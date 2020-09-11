История выборов и назначений губернатора Костромской области

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 сентября в Костромской области стартовало голосование на выборах губернатора, которые проходят в рамках единого дня голосования в России. Выборы продлятся три дня - с 11 по 13 сентября, при этом 13 сентября станет днем основного голосования. На пост главы области претендуют пять кандидатов, включая действующего губернатора Сергея Ситникова. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как проходили выборы и назначения руководителей Костромской области.

Назначение главы администрации области и первые выборы 1996 года

14 декабря 1991 года указом президента РСФСР Бориса Ельцина первым главой администрации Костромской области был назначен Валерий Арбузов, председатель исполкома и облсовета.

Выборы руководителя области прошли в 1996 года в два тура. На пост баллотировались три кандидата, однако никто из них не набрал необходимое для победы количество голосов избирателей (более половины из участвовавших в выборах). Всего в голосовании приняли участие 58,14%. Во второй тур вышли Виктор Шершунов, начальник административно-правового управления администрации области (41,72%) и действующий глава региона Валерий Арбузов (27,33%). Оба были выдвинуты от групп избирателей. Против всех кандидатов проголосовали 7,25%.

Во втором туре, состоявшемся 22 декабря, главой администрации Костромской области был избран Шершунов с результатом 64,10%, Арбузов получил поддержку 30,74% избирателей. Явка составила 51,33%, против всех - 3,48%. Шершунов вступил в должность 5 января 1997 года. Срок его полномочий составлял четыре года.

Выборы 2000 года

10 декабря 2000 года состоялись очередные выборы губернатора Костромской области, избиравшегося на пять лет. На этот пост баллотировались четыре кандидата. В первом туре ни один из них не набрал необходимое для победы число голосов (более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании), в связи с чем на 24 декабря был назначен второй тур выборов. В голосовании 10 декабря приняли участие 50,13 % избирателей, против всех кандидатов - 13,26%.

Во втором туре приняли участие действующий губернатор области Виктор Шершунов (43,74% голосов в первом туре) и глава местного самоуправления Костромы Борис Коробов (23,08%). По итогам голосования победу одержал Шершунов, за которого отдали голоса 63,09%, его соперник получил 24,61% голосов. Оба кандидата были выдвинуты на выборы группами избирателей. Против всех проголосовали 10,62%, явка составила 39,56%. Шершунов вступил в должность 8 января 2001 года.

После отмены прямых выборов

11 декабря 2004 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в России начал действовать новый порядок избрания губернаторов: главу региона по представлению президента утверждал местный законодательный орган.

16 апреля 2005 года Путин внес на рассмотрение Костромской областной думы кандидатуру Шершунова для наделения его полномочиями губернатора области. 21 апреля Костромская облдума утвердила предложенную кандидатуру (за - 20, против - три). Срок полномочий губернатора составлял пять лет. Инаугурация состоялась 11 мая 2005 года.

20 сентября 2007 года Шершунов погиб в автомобильной аварии в Московской области. Указом президента временно исполняющим обязанности главы Костромской области в тот же день был назначен первый заместитель руководителя обладминистрации Юрий Цикунов.

24 октября 2007 года Путин предложил депутатам облдумы рассмотреть кандидатуру сенатора от Алтайского края Игоря Слюняева (с 2014 года носит фамилию Албин) на пост губернатора области. На следующий день, 25 октября, того наделили полномочиями губернатора (единогласно, 34 депутата), и в тот же день он вступил в должность.

13 апреля 2012 года Слюняев подал в отставку, в тот же день ее принял президент Дмитрий Медведев, который назначил врио губернатора региона руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, бывшего председателя комитета по делам молодежи администрации Костромской области и экс-главу Костромской гостелерадиокомпании Сергея Ситникова. 25 апреля глава государства внес кандидатуру Ситникова в Думу Костромской области, и 28 апреля депутаты единогласно (29 голосов) утвердили его в должности губернатора. В тот же день Ситников приступил к исполнению обязанностей главы региона.

Выборы 2015 года

1 июня 2012 года в России вступил в силу федеральный закон, возвращающий прямые выборы глав регионов.

Полномочия губернатора Костромской области истекали в апреле 2017 года, но 15 мая 2015 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Сергея Ситникова, назначив его временно исполняющим обязанности губернатора Костромской области.

В единый день голосования 13 сентября в области состоялись досрочные выборы губернатора, которого избирали на пять лет. В выборах участвовали шесть кандидатов. Победу одержал Ситников (баллотировался от "Единой России"), получив 65,62% голосов избирателей. Его ближайший соперник, кандидат от КПРФ, вице-спикер Костромской облдумы Валерий Ижицкий, набрал 21,43%. Явка избирателей составила 35,79%. 15 октября Ситников официально вступил в должность.

Выборы 2020 года

Губернатор Костромской области избирается сроком на пять лет и не может замещать указанную должность более двух сроков подряд. Кандидатов выдвигают политические партии, самовыдвижение не предусмотрено. Для регистрации претенденту на пост руководителя региона необходимо преодолеть так называемый муниципальный фильтр - собрать не менее 8% подписей муниципальных глав и депутатов. Избранным считается кандидат, который получит более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. По данным ЦИК РФ, численность избирателей в регионе на 1 июля 2020 года составляла 523 388 человек.

Вместе с губернатором Сергеем Ситниковым (выдвинут "Единой Россией") в выборах принимают участие бывший вице-спикер Костромской облдумы, ныне пенсионер Валерий Ижицкий (КПРФ), председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и занятости населения Костромской облдумы Александр Плюснин ("Справедливая Россия"), военный пенсионер Георгий Тащиев (Партия пенсионеров), помощник депутата Госдумы РФ Андрея Свинцова по работе в Костромской области Руслан Федоров (ЛДПР).