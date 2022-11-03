Начальник Главархива Москвы: первый роботизированный архив в стране заработает уже скоро

О том, каких успехов удалось достичь за последнее время, а также о планах развития рассказал в интервью ТАСС начальник столичного Главархива Ярослав Онопенко

Главному архивному управлению города Москвы в этом году исполнилось 60 лет. За это время ведомство не только смогло пополнить свою коллекцию уникальными экспонатами, переданными в его фонды горожанами, но и запустить ряд образовательных проектов, например "Москва — с заботой об истории". О том, каких успехов удалось достичь за последнее время, а также о планах развития рассказал в интервью ТАСС начальник столичного Главархива Ярослав Онопенко.

— Как и чем сегодня Главархив помогает москвичам? Изменились ли задачи этого ведомства за прошедшие годы?

— Можно сказать, что задачи архива, как и любого другого крупного государственного учреждения, не сильно изменяются со временем. Меняются возможности, которые позволяют реализовывать эти задачи гораздо эффективнее. В случае с Главархивом Москвы, конечно, в первую очередь вся работа ведомства направлена на помощь жителям в решении их насущных вопросов, для которых нужны архивные справки, выписки и другие подобные документы, а также на сохранение достоверной истории страны, города и его жителей. Сейчас благодаря нашим онлайн-сервисам жители могут гораздо быстрее получать нужные им документы и сведения. Хочу отметить, что архив становится востребованнее у горожан с каждым днем. Например, только за 10 месяцев этого года в читальном зале посетители посмотрели почти 160 тыс. дел.

Мы всеми силами стараемся и делаем все, чтобы горожане могли быстро получать нужные данные. Так, ряд документов, которые относятся к социально-правовым, можно заказать в любом ближайшем центре госуслуг "Мои документы". Например, справки о заработной плате, трудовом стаже, награждении медалями, знаками и грамотами, учебе, об установлении опеки (для оформления социальных выплат), о пособии по безработице. Или же все эти документы можно запросить онлайн через портал mos.ru. Все социальные запросы выполняются бесплатно.

— Любой архив — источник важной информации не только для простых горожан, но и для исследователей, ученых и историков. Расскажите, как архив помогает им в работе?

— Если прийти в читальные залы Главархива в рабочее время, то можно увидеть, что они всегда полны: с самого утра и до конца рабочего дня. Большинство их посетителей — это историки и студенты вузов, которые пишут свои научные работы.

Конечно, нужнее всего архивные сведения генеалогам, которые профессионально занимаются составлением родословных древ для своих клиентов. Таких исследователей в архиве большинство. По сути, они являются и самыми активными пользователями онлайн-сервиса "Моя семья". Также большой процент ученых, которые постоянно посещают Главархив, — это ученые, занимающиеся историей МГУ. Они в основном интересуются личными делами студентов и преподавателей, историей факультетов и научных исследований, сохранившимися студенческими работами: рефератами, дипломами, курсовыми, отчетами.

Несомненно, ученым и исследователям помогают в их работе документы, к которым мы открываем онлайн-доступ. Например, к уникальным и ветхим документам. Самые ранние документы Главархива Москвы относятся к XVII веку. Стоит заметить, что они бумажные, а бумага не вечна. Даже несмотря на хранение в специальных условиях при определенной влажности, температуре и свете в хранилищах, документы, которым почти 400 лет, лишний раз лучше не доставать. Подобные документы в первую очередь и оцифровывают. То есть жители получают возможность с ними работать, а архив — продлить им жизнь.

— Какие материалы уже можно найти на сервисах Главархива в оцифрованном виде?

— Для сохранности, например, происходит оцифровка уникальных документов: записей о рождении и смерти известных людей — Александра Пушкина, Антона Чехова, Михаила Лермонтова, Бориса Пастернака и многих других, гравюры художников, планы и чертежи масштабных советских построек, дореволюционных церквей. Сейчас на сайте Главархива выложены более 400 уникальных документов, которые можно посмотреть в любое время и с любого устройства.

Хочется подчеркнуть, что онлайн-доступ открыт не только к генеалогическим и уникальным документам, хотя, конечно, они и наиболее востребованы. Например, в виртуальном музее "Москва — с заботой об истории" выложено большое количество документов о Великой Отечественной войне, включая рассекреченные, что, несомненно, облегчает работу историкам. Кроме того, хочу отметить, что экспозиция музея полезна далеко не только профессионалам. Письма, ролики, карты, выдержки из периодической печати за весь советский период интересно изучать всем тем, кто увлекается историей прошлого века.

Также в нашем виртуальном музее есть и данные, помогающие москвичам узнать о подвигах героев их семей, которые защищали свою страну в период Великой Отечественной войны. На сайте опубликованы списки награжденных медалями "За оборону Москвы" и "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", списки бойцов местной противовоздушной обороны и горожан, которые оказали помощь блокадному Ленинграду, имена москвичей-героев.

— Какие интересные и ценные вещи были переданы от горожан на хранение в этом году?

