Сергей Кравец: портал Большой российской энциклопедии догонит "Википедию" через пару лет

В прошлом году в России заработал научно-образовательный интерактивный энциклопедический портал, созданный на базе Большой российской энциклопедии (БРЭ). Тогда он был известен как портал "Знания" и работал в тестовом режиме — мы писали о нем тут. В интервью ТАСС ответственный редактор портала Сергей Кравец рассказал, почему разработчики решили сменить название портала, какие изменения произошли с ним за год, а также поразмышлял о будущем в России "Википедии", которую многие считают главным конкурентом проекта БРЭ.

— Сергей Леонидович, когда мы с вами последний раз встречались, портал назывался "Знания". Сейчас на сайте этого слова не видно. Вместо него — научно-образовательный портал "Большая российская энциклопедия", как он назывался изначально. Почему решили изменить название?

— Когда в 2019 году мы решили, что будем делать портал под названием "Знания", для нас было очень важно отделиться от собственной же электронной версии Большой российской энциклопедии. Что это не электронная версия БРЭ, а совершенно новый портал, с новыми статьями и на новых основаниях. Так продолжалось до того момента, как наши коллеги воссоздали общество "Знание", с которым нас стали путать. К осени прошлого года эта ситуация стала патовой, поэтому в ноябре члены научно-редакционной коллегии на заседании предложили вернуться к мировому бренду. Ученые сказали, что хотят писать и работать в Большой российской энциклопедии, чтобы ни у кого не оставалось никаких ложных представлений. Большая российская энциклопедия, в том числе как наследница Большой советской энциклопедии, — это одна из трех крупнейших научных энциклопедий мира.

Мы не анти-"Википедия", мы не против-"Википедия", мы создаем именно научную энциклопедию. Сейчас у нас опубликовано уже около 30 тыс. статей. За прошедший год портал много нарастил, например, мы смогли выйти на фантастическую скорость для научной энциклопедии. Мы публикуем в день по 100–120 статей. Здесь еще нужно учитывать, что каждая статья у нас проходит примерно через 60 пунктов, в которых участвуют 50 человек. Эту высокую публикационную скорость мы будем держать дальше.

— Когда представляешь в голове эти 60 этапов проверки, складывается ощущение, что любые изменения будут появляться на портале не очень быстро.

— Нет. Мы уже полностью включили режим актуализации, он у нас двух видов. Первый — это так называемая быстрая актуализация, когда произошло какое-то событие, которое надо быстро "включить" на портале. Второй режим — полная актуализация, которая проводится по решению научных кураторов. Например, если случилось нечто, из-за чего статью о коллапсарах надо полностью переписывать. Такое не часто бывает, но все же случается.

Если говорить о запросах, то поразительно, но больше всего просмотров у нас набрала статья о солнечном динамо. Самые популярные статьи у нас — по астрономии и по отечественной истории.

По нашим наблюдениям, которые ведутся постоянно, мы можем сказать, что сегодня главный наш пользователь — это, конечно, студент. Более трети наших пользователей — люди от 18 до 24 лет. Если мы к ним присоединим тех, кто от 25 до 34 лет, и тех, кто до 18 лет — крепких абитуриентов, мы получим почти 60% наших пользователей

— А уже известна общая цифра пользователей на данном этапе работы портала?

— За прошлый год было в районе 12 млн, но мы нарастаем. Хотя не так быстро, как хотим, потому что, к сожалению, пока вынуждены достаточно часто отсылать читателей в никуда. Готовые еще не все статьи, для которых имеются ссылки. Мы с этим боремся, каждая редакция имеет план отсылочных статей, которые надо делать в первую очередь. Но это нас будет преследовать еще два-три года.

— Два-три года? Кажется, что такой работе конца не будет.

— Нет, когда мы наберем критический объем, этого станет гораздо меньше. Но даже при нашей скорости мы пока не можем закрыть все, поэтому какое-то время будем сталкиваться с этой проблемой. В нашем словнике 184 тыс. слов, а опубликовано порядка 30 тыс. [статей]. Понятно, что через год будет опубликовано более 50 тыс. и таких случаев станет меньше. Наш словник растет уже не так быстро, потому что работа по его созданию была проведена в 2019–2021 годах. Он свежий и актуальный, не то что словник "Британники" (Британская энциклопедия — прим. ТАСС), который не пересматривался с 1990-х годов. Мы думаем, что выйдем на такой органически взвешенный словник 220–240 тыс. слов и он все же будет расти, конечно.

