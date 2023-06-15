15 июня, 16:10
Интервью
ПМЭФ

Гендиректор Группы "Иннотех": санкции дали стимул для развития российских технологий

Дмитрий Харитонов рассказал в интервью ТАСС о том, с чем столкнулась компания при введении санкционных ограничений, какие разработки финтеха можно перенести в промышленность, а также о планах и возможностях цифрового рубля

© ТАСС

Генеральный директор Группы "Иннотех" (входит в холдинг Т1) Дмитрий Харитонов в интервью ТАСС рассказал о том, с чем столкнулась компания при введении санкционных ограничений, какие разработки финтеха можно перенести в промышленность, а также о планах и возможностях цифрового рубля.

 С какими санкционными ограничениями столкнулся "Иннотех"? Как они повлияли на развитие компании?

— Поменялись бизнес-приоритеты. Раньше финансовый сектор инвестировал в то, что приносит прибыль, — в функционал приложений и новые цифровые продукты. Теперь необходимо инвестировать в ядровые технологии, чтобы обеспечить работоспособность всех систем в долгосрочной перспективе. Это не означает, что наши пользователи больше не увидят новых продуктов и инноваций. Это означает, что мы работаем над теми решениями, которые ранее зависели от международных компаний. Это и платежные сервисы, и авторизированные банковские системы, и программа, связанная с отказом от западных технологий, прежде всего от Oracle и Microsoft.

 То есть здесь можно сказать, что трудности и проблемы, с которыми мы столкнулись, в какой-то степени стали драйверами?

— Мы смогли мобилизоваться и думать о тех вещах, о которых раньше, признаться, не задумывались, полагаясь на западный опыт. Но я думаю, что это хорошо. Потому что это даст движение, даст стимул развитию новых технологий. Даст, в конце концов, возможность вывести через год совершенно другие решения на рынок и, возможно, переосмыслить классы некоторых систем.

 Если зайти на цифровизацию банков, можно ли эту отрасль назвать драйвером развития других отраслей? Если да, то почему?

— Российский финтех традиционно был впереди планеты всей. Наглядный пример: если сравнить мобильные приложения наших отечественных банков и многих международных — даже тех, кто еще здесь работает, — то разница налицо. Гибкость и полнота функционала, которые предоставляют наши приложения, поражают. Я уверен, что не всякий европейский пользователь может себе такое представить. Здесь, конечно же, мы в авангарде. Отрадно видеть, что очень многие вещи, которые родились в финтехе, легко переносятся и в другие индустрии. Один из примеров — наша графовая платформа. В ее основе лежит графовая модель — математическая абстракция. Она позволяет решать очень широкий спектр задач. Например, в финансах мы используем ее для выявления групп связанных заемщиков в кредитовании. Если, например, перенести ее в машиностроение, то она позволяет анализировать группы связанных лиц в процедуре закупок или же отслеживать цепочки поставок по контрагентам.

 А уже внедряется где-то?

— Пилоты уже идут. Я уверен, мы очень скоро увидим промышленные внедрения.

 По поводу перехода на цифровую валюту, насколько это интересно и перспективно для России?

— Стоит посмотреть на международный опыт. Многие страны, опять же Китай, очень широко используют цифровой юань. И это означает, что технология уже опробована и внедрена в определенных индустриях. Мы здесь осторожно изучаем их опыт и смотрим, как это можно перенести на российскую реальность.

 Какие есть преимущества?

 Преимущества связаны с прозрачностью и безопасностью платежей. Например, в части специальных государственных контрактов или в части обеспечения социальных выплат населению. Это гарантия того, что средства, выданные государством, придут адресно без потерь. В том числе упрощается сам процесс взаиморасчетов по этим контрактам с помощью цифрового рубля. Можно будет показать, на что конкретные средства были потрачены, как шла цепочка поставок. Можно легко доказать, что контракт действительно был выполнен в соответствии с требованиями. То есть это прежде всего обеспечение безопасности самих транзакций.

 То есть это будет отдельная платформа, через которую будут проходить транзакции?

— Да. Центральный банк создает специальную платформу для цифрового рубля. Она будет связана в том числе с системами, отслеживающими оборот по безналичным счетам.

 Но это перспектива только для бизнеса, это не касается физлиц?

— Я думаю, это коснется и физических лиц тоже. Мы делаем отчисления пенсионерам и отдельным категориям граждан. Как гарантировать, что средства будут направлены правильным людям? Специальные механизмы работы цифрового рубля смогут это обеспечить. Сейчас прорабатываются сценарии их использования для физических лиц. Я уверен, мы скоро увидим результаты. Пока доступны только базовые средства — например, покупка цифровых финансовых активов за цифровой рубль.

 Правильно ли я понимаю, что, по сути, это упрощает систему отчетности?

— Один из вариантов — это упрощение системы отчетности. Второй — будет связан с самим механизмом платежей. Сейчас, чтобы провести транзакцию, нам нужна интернет-связь. Рассматривается сценарий, когда в специальном приложении в телефоне можно будет совершить транзакцию без связи — например, в поезде.

 Эта система в перспективе может использоваться для транзакций с международными партнерами?

— Я думаю, безусловно. Работа в этом направлении уже ведется. Сейчас для безналичных трансграничных платежей необходима интеграция с платежными системами. Внедрение цифрового рубля также будет адаптировано для интеграции с международными системами или системами других банков, чтобы обеспечить проведение таких транзакций.

 То есть это некоторая потенциальная альтернатива системе SWIFT?

— Абсолютно. Я думаю, что текущая ситуация во многом стимулировала новые подходы к определенным задачам. 

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