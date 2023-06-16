Глава деппромполитики Москвы: есть задача прийти к состоянию технологического суверенитета

О том, в каких сферах производители воспользовались "окном возможностей", а также о партнерстве с другими регионами России и дружественными странами рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский

Московская промышленность получила широкое поле для развития после ухода с российского рынка некоторых зарубежных компаний. В помощь бизнесу власти столицы ввели целый ряд мер поддержки, а для успешной индустриализации в городе был создан "зеленый коридор". О том, в каких сферах производители воспользовались "окном возможностей", а также о партнерстве с другими регионами России и дружественными странами в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

— В прошлом году вы говорили об "окне возможностей" для компаний в Москве благодаря современным вызовам. Готовы ли они к расширению своих производств в других регионах России?

— На протяжении всего 2022 года Москва не сокращала существующие программы для бизнеса, наоборот — адаптировала их и активно развивала новые. По результатам проделанной работы к концу прошлого года поддержкой было охвачено каждое второе крупное и среднее предприятие столицы. Более того, на 20% увеличилось количество промышленных площадок: среди них как крупные заводы, которые расширили свои мощности, так и небольшие производители.

В целом любое промышленное предприятие руководствуется принципами экономической эффективности. Если компания комфортно себя чувствует в Москве и может тут развиваться, то зачем ей открываться в другом регионе? Она может это сделать, но в том случае, если есть необходимая сырьевая база в другом регионе. У нас есть предприятия, например, в пищевой промышленности, у которых аграрная часть находится на юге России. Но если мы говорим о промышленности, точнее, о предприятии, которое функционирует в Москве, то оно скорее не будет стремиться открывать площадку в новом субъекте.

Когда мы говорим о других субъектах, то, конечно, нужно интенсифицироваться на создание новых производственных площадок. И здесь наши предприятия готовы делиться опытом и передавать уже существующие алгоритмы технологических процессов.

— Какие все же сферы промышленности воспользовались текущей ситуацией для своего развития?

— Москва всегда была городом микроэлектроники. Прошлый год был сложным для этой сферы, потому что с начала спецоперации были заблокированы многие поставки сырья и комплектующих из недружественных стран. При этом микроэлектроника показала очень хороший рост в прошлом году. Почему? Потому что продукция, которую выпускают наши предприятия, востребована на всей территории страны. И по предварительным прогнозам, с учетом реализации тех инвестиционных планов, которые есть в отрасли, микроэлектроника покажет очень хорошую динамику не только в этом году, но и в последующие несколько лет.

Надо отметить и потребительские отрасли. Например, производство строительных материалов. Каждый год в городе открываются новые площадки по выпуску данной категории продуктов. В прошлом году было запущено инновационное предприятие по созданию модульных домов. Это завод, на котором фактически строятся дома. Это уникальная история, никаких аналогов в стране нет. И мы считаем, что за индустриальным строительством будущее, так как это позволит не только ускорить процесс возведения домов и социальных объектов, но и снизить ущерб для экологии.

За последние годы были запущены крупные фармацевтические производства. Например, на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в Алабушево создан крупнейший фармацевтический кластер, где выпускают жизненно важные отечественные препараты. В планах — открыть еще ряд фармпредприятий. Мы уже заключили соглашения на предоставление земельных участков для реализации новых проектов. В итоге в ближайшие годы город получит фармацевтический кластер, где создаются лекарства разных нозологий. Запуск всего комплекса значительно повысит качество выпускаемых отечественных препаратов, а также обеспечит надежные и стабильные поставки лекарств.

Трудно назвать область, которая показывает отрицательные результаты. Промышленность везде достаточно хорошо себя чувствует, и во многом это происходит благодаря тому заделу, который сформировался за последние десять лет.

— А заинтересованы ли компании из регионов в сотрудничестве с Москвой?

— В первую очередь в сотрудничестве должны быть заинтересованы власти регионов. Выстраивание системы индустриального развития региона — это хороший опыт. Мы часто слышим фразу: "Москва — богатый регион, и она может себе позволить". Но надо учитывать, что у столицы обязательств гораздо больше, чем у какого-либо другого региона. Это социальные обязательства, поддержание высокого стандарта в здравоохранении, образовании и благоустройстве.

