Зампред Мосгоризбиркома: на выборах мэра будут доступны все форматы для голосования

Дмитрий Реут рассказал о требованиях к кандидатам, оптимизации избирательных участков и возможностях для голосования в столице в 2023 году

Подготовка к одному из самых ожидаемых политических событий столицы в этом году — выборам мэра — ведется полным ходом. Партии анонсируют выдвижение кандидатов, те, в свою очередь, делают привлекающие внимание жителей заявления в соцсетях и СМИ. Вместе с сезонным потеплением в Москве ощущается атмосфера приближающейся предвыборной кампании. О требованиях к кандидатам, оптимизации избирательных участков и различных возможностях для голосования в столице в 2023 году в интервью ТАСС рассказал заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

— Решение о назначении выборов мэра принимают депутаты Мосгордумы. Ждем его в ближайшие дни?

— Да, не ранее, чем за 100 дней до Единого дня голосования, но не позднее, чем за 90, — то есть в период со 2 по 12 июня. Также нельзя забывать про этапы подготовки к выборам, такие как решения по финансовым вопросам, о количестве подписей, которое нужно представить в избирком кандидатам-самовыдвиженцам, об образце заполнения подписного листа и т.д. Подобные решения принимаются всегда до начала избирательной кампании. В соответствии с законом сама избирательная кампания начинается именно с момента назначения выборов, и в этом году это примерно первая декада июня. Старт избирательной кампании начинается не от принятия решения, а от даты его опубликования — на публикацию у Мосгордумы пять дней. На первом этапе кампания заключается в 30 днях на выдвижение кандидатов и сбор подписей в их поддержку, а также подачу кандидатами документов на регистрацию.

— В этом году, судя по заявлениям партий, от них будет пять кандидатов, а также участие в выборах могут принять самовыдвиженцы. Каковы требования к последним?

— Требования к кандидатам от партий и самовыдвиженцам схожи. Единственное различие в том, что первые не собирают подписи от избирателей, они освобождены от этого. Самовыдвиженцы же должны представить в Мосгоризбирком от порядка 38 тыс. до почти 41 тыс. подписей — запас предусмотрен на случай ошибок в подписных листах. Остальные требования одинаковы: представить ряд документов, а также пройти муниципальный фильтр — собрать 110 подписей муниципальных депутатов. Такой фильтр введен достаточно давно, не первые выборы мэра проводятся в таком регламенте — чтобы отсеять кандидатов, которые не пользуются поддержкой в районах среди муниципальных депутатов.

— Могут ли иноагенты принимать участие в выборах?

— Иноагентам принимать участие в выборах не запрещено. Они могут не только голосовать, но даже баллотироваться. Единственное, что они должны быть обозначены: во всех СМИ, в подписных листах, в целом в любых публикациях. Если иноагент будет зарегистрирован, то и в избирательных бюллетенях, в информационных и агитационных материалах должно быть соответствующее обозначение.

— В предыдущие выборы у наблюдателей и кандидатов был ряд вопросов к проверке подписных листов, их форме, а также разному написанию одних и тех же имен и фамилий. Возможность собирать подписи онлайн разрешила эти вопросы?

— Теоретически, в принципе, это возможно, как показала практика, но этим в предыдущие выборы воспользовалось небольшое количество кандидатов, и подписей сдано в электронной форме было немного, очень небольшое количество. Будут ли собираться подписи онлайн на этих выборах или нет — это решает орган, который назначает выборы в соответствии с законом. Мы пока этого не знаем. Наверное, действительно будущее на выборах мэра за партийными кандидатами, которым такие подписные листы заполнять не нужно. В целом сбор подписей — это такой достаточно архаичный инструмент.

— Как пройдет голосование на участках, где будут военнослужащие? Как будет организовано голосование в больницах и в СИЗО?

— Голосование в больницах будет, как оно всегда было на московских выборах мэра, здесь нет никаких вопросов. Люди, которые туда попали по каким-то причинам — планово или нет, они смогут проголосовать как традиционным бумажным способом, так и онлайн с помощью своего личного гаджета или терминала электронного голосования у члена участковой избирательной комиссии, который будет в больнице. Все как и на избирательных участках. В СИЗО будет возможность проголосовать с использованием бумажного бюллетеня. Что касается военнослужащих, то в воинских частях у нас участков нет. Солдаты и офицеры голосуют на тех же участках, что и все избиратели, их порядка 100, — это те участки, в границах которых находятся воинские части. Военнослужащие придут и проголосуют удобным им способом. Если командиры воинских частей не согласуют видеонаблюдение на данных участках в формате трансляции, то будет вестись видеофиксация.

— Прежде на Казанском вокзале открывался участок для граждан без определенного места жительства. Будет ли такой этой осенью?

— Для включения в список избирателей на выборах мэра Москвы необходима регистрация по месту жительства в столице, а потому необходимости в организации такого участка нет.

— Сколько всего участков будет открыто для голосования на выборах мэра?

