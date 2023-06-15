Руководитель "Игр будущего": делаем все для того, чтобы люди почувствовали кайф

Игорь Столяров — о готовности Казани к соревнованиям и приглашении на турнир бразильского футболиста Роналдиньо

В 2024 году в Казани пройдут первые "Игры будущего". Руководитель проекта Игорь Столяров в интервью ТАСС рассказал, какие возникают сложности при подготовке к соревнованиям, какой потенциал у фиджитал-спорта и о создании отечественной технологической платформы.

— Какие итоги вы могли бы подвести после семи фиджитал-игр, которые проводятся в преддверии "Игр будущего"?

— Важно понимать, что фиджитал-игры не являются равнозначными по наполнению фиджитал-дисциплинами. Например, одни фиджитал-игры могли включать баскетбол, футбол и гонки дронов. А другие были монодисциплинарные — только по фиджитал-хоккею. Поэтому их сложно сравнивать между собой и нужно рассматривать в целом. Мы считаем, что результаты очень обнадеживающие. По итогам всех тестовых игр почти у нас более 36 млн просмотров, этот показатель дорогого стоит. Только просмотров, не медийного охвата — это достаточно много. Наши дисциплины действительно начинают обретать популярность, на которую мы рассчитывали.

Фиджитал-игры Фиджитал-игры — это слияние цифрового и физического спорта. Дисциплины соревнований объединяют классический спорт и киберспорт или технологии виртуальной и дополненной реальности. Показать ещё

Динамика у всех дисциплин разная. Именно поэтому нами создана постоянно действующая лаборатория высокотехнологичных и инновационных видов спорта, так называемая фиджитал-лаб, которую мы запустили: она продолжает в процессе тестовых игр улучшать формат, доводить его до совершенства. В играх приняли участие 22 страны, 160 команд. Поэтому от страха того, что к нам никто не приедет, мы тоже избавились и внутренне немного успокоились.

И по прямым заявкам через Всероссийскую федерацию фиджитал-спорта, и через квалификации, и через отборы к нам приезжает достаточно большое количество международных спортсменов. Мы очень рады им, но, с другой стороны, нам становится сложнее дополнительно обеспечивать так называемое hospitality (программу гостеприимства) из-за дорогих билетов, более высоких требований к уровню проживания и к уровню сервиса. Это непростая интегрированная история, но мы успешно справляемся. У тестовых соревнований очень хорошие результаты по параметрам, которые мы мониторим.

Самое главное, нам ни в коем случае нельзя почивать на лаврах и упиваться собственной значимостью. Дальше в рамках дополнительных тестовых мероприятий и в рамках дополнительных квалификационных забегов нам нужно довести Игры до идеального состояния. Понятно, что до 100% совершенства дойти невозможно, но самое главное для нас — это работа над ошибками, на то они и тестовые.

Мы считаем, что самый главный продукт — непосредственно дисциплина, но важен и шоу-продукт — все, что касается сопровождения, это технические паузы, студия аналитики и т.д. Каждый просмотр оставляет цифровой след, и мы постоянно мониторим ситуацию: следим, когда люди уходят с трансляции, когда приходят во второй или в третий раз, на какой срок остаются с нами. Все эти вещи наша команда скрупулезно изучает: сначала с использованием технологий искусственного интеллекта, затем с привлечением людей-экспертов.

— То есть сейчас, исходя из всех сравнений и данных, есть понимание, что зрителю интересно?

— По некоторым дисциплинам мы считаем, что мы уже достигли если не совершенства, то очень хорошего качества продукта. И именно по ним очень хороший охват по просмотрам.

— Как в целом сейчас можно оценить готовность по итогам семи разноплановых фиджитал-игр к основным играм?

— Можно сказать, что мы в середине пути. Первые тестовые мероприятия мы начали в сентябре прошлого года, тестируем уже 10 месяцев, а до Игр осталось 8,5. С одной стороны, мы психологически чувствуем, что на финишной прямой, потому что времени очень мало. А с другой стороны — считаем, что мы на этапе тестирования наших мероприятий. У нас будет еще несколько тестовых периодов — в июле, октябре и ноябре. Потом мы делаем полную сборку, и уже непосредственно "Игры будущего".

С точки зрения спортивного продукта мы готовы к ним на 90%. С точки зрения приглашения команд, в том числе и международных, есть нюансы и определенная специфика. Обычные киберспортивные турниры приглашения рассылают за полгода, поэтому мы еще не начали основную работу в этом направлении. Но мы отобрали команды, которые прошли квалификацию, некоторые из них уже стали призерами, а значит, автоматически попадают на "Игры будущего". По некоторым дисциплинам мы будем приглашать команды напрямую за полгода.