— Изменился ли за год функционал портала?

— Во-первых, появилась такая функция, как коллекция. Можно собрать свою тематическую энциклопедию по меткам и работать уже внутри нее. Например, мне важна история русской философии, я ее себе собрал. Таких коллекций на портале можно сделать сколько угодно. Я думаю, наши преподаватели в школах вполне могут создавать такие коллекции при подготовке уроков. И в следующий раз у них будут полностью собранные актуальные научные материалы по темам, которыми они могут пользоваться.

Мы за год опубликовали практически 30 томов энциклопедии, если переводить все это на бумагу. Но на самом деле мы попытались создать достаточно универсальный портал. Например, есть базовая статья. Если вам она не нужна в полном объеме, мы сделали специальную аннотацию. Можно зайти, нажать на кнопку и попасть в аннотацию, в которой десять строк описывают нужный вам объект или явление. С другой стороны, можно перейти в библиографию и через нее перейти к электронным книгам или к более сложным энциклопедическим статьям на эту тему, монографиям. Но есть проблема, что мы не можем наших читателей вывести на огромное количество книг, потому что они все защищены авторскими правами. И в отличие от других ресурсов мы не можем выводить пользователей на старые книги. Да, пройдет 70 лет — пользуйтесь. Но нам не интересны книги 70-летней давности, нам интересны сегодняшние исследования.

— Правильно ли я поняла, что целевая аудитория портала со временем расширится с абитуриентов и студентов уже до преподавателей?

— Один мой товарищ — академик из нашей научно-редакционной коллегии — сказал, что если мы продолжим так работать, то через три-четыре года использование портала в повседневной работе станет постоянной практикой. Отказ от его использования будет означать отказ от профессии. Современное научное развитие требует очень широкого горизонта принятия решений. Не только технического, математического, но и гуманитарного. Сейчас общественность всколыхнули споры о развитии искусственного интеллекта, насколько это опасно. Во многом это будут решать те математики, которые им занимаются. Значит, у них должно быть какое-то представление о развитии общества, о развитии человека, о том, что ему может быть опасно. Мы подошли к такой стадии развития, где все время возникают новые вопросы.

— А вы планируете внедрять искусственный интеллект в работу портала? Или это все останется большой кропотливой человеческой работой?

— Пока это большая человеческая кропотливая работа. Единая работа, разбитая на многие участки с личной ответственностью. Нас достаточно много — 300–350 человек. Но это, конечно, в разы меньше, чем было в Большой советской энциклопедии. В нашем штате 43 редакции, это примерно 200 научных сотрудников. Мы как НИИ — больше десяти профессоров, докторов наук, десятки кандидатов наук. Примерно 40 человек — наши научные службы, службы проверки, библиографии, словника, транслитерации имен и названий и так далее. Еще примерно 40 человек — наш департамент по обработке медиаматериалов, которых опубликовано уже около 25 тыс. При этом мы же законопослушные люди, у нас все легитимно, все с приобретением прав.

Искусственный интеллект, наверное, для значительной части наших статей пока не сильно способен будет. Я думаю, он вполне может справиться с какими-то статьями по терминологии. Смотрите, есть статья об Исааке Ньютоне, в которой участвуют 16 редакций. Каждая редакция считает его своим, потому что он и оптик, и физик, и богослов. А редакция экономики считает Ньютона своим, потому что он был управляющим монетным двором в Великобритании. Ломоносов, Леонардо да Винчи, Флоренский — увидеть связь между математикой, музыкой и богословием, наверное, искусственный интеллект с этим пока не справится.

— Сергей Леонидович, я знаю, что вам не нравится, когда в СМИ преподносят портал БРЭ как наш ответ "Википедии". Мне кажется, аудитории важно пояснить, почему это сравнение не совсем корректно.

