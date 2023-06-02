Советник президента Толстой: в России сейчас хорошая почва для молодых творцов

Владимир Толстой — о состоянии российской культуры, обновлении искусства и развитии отечественного кино

Московский международный кинофестиваль, Театральный фестиваль им. А.П. Чехова, акции "Библионочь", "Ночь музеев" — это лишь малая часть культурных событий в России, организованных за последние пару месяцев. Несмотря на сложности в геополитической и экономической ситуациях, культурная жизнь не ставится на паузу. Еще одно подтверждение этому — книжный фестиваль "Красная площадь", который проходит в Москве с 2 по 6 июня. В его преддверии ТАСС встретился с советником президента по культуре, председателем оргкомитета фестиваля и совета Фонда кино Владимиром Толстым. В интервью он рассказал, почему сейчас особенно важно проводить такие мероприятия, когда глава государства планирует встретиться с деятелями искусства и какие фильмы будет поддерживать фонд в этом году.

— Нам пришлось много пережить за последнее время — культура отмены, кризис в кинотеатрах, разрыв отношений с западными коллегами. Сейчас мы преодолели эту зону турбулентности?

— Конечно, для всех происходят огромные потрясения. Каждому человеку нужно как-то найти себя в новых условиях, сделать внутренний выбор. Понятно, что абсолютно подавляющее большинство вместе со страной переживает за ребят, оказавшихся на острие этих проблем. Надо сохранить свою самобытность. Может, даже в каком-то смысле вернуться к корням, вернуться к тем основополагающим и базовым ценностям, на которых стоят семья и государство. Но при этом есть частный выбор человека, который тоже надо уважать.

Мне кажется, что сегодня литература, искусство, вся культура должна черпать силы в своей национальной почве. Это время, когда себя можно реализовать молодым. Мы ждем этот приток новых сил во все сферы искусства. Вчера я был на концерте выпускников творческих вузов. Так отрадно, что во всех сферах искусства у нас необыкновенно одаренная молодежь — музыканты, актеры, балетные солисты. Новые кадры у нас есть, и у них горят глаза. Они хотят реализовать свой творческий потенциал, и сегодня такая возможность возникает. Многие говорят о том, что организовалось некоторое пространство с уходом иностранного контента, но это значит, что есть возможность как раз молодым начинающим авторам себя проявить. У них появилась свободная зона, ниша, в которую можно ворваться со свежими идеями, яркими проектами.

— То есть нам удалось сохранить насыщенность культурной жизни в России?

— Мы все видим и ощущаем, что никакой пустоты нет. Россия никогда не закрывалась от талантливого зарубежного искусства. Сейчас активно налаживаются контакты с теми странами, которые хотят взаимодействовать с Россией. Я только что вернулся из большой поездки по Китайской Народной Республике, и она абсолютно открыта к этому взаимодействию. Я думаю, открываются огромные перспективы в сфере образования, культуры также с Индией, странами Латинской Америки, арабским миром, с Африкой. Мне кажется, что эта палитра расширяется и обогащается. Одно время мы довольно узко и в кино, и в театре были ориентированы на западные образцы какие-то, а сегодня мы видим, что этот спектр существенно шире, и открываем новые яркие образцы культуры.

Все должно идти своим естественным чередом и образом. Я абсолютно убежден, что без русской культуры мир, в том числе европейский и западный, чувствует себя беднее и при первой же возможности культурные мосты будут снова выстроены.

— Показательно, что на фоне отмены нашей культуры в некоторых странах мы "самоотменой" не занимаемся — все крупные мероприятия так же проходят. Например, та же книжная ярмарка "Красная площадь".

— Это очень важно сегодня, потому что не секрет, что недоброжелатели России хотели бы посеять панические настроения, чтобы Россия замкнулась, ушла в себя.

— Впала в массовую депрессию.

— Да, но нам важно показать, что живая, полноценная, полнокровная творческая жизнь продолжается. Одним из примеров, конечно, является фестиваль "Красная площадь", который посвящен не только книге и литературе, он гораздо шире. На главной сцене можно и увидеть театральные представления, и услышать прекрасную музыку, современных поэтов, то есть это действительно праздник искусства. Прежде всего — книги, потому что любое искусство так или иначе стоит на слове. Фестиваль "Красная площадь" довольно ярко это иллюстрирует и показывает.

— Президент также неоднократно подчеркивал это. Кстати, не планирует ли он в ближайшее время провести встречу с деятелями культуры?

— Я думаю, что осенью такие встречи точно состоятся. В ближайшее время, например в День России, президент будет награждать Государственной премией деятелей искусства культуры. Конечно, с ними состоится обстоятельный разговор после награждения.

— Владимир Ильич, вы ранее сообщали о планах Фонда кино выпускать 60 фильмов в год к 2025 году. Как мы далеки от цели пока что?

