Начальник Управления ЗАГС Москвы: доступность наших услуг выросла на 300%

О любимых площадках новобрачных, необычных именах младенцев и преимуществах цифровизации в интервью ТАСС рассказала Светлана Уханева

Столичные органы ЗАГС в последние годы активно развивают возможности комфортного и быстрого получения своих услуг для жителей Москвы. Расширяется и обновляется список площадок проекта для молодоженов "Новые адреса счастья", работают электронные сервисы для регистрации новорожденных, получения информации из архивов и вступления в брак и многое другое. Подробнее о любимых площадках новобрачных, необычных именах младенцев и преимуществах цифровизации в интервью ТАСС рассказала начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

— Какие времена года самые популярные у москвичей для заключения брака? Изменились ли предпочтения с появлением новых площадок для выездных регистраций?

— Пиковый сезон работы столичных органов ЗАГС попадает на период с мая по сентябрь. Около 40% выбирают регистрацию брака в летний период, 25% регистрируют браки осенью. Так всегда было, и это связано с тем, что организовать торжество удобнее в теплое время года — провести прогулку, банкет. В этот период, с мая по сентябрь, мы подстраиваемся под предпочтения пар, открываем дополнительные локации, увеличиваем количество свободных мест на них. В этом нам помогает и проект мэра Москвы по созданию выездных локаций для регистрации брака "Новые адреса счастья", который был запущен 4 мая 2019 года.

В мае традиционно становятся доступны летние сезонные локации на открытом воздухе. Например, у пар появляется возможность пожениться на Московской канатной дороге. Торжественные церемонии проходят в лаундж-зоне с видом на панораму города и Москву-реку. После бракосочетания пара со своим фотографом может бесплатно прокатиться на фуникулере и устроить свадебную фотосессию. Также в мае открылся сезон свадеб на Северном речном вокзале. Молодожены заключают брак в историческом здании вокзала, а после бракосочетания у них есть уникальная возможность подняться на смотровую площадку, которая обычно закрыта для посещения.

Также в пятом, юбилейном свадебном сезоне проекта "Новые адреса счастья" в 2023 году возобновились торжественные церемонии на Останкинской башне. Она также является сезонной площадкой. Из-за погодных условий проведение торжественных церемоний возможно только в теплое время года. Кроме того, летом для молодоженов доступна выездная регистрация в парк-отеле "Даниловский" в шатре на открытом воздухе под навесом из живых цветов и на открытой веранде ресторана "Карлсон", откуда открывается панорамный вид на Кремль и Замоскворечье.

— Говоря о таких площадках, сколько их сейчас по Москве и планируется ли открыть что-то новое?

— Проект "Новые адреса счастья" обновляется и расширяется каждый год. И если в самом начале в его перечне было 20 выездных локаций для регистрации брака, то в пятом сезоне молодоженам уже доступно более 30 площадок. В 2023 году юбилейный сезон проекта начался накануне праздника Красная горка, 22 апреля, с запуска парада свадебных речных трамвайчиков. Пять разноцветных теплоходов одновременно отправились с набережной Москвы-реки и курсировали целый день. На каждом трамвайчике проходили регистрации брака, в этот день там поженились 50 пар.

Также в новом сезоне открылась новая площадка — Оперный дом музея-заповедника "Царицыно", и, как я уже сказала, возобновились церемонии в Останкинской телебашне. Открылась новая площадка — колесо обозрения "Солнце Москвы", где церемонии проходят в стеклянной кабине с прозрачным полом.

А еще в этом году мы впервые запустили новый формат для заключения брака с включением в торжественную церемонию свадебного танца. Такая церемония будет доступна только на одной специализированной выездной площадке — в бальном зале отеля "Хилтон Ленинградская". Для этого формата были выбраны самые популярные красивые даты в 2023 году — 23-е числа с июня по сентябрь.

— Что предпочитают москвичи: выездные регистрации, церемонии во дворцах или простую роспись в центрах госуслуг "Мои документы"?

— Всего для столичных молодоженов доступно около 200 мест для регистрации брака. Более 60% молодоженов выбирают торжественную регистрацию брака, которую можно провести во Дворцах бракосочетания и на выездных локациях в рамках проекта "Новые адреса счастья".