Готовность технических каналов очень высокая, равно как и бродкаста, то есть телевещания. Мы прорабатываем наши взаимоотношения с глобальными СМИ, договариваемся о трансляциях во всем мире. С этой точки зрения сейчас мы оцениваем степень готовности как достаточную. В целом готовность по разным параметрам разная, но мы считаем, что идем точно по графику. Несмотря на ухудшающуюся международную обстановку и несмотря на макроэкономические и макрополитические процессы, которые явно совершенно вне нашей зоны контроля. Но все, что зависит от нас, мы делаем, не срывая практически ни один критический срок.

— Прошли семь фиджитал-игр, уже некоторые форматы проверялись по два раза, некоторые по три. Какие форматы еще необходимо проверить?

— У нас есть несколько трехмерных тактических игр, которые мы не до конца протестировали. Но их достаточно просто проверить на практике, потому что оборудование и сетап минимальные. Гораздо сложнее тестировать физическую часть, потому что под лазертаг требуется застройка и специальное оборудование.

— Сколько еще фиджитал-игр пройдет до начала "Игр будущего"?

— Вопрос — как считать? Следующие по порядку — восьмые, или следующие восьмые сборные? У нас осталось полтора полных круга. То есть все 16 дисциплин, заявленные в основной сетке мероприятий, должны быть протестированы один раз, а половина из них — еще один раз. Как они будут распределены по времени, пока неизвестно — это живая история, которая меняется чуть ли не каждую неделю.

Плюс у нас есть еще дисциплины, которые фактически никак не тестировались на площадке. Например, у нас есть битва роботов. Мы обязательно сделаем одно тестовое мероприятие в Казани, но другие проведем в Москве и Перми, так участникам будет легче логистически. Или, например, у нас есть скейтбординг, и мы должны понять, в основной или не в основной сетке будет эта дисциплина.

— Как формируется спортивная программа и сами дисциплины "Игр будущего"? Вы как раз сказали про скейтбординг. Просто он появился позже.

— У нас есть уникальная история, которая называется фиджитал-лаб — лаборатория высокотехнологичных и инновационных видов спорта. У нас есть группа сотрудников, которые работают внутри, они постоянно трудятся над тем, чтобы отобрать текущие дисциплины через анализ либо через коррекцию существующих регламентов. Например, по футболу мы корректировали регламент. Иногда лаборатория создает что-то новое. Это их вторая функция, прописывают регламент дисциплин с нуля. Также они постоянно сканируют и анализируют глобальный рынок и смотрят, что на рынке есть, что смотрит широкая аудитория, что нравится молодежи, что является релевантным продуктом для нашей целевой аудитории и так далее, — это их третья функция.

Четвертая функция — фиджитал-лаб принимает заявки. Мы не раз уже говорили, что мы рады рассмотреть и включить в программу новые инновационные и молодежные спортивные дисциплины. Заявки поступают, лаборатория анализирует их и тестирует. У лаборатории есть большой экспертный совет, в который входят олимпийские чемпионы, эксперты рынка, цифрового и спортивного маркетинга. Экспертный совет решает, что стоит включить в основную сетку. Для нас это серьезный процесс по изучению, анализу и дальнейшему коллегиальному принятию решений на основе этого анализа.

— В связи с тем, что есть такая лаборатория и что появился скейтбординг, будут ли внесены в спортивную программу какие-то изменения?

— Конечно, они могут появиться. Мы ради этого и создавали лабораторию. Эти 16 дисциплин не абсолютная догма, но мы скорее будем добавлять новые, нежели что-то убирать. Например, нам хочется продвигать отечественные игры, и мы включили их в основную сетку, хотя раньше они были в демозоне.

Если возникнут какие-то технические сложности, например по какой-то дисциплине не сможем собрать международные команды топового уровня, то тогда мы можем убрать ее из основной сетки и отправить в демозону или заменить чем-то другим. Но мы, конечно же, хотим соблюсти баланс и прийти к стабильности.

— Просто понимаю, что изменения и в плюс, и в минус могут быть, и, учитывая, что это же нужно и протестировать тоже, есть ли срок, когда точно будут утверждены все дисциплины?

— Конечно, есть. В начале сентября сетка должна быть зафиксирована.

