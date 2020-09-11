История выборов и назначений губернатора Иркутской области

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 сентября 2020 году в Иркутской области началось голосование на досрочных выборах губернатора, которые пройдут в рамках единого дня голосования в России. Выборы продлятся в течении трех дней - с 11 по 13 сентября, при этом 13 сентября станет днем основного голосования. На пост главы области претендуют пять кандидатов, включая врио губернатора Игоря Кобзева. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как проходили выборы и назначения руководителей Иркутской области.

Назначение главы администрации

19 сентября 1991 года указом президента РФ Бориса Ельцина первым главой администрации Иркутской области был назначен Юрий Ножиков, председатель Иркутского облисполкома, народный депутат РСФСР.

20 марта 1993 года Ельцин выступил с телевизионным обращением к народу, в котором объявил о приостановке действия конституции и введении "особого порядка управления страной". В том же телеобращении Ельцин заявил о снятии с постов глав Иркутской и Новосибирской областей Юрия Ножикова и Виталия Мухи "за нарушение законодательства". 23 марта иркутский облсовет расценил заявление президента как нелегитимное. Позднее в аппарате Ельцина пояснили, что Ножиков не уволен, а отстранен от должности по итогам проверки комиссии Контрольного управления Администрации президента РФ, которая выявила нарушения законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности. По словам самого губернатора, его отстранение стало следствием споров с президентом "по принципиальным вопросам".

Спустя несколько дней Ножикова восстановили в должности. 25 марта председатель правительства России Виктор Черномырдин принес главе Иркутской области извинения от руководства страны за случившееся, назвав обвинения в его адрес необоснованными.

Выборы в 1994 и 1997 годах

Первые прямые выборы главы администрации Иркутской области состоялись 27 марта 1994 года. Победу на них одержал Ножиков, получивший 77,9% голосов избирателей. Второе место занял вице-президент Государственной финансово-промышленной компании Алексей Подмигалов. Всего в выборах участвовали три кандидата. Явка избирателей составила около 45%. Срок полномочий главы региона (с апреля 1994 года - губернатора) составлял четыре года.

24 апреля 1997 года, почти за год до окончания своих полномочий, Ножиков подал в отставку. Причиной такого решения он назвал невозможность изменить к лучшему социально-экономическое положение в области. Исполнение обязанностей главы области с 25 апреля было возложено на Виталия Иванова.

В Иркутской области были назначены досрочные выборы губернатора. Они состоялись 27 июля 1997 года. На пост баллотировались восемь кандидатов. В результате голосования победу одержал мэр Иркутска Борис Говорин, выдвинутый группой избирателей. Он получил 50,32% голосов. Второе место занял кандидат от регионального отделения Народно-патриотического союза России, гендиректор Ангарского строительно-монтажного управления "Стальконструкция" Сергей Левченко, набравший 18,82%. Против всех кандидатов проголосовали 3,35%, явка составила 46,02%. Избранный губернатор вступил в должность 20 августа сроком на четыре года.

Выборы 2001 года

В 2001 году очередные выборы губернатора прошли в два тура. Срок полномочий главы региона составлял четыре года.

На пост претендовали семь кандидатов, однако в первом туре 29 июля ни один из них не набрал более половины голосов избирателей, необходимых для победы. Первые два места по итогам голосования заняли действующий губернатор области Говорин (45,05%) и Сергей Левченко, депутат Государственной думы РФ от КПРФ (23,93%). Против всех проголосовали 7,46% избирателей. Явка составила 36,53%.

19 августа состоялся второй тур выборов. По итогам голосования разница между соперниками составила чуть более 2%. Победу с результатом 47,63% одержал Говорин, Левченко набрал 45,26%. Против всех кандидатов было подано 5,57% голосов, явка - 37,36%. Инаугурация Говорина прошла 7 сентября.

Отмена прямых выборов

В мае 2003 года срок полномочий губернатора Иркутской области был увеличен с четырех до пяти лет. Новая норма начинала действовать после очередных выборов губернатора, которые должны были состояться в 2005 году.

В декабре 2003 года в устав области были внесены поправки, согласно которым исчисление количества сроков избрания главы области было принято считать с 1999 года, т. е. с момента принятия федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".

Однако в конце 2004 года прямые губернаторские выборы в РФ были отменены - 11 декабря президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в России начал действовать новый порядок выборов: главу региона по представлению президента утверждал местный законодательный орган.

13 августа 2005 года Путин внес в Законодательное собрание Иркутской области кандидатуру начальника Восточно-Сибирской железной дороги Александра Тишанина на пост губернатора региона. 26 августа заксобрание большинством голосов (за - 42, против - два) утвердило Тишанина главой области. 8 сентября он официально вступил в должность сроком на пять лет.

Образование объединенной Иркутской области

16 апреля 2006 года в Иркутской области и Усть-Ордынском Бурятском автономном округе (АО) прошел референдум по вопросу их объединения. За объединение регионов в области проголосовали 89,77% избирателей, против - 9,44%. В округе за высказались 97,79%, против - 1,55%.