Отмечу, что среди столичных молодоженов регистрация брака на выездных локациях становится популярнее. Для пар бесплатно доступны самые разные площадки — от старинных усадеб до современных пространств и небоскребов "Москва-Сити". Нужно только оплатить стандартную госпошлину в 350 рублей при подаче заявления о заключении брака. Всего на выездных площадках с 2019 года поженились уже более 37 тыс. пар. Их выбирают четверть молодоженов, которые регистрируют брак в торжественной обстановке. А в прошлом году популярность необычных локаций выросла почти на 40%, на площадках проекта "Новые адреса счастья" поженились около 14 тыс. пар.

Для тех, кто желает заключить брак в неторжественной обстановке, услуга также должна быть оказана качественно. Поэтому заключить брак можно в любом центре госуслуг "Мои документы". При этом во флагманских офисах Восточного, Юго-Восточного, Северного, Северо-Западного и Западного административных округов, а также в обновленных районных центрах госуслуг есть отдельные кабинеты с фотозонами, где новобрачные могут сделать свадебные снимки на память.

— В Москве сейчас ведется обновление дворцов бракосочетания. Каковы результаты этой работы на данный момент?

— Свадьба — это важное событие в жизни каждой семьи, поэтому Дворцы бракосочетания Москвы должны соответствовать статусу этого дня. В 2023 году в столице для молодоженов доступно девять дворцов. И мы стараемся сделать так, чтобы все они были торжественными, красивыми и соответствовали современным требованиям и тенденциям.

Так, 1 июня 2021 года открылся после капитального ремонта Дворец бракосочетания №4 — самый большой ЗАГС в Москве, он работает ежедневно. Исторические элементы здания сохранили и отреставрировали, площадь торжественной регистрации увеличилась до 1,3 тыс. кв. м, а также сделали зал бракосочетания для маломобильных граждан. Построен и открыт в конце 2022 года новый Дворец бракосочетания "Южное Бутово", интерьеры которого выполнены в неоклассическом стиле по индивидуальному дизайнерскому проекту. В январе 2022 года состоялись первые церемонии в обновленном Кутузовском дворце бракосочетания, а в июне открыли отремонтированный Шипиловский дворец бракосочетания. Там полностью обновлена торжественная зона, зал выполнен в светлых тонах с яркими мраморными акцентами, а изюминкой дворца можно считать гостиные комнаты, где пары могут ожидать бракосочетания или провести фотосессию. Стены в них обшиты 3D-панелями с элементами встроенных световых линий. Красивые фотозоны — важный фактор при выборе локации для регистрации брака. Также на северо-западе столицы в районе Митино в 2024 году планируется строительство нового Дворца бракосочетания.

— Какой из Дворцов бракосочетания самый популярный? Сколько пар там поженились за год?

— Самым популярным остается Дворец бракосочетания №1, также известный как Грибоедовский ЗАГС. Он не просто работает ежедневно, как и Дворец бракосочетания №4, но там можно пожениться еще и ночью — с субботы по воскресенье с июня по сентябрь дворец работает круглосуточно. В прошлом году здесь поженились более 8 тыс. пар.

Первая актовая запись о браке во дворце была зарегистрирована 22 февраля 1961 года. За это время во дворце прошло более 425 тыс. торжественных церемоний.

— Много ли заключается браков среди людей старшего поколения?

— В 2022 году зарегистрировали порядка 3 тыс. пар, где жениху и невесте было более 55 лет, это примерно 3% от общего количества зарегистрированных браков. Однако чаще всего возрастные пары, которые обращаются в ЗАГС, — это те, кто прожил вместе много лет в браке. Для таких пар мы проводим чествование юбиляров супружеской жизни. В 2022 году мы поздравили примерно 200 таких пар. Чествование юбиляров супружеской жизни проходит аналогично свадебной церемонии, то есть пара обменивается кольцами, ставит подписи в книге юбиляров, поздравляют их гости.

— Если говорить о младшем поколении, назовите самые популярные имена у новорожденных. И есть ли рейтинг самых необычных?