— С целью оптимизации число участков в этом году сократилось до 2 тыс. Это то количество участков, которое осталось после их актуализации. На каждом избирателям будет предоставлена возможность проголосовать как бумажным бюллетенем, так и с помощью терминалов электронного голосования — ТЭГ.

— Голоса граждан, которые воспользуются терминалами электронного голосования, будут учтены в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ)?

— Да. Таким образом у граждан появится возможность проголосовать онлайн, даже если в их распоряжении нет подходящих гаджетов.

— Как верифицируется личность избирателя при голосовании через терминал?

— Система считывает наподобие сканера паспорт голосующего и открывает перед ним электронный бюллетень, сверив данные в электронном реестре избирателей. Перед этим член участковой комиссии удостоверяет личность пришедшего избирателя, проверяя его паспорт.

— Для голосования на дому будут ли использоваться ТЭГ?

— Скорее всего, да, конечно. Голосование на дому — это в общем-то один из вариантов обычного голосования. Мы предполагаем, что, конечно, для него будут использоваться и переносные устройства, и бумажные бюллетени. Практика показывает, что в Москве чуть более 100 тыс. человек голосуют на дому, о чем заявляют в избирательную комиссию по телефону или письменно, в том числе дистанционно. Для голосования онлайн, кстати, как и в прошлом году, заявление не потребуется. Человек может выбрать, как ему удобнее голосовать, непосредственно в момент голосования — онлайн со своего личного электронного устройства, где бы он ни находился, через терминал или бумажным бюллетенем на участке. На выборах мэра Москвы в этом году будут доступны все возможные на этот момент форматы для голосования.

— Как будет сформирована территориальная избирательная комиссия ДЭГ?

— Вполне вероятно, что, как и в прошлом году, эти полномочия будут возложены на Мосгоризбирком. Отдельной комиссии в прошлом году не было.

— Как можете прокомментировать призывы игнорировать электронное голосование и выборы в целом?

— На мой взгляд, они действуют неправильно, потому что ДЭГ было организовано, чтобы у людей, заинтересованных в голосовании, были все возможности для участия в нем. И практика показывает, что это решение популярно: в 2022 году онлайн проголосовало более 71% от общего числа пришедших на выборы. Москвичи заинтересованы в этом, и потому электронное голосование стало постоянной формой — вошло в федеральный закон о гарантиях прав избирателей. Эксперименты закончились. Но ожидаем, что все же достаточно большое количество избирателей проголосуют бумажными бюллетенями.

— Сколько бюллетеней планируете напечатать?

— В любом случае бумажным бюллетенем будет обеспечен каждый, кто захочет проголосовать таким образом. После изменения законодательства в случае проведения ДЭГ количество бюллетеней определяет комиссия, организующая выборы. Решение предстоит принять ближе к Единому дню голосования, который запланирован на 10 сентября.

— Каков бюджет избирательной кампании в этом году?

— Чуть больше 1 млрд рублей.

— На предыдущих выборах мэра было организовано голосование на дачных участках, в том числе за пределами Москвы. Будет ли такая возможность предоставлена избирателям в этот раз?

— Результат предоставления такой возможности был положительным, проголосовало около 100 тыс. избирателей — москвичи, которые уезжали за город на все выходные. Такой подход был правильным. В этом году, я думаю, дачные участки организовывать не потребуется, у нас есть и электронное голосование, и терминалы ДЭГ на участках. Электронный список избирателей позволяет проголосовать москвичу там, где он будет находиться, на любом избирательном участке. А если будет принято решение о многодневном голосовании, то голосование продлится не один день, в том числе будний.

— Каково количество избирателей в Москве на данный момент?

— Порядка 7 млн 600 тыс. человек.

— Какой процент явки ожидаете на выборах?

— Всегда ожидаем высокую явку. На прошлых выборах мэра в 2018 году она превысила 30%. Но, к примеру, в прошлом году благодаря электронному голосованию и электронному списку избирателей явка была высокой — почти 34%. Мы даже сами не ожидали, что столько человек примет участие в выборах муниципальных депутатов, более 2,4 млн москвичей. Выборы мэра, как показывает практика, — это всегда те выборы в Москве, которые вызывают наибольший интерес. Ожидаем, что людей придет больше, даже уверен в этом. Благодаря новым технологиям, применяемым в последние несколько лет, доля молодежи от общего числа участников голосования также растет.

— Почему, на ваш взгляд, москвичам стоит участвовать в выборах мэра?

— В любых выборах стоит участвовать: да, у человека один голос, но из голосов миллионов формируется результат и складывается власть. Это удивительный, честно говоря, процесс, необыкновенный, — это всегда интересно наблюдать: от того, за что я голосую, зависит жизнь моих детей, моих внуков, моя собственная, моей страны и моего народа, и их будущее — как говорил Ильин (Иван, философ — прим. ТАСС): "И делать я это должен по чести и совести".