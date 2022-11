Посол Таиланда в Москве: готовы предложить площадку РФ и Украине для прямого диалога

Сасиват Вонгсинсават о взаимоотношениях России и Таиланда и о том, что может сблизить два народа

Посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават в интервью ТАСС рассказал о новых правилах въезда для российских туристов, перспективах работы платежной системы "Мир", а также ответил на вопросы о безопасности в мире и возможной роли в урегулировании на Украине.

— Туризм является важной сферой взаимодействия между двумя странами. Не могли бы вы уточнить условия и ограничения для российских туристов, планирующих посетить Таиланд этой зимой? Какое количество туристов из России вы ожидаете в предстоящем сезоне? Есть ли планы по увеличению количества прямых рейсов?

— Что касается условий и ограничений, позвольте поделиться хорошей новостью: начиная с 1 октября 2022 года и далее, пассажирам больше не требуется предъявлять какие-либо документы, связанные с коронавирусом, по прибытии в Таиланд. Таким образом, никакого карантина и никаких дополнительных документов не требуется.

Помимо прекрасных пляжей или вкусной еды Таиланд может предложить отличное гостеприимство всем иностранным друзьям, откуда бы они ни приехали, в том числе и из России. С 30 октября из России в Бангкок и Пхукет ежедневно летают чартерные рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", S7, Ikar, Nordwind и некоторых других.

В последнее время Таиланд приобрел популярность среди так называемых "цифровых кочевников". В одном британском исследовании наша столица, Бангкок, была признана вторым лучшим городом в мире и лучшим городом в Азии для "цифровых кочевников". Он получил высокие оценки в таких ключевых областях, как доступность, погода, скорость широкополосного доступа в интернет, пейзажи и транспорт.

Чтобы облегчить работу целевых групп посетителей, правительство Таиланда разработало схему долгосрочной резидентской визы для четырех групп людей: состоятельных граждан мира, состоятельных пенсионеров, профессионалов, работающих в Таиланде, и высококвалифицированных специалистов. Правительство также решило вдвое снизить плату за выдачу этого типа визы.

— Каковы перспективы использования системы "Мир" в Таиланде? Ранее в СМИ появилась информация о том, что карты "Мир" заработают в стране через два или три месяца.

— К сожалению, текущая финансовая ситуация и действующие ограничения задержали реализацию этого проекта. Несмотря на эти сложности, тайские и российские поставщики услуг находятся в контакте, чтобы найти альтернативные решения по этой теме. Мы надеемся, что вскоре платежная система "Мир" или альтернативные варианты заработают, и это послужит увеличению турпотока, объемов торговли и обмена услугами между двумя странами.

— Россия и Таиланд привержены достижению двустороннего товарооборота в $10 млрд в 2023 году. Это число в пять раз выше показателя 2021 года, который составил $2,3 млрд. Учитывая эти планы, в каких сферах торговли между странами можно ждать улучшения?

— Эта цель в торговле все еще у нас в планах. Однако в связи с текущей ситуацией и со сбоями в глобальных цепочках поставок мы должны действовать практично. Чтобы действовать практично, во-первых, нам надо продолжить торговлю традиционными товарами, которыми мы и раньше торговали. Во-вторых, так как логистика остается одним из тревожащих вопросов для некоторых бизнесменов, нам надо изучать новые бизнес-возможности, для которых требуется меньше логистических договоренностей или не требуются вообще. Один из примеров — индустрия контента. Говоря об индустрии контента, я имею в виду искусство, музыку, фильмы, дизайн, которые все относятся к приоритетным областям тайской креативной индустрии.

— Таиланд выразил заинтересованность в приобретении российского топлива и удобрений. Обсуждал ли уже эту инициативу Таиланд с российскими официальными лицами? Есть ли уже какие-либо договоренности?

— Что касается удобрений, то Таиланд уже направил список тайских компаний, желающих импортировать удобрения из России. Российские власти хорошо восприняли этот список и подобрали им подходящих партнеров. Также был проявлен интерес к импорту некоторых продуктов, добываемых из недр России.

— Таиланд по-прежнему настроен на заключение соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС? Если да, то в какие сроки? Стороны уже начали обсуждение этого вопроса?

— Таиланд намерен провести переговоры и заключить соглашение о ЗСТ с ЕАЭС. Однако это также зависит от готовности Евразийского экономического союза, который представлен не только Россией, но и четырьмя другими государствами. В 2016 году тайская сторона передала письмо о намерениях, которое все еще рассматривается ЕАЭС. В настоящее время стороны ведут консультации в рамках меморандума о сотрудничестве.

— Ранее вы заявляли о заинтересованности Бангкока в экспорте автомобильных запчастей в Россию. Обсуждаются ли конкретные предложения?