И город не может себе позволить снизить эти стандарты. Точно так же, как не может позволить себе снизить объем адресной инвестиционной программы (АИП), темпы строительства жилья, метро. Это огромный пул обязательств, который требует постоянного пополнения бюджета. А бюджет пополняется только теми средствами, которые самостоятельно зарабатываются. Ключевая задача, которую ставит мэр Москвы Сергей Собянин, заключается в том, чтобы каждую копейку тратить эффективно. Развитие производств и опережающие темпы развития инфраструктуры промышленности — это эффективная трата бюджетных средств, потому что таким образом решаются социальные и экономические задачи, а также обеспечивается технологический суверенитет страны.

Если быть точнее, то к социальным задачам можно отнести то, что город создает высокотехнологичные рабочие места, дает возможность получать достойное образование и заработную плату. Экономическую задачу мы решаем, создавая инфраструктуру и получая с этого налоги. Так обеспечивается хороший рост валового регионального продукта, серьезный рост объема отгруженных товаров. Если посмотреть на динамику инвестиций в основной капитал, то можно увидеть, что Москва выросла с 4,8 трлн до 5,9 трлн рублей за год — рост на 1,1 трлн рублей за экономически сложный 2022 год. Это говорит о том, что экономика наполняется ресурсами и мы получаем большие возможности для ее развития, а не для "поддержания штанов".

Москва начала предоставлять землю за рубль, потому что это гарантия тех самых опережающих темпов развития инфраструктуры. "Земля за рубль" — это фактически соинвестирование промышленных проектов. Это старт для инвесторов, стимул вкладывать средства в проект и привлекать еще больше ресурсов в экономику. Отдавая площадки, город создает новые производства и тем самым разгоняет экономику. Когда все стороны процесса будут одинаково вовлечены в эту идеологию, то гораздо проще будет прийти к третьей цели — технологическому суверенитету. Потому что, создавая новые предприятия, мы становимся независимыми в плане технологий и начинаем самостоятельно реализовывать технологическую политику. К сожалению, этого не делали в 1990-х и начале 2000-х.

— Можно ли сказать, что такая же работа ведется и с девелоперами в рамках программы по развитию мест приложения труда (МПТ)?

— Девелоперы — это те же инвесторы. На протяжении последних лет город стремится сделать каждый район социально сбалансированным. Поэтому в работе с девелоперами мы пришли к такой политике, что вместе со строительством жилого комплекса они обязаны создать необходимую инфраструктуру для комфортной жизни.

Объясню, почему, создавая объекты жилого назначения, у города появляется большая социальная нагрузка — необходимо обеспечить создание поликлиник, больниц, образовательных учреждений, магазинов и так далее. Здесь хотел бы подчеркнуть, что эти объекты возводятся полностью за счет инвестора, что позволяет вкладывать бюджетные средства в другое русло — это строительство дорог и новых линий метро, благоустройство, модернизация общественного транспорта.

В 2020 году город сделал еще один шаг в сторону баланса интересов застройщиков и города, а также шаг к созданию новых рабочих мест — запустил программу стимулирования создания мест приложения труда. Это позволяет компенсировать достаточно быстрые темпы жилого строительства, при этом не создавая транспортный коллапс.

Город привлекает инвесторов строить не только социальные и офисные объекты, но и промышленные. На сегодняшний день у нас заключен ряд соглашений, по которым девелоперы строят 12 промышленных парков и два логистических комплекса. Причем уже на этапе строительства большая часть площадей занята арендаторами. После завершения всех работ на этих объектах смогут трудоустроиться более 18 тыс. высококвалифицированных специалистов. Такая кооперация с застройщиками позволяет создавать современные, технологичные промышленные комплексы с развитой инфраструктурой и удобным расположением.

В целом мы видим, что данная программа очень популярна среди девелоперов. Если в прошлом году Москва заключила 17 соглашений, то уже с начала этого городом было одобрено десять проектов, которые создадут более 10,5 тыс. новых рабочих мест. И на этом мы не останавливаемся, в проработке находится еще ряд проектов, которые в ближайшее время будут объявлены. Уверен, что к концу 2023 года мы превысим показатели прошлого года.