— Одно из последних поступлений предметов — это вещи из личного фонда журналистки газеты "Известия" Елены Мушкиной. Всего журналистка передала на вечное хранение в Главархив более 100 предметов со второй половины XIX до середины XX века. Все эти вещи хорошо показывают быт столичного жителя.

Например, среди них можно найти одежду и обувь — чулки, платье, вязаный купальник, посуду, предметы обихода — керосиновую лампу, выбивалку для ковров, ленту для пишущей машинки, чугунный утюг. Также в коллекции есть и разные приборы. Например, телефон 1950-х годов, радиоприемник, громкоговоритель-тарелка. Елене Мушкиной удалось сохранить вещи с символикой Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года и Олимпиады-80 — платок и тарелку.

— После снятия ограничений, связанных с коронавирусом, в Главархиве возобновил свою работу киноклуб. Расскажите, какая фильмография там и кто чаще всего приходит на показы?

— Фильмография у клуба "Архикино" довольно большая. В основном зрители смотрят документальные короткометражные фильмы. Показы проходят почти каждый месяц в культурном центре "Меридиан". Например, в октябре зрители смотрели фильм "Забытая война" режиссера Бориса Криницына, а в сентябре — фильмы "Русский путь" Татьяны Соболевой и "#Домой" режиссера Никиты Белорусова. После показов часто проходят обсуждения вместе с создателями кинокартин.

Показы посещают все желающие — у нас нет возрастных ограничений. Но в основном это люди старших поколений, которым небезразличен отечественный кинематограф. Клуб работает с 2008 года, и за все время удалось показать более 150 фильмов. "Архикино" живет уже почти 15 лет, и, конечно, за такой срок появились постоянные посетители фильмов.

— Есть ли тенденция к увеличению пользователей онлайн-продуктов и офлайн-мероприятий Главархива?

— Конечно, количество пользователей наших онлайн-продуктов растет, что вполне закономерно, потому что у жителей столицы обычно очень мало свободного времени, особенно в будние дни. Поэтому однозначно удобно получать доступ к информации удаленно и в любое время суток.

Например, количество постоянных пользователей нашего сервиса "Моя семья" превысило уже 10 млн человек. К ним можно отнести и жителей, которые занимаются генеалогическими поисками только для себя — составляют родословное древо своей семьи, так и профессиональных генеалогов.

Главархив Москвы стал одним из первых архивов в России, который начал широко открывать безвозмездный доступ к метрическим книгам, и сейчас опубликовано уже более 8,5 млн их страниц. Если раньше с документами можно было поработать только в читальном зале Главархива, для чего нужно было выделить достаточно много времени в будние дни, то сейчас сервис позволяет проводить поиски в любой точке страны в любое время. Хотя в онлайн-сервис на настоящий момент добавлены не все книги, но сканирование продолжается, и их количество пополняется каждый месяц в среднем на 150–200 тыс. страниц.

Что касается офлайн-мероприятий, могу сказать, что они также интересны жителям. Как я уже упоминал, горожане интересуются нашими совместными выставками с центрами госуслуг. Кроме того, они посещают и наш выставочный зал на Профсоюзной улице. Например, на открытии последней выставки картин художника Геннадия Доброва, которые передала на хранение его вдова Людмила Доброва, собралось достаточно много посетителей — зал был практически полон.

— Произошли ли какие-то инфраструктурные изменения в Главархиве с развитием технологий?

— Несомненно, самое большое инфраструктурное изменение в Главархиве благодаря цифровизации — это постройка в Новой Москве роботизированного архива. Хочется подчеркнуть — такого в России еще не было. И этот первый роботизированный архив в стране заработает уже скоро.

Только площадь хранилища в новом архиве составляет почти 70 тыс. кв.м, а часть обязанностей архивистов по транспортировке и даже поиску документов возьмут на себя роботы: здесь будет налажена роботизированная линия поиска, загрузки и выгрузки документов. То есть у сотрудников останется сложная интеллектуальная работа, а вся механическая работа отойдет машинам. За день можно будет обработать порядка 2 тыс. обращений граждан и организаций. Таким образом, горожане смогут гораздо быстрее получать необходимые документы.

В новый архивный кластер переедут архивные документы учреждений здравоохранения, социальной защиты и образовательных организаций. А освободившиеся площади организаций оборудуют под комнаты профессионального роста и комнаты отдыха, где можно будет собираться на тренинги и мастер-классы, обсуждать научные проекты, рабочие задачи. Мы уже начали перевозить в роботизированный архив медицинские карты из столичных детских поликлиник.

— Расскажите, какие новые сервисы готовятся к запуску?

— Мы стремимся делать такие проекты, которые бы могли помочь жителям в решении их насущных вопросов, получить доступ к наиболее востребованным документам. Однозначно самый популярный проект Главархива сейчас — это онлайн-сервис "Моя семья", поэтому наше внимание и направлено в первую очередь на его развитие.