— Таиланд занимает 12 место в мире по производству автомобилей и первое в Юго-Восточной Азии и стал оригинальным производителем оборудования в этой отрасли, в частности, для японского автомобилестроения. Мы готовы поставлять автомобильные запчасти в Россию, заинтересованные компании могут отправить свой запрос в наш офис по коммерческим вопросам в Москве для организации деловых встреч с потенциальными партнерами в Таиланде. Между тем запасные части, которые являются универсальными по своему характеру или по своей природе, например, масляные фильтры, воздушные фильтры автомобиля, резиновые детали, а также другие автоаксессуары готовы к экспорту в Россию. В течение последних месяцев некоторые российские компании и местные органы власти проявили интерес к покупке запасных частей в Таиланде, но мы все еще ждем от них подробных списков, будет ли это для легковых автомобилей, грузовиков или других конкретных моделей, и объема, который им требуется.

Кроме того, я хотел бы рекомендовать тем, кто заинтересован в импорте как оригинального оборудования, так и запасных частей из Таиланда, посетить Международную выставку автомобильных запчастей и аксессуаров 2023 (TAPA 2023), которая пройдет в апреле в Бангкоке. Первые три дня будут торговыми днями, которые организованы специально для закупщиков, импортеров, производителей, продавцов, дистрибьюторов, оптовиков, ритейлеров и универмагов.

— Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе? Какие, по вашей оценке, ключевые факторы риска в регионе? Российские власти отмечают, что некоторые нерегиональные игроки, такие как, например, НАТО, демонстрируют свои опасные амбиции в АТР. Разделяете ли вы эти опасения? Какую роль Россия может сыграть в содействии устойчивому миру и стабильности в регионе? Рассматриваете ли вы какие-либо формы военного сотрудничества с Россией?

— Таиланд внимательно следит за развитием событий, касающихся сотрудничества в области безопасности в регионе. Мы приветствуем конструктивное взаимодействие между всеми внешними партнерами, основанное на центральной роли АСЕАН и механизме, возглавляемом АСЕАН, и желаем сохранить АСЕАН в качестве открытой платформы для практического сотрудничества и мирных диалогов, не сдерживаемой геополитическим соперничеством между крупными державами.

Также приветствуется конструктивный вклад России в региональные структуры, включая Восточноазиатский саммит и Региональный форум АСЕАН. Забегая вперед, мы хотели бы призвать Россию работать с нами над конкретными проектами в ключевых областях сотрудничества, определенных в Перспективах АСЕАН для Индо-Тихоокеанского региона (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific), которые включают как традиционную, так и нетрадиционную безопасность, особенно в области предотвращения эпидемии, науки и техники на пути к миру после пандемии коронавируса. В этой связи Таиланд призывает к использованию существующих у нас механизмов, включая Центр военной медицины АСЕАН (ASEAN Centre of Military Medicine), расположенный в Бангкоке.

На двусторонней основе военное сотрудничество развивалось в соответствии с двусторонним соглашением между нашими странами, особенно в области образования. На прошлой неделе третья партия курсантов Таиланда, а также представителей командования и генерального штаба Королевской армии Таиланда, ВВС и ВМС Таиланда была зачислена в военные институты России. Этот непрерывный образовательный обмен заложит основу для дальнейшего военно-технического сотрудничества на ближайшие годы.

— На ноябрь запланирован саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Кто из лидеров уже подтвердил свое личное участие в саммите?

— В настоящее время завершается подготовка списка подтвержденных участников. Мы все еще ожидаем некоторые официальные ответы. Однако как принимающая сторона мы с нетерпением ждем возможности лично приветствовать всех лидеров на саммите, включая президента Российской Федерации, и ожидаем конструктивного взаимодействия со всеми партнерами.

— Ранее Таиланд пригласил все стороны украинского кризиса собраться в Юго-Восточной Азии в ноябре и использовать три площадки (саммит АСЕАН, саммит G20 и саммит АТЭС) для поиска выхода из сложившейся ситуации. Выразили ли стороны заинтересованность в этом предложении? Есть ли контакты со сторонами?

— В качестве принимающей стороны саммита АСЕАН, саммита G20 и саммита АТЭС Камбоджа, Индонезия и Таиланд ясно дали понять в совместном заявлении для прессы в мае 2022 года, что они полны решимости работать со всеми партнерами и заинтересованными сторонами для обеспечения духа сотрудничества, чтобы укрепить центральную роль АСЕАН, авторитет и актуальность в поддержании мира и стабильности в наших региональных и глобальных усилиях. Поэтому мы готовы предоставить площадки для всех сторон конфликта, если они готовы к прямому диалогу для нахождения мирного решения украинского кризиса.