— Мы наращиваем производство. Я думаю, что мои слова не будут голословными и пустыми. Из года в год мы стремимся увеличить количество релизов. Обязательно должны быть какие-то яркие события, фильмы, которые привлекают массовую аудиторию.

— Больше "Чебурашек" и "Вызовов".

— Но их должны подкреплять фильмы жанровые, направленные на определенную группу, аудиторию. Они, может, не собирают этих миллиардов, но это качественное кино, которое привлекает определенный сегмент зрительской аудитории. Если мы действительно сумеем хотя бы пять-шесть фильмов-событий делать в год, подкрепить их двумя-тремя десятками жанровых, то мы к выполнению этой задачи придем.

— Скоро как раз должны пройти питчинги Фонда кино. Уже определились с датами?

— Точных дат я назвать не могу пока что, но да, в самое ближайшее время. Сейчас идут подачи конкурсных материалов, дальше будет их обработка, работа сценарной группы, экспертного совета, потом мы выйдем на открытую защиту. Как всегда, вся страна сможет увидеть их.

— Планируется ли при выборе отдавать предпочтение патриотическим фильмам?

— Мы всегда отдаем приоритет просто качественным и высокохудожественным фильмам. Правительство ставит задачу перед Фондом кино по насыщению кинотеатров зрителями, а значит, производством зрительского кино. Естественно, мы учитываем и содержательную составляющую. Если будут появляться какие-то яркие проекты, отражающие наши нынешние болевые точки, очевидно, они будут поддержаны в первую очередь, но все-таки хочется, чтобы за лозунгом и темой стояла хорошая профессиональная работа, интересный сценарий, талантливый режиссер. Я очень надеюсь, что возникнет этот симбиоз и мы получим хорошие фильмы с хорошим, правильным содержанием.

— Стоит ли нам ожидать блокбастеры типа "Чебурашки"?

— У нас бывает, что какой-то фильм имеет успех и создает тенденцию. Был период, когда спортивные драмы стали пользоваться популярностью. "Легенда №17" появилась, собрала много зрителей, затем появилось "Движение вверх" и другие фильмы этой направленности, потом произошел некоторый спад. Уже все виды спорта перебрали — лыжные гонки, шахматы, фигурное катание. Потом вдруг выстрелил "Чебурашка", возвращение к старым героям. Знаю, что в этом направлении многие пошли. Посмотрим, как эта тенденция себя покажет. Но мне кажется, важно включать фантазию и искать темы в самых разных сферах и жанрах. Я убежден, что можно и нужно находить те струнки зрительские, которые привлекут людей в театры.

— Много споров вокруг передачи "Троицы" Русской православной церкви. Некоторые переживают за ее сохранность. Вы обсуждали этот вопрос с президентом?

— Нет, с президентом не было возможности обсудить этот вопрос. Но он очень деликатный. Здесь любые крайности и острые оценки подливают масла в огонь. Мне кажется, что надо довериться суперспециалистам, людям, которые могут дать объективную оценку. Мы все, абсолютно все заинтересованы в сохранении и еще многовековой жизни этого шедевра. Надо выдержать паузу. Понять, насколько реалистичны угрозы, чем и как это можно купировать. На нас не заканчивается жизнь, мы должны думать о следующих поколениях.

— Такое ощущение, что в последнее время мы еще чаще говорим о РПЦ в контексте культуры. Это стечение обстоятельств или новая тенденция?

— Мне кажется, что это отчасти искусственно обостряется, средства массовой информации фокусируют внимание. У меня нет ощущения, что этого стало больше, что это стало более болезненно и резко. Фокус общественного и медийного внимания просто сейчас на этом сосредоточен. Я сторонник взвешенного и спокойного отношения. В такие периоды истории, когда все обострено, легко играть на чувствах и эмоциональных моментах, но как раз в такие времена это опасно.

Сегодня общественное равновесие, спокойствие, уверенность в будущем страны, культуры, наших памятников должны оберегаться всеми нами. Не надо, на мой взгляд, обострять и без того непростое душевное настроение общества.

— Мне кажется, ситуацию в культуре сейчас содержательнее всего описывает слово "перемены". Можем ли мы говорить о том, что в России формируется новая идеология?

— У меня большая надежда не на новую идеологию, а на новые поколения одаренных творческих людей в разных сферах. Мы очень нуждаемся, чтобы появились новые творцы — композиторы, художники, скульпторы, писатели, поэты, режиссеры. Не интерпретаторы или исполнители, хотя это тоже важно и нужно, а именно творцы, создающие новое слово. У меня есть ощущение, что почва для этого сегодня существует. Очень важно, чтобы поколение молодое не потеряло этот шанс и сумело себя проявить.