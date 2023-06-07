Гендиректор Мосгортура: мы дополнили географию детского отдыха шестью новыми направлениями

Инна Голубева рассказала в интервью ТАСС о новых регионах для детского отдыха, необычных программах и подготовке вожатых

Более 52 тыс. детей и сопровождающих их взрослых из Москвы, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнут этим летом в загородных лагерях, а также в пансионатах и санаториях по путевкам и сертификатам правительства столицы. О новых регионах для детского отдыха, необычных программах и подготовке вожатых в интервью ТАСС рассказала генеральный директор Мосгортура Инна Голубева.

— Уже наступило лето. Какие программы в этом году подготовлены для отдыха в детских лагерях?

— Детей, которые отдыхают в лагерях на льготных сменах с Мосгортуром, этим летом ждет много интересного. Об этом позаботились наши специалисты, которые разработали авторские программы полезного отдыха с учетом увлечений, возраста и возможностей здоровья детей. В основе каждой — сюжетная игра в вымышленном мире.

Например, во время программы "Остров героев" дети на 21 день перенесутся на "необитаемый остров". Ребята объединятся в отряды-племена и будут участвовать в квестах, танцевальных конкурсах, спортивных турнирах, добывая игровые алмазы и силу пламени. Еще одна программа — "Старт в будущее". Школьники попадут в новые кварталы — им предстоит построить их с нуля, сделать комфортными и развитыми. Программы будут реализованы в подмосковном лагере "Отдых" и в крымской и анапской "Жемчужинах".

Программы полезного отдыха Мосгортура основаны на методике "Колесо баланса", согласно которой во время смены мы прокачиваем одну из сфер жизни ребенка, например здоровье или саморазвитие, гармонично сочетая ее с остальными. Это помогает детям всесторонне развиваться и чувствовать себя успешными.

— Какие регионы будут предложены для отдыха в этом году?

— Мосгортур организует отдых по льготным путевкам в 18 туристско-курортных зонах. Дети и подростки будут набираться сил и купаться в море в Крыму и Краснодарском крае, пить целебные минеральные воды и дышать горным воздухом в Ставрополье, любоваться природой Русского Севера, знакомиться с Татарстаном, Белоруссией, и это лишь малая часть списка.

В этом году мы дополнили географию детского отдыха шестью новыми направлениями, в числе которых Алтай, Байкал и республики Кавказа — Ингушетия, Дагестан. Предлагаем и Дальний Восток — Приморье. Для многих детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, это единственная возможность побывать в дальних регионах России и увидеть ее удивительные места.

— Есть ли понимание, сколько детей-сирот и детей из малообеспеченных семей смогут отдохнуть в лагерях этим летом?

— В 2023 году мы организуем каникулы в оздоровительных лагерях по льготным путевкам для почти 10 тыс. юных москвичей. При этом свыше 6,7 тыс. путевок предназначены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в стационарных учреждениях. Всего же этим летом с Мосгортуром отдохнут более 52 тыс. детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и их сопровождающих.

Кроме того, более 400 одаренных московских школьников смогут отдохнуть в "Орленке", "Смене", "Алых парусах" и "Океане". Ученики, отличившиеся в науке, спорте и творчестве, получают бесплатные путевки во всероссийские детские центры, проходя конкурсный отбор. В Москве за организацию этих конкурсов отвечает Мосгортур.

С 27 мая ребят 6–12 лет, которые остаются летом в столице, вожатые будут собирать по субботам в "Мастерских полезных каникул": играть с ними в дворовые игры, мастерить игрушки-антистресс, закладки для книг и другие поделки. Ждем всех желающих — анонсы публикуются на сайте и в соцсетях Мосгортура. За восемь лет на наших бесплатных мероприятиях в парках побывали почти 12 тыс. москвичей.

— Не повлияла ли текущая ситуация на культурные и другие программы отдыха?

— Отдых детей должен быть безопасным со всех точек зрения, и задача взрослых — исключить возможные риски. Роспотребнадзор сохраняет некоторые ограничения из-за пандемии COVID-19: например, по-прежнему нельзя проводить родительские дни и вывозить отряды в места скопления людей. Вместо этого в программу отдыха включено больше интерактивов в лагерях: например, научные шоу, сюжетные квесты, деловые игры.

Что касается ситуации с закрытием некоторых аэропортов, то до южных курортов дети и родители по-прежнему организованно добираются на поездах. Такое путешествие занимает до двух суток, поэтому многие родители вместо Причерноморья этим летом выбрали Подмосковье.

— Расскажите подробнее о мерах безопасности. Проводятся ли с детьми и их родителями профилактические беседы? Например, о том, стоит ли делать прививки перед поездкой, в том числе от кори для тех, кто ее не делал? Выдаются ли родителям рекомендации?

— До начала смен мы обязательно проводим родительские собрания. На них рассказываем об инфраструктуре конкретных лагерей: как охраняется территория, есть ли видеонаблюдение. Успокаиваем, что родные будут знать обо всем, что происходит: вожатые ведут дневники смен, куда выкладывают фото и видео с мероприятий, программу на день и даже меню.

На собраниях присутствует начальник медслужбы — врач-педиатр Мосгортура. Он информирует, какие медицинские документы нужны для заезда в лагерь: есть обязательные справки, прописанные в приказе Минздрава РФ, а есть дополнительные, которые требуют конкретные оздоровительные организации, например, в бассейн. Рассказывает и о необходимости прививок, в том числе от кори.