Несмотря на то что изучать метрические книги и другие документы, которые помогают узнать историю своей семьи, благодаря онлайн-сервису стало гораздо удобнее, все равно остались сложности. Главная заключается в том, что с метрическими книгами нужно уметь работать и владеть достаточным количеством исходной информации. То есть знать полное имя, дату рождения, населенный пункт — в случае Московской губернии — или название улицы, где на момент рождения ребенка жили его родители, если говорить о Москве. Эти данные помогут найти нужную книгу, которую потом придется полистно просматривать. Пусть и дома, но все же это довольно длительный процесс.

Уже не раз к нам поступали просьбы от жителей по усовершенствованию сервиса таким образом, чтобы он работал по принципу поисковика, когда вводишь искомую фамилию, и искусственный интеллект ищет всю информацию, где эта фамилия упоминается. Многие горожане с воодушевлением начинают составлять генеалогическое древо, но потом их интерес меркнет, так как работать с метрическими книгами очень сложно. Расширение же функционала сервиса позволит сохранить искру любопытства и гораздо упростит доступ к прошлому своей семьи.

И вот в ближайшее время на основе документов "Моей семьи" мы запускаем сервис с "Яндексом", который за несколько секунд сможет находить все нужные сведения, а исследователю останется отобрать подходящие. Пользователю достаточно будет вбить в поисковую строку имена предков, и искусственный интеллект выдаст все упоминания о них. Сервис будет полностью бесплатным, им легко смогут пользоваться все желающие. Еще один его плюс заключается в том, что он позволит устранить вероятность ошибок в прочтении рукописного шрифта. Думаю, что после запуска нового сервиса гораздо больше москвичей смогут похвастаться, что знают, кем были их предки, которые жили, например, 200 лет назад.

— Какие выставки планируете провести вместе с центрами "Мои документы" в ближайшее время? Насколько такие выставки пользуются популярностью?

— Как раз перед днем рождения Главархива, 31 октября, вместе с центрами госуслуг "Мои документы" мы открыли новую выставку, экспозицию которой можно посмотреть в 29 центрах госуслуг и на нашем сайте. В этот раз выставка посвящена истории столичных церквей и храмов. Следующую совместную выставку мы планируем открыть ближе к Новому году, она познакомит посетителей с историей сказок.

Могу точно сказать, что подобные выставки нужны. Конечно, "Мои документы" в первую очередь предназначены для того, чтобы помогать горожанам решать их текущие вопросы, поэтому выставки обычно очень компактны, занимают малую площадь. Но все же они помогают хоть немного, но расширить кругозор, между делом узнать что-то интересное об истории своего города. Все же не просто так мы уделяем столько внимания фактам. Вместе с тем на выставках мы экспонируем наши документы и предметы, из которых далеко не все можно получить на руки даже в читальном зале. А здесь у жителей появляется хорошая возможность, например, увидеть документы известных людей: главного архитектора Москвы 1950–1955 годов Александра Власова — проекты Парка Горького, Крымского моста, тетради поэта Евгения Долматовского со стихами военного времени, переписку Анатолия Гунста с Евгением Вахтанговым.

Что касается популярности выставок, думаю, что лучший ее показатель заключается в том, что рядом с экспозицией всегда люди. А раз жители интересуются выставками, их точно нужно продолжать.

— Каковы ближайшие планы развития Главархива Москвы?

— Конечно, в первую очередь мы и дальше будем стараться помогать жителям быстро получать нужную архивную информацию и знакомить их с историей. Сохранение правдивой истории города и страны — вот, наверное, один из главных приоритетов, который нашел свою реализацию в большинстве наших проектов, самый масштабный из которых — постоянно действующие выставки в центрах госуслуг "Мои документы" в рамках проекта "Москва — с заботой об истории".

Кроме того, Главархив реализует множество проектов с другими учреждениями. Так, вместе с Департаментом образования и науки Москвы состоялся годовой проект "Дневники детей войны", а сейчас дети участвуют в лаборатории "Живая история". Школьники с удовольствием приезжают в архив, поэтому подобная работа будет точно продолжена. Проекты со столичными школьниками важны по нескольким причинам. Во-первых, они помогают детям увидеть и буквально пощупать свидетельства событий, которые они изучают в школе. Что очень важно, так как историю своего города и страны необходимо знать хотя бы просто для того, чтобы уметь проводить причинно-следственные связи между событиями прошлого и настоящего. А во-вторых, ученики медиаклассов могут на практике свои отработать навыки, поработав режиссером, оператором, монтажером.

Конечно, мы собираемся и дальше максимально наполнять виртуальный музей "Москва — с заботой об истории" и пополнять онлайн-сервис "Моя семья" новыми метрическими книгами. Плюс не стоит забывать о популярном клубе мемуаристики "Линия жизни", работу которого мы осуществляем совместно с Центрами московского долголетия, и акции "Москва — с заботой об истории", оказавшейся живым и востребованным москвичами проектом, позволяющим сохранять так называемую личную историю, о которой не прочитаешь в официальных документах. Уверен, что бы мы ни придумали в дальнейшем, это будет интересно.

Беседовала Елена Кульбак