом средняя стоимость увеличилась на 1,7% для мальчика и на 1,1% для девочки. По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенного 26 августа 2020 года, на подготовку детей к школе в этом году родители потратили в среднем около 34,9 тыс. рублей.

По предложению Владимира Путина с 1 сентября 2020 года вводится бесплатное горячее питание для учеников начальной школы. На первом этапе оно будет введено в тех школах, где для этого уже есть техническая готовность, а по всей стране кормить детей бесплатно начнут не позднее 1 сентября 2023 года.

В 2020 году, по словам заместителя министра просвещения РФ Виктора Басюка, в общей сложности планируется ввести более 100 тыс. новых школьных мест (в том числе к 1 сентября - 32,5 тыс. в 32 субъектах РФ, к концу года - 55,8 тыс. в 55 регионах).

В новом учебном году вузы России примут более 1 млн студентов на все формы обучения. По словам министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, для них было выделено 541,75 тыс. бюджетных мест, причем почти 11,5 тыс. из них были распределены среди региональных вузов.

По данным Росстата, в 2019/2020 учебном году действовало 40,8 тыс. средних школ, в которых обучались 16,6 млн детей и подростков. В 3,6 тыс. колледжах по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена проходили обучение 3,1 млн человек. Функционировало 724 вуза (в том числе 495 государственных и муниципальных, 229 частных), где обучались почти 4,1 млн студентов.