— Пятерка популярных имен среди новорожденных в первом квартале 2023 года не изменилась. Среди девочек по-прежнему популярны имена София или Софья, Анна, Мария, Ева и Виктория. Среди мальчиков первое место пока занимает имя Михаил, несмотря на многолетнее первенство имени Александр, это имя в первом квартале 2023 года среди маленьких москвичей на втором месте. Дальше традиционно идут Максим, Марк и Лев.

Среди необычных женских популярных имен можно выделить Милану, Киру, Есению и Агату. Также встречаются редкие необычные имена — Капитолина, Стелла, так назвали в первом квартале 2023 года по три девочки, Глафирой назвали двух москвичек. По одной девочке назвали Барбара, Весна, Веста, Денница, Светозара, Матрона и Эврика. Среди мужских встречались такие необычные и редкие имена, как Оганнес, Фома, Юлиан, Лукас Рики, Марио, Тео, Эрвин и Модест.

— Насколько проще стало зарегистрировать сейчас ребенка? Какие шаги были предприняты для этого?

— Раньше регистрация рождения ребенка проходила в отделах ЗАГС. В Москве в рамках пилотного проекта в 2015 году была запущена регистрация рождения в центрах госуслуг "Мои документы". Данная услуга стала пользоваться спросом, и в настоящий момент зарегистрировать рождение ребенка можно в любом центре госуслуг, независимо от места рождения малыша или регистрации родителей.

Кроме того, в 2022 году на Едином портале госуслуг запустили суперсервис "Рождение ребенка". Родители могут зарегистрировать рождение ребенка полностью в электронном виде без посещения органа ЗАГС при условии, что мама дает согласие на выдачу медицинским учреждением, где проходили роды, электронного медицинского свидетельства о рождении, на основании которого можно подать заявление на портале госуслуг. А гербовое свидетельство о рождении родители могут получить позже при посещении органов ЗАГС.

— Сейчас создается масса цифровых сервисов. Не планируете внедрить дистанционную регистрацию браков и разводов?

— Сейчас по российскому законодательству нельзя зарегистрировать или расторгнуть брак онлайн, сотруднику необходимо лично убедиться в добровольном и взаимном желании будущих или настоящих супругов совершить то или иное действие. При этом пары могут онлайн подавать заявление на заключение брака. Такой формат выбирают уже 70% молодоженов.

Подать заявление онлайн молодожены могут на портале mos.ru и на Едином портале госуслуг. Это действительно очень просто, быстро и удобно. Для получения услуги онлайн нужны данные паспортов и СНИЛС обоих регистрирующихся и, если это не первая регистрация, документов о расторжении брака. После заполнения всех данных второму заявителю отправляется приглашение, которое нужно принять в течение 24 часов. После принятия приглашения и оплаты госпошлины остается только отправить заявление в ведомство.

Подать электронное заявление о расторжении брака немного сложнее. Для этого супругам понадобится усиленная квалифицированная подпись на портале mos.ru.

— Как на органы ЗАГС Москвы в целом влияет тенденция по цифровизации?

— Цифровизация помогает нам сделать услуги ЗАГС максимально удобными, оперативными, понятными и доступными. Поэтому, в частности, с января 2022 года у москвичей появилась возможность задать вопросы по процессу предоставления услуг ЗАГС, не выходя из дома. Для этого достаточно связаться со специалистом по видеосвязи на портале mos.ru с 10:00 до 20:00. Однако отмечу, что онлайн-консультации носят информационный характер и для подачи документов заявителю нужно лично обратиться в удобный центр госуслуг или воспользоваться электронными услугами на mos.ru.

Также в 2020 году мы закончили перевод записей актов на бумажных носителях в электронный вид и передали их в Единый государственный реестр ЗАГС. Были оцифрованы 27 млн актовых записей, зарегистрированных в Москве с 1926 года. Благодаря тому, что все архивные документы переведены в электронный вид и хранятся в едином реестре, заявители могут потребовать их в любом отделе ЗАГС по всей стране. Кроме того, доступ к актам появился у Росстата, Пенсионного фонда, МВД и других ведомств.

Стоит заметить, что после перевода актовых записей в электронный вид получать услуги ЗАГС в Москве стало проще. Это произошло благодаря тому, что в прошлом году их начали предоставлять во всех центрах госуслуг "Мои документы". Таким образом, доступность наших услуг выросла на 300%.