30 декабря 2006 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон об объединении двух регионов и образовании с 1 января 2008 года нового субъекта Федерации - Иркутской области. Усть-Ордынский Бурятский АО вошел в область в качестве административно-территориальной единицы с особым статусом. Главой объединенной Иркутской области стал Тишанин.

Назначения губернаторов в 2008 - 2012 годах

15 апреля 2008 года президент принял добровольную досрочную отставку Тишанина и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по промышленности Игоря Есиповского.

21 ноября 2008 года президент РФ Дмитрий Медведев внес кандидатуру Есиповского в Законодательное собрание региона для утверждения в должности губернатора Иркутской области. На следующий день депутаты наделили его полномочиями губернатора: за - 39, против - 8. 12 декабря Есиповский официально вступил в должность.

10 мая 2009 года губернатор погиб в авиакатастрофе. На следующий день указом Медведева временно исполняющим обязанности главы региона был назначен первый заместитель председателя правительства Иркутской области Сергей Сокол.

28 мая Медведев внес в Законодательное собрание Иркутской области кандидатуру вице-спикера Совета Федерации РФ Дмитрия Мезенцева для наделения его полномочиями губернатора. 8 июня Мезенцев был единогласно утвержден на посту депутатами регионального парламента, в тот же день вступил в должность сроком на пять лет.

После возвращения прямых выборов

2 мая 2012 года президент России Дмитрий Медведев подписал закон, возвращавший в России прямые выборы глав регионов. Новые правила вступали в силу с 1 июня.

Однако за несколько дней до вступления закона в силу, 18 мая, Мезенцев ушел в отставку по собственному желанию. В тот же день указом президента РФ Владимира Путина исполняющим обязанности главы региона был назначен президент иркутского ООО "Управляющая компания "Истлэнд" Сергей Ерощенко. 24 мая президент внес его кандидатуру на рассмотрение Законодательного собрания Иркутской области. 29 мая депутаты утвердили Ерощенко на посту главы региона (за - 38, против - четверо, воздержался один депутат). В тот же день он принес присягу и вступил в должность на пятилетний срок. Ерощенко стал последним главой субъекта Российской Федерации, наделенным полномочиями региональным парламентом по представлению президента РФ.

13 мая 2015 года президент Владимир Путин принял досрочную отставку Ерощенко, назначив его временно исполняющим обязанности главы области.

Выборы 2015 года

В 2015 году в Иркутской области состоялись первые с 2001 года прямые губернаторские выборы. Глава области избирался сроком на пять. На пост баллотировались четыре кандидата. По итогам голосования 13 сентября ни один из них не набрал необходимого для победы числа (более половины) голосов избирателей. Во второй тур вышли врио губернатора Ерощенко от "Единой России" (49,60%) и заместитель председателя комитета Госдумы РФ по энергетике Сергей Левченко от КПРФ (36,61%). Явка избирателей в первом туре голосования составила 29,19%.

27 сентября во втором туре выборов победу одержал Левченко, набрав 56,39% голосов избирателей, Ерощенко получил 41,46%. Поражение действующего губернатора стало первым случаем в России после возвращения прямых выборов. 2 октября Левченко официально вступил в должность губернатора Иркутской области.

Отставка Сергея Левченко в 2019 году

В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин раскритиковал деятельность областной администрации во главе с Левченко из-за неудовлетворительной работы по устранению последствий масштабного паводка, в результате которого в зоне бедствия оказалось 109 населенных пунктов, в которых было подтоплено 11 тыс. жилых домов, погибли 26 человек. В сентябре того же года во время посещения области Путин вновь подверг критике работу региональных властей по ликвидации последствий паводка.

12 декабря 2019 года президент принял досрочную отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначил врио главы региона Игоря Кобзева, занимавшего прежде пост заместителя главы МЧС России.

Выборы 2020 года

Губернатор Иркутской области избирается на пять лет и не может занимать эту должность более двух сроков подряд. Кандидаты выдвигаются от политических партий или в порядке самовыдвижения. Для регистрации претендентам на пост руководителя региона необходимо преодолеть так называемый муниципальный фильтр - собрать не менее 5% подписей муниципальных глав и депутатов. Самовыдвиженцы должны также собрать в свою поддержку 0,5% подписей от числа избирателей, зарегистрированных на территории края. Избранным считается кандидат, которого поддержат более 50% избирателей, принявших участие в голосовании. По данным ЦИК РФ, численность избирателей в регионе на 1 июля 2020 г. составляла 1 млн 857 тыс. 646 человек.

Вместе с врио главы области Игорем Кобзевым (баллотируется в порядке самовыдвижения) в досрочных выборах принимают участие депутат Ушаковского муниципального образования Андрей Духовников (ЛДПР), вице-спикер Законодательного собрания Иркутской области Лариса Егорова ("Справедливая Россия"), проректор по административно-хозяйственной и производственной деятельности Иркутского национального исследовательского технического университета Геннадий Щадов (Коммунистическая партия социальной справедливости), депутат Госдумы РФ, член комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ).