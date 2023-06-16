Андрей Чибис: каждый рубль, вложенный в Заполярье, - выгодная инвестиция для всей страны

Губернатор Мурманской области — о ключевых проектах, направленных на развитие арктической зоны России и Северного морского пути

Мурманскую область называют воротами в Арктику. На территории Заполярья, которое полностью находится за полярным кругом, реализуются ключевые проекты, направленные на развитие арктической зоны России и Северного морского пути. О том, как повлияет газификация региона на работу промышленности и жизнь северян, о строительстве белорусского порта в Мурманске, арктической ипотеке и развитии туризма на Севере, в интервью ТАСС рассказал губернатор Андрей Чибис на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

— Андрей Владимирович, для начала расскажите как для вас проходит этот форум? Сколько соглашений уже подписано и с кем?

— Соглашений много, всего больше 20 по плану. От крупных, даже исторических для региона, до интересных. Крупные и исторические — это Газпром о газификации Мурманской области, Лукойл о социально-экономическом партнерстве до 2028 года, компания «Полярный литий» о разработке Колмозерского месторождения, Роскосмос и еще целый ряд партнеров.

Из интересных — мы с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения вводим новый формат «зеленых» кино- и телесъемок на природе. Мурманская область станет первым в России регионом, где он запустится. Программа называется «Зеленый экран», согласно ей планируется сокращение количества ввозимого в Арктику технического оборудования, его замещение местными ресурсами и возведение временных кинематографических конструкций в природной среде. И все это должно быть безопасно для нашей экологии. Отдельный пункт соглашения – привлечение к съемкам наших специалистов.

У нас уникальная природа и ландшафт, в Мурманской области снимается много фильмов и сериалов сейчас. В какой-то момент мы вместе задумались о том, что любые съемки требуют очень щепетильного отношения к природе, чтобы съемочные группы зашли на территорию и ушли, оставив ее идеально чистой. Появилась идея, чтобы сделать «зеленый» стандарт, чтобы мы в активной степени поддерживали тех, кто ему соответствует.

— То есть этот «зеленый» стандарт уже скоро начнет действовать в Мурманской области?

— Да, конечно, он начнет работать в ближайшие месяцы.

— А из тех соглашений, что подписала Мурманская область на ПМЭФ в прошлом году уже что-то реализовано?

— Да, мы движемся по всем направлениям, например, одно из соглашений, подписанных в прошлом году, было с Еврохимом. В развитие этого соглашения подписан специальный инвестиционный контракт с обязательствами инвестиций 100 млрд за 10 лет в развитие Ковдорского ГОКа. Благодаря им мы продлеваем жизнь и производства, и города Ковдора минимум до 2047 года. С ГТЛК (Государственной транспортно-лизинговой компанией — прим. ТАСС) подписано соглашение по развитию судоремонта, к которому активно движемся, с энергетиками по развитию электроснабжения для наших новых проектов. Все соглашения, о которых мы договаривались, мы движемся по их реализации. Также активно идет реконструкция кинотеатра «Родина» в сердце Мурманска. Соглашение на 500 млн рублей об этом подписывали с компанией «Новатэк» в прошлом году

— Вы упомянули соглашение с Газпромом по газификации Мурманской области, вопрос который тянется не один год, если не десятилетие.

— Газификация Мурманской области - для нас самый стратегический инвестиционный проект. Так получилось, что в советское время наша территория с уникальными природными ресурсами не была газифицирована. Сейчас этот вопрос решен. Мурманская область будет газифицирована благодаря детальной отработке с правительством России, поддержке президента РФ.

Сегодня в рамках поручения Владимира Владимировича Путина компания «Газпром» приступила к проектированию газопровода. И мы подписали соглашение по программе по газификации Мурманской области. Для всего региона это действительно исторически важное событие.

— ​​​​​​ Будут ли какие-то приоритетные районы в Мурманской области по подведению газа или процесс будет комплексным?

— Это будет комплексно. Первая наша задача — это обеспечить перевод теплогенерации жилфонда с мазута на газ. Это повысит экологическую составляющую и снизит издержки для нашего населения. А вторая задача - это подготовка к строительству, которая уже идет. У нас с партнерами в планах построить два новых производства по переработке минеральных ресурсов, которые добывают на территории Мурманской области, учитывая, что здесь у нас и ресурсы, и незамерзающий порт с выходом в Северный Ледовитый океан, то это экономически эффективно для наших партнеров. Люди и промышленность — вот цель этой газификации.

— А цифры в квитанциях для людей станут меньше?

— Мы надеемся, что именно так и произойдет.

— А если говорить о программе социальной газификации для Мурманской области?

— Она сейчас находится в работе. Как только будет газопровод, то будет и реализация программы социальной газификации. Этой программы не может быть пока нет газопровода. Понятно, что сроки синхронизированы. В тот момент, когда идут работы по проектированию газопровода нам уже понятна трассировка. Мы определили с Газпромом в каких узловых точках будут находится газораспределительные станции, какие трубы пойдут к котельным предприятиям, который сейчас действуют, и дальше постепенно к моменту начала строительства газопровода будет подготовлена программа социальной газификации Мурманской области.

— Форум международный, поэтому немного поговорим о международной повестке Мурманской области. В последнее время у вас были встречи с представителями Белоруссии, Армении, Китая и других стран. Планируются ли в этом году еще какие-то международные встречи и делегации в Мурманской области?