В октябре и в ноябре мы должны отработать полностью весь круг на боевых дисциплинах, это будет единственный шанс их протестировать. Теоретически мы можем рискнуть и провести "Игры будущего" без теста, и все пойдет хорошо, но мы этого делать не хотим. Уникальность команды заключается в том, что все прошли уже через несколько серьезных международных масштабных мероприятий такого уровня, и, даже имея 99,9% уверенности в том, что эта функция точно не подведет, мы все равно проводим мероприятия так называемой операционной готовности и сами эмулируем внештатные ситуации, на которые нужно реагировать. Мы хотим быть готовы ко всему: к отключению электричества, интернета, кибер- или хакерской атаке. В нашем мире нужно ждать подвоха в любой ситуации, поэтому очень важно все протестировать.

— Как идет привлечение иностранных команд к фиджитал-играм, учитывая, что они не знают, например, что это такое?

— Некоторые уже знают. С российскими командами нам проще, желающих много. Федерация фиджитал-спорта сама проводит квалификацию — отбирает команды сначала на тестовые, а уже призеры и победители получают путевки на "Игры будущего".

Есть фактически уже две национальные федерации в двух странах, которые делают то же самое. Одна федерация в Сербии, вторая в Бразилии, и они пошли по этому же самому пути. То есть они проводят квалификации по всем дисциплинам, дальше команды попадают к нам на тестовые, если успевают, и дальше едут на "Игры будущего". То есть по двум странам мы уже обеспечены участниками.

Когда нет федерации, команды попадают через прямые приглашения. Уникальность нашей ситуации заключается в том, что у нас 1,5 тыс. прямых контактов с клубами в разных дисциплинах.

— Иностранных?

— Иностранных — 1,5 тыс. Это наша база, это наш актив, это наша ценность, которую мы наработали за последние 2,5 года, когда собирали контакты по крупицам. Начали с киберспортивных клубов, но потом охватили фиджитал-клубы по хоккею, по футболу и т.д. Это самая большая воронка сейчас с точки зрения привлечения международных клубов. А некоторые уже приходят сами, например команда Роналдиньо, которая называется R10, она сама узнала о нашем турнире, мы ее не приглашали.

То есть через сарафанное радио, которое заработало в том числе благодаря нашей медийной активности. Мы запустили этот маховик, и уже есть клубы, которые приезжают к нам, самостоятельно делая запросы. Они должны, естественно, отвечать определенным критериям, заполнять форму заявки, отвечать на все вопросы, рассказывать о себе, доказывать свое право на участие в Играх.

Еще мы привлекаем спортсменов через соответствующие федерации, например компьютерного спорта. У них есть рейтинги, которые нам составляют.

— Может быть, какая-то из стран особенно впечатлена таким форматом?

— Бразильцы больше всего. Потому что у них много команд, которые к нам приехали. На первых тестовых играх по футболу выиграла бразильская команда. Спортсмены вернулись домой и всем рассказали. Футбол у них в крови — это часть ДНК бразильцев, они все играют в футбол, и им очень понравился фиджитал-формат.

Иран точно так же, как и Россию, не допускают ко многим международным мероприятиям, на них тоже оказывается много санкционного давления. Однако у них много бойцов смешанных единоборств, и киберспорт в Иране очень развит.

Конечно, я не могу сбросить со счетов Китай, с которым у нас фактически стратегическое партнерство. Китайцы начали приезжать на наши игры. Недавно приезжала первая киберспортивная команда из Китая. Китай — очень специфическая страна, они тоже очень долго запрягают, но надеюсь, что быстро поедут. Мы были в Шанхае недавно, продвигали "Игры будущего", Дмитрий Николаевич [Чернышенко] рассказал пару слов, Михаил Владимирович [Мишустин], наш премьер, тоже нас сильно поддержал, поэтому с Китаем у нас хорошая связка сейчас получается.

— Известно ли сейчас, какие иностранные команды уже точно будут в "Играх будущего" участвовать?

— 22 страны уже приняли участие, 160 команд. Соответственно, они точно будут на Играх в 2024 году. Среди партнерских стран союз ОДКБ, ШОС, БРИКС, СНГ и ЕврАзЭС –– в общей сложности получается 26 стран. Также мы смотрим на наличие команд нужного нам уровня. Исходя из этих подсчетов, как минимум 30 стран точно будут участвовать. В августе — сентябре мы будем формировать уже конкретные заявки из конкретных клубов и распределять их по дисциплинам. Поэтому говорить о том, какие клубы будут участвовать, пока преждевременно.

— Планируете ли вы позвать команду Роналдиньо, если та не пройдет отборочный турнир?

— Конечно, планируем. Классные команды медийные надо приглашать. Они веселые и хорошие профессионалы.

— И про Роналдиньо, и про в целом звезд если говорить, планируется ли привлечение известных иностранных и российских спортсменов к "Играм будущего"?