Политика города по сбалансированному развитию уже дает свои плоды. Мы очень высокими темпами строим жилье, но при этом напряженность трафика на дорогах снижается — по всем международным рейтингам поступательно уменьшаем загруженность дорог.

Эксперты также отмечают, что объем выбросов вредных веществ с обрабатывающих производств и от транспорта резко снизился в Москве. Это происходит за счет грамотной градостроительной политики. И такие экономические инструменты, как программа мест приложения труда, балансируют вот эту сложную градостроительную обстановку в городе.

— Москва, со своей стороны, ввела достаточно большой пул преференций для промышленников, чтобы обеспечить технологический суверенитет. Какие меры поддержки они сегодня используют? Какие самые популярные и сколько предприятий уже ими воспользовалось за последний год?

— Одной из востребованных мер стало предоставление земельных участков за один рубль в год в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Участки предоставляются в аренду без торгов на пять лет. Сейчас общая площадь предоставленных участков составляет свыше 36 га.

В рамках такой программы на территории столицы появятся производства стройматериалов, макаронных, кондитерских изделий и других продуктов питания, электронных компонентов, комплектующих для специальной пожарной техники и других товаров. Всего в создание новых предприятий инвестируют около 20 млрд рублей. Кроме того, они создадут в городе свыше 3 тыс. рабочих мест.

Популярная у столичных предприятий и инвесторов антикризисная мера помощи бизнесу — льготные инвестиционные кредиты, которые можно получить через Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Программа начала работать в марте 2022 года. После компенсации производители могут рассчитывать на ставку в 3% годовых. Кредитные средства при этом можно направить на модернизацию промышленной инфраструктуры и закупку нового оборудования.

Кроме того, в феврале этого года были упрощены требования для получателей поддержки, а в апреле программу льготного кредитования распространили на лизинг оборудования для малых и средних предприятий. С марта прошлого года столичные компании получили более 240 млрд рублей льготных кредитов на оборотные средства, развитие производств и строительство нежилых объектов.

— В этом году в городе начал действовать так называемый зеленый коридор. Расскажете, что это за программа и сколько промышленных предприятий уже воспользовались ей?

— На протяжении последних десяти лет город создает и развивает все условия для ускорения строительства объектов недвижимости. В феврале 2023 года в Москве запустили "зеленый коридор" — это уникальный проект, который позволяет бизнесу максимально сократить путь для строительства объектов промышленного назначения площадью не менее 1,5 тыс. кв. м. Сроки административных процедур сокращены вдвое без снижения безопасности и качества строительства.

Запуск программы позволит нам ускорить строительство новых производств, обеспечивающих технологический суверенитет и замещение критически важной продукции.

На сегодняшний день поддержкой воспользовались уже около 100 проектов. Большая часть этих предприятий — около 60 — строится в рамках МаИП с объемом финансовых вложений свыше 133 млрд рублей.

После запуска производств здесь смогут трудоустроиться более 27 тыс. человек.

Еще около 20 предприятий появится на территории особой экономической зоны "Технополис Москва".

— Одним из успешных инструментов для развития экономики можно также назвать офсетные контракты. Что можно сказать про их работу в Москве и других регионах России?

— На самом деле успех реализации офсетных контрактов зависит от состояния субъектовой системы закупок. Город активно строил свою уникальную систему, которая централизованно контролируется, аудируется. Вот эта система закупок позволяет очень быстро принимать оперативные меры по сборке заказа и аналитической потребности. Есть централизованный орган, который может собрать любую потребность и проанализировать ее. В дальнейшем на основании этого анализа принимается решение о локализации необходимой продукции на территории города.

В городе система закупок работает эффективно, что подтверждается и внешними экспертами. Поэтому нам понятно, как формировать офсетные закупки и их реализовывать. Когда система закупок разрозненная и заказчики тяжело взаимодействуют друг с другом, а также нет центра принятия решений, то офсетный контракт собрать гораздо сложнее.

