Актер Кирилл Кяро: я не устал от роли "сложного парня"

О новых проектах, любимых ролях и неоднозначности жизни

Популярный актер Кирилл Кяро ("Эпидемия", "Измены", "Нюхач") сыграл одну из главных ролей в драматическом сериале "Право на свободу", показ которого начался в онлайн-кинотеатре Wink. Это история о волонтерах, которые помогают людям, попавшим в современное рабство, выбраться на свободу. Герой Кяро является главой такой организации и ведет борьбу с рабовладельческими мафиями, порой с помощью экстравагантных методов. В интервью ТАСС актер рассказал об этом и других новых проектах, своем отношении к альтруизму и о том, почему ему нравятся триллеры и сложные персонажи.

— Кирилл, расскажите, пожалуйста, о своем герое в сериале "Право на свободу", кто он? На момент нашего разговора вышло две серии, где всего лишь пара сцен с вами. Но уже очевидно, что это "сложный парень" — участвовал в военных действиях, жесткий, нервный, прямой.

— Моего героя зовут Кирилл. Он примерно моего возраста и роста. Вот что меня с ним объединяет. Но он намного острее реагирует на происходящие вокруг события и не может к ним относиться спокойно. Кто-то назовет это неравнодушием, кто-то — нетерпимостью. Он и правда нетерпелив и очень упрям, из-за этого иногда может наломать дров. Что не всегда на пользу его делу. Он лидер группы единомышленников, кто-то из журналистов назвал ее группировкой, под названием "Либертас".

Эти ребята ищут по всей стране людей, пропавших без вести, и помогают соединиться близким. Здесь есть сходство с ребятами из "ЛизыАлерт", но команда наша, я бы сказал, более самодеятельная, и методы у нас необычные, даже не всегда законные. И это, на мой взгляд, тоже из-за характера Кирилла. Человек он, когда-то служивший в горячих точках и переживший серьезную психологическую травму. Вот и привык он решать проблемы, как научился там. Он понимает, что не всегда это хорошо, и старается совладать с собой, но не всегда это получается.

— Вы верите в чистый альтруизм? Мне кажется, ваш герой, как и большинство, начал спасать людей не просто по зову сердца — была какая-то личная история, возможно, из чувства вины…

— Возможно, и личная история, и чувство вины, не буду пока выдавать секреты. Конечно, человек приходит к таким благородным поступкам не просто так. И в первую очередь совершает их для себя.

— Сериал будет с хеппи-эндом или сложно сказать однозначно?

— В нашей жизни сейчас все неоднозначно, вы же сами видите.

— Как вы считаете, он может стать некой рекламой волонтерского движения, побудить людей на совершение добрых бескорыстных поступков?

— Сериал, на мой взгляд, не должен ни к чему призывать и побуждать, да и методы наши не всегда полезные. Мне кажется, наш сериал, как и любое неплохое кино, должен поднимать волнующие современные темы, задавать вопросы, и если к чему-то побуждать, то только к тому, чтоб задуматься. А зритель уж сам решит, как ему жить дальше, надо ему что-то менять в себе или нет. А тем там много, и это не только тема свободы. Тема старости, одиночества, отношения детей к своим родителям, конфликт поколений, тема благих намерений, которые сами знаете куда иногда ведут. Ну и тема свободы, конечно, и тут тоже вопрос — всем ли нужна эта свобода?

— А вы когда-нибудь были волонтером или, возможно, стали задумываться об этом после съемок?

— Нет, не был. И не могу сказать, что задумываюсь. Это должно идти от сердца, от желания заниматься только этим. Или от невозможности жить без этого. А я пока всего лишь артист, и чувствую только невозможность жизни без своего дела. Я понимаю, что всех спасти нельзя. Могу помогать тем, где точно вижу, что плоды моей помощи дают результат. Может быть, когда-нибудь судьба меня сведет с командой ребят, в общении с которыми я заражусь их благородной энергией и поверю, что могу реально помочь.

— Некоторое время назад в интервью читала, что вы были бы рады сняться во втором сезоне "Права на свободу", если он будет. Не стало ли известно о продолжении?

— Пока ничего не знаю, сначала надо показать первый сезон. Но история, на мой взгляд, не закончена и может продолжаться с еще большим интересом.

— Возвращаясь к "сложным парням", мужчинам с непростой судьбой, роли которых вы часто исполняете. Не устали от их проблем? Нет желания оставить их и сниматься чаще, например, в комедиях или мелодрамах?

— Нет, "сложные парни" — это все равно в каком-то смысле изучение и себя, и своих сегодняшних мыслей, настроений сегодняшнего дня. Боюсь, это всегда будет интересно. Причем ни в одной роли я еще не ответил себе на все вопросы и, боюсь, их будет все больше и больше.

— У вас нет страха стать заложником образа? Как вы выбираете роли? Должно ли быть что-то общее у вас лично с вашим героем?

— Общее? Конечно, хотя бы темы, которые герой поднимает. А я как артист могу с ним соглашаться или нет, но темы должны волновать нас обоих. Заложником образа? Конечно, есть, но эти "сложные парни" могут быть такими разными, и сложности у них тоже могут отличаться.

— В 2023 году ожидается выход еще двух триллеров с вашим участием — "Синдром" и "Правда". Вам больше всего нравится этот жанр или скорее вы, ваш типаж — ему?

— Мне нравится этот жанр. Люблю, когда в истории есть тайна, которую хочется разгадать.

— Знаю о вашем плотном графике, поэтому предлагаю перейти к блиц-интервью. Снялись бы бесплатно в очень интересном для вас проекте?

— Да. Но он должен быть короткий, мне еще семью кормить.

— Ваш любимый фильм.

— "Рассекая волны" Ларса фон Триера.

— Россия или Эстония (актер родился в Таллине, но живет и работает в России — прим. ТАСС)?

— Мир.

— Самая сложная из ваших ролей.

— Еще не написана.

— Любимый триллер среди книг или фильмов.

— "Семь" Дэвида Финчера, "Забавные игры" Михаэля Ханеке, "Стрингер" Дэна Гилроя, "Отступники" Мартина Скорсезе.

— Хотели бы сняться в голливудском проекте?

— Да, если роль мне будет интересна.

— Когда-нибудь думали о завершении карьеры?

— Нет.

— "Нюхач" или "Эпидемия"?

— "Научи меня жить". Но "Нюхача" очень люблю, как самого близкого человека.

— Самая большая мечта.

— Мир.

Беседовала Диана Решетняк