— Да, мы планируем. Мы сейчас формируем команду амбассадоров Фиджитал-тим. В нее войдут прежде всего селебрити, у некоторых из них есть свои команды. Некоторые из них — владельцы команд и организаторы турниров. Мы привлекаем и стримеров, и блогеров, среди которых Никита Нагорный (олимпийский чемпион по спортивной гимнастике — прим. ТАСС), Петр Ян из ММА, Алексей Смертин (бывший футболист сборной России — прим. ТАСС). Достаточно медийные личности.

— Роналдиньо попытаетесь?

— Роналдиньо попытаемся. Есть много бразильцев, которые, закончив свою футбольную карьеру, пошли в киберспорт и активно развивают свои киберклубы.

— Говоря о технологической платформе, как разрабатывалась технологическая платформа в целом?

— У нас есть своя технологическая платформа, это наш так называемый спортивный движок, турнирный движок, на котором можно проводить турниры. Он состоит из трех основных частей. Это ГМС (Games Management System). Это аккредитации, логистика, транспорт, питание и т.д. Профессиональные спортсмены на ней регистрируются, получают аккредитацию, которая дает им определенные права доступа, права на питание, проживание и т.д. И Т&С (Times and Scoring) — это система хронометража спортивных результатов.

У нас есть своя уникальная система, которая была создана на частные деньги. Мы ее используем на всех тестовых мероприятиях и продолжаем дорабатывать. Она включает в себя ГМС и Т&С. Мы в нее планируем добавить еще третий элемент — систему для массового спорта. Чтобы мы с вами могли точно так же, входя в этот клиентский портал, провести фиджитал-соревнование. Система называется Фиджитал-ID. Она будет присваивать уникальный номер, который позволит, например, нам с вами стать любительскими фиджитал-спортсменами. Это В2С-модуль.

Система развивается. Мы сейчас даем ее бесплатно использовать на всех отборочных, квалификационных мероприятиях в регионы. Бесплатно мы им даем ключи для того, чтобы они входили в эту систему. Это возможно, потому что система работает. Для проведения фиджитал-турнира нужен только компьютер и доступ. На играх мы ее развернем полностью. Это будет очень большая нагрузка на систему, потому что 16 мероприятий будут фактически одновременно проводиться.

— Получается, что это такой российский прогресс.

— Российский продукт.

— То, чем мы можем гордиться.

— Это наш российский продукт. В основе этой системы многолетний опыт проведения мероприятий. Мы пригласили разработчиков и доработали систему под свои нужды. Уникальность в том, что она гибридная, может быть локальной, может быть облачной, в зависимости от уровня соревнований, но при этом модульная. Она подходит не только для классических видов спорта, но и для кибердисциплин. В мире систем подобного уровня очень мало. Но это еще не все! Система адаптирована под фиджитал. До этого в России так же, как и во всем мире, использовались разработки зарубежных брендов. Это касается и международных систем управления спортивными мероприятиями, и систем хронометража, которые в силу текущей ситуации утратили свою техподдержку и до сих пор не функционируют. Мы делаем все для того, чтобы наш продукт стал импортозамещающим.

— Какие возможности есть у партнеров?

— У нас фиджитал, это уникальный турнир. Если вы проводите классический турнир, что у вас есть? У вас есть физический брендинг. Например, когда проводится хоккейный турнир, вы заливаете логотипы под лед, делаете борта, вставляете логотипы в трансляцию за дополнительные деньги. А у нас есть триединая формула, как мы отрабатываем брендинг партнеров. Мы можем точно так же сделать физический брендинг, но это малая часть. Второе, что мы можем, — сделать брендинг партнера в трансляции, потому что сами владеем правами и транслируем. Мы можем их интегрировать нативно в трансляцию и отдать это на YouTube, VK, VK Play, VK Видео и т.д.

Но самая интересная и самая прикольная часть — это третья. Когда мы партнеров по некоторым играм можем встраивать прямо в игру, например гора имени компании X, река имени банка Y. То есть прямо в игру можно интегрировать все что угодно.

Плюс мы придумываем разные дополнительные возможности. Так, некоторым партнерам мы можем отдать дисциплину полностью, чтобы они с ней ассоциировались. Теоретически у нас есть 16 слотов.

Главное — мы делаем то, чего до нас никто не делал, потому что мы сами создали этот продукт и можем с ним в рамках разумного делать все, что захотим.

— Можно говорить, что "Игры будущего" — это соревнования, которые будут распространены абсолютно по всему миру в будущем?

— Мы делаем все для того, чтобы так и было. Чтобы люди почувствовали кайф, видели ценность в этом, и чтобы фиджитал-спорт стал самой развивающейся системой со сплоченными и вовлеченными поклонниками.