— Как вы оцениваете гуманитарное и культурное взаимодействие между Таиландом и Россией? Ранее была информация о том, что Касетсатский университет вскоре создаст совместный российско-тайский исследовательский центр. Какие еще инициативы в этой области планируется реализовать в ближайшем будущем? Каким образом можно повысить уровень культурного и гуманитарного сотрудничества между странами?

— Наше сотрудничество в области культуры и образования находится на удовлетворительном уровне. Вы правы, Касетсатский университет планирует совместно с Россией создать центр для исследований в области наук о космосе и Земле для того, чтобы заниматься исследованиями и осуществлять образовательные программы с Московским государственным университетом геодезии и картографии в сфере геодезии, картографии, геоинформационных технологий, дистанционного зондирования Земли, глобальной навигационной спутниковой системы, аэрокосмических, полярных и космических наук. В положительном ключе обсуждаются программы двойной степени магистра в геоинформационных технологиях и дистанционном зондировании Земли так же, как и другие короткие образовательные программы для студентов и академических работников. В ноябре и декабре этого года планируется провести в онлайн-формате два симпозиума для ученых обоих учебных заведений. Тема первого симпозиума — пространственные данные в решении территориальных задач. Другой будет посвящен вспомогательным системам глобальных навигационных спутниковых среднеорбитальных группировок. Официальный визит и подписание меморандума о взаимопонимании планируется провести в Таиланде. Такого рода взаимодействие не сводится только к Московскому университету геодезии и картографии, мы открыты для сотрудничества и с другими российскими университетами и институтами. Кроме сотрудничества в области геоинформационных технологий, Касетсатский университет и в принципе тайская сторона также заинтересованы в развитии взаимодействия в области искусства, культуры и языка.

Посольство Таиланда в Москве организовало целый ряд мероприятий в этом году в честь 125 годовщины установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом, таким образом Таиланд является старейшим партнером России в Юго-Восточной Азии. Эти мероприятия нацелены на упрочение контактов между людьми, максимизируя потенциал обеих стран. Также эти мероприятия дают возможность россиянам познакомиться с уникальным тайским гостеприимством. Все это в свою очередь поможет открыть новые возможности для двустороннего экономического сотрудничества, в частности, в области торговли, инвестиций и путешествий.

Среди других таких мероприятий, проведенных в этом году, можно назвать Тайский фестиваль в начале августа в саду "Эрмитаж", который был организован совместно посольством Таиланда и правительством Москвы. Он возобновился впервые за три года после начала пандемии коронавируса. Фестиваль посетили более 40 тыс. человек. Главной целью фестиваля было продемонстрировать и российские, и тайские культурные представления, продукты, кухню, спорт и моду, а также дать возможность россиянам прочувствовать культуру Таиланда. В конце августа группа тайских учеников из оркестра школы Бунваттана приняла участие в международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" на Красной площади Москвы. В сентябре я руководил группой российских инфлюэнсеров и блогеров из разных областей, включая культуру, кино, кухню, для визита в Таиланд с тем, чтобы открыть неизвестные и особые направления в Бангкоке, Чиангмае и Пхукете.

21 октября с поддержкой государственного музея "Петергоф" и правительства Санкт-Петербурга мы открыли фотовыставку под названием "Король Сиама. Высокий визит в Петергоф". Эта фотовыставка посвящена визиту короля Таиланда Рамы V в Россию в 1897, в частности, во время его нахождения в Санкт-Петербурге, а также тесным связям между королем Рамой V и царем Николаем II. Их дружба помогла Таиланду пережить угрозу колониализма в то время и заложила твердую основу наших дипломатических отношений. Более того, символично, что выставка открылась накануне нашего важного праздника — Дня памяти короля Рамы Чулалонгкорна, который отмечается 23 октября. Выставка будет открыта для посетителей целый год, до октября следующего года. В ноябре Кунсткамера выставит значимые подарки от Короля Рамы V царю Николаю II, которые являются свидетельством долгой истории дружбы между нашими странами.

В декабре "Игорь Бутман и друзья" планируют провести джазовые концерты в трех провинциях Таиланда: джаз в саду Бангкока, уличный фестиваль джаза в Чиангмае и джаз на пляже в Пхукете. Я бы хотел отметить, что в этом году отмечается 100-летняя годовщина русского джаза в России. Джазовая музыка пришла в Таиланд примерно в то же время, что и в Россию, и позже стала широко известна благодаря Королю Раме IX. На мой взгляд, джазовая музыка является неким универсальным языком, который мог бы эффективно способствовать сближению народов наших стран.

Беседовала Елизавета Малкина