Что касается нашего опыта, то в Москве заключено 70% от всех контрактов в России — всего их на данном этапе 12. Благодаря им город смог обеспечить надежные поставки лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь и систем хранения документов.

Конечно, основное направление — это здравоохранение, а именно поставка лекарств. С помощью офсетов мы активно замещаем иностранных производителей, локализуя на территории города фармпредприятия, — в рамках контрактов нам удастся заместить лекарства по более чем 90 международных непатентованных наименований.

Помимо обеспечения "лекарственного" суверенитета, мы вывели еще ряд положительных моментов. Например, благодаря офсетам Москва экономит бюджетные средства. По сравнению с рыночными аналогами стоимость продукции в среднем снизилась на 21%. Также с появлением новых производств в городе создастся 5 тыс. новых рабочих мест.

Напомню, что в прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин принял стратегически важное решение — расширить практику применения таких контрактов на все сферы городского хозяйства. Сейчас мы рассматриваем предложения, в том числе и от регионов, по заключению офсетных контрактов в сфере ЖКХ, дорожного строительства, а также готовы запускать проекты по оказанию услуг.

— Готова ли Москва делиться с другими субъектами своим опытом работы, если не с офсетными контрактами, то в целом с такой закупочной системой? Возможно, уже были какие-то запросы?

— Москва не просто готова, но она всегда делилась с регионами России своим опытом. Вопрос, конечно, больше в принимающей стороне — хочет ли она этот опыт перенимать. Мы были сторонниками внесения в 44-й федеральный закон понятия межсубъектового офсетного контракта. Сейчас уже готовятся первые такие контракты. Первый будет с Самарской областью на закупку нитриловых перчаток. Практика межсубъектовых закупок позволит нам очень серьезно расширить географию локализаций производств, которые необходимы для города. Потому что производственные компетенции созданы в разных субъектах, и не все из этого необходимо локализовывать в Москве. Мы тем самым помогаем и самим субъектам в привлечении дополнительных инвестиций, а для города это дополнительные заказы и гарантированные поставки. Ждем, что сами субъекты будут выходить с инициативами о заключении подобных контрактов.

Безусловно, и другие субъекты могут заключать между собой такие контракты. Нет необходимости в том, чтобы притягивать к Москве несвойственные ей производства. Есть задача прийти к состоянию технологического суверенитета, когда мы будем уверены, что покупаем продукцию отечественного производителя высокого качества и соответствующую требованиям горожан.

— Если говорить о партнерстве не только внутри страны, то какие страны больше всего заинтересованы в сотрудничестве с Москвой?

— Мне кажется, что с точки зрения бизнеса больше всего заинтересованы в партнерстве с Москвой недружественные страны. Экономика, к сожалению, сейчас идет за политикой. Однако крупные компании и корпорации испытывают большой ущерб, оттого что не могут сейчас взаимодействовать с московским бизнесом.

Сейчас, в связи с текущей ситуацией, можно сказать, что наибольший интерес к московской промышленности имеют страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. Мы достаточно много сейчас уделяем внимания работе с этими странами, проводим различные встречи, участвуем в выставках, представляем наших производителей. Их продукция востребована там.

В целом Китай остается одним из основных торговых партнеров России и Москвы. В 2022 году взаимная торговля между Москвой и КНР активно развивалась, и по итогам года ее оборот составил $75 млрд, что более чем на 16% превышает показатель 2021-го. Город поставлял на китайский рынок механическое оборудование, оптику и приборы, медицинскую технику и изделия из пластмассы. Также московские компании экспортировали в страну напитки, мясную продукцию, кондитерские изделия, мороженое и другое.

Я думаю, что рано или поздно политические мотивы недружественных стран уйдут на второй план. Сейчас объективно наши иностранные партнеры больше заинтересованы во взаимодействии с нами, чем мы. И происходит это во многом благодаря тому, что страна обладает очень серьезной ресурсной базой. Причем не только в части полезных ископаемых, но и в части человеческих ресурсов, в научных заделах. И когда нам искусственно ставят стену, от этого проигрывают только те, кто ее поставил перед нами.

Я думаю, что в московской промышленности заинтересованы все. А мы будем делать акцент на дружественных нам странах.