— Эти сравнения происходят, потому что ничего другого у нас нет. Мы единственные сейчас живые и развивающиеся, значит, являемся ответом "Википедии". Нет, это совсем не так.

"Википедия" задумывалась не для науки и образования, эта энциклопедия для того, чтобы получить представление о предмете. Именно поэтому там отсутствует авторство и какая-либо ответственность

При этом все в ней происходит быстро, потому что работают над ней тысячи и тысячи людей. Сегодня "Википедия" — самая старая энциклопедия. Ей 22 года, а нашему порталу год. По объему мы с ней точно несравнимы, но обратите внимание: если человек смотрит в "Википедию", то ссылка на БРЭ там — это ссылка, закрывающая вопросы.

По научной верифицированности мы производим очень качественный продукт. Кому он нужен? Тем, кто нуждается в точном знании. Это учащиеся, это учащие, в какой-то степени госслужащие, ученые, врачи, инженеры, это журналисты. По сути, если заглянуть вперед и все будет нормально, мы создадим ситуацию, когда интеллигенция — слой людей, принимающих решения и формирующих отношения, — будет пользоваться достоверной энциклопедией.

— Получается, "Википедия" и ваш портал — это даже не конкурирующие друг с другом истории, как бы их ни сталкивали лбами?

— Сталкивают лбами по двум причинам. Во-первых, не очень понимают, что такое БРЭ, поскольку в интернете такой энциклопедии у нас не было. В Великобритании электронной версией "Британники" начали заниматься в 2008 году, немцы занялись Брокгаузом примерно в это же время, а мы очень задержались. Хотя сейчас в этом наше преимущество. Мы посмотрели и то и другое и поняли, что нам нужно делать. Нам нужен гораздо более широкий спектр, нам нужно сделать так, чтобы это было интересно и человеку, который пишет диплом, и человеку, который готовится к уроку, и человеку, который просто зашел на портал что-то посмотреть.

— Но сейчас все так активно призывают закрыть в России "Википедию". Вы как к таким заявлениям относитесь? Нужно ли вообще это?

— Это сложный вопрос. Те, кто говорят, что "Википедию" нужно закрыть, говорят о сравнительно небольшом количестве статей. Это 200–300 политически ангажированных статей, которые сама же "Википедия" закрыла от правок. Что такое "Википедия"? Это 1,8 млн статей, их огромное количество — статьи о том или о тех, что или кто не станет объектом научного изучения. Реальный объем научно-образовательной информации — это те же 200–250 тыс. статей. В этом смысле мы через несколько лет ее догоним естественным образом. Наш портал для тех, кому важная гарантия. А гарантия прежде всего важна будет преподавателям — распространителям знания. Гарантия прежде всего будет важна учащимся, чтобы не попасть впросак.

Все меняется. Когда мы в 2014 году в первый раз заговорили об электронной энциклопедии так, как хотим ее делать, мы говорили о персональных компьютерах. Сейчас у нас 60% пользователей со смартфонами, что определяет геометрию наших статей.

Мы пытаемся уходить от огромных статей, мы их пытаемся через сервис "Содержание" разбивать на отдельные статьи. Потому что 60–70 тыс. знаков человек просто не прочитает. Наша цель — довести его хорошей навигацией до того, что ему нужно

Но при этом я абсолютно точно понимаю, что господство смартфонов тоже не вечное. Будет следующий этап. Какой? Увидим. Но мы должны будем ему соответствовать.

— Вы сказали, что большое внимание пользователей портала уделено исторической тематике. Как-то сегодняшние политические события, связанные с Россией, будут отражены?

— Да, несомненно. Какие-то статьи, какие-то темы, которые мы уже можем осмыслить. Мы сейчас с коллегами-военными готовим статью о специальной военной операции за первый год. Опять же, это развивающаяся ситуация. Мы, как люди, отвечающие за каждое свое слово, взвешиваем, насколько это реальность, а не наше сегодняшнее представление. А если это представление, насколько оно укоренено и становится реальностью для нашей жизни. Это вопросы, которые требуют очень глубоких исследований наших коллег в научных организациях. Мы ждем эти исследования.