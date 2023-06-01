Нижегородский губернатор: адаптация промышленности РФ идет на разработках нашего региона

Глеб Никитин — о переходе российских предприятий на отечественное программное обеспечение

Глава Нижегородской области Глеб Никитин рассказал ТАСС для рубрики "Три вопроса о главном" об адаптации промышленности к новым условиям работы, а также о том, как областные разработки помогают предприятиям всей страны. Кроме того, губернатор сообщил о ситуации со специалистами в IT-сфере и о том, на каком этапе находятся работы по строительству метро в Нижнем Новгороде.

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— Главной темой прошлого года на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) стало развитие российского программного обеспечения (ПО), в том числе в промышленности. Удалось ли за год предприятиям Нижегородской области адаптироваться к работе в новых условиях, перейти на российские аналоги в сфере ПО?

— Действительно, ЦИПР прошлого года был эпохальным событием, это было знаменитое пленарное заседание под руководством [премьер-министра РФ] Михаила Владимировича Мишустина, где обсуждались проблемы импортозамещения ПО во всех отраслях. Этот диалог, безусловно, на конференции этого года будет продолжен, но я знаю, что по итогам 2022 года закупки программного обеспечения организациями промышленности впервые в части российского ПО превысили по доле закупки зарубежного ПО. Безусловно, наша промышленность и другие отрасли адаптируются к ситуации, когда многие из привычных программных продуктов оказываются недоступными.

Если говорить про, наверное, главную верхушку пирамиды, — это программное обеспечение в области систем автоматического проектирования. Адаптация всей российской промышленности происходит на использовании нижегородских разработок. Это программный продукт "Логос", который разработан нашим Российским федеральным ядерным центром в Сарове, и продукт "Сарус", который позволяет управлять моделью PLM, то есть управлять жизненным циклом в промышленности (PLM — Product Lifecycle Management, то есть управление жизненным циклом изделия — прим. ТАСС). То есть мы не просто адаптировались, мы еще и помогаем адаптироваться всем остальным.

— Около года назад вы говорили, что дефицит IT-специалистов в регионе достиг 15 тыс. человек. Удалось ли стабилизировать ситуацию, сколько на данный момент не хватает специалистов в отрасли региону?

— Я всегда говорил о том, что это дефицит прогнозный, то есть разовое увеличение дефицита тогда мы оценивали в размере около 3 тыс. специалистов. При этом самая острая стадия касалась именно специалистов высокого уровня, то есть это не джуниор-специалисты, которые компьютер настроить могут, а это разработчики. И с точки зрения рынка в целом я считаю, что он достаточно стабилен, а его дефицит — это признак возможностей. То есть это значит, что чем больше специалистов, тем просто больше будет бизнеса, разработок, добавленной стоимости, которая здесь происходит. Что же касается разработчиков, мы думали, что ситуация с релокацией различного рода специалистов в силу позиции западных заказчиков, заказчиков из недружественных стран может привести к сокращению дефицита и появлению, наоборот, профицита, то есть когда людям сложно будет, наоборот, найти работу.

Этого не произошло. Более того, был обратный процесс, в какой-то момент времени сотрудники зарубежных представительств недружественных компаний начали покидать Нижегородскую область, а потом в силу работы наших работодателей — на самом деле это российские компании, их можно перечислять, — это и Yadro, и Сбер, и "Росатом", и многие-многие другие, но, например, и Huawei занимался наймом работников именно здесь, — в результате этой деятельности специалисты поехали обратно.

Сейчас мы в принципе оцениваем ситуацию по текущей занятости, количеству вакансий примерно на таком же уровне, который был в 2022 году. Поэтому все наши задачи, которые мы перед собой ставили по подготовке специалистов, по развитию возможностей для размещения IT-компаний здесь, — они актуальны. И мы будем ими продолжать заниматься.

— На каких этапах сейчас находятся работы по строительству новых станций метро?

— Это знаковый проект для всего Нижнего Новгорода, много об этом говорилось, работа идет вовсю. Очень важно, что на основной площадке — на улице Горького — закончена полностью заливка свай под стартовый котлован, на второй площадке — на Сенной — также эта работа идет к финишу, уже более 60% свай залито. По сути, идет подготовка котлованов к запуску тоннелепроходческого щита. То есть активные работы идут, мы видим, что этот проект реализуется. Спасибо огромное правительству Российской Федерации, непосредственно курирующему вице-премьеру Марату Шакирзяновичу Хуснуллину за ту поддержку, которую он оказывает.