Много полезного узнают родители из информационной акции "Безопасное лето" (bezopasnoeleto.ru), которую мы проводим вместе со столичными департаментом здравоохранения, управлением МЧС, другими ведомствами и организациями отдыха. Эксперты в сфере детского отдыха делятся советами на вебинарах: как вести себя на пожаре, обезопасить ребенка на воде, защититься от клещей. Также на портале родители могут скачать памятки о конфликтах, буллинге и другие материалы.

— Какие есть спецпрограммы для вожатых: мастер-классы, семинары, лекции? Какое количество вожатых подготовили в Москве в этом году?

— На базе Мосгортура действует Центральная школа московских вожатых (ЦШМВ). За два месяца слушатели узнают нюансы вожатской профессии: как мотивировать и вовлекать детей, придумывать и организовывать игры, решать конфликты, работать в режиме многозадачности. Акцент на практику: слушатели участвуют в проектах "Мастерские полезных каникул" и "Все на лед", сопровождают детей-инвалидов и детей с ОВЗ на экскурсиях.

В этом году ЦШМВ выпустила 504 вожатых, еще более 100 получат свидетельства в конце июля. Всего с 2014 года школа подготовила более 9 тыс. квалифицированных специалистов, объединенных в Московский клуб вожатых. Наш клуб — это профессиональный рост и творческая атмосфера круглый год. Важный проект — "Вожаторий: пространство открытых встреч и лекций", на который мы приглашаем бизнес-тренеров, ученых, психологов. За восемь лет свыше 4 тыс. вожатых смогли прокачать свои знания и расширить кругозор.

Ежегодно устраиваем Всероссийскую олимпиаду вожатых, которая выявляет лучших представителей профессии. В 2023 году она состоялась в девятый раз. За победу боролись более 1,2 тыс. кандидатов из Москвы, Владивостока, Иркутска, Екатеринбурга и других городов.

Регулярно проводим конкурс вожатского мастерства "Солнечный парус" для тех, кто работал летом в лагерях Мосгортура. В прошлом году впервые организовали фестиваль вожатских команд "Продленка", чтобы поощрить самые талантливые и инициативные отряды.

— Кто чаще всего идет в вожатые? Люди какого возраста?

— Трое из четырех вожатых — девушки до 25 лет. Преимущественно это студенты — будущие педагоги, врачи, экономисты. 65% вожатых отдыхали в лагере в детстве и поэтому хотят вернуться туда снова. Это данные статистики из социологического исследования "Портрет современного вожатого", которое в 2022 году Мосгортур провел совместно с аналитическим центром НАФИ.

Молодежь приходит в профессию не ради практики, а по зову сердца. Вожатые занимаются волонтерством, увлекаются фото- и видеосъемкой, активны в спорте и искусстве, любят читать. Каждый второй хочет принести пользу обществу и попробовать себя в роли наставника.

Вожатство — осознанный выбор современной молодежи. Работа с детьми в лагерях позволяет прокачать soft skills и лидерские качества — закладывает основы для роста в любой профессии. Интересно, что в последние годы победителями Всероссийской олимпиады вожатых становились студенты факультетов экономики и управления.

— В прошлые годы проводились различные конференции по индустрии детского отдыха. Что-то подобное планируется в этом году?

— В январе 2023 года состоялся IX Московский слет вожатых — это масштабный форум для обмена идеями, опытом и новаторскими техниками, который организует Мосгортур при поддержке городского департамента культуры. Более 700 сотрудников детских лагерей со всей страны участвовали в мастер-классах, тренингах по сторителлингу, командных активностях и интеллектуальной игре "Зеленый чемодан".

Ежегодно осенью мы приглашаем профессиональное сообщество на конференцию "Индустрия детского полезного развивающего отдыха". КИДПРО — знаковое событие для отрасли, отвечающее на главные вызовы времени. В прошлом году свыше 1 тыс. участников из России и зарубежья обсудили меры поддержки лагерям, инвестиции в инфраструктуру, подготовку кадров, развитие инклюзивных проектов. Изменился формат: гостей вместо многочасовых докладов ждали дискуссии, встречи по обмену опытом и прочие интерактивные форматы. Программа этого года прорабатывается.

Такие конференции и форумы помогают поднять планку детского отдыха в регионах и вывести его на новый уровень комфорта и безопасности.

— Существуют ли еще проблемы с выездами детей из Москвы в несанкционированные лагеря? Какие мероприятия проводятся для предотвращения этого?

— Незаконные лагеря, к сожалению, существуют. Последний громкий случай с выездом 34 московских детей произошел два года назад. Приобретая путевки, родители рисовали картинку красивого отдыха: Алтай, берег реки Катунь, агротуристический комплекс. Но по факту подростки спали на полу на надувных матрасах, не была организована уборка помещений, отсутствовал медкабинет. По требованию прокуратуры лагерь закрыли, а ребят вернули в Москву.

Как родителям избежать таких ситуаций? Нужно обязательно смотреть, включен ли лагерь в реестр организаций отдыха детей на территории конкретного региона. Узнать, где можно познакомиться с актуальными региональными реестрами и какой "мелкий шрифт" в договоре должен насторожить, можно также на сайте нашей информационной акции "Безопасное лето".

Реестр со столичными детскими лагерями, в том числе дневного пребывания, ведет Мосгортур. Мы мониторим ситуацию в открытых источниках и, если обнаруживаем нарушения в Москве, инициируем предусмотренные законодательством административные процессы. Также родители могут сообщить нам о сомнительном городском лагере с помощью специальной формы обратной связи на сайте mosgortur.ru — раздел "Реестр лагерей города Москвы".

Беседовала Анна Орел