— Делегации и встречи будут, потому что международное сотрудничество и новые рынки сбыта дают нашей экономике и предприятиям точки роста. Несмотря на санкции и ограничения за прошлый год у нас вырос и экспорт на 60%, и внешнеторговый оборот на 56%. Серьезный рост с Белоруссией, где объем перевалки за четыре месяца 2023 года втрое больше, чем за весь предыдущий год. Мы постоянно находимся в поиске новых международных партнеров. Надо очень быстро крутиться-вертеться, чтобы никакое давление наших бывших партнеров не убило экономику.

Мы ищем возможности, мы активно работаем с Китаем, ищем новые пути партнерства с Индией. На этом форуме мы подписали соглашение с одной из индийских фармацевтических компаний об организации на территории Мурманской области производства импортозамещенных лекарств, которые смогут удовлетворить как наш внутренний спрос, так и спрос других регионов России.

— С Белоруссией какие-то знаковые проекты ожидаются?

— Мы работаем с коллегами по строительству белорусского порта в Мурманске, в мае к нам приезжал председатель правительства Республики Беларусь, осмотрел все возможные варианты участков. Сейчас они считают, думают. Мы приближаемся к конкретике по строительству терминала для перевалки белорусских грузов, при этом коллеги уже работают с нашими компаниями, и объем перевалки кратно вырос.

— Как скоро может быть построен белорусский порт? Скажутся ли на его строительстве санкции и ограничения?

— Сроки я называть не могу, потому что когда будет принято решение и сложится финансовая модель, тогда будут понятны сроки. Сроки могут быть радикально разные, может все случиться быстрее, чем даже кажется. Санкции, конечно, строить не помогают, но мы научились с этим работать, например, порт Лавна, который сегодня опережающими темпами строится на западном берегу Кольского залива - это первый порт в Мурманской области со временем Советского Союза. Мы научились совместными усилиями обходить санкции.

— Давайте перейдем к социальным темам. Арктическая ипотека по аналогии с льготной дальневосточной, ее обсуждение сейчас идет очень активно. В Мурманской области какая потребность в новых квадратных метрах у жителей региона?

— Потребность в новых квадратных метрах есть. Она появилась, потому что у нас растет экономика, строятся большие проекты, в том числе резидентами двух преференциальных налоговых режимов: Арктической зоны РФ (АЗРФ) и территории опережающего развития ТОР «Столица Арктики». По сравнению с 2021 годом у нас увеличилось количество трудоспособного населения на 4 тыс. человек, впервые за долгое время. Это те, кто работает и видит перспективы в своей профессии и карьере, и, конечно, они хотят улучшать свои жилищные условия. Мы также запустили программу «Свой дом в Арктике», где мы даем до 1,5 млн рублей тем, кто готов купить или построить свой дом. Эта программа имеет очень высокую популярность.

Мы строим многоквартирное жилье для расселения людей из «авариек», в ближайшее время приступим к строительству двух арендных домов для молодежи. У нас впервые со времен, я уж не знаю каких, появились два застройщика, которые приступили к долевому строительству жилья. Это важный показатель, что жилищный рынок оживает. Конечно, тема льготной ипотеки для нас принципиально важна, потому что это дает возможность быстрее реализовать свою мечту по улучшению жилищных условий. Мы считаем, что это серьезным образом простимулирует строительство и даст дополнительный ресурс для застройщиков.

— Вы говорили, что туризм в Мурманской области стал отдельной отраслью экономики. Как сейчас обстоят дела с турпотоком, в том числе азиатских туристов? В Китае сняли все антиковидные ограничения и разрешили путешествовать, а в последнее время Мурманская область была очень популярна у китайских туристов. Восстановились ли допандемийные показатели? Продолжается ли развитие туризма?

— У нас туризм — активно развивающаяся отрасль. 1,8 млн туристов посетило Мурманскую область за последние четыре года. В прошлом году только по официальной статистике было 540 тыс. человек — это абсолютный рекорд и доковидный, и рекорд в Арктике. Мы видим, что азиатские гости были замещены российскими туристами, причем достаточно состоятельными. Средний чек без жилья — 5 тыс. рублей в день. Это молодой, активный турист, как правило, 35-44 года из Санкт-Петербурга, Ленобласти и Москвы.

Мы активно развиваем инфраструктуру перелетов, запустили рейс с Минском, аналогичную работу ведем с Арменией, активно субсидируем рейсы из других городов России. Летаем в Казань, Сочи. Развиваем туристическую инфраструктуру, за последние годы поддержали в этой сфере проектов на сумму около 300 млн рублей. Туризм растет бурно. Оборот отрасли за четыре года составил почти 10 млрд рублей. Наша задача — научиться максимально извлекать прибыль для муниципалитетов региона.

— А какие направления туризма пользуются популярностью в Мурманской области?

— В основном, активный туризм, путешествия. И активного туризма становится все больше и больше, потому что к нам едут те, хочет проявить себя. Нельзя не сказать и про наш горнолыжный сезон, который является самым длинным в России. В этом году он продлился более 200 дней. Конечно, пляжного туризма у нас мало, хотя при полярном дне, когда летом солнце вообще не заходит за горизонт, есть те, кто загорают и в ночное время суток.

— А гастрономический туризм?

— Конечно, гастрономия — это основа. Арктическую кухню надо кушать! И она сейчас есть практически в каждом заведения общепита в Мурманской области. Локальная кухня пользуется огромной популярностью, и люди к нам за этим едут. Но те, кто хорошо кушают, получив необходимые калории, активно их тратят в путешествии по Северу.

— Завершающий вопрос. Вы собираетесь в 2024 году баллотироваться на второй срок. Какие приоритеты вы ставите для дальнейшего развития Мурманской области?

— Мое финальное решение о втором сроке зависит от позиции президента РФ и людей. Я действительно готов посвятить этому следующий период своей жизни. Главной задачей сегодня, безусловно, является завершение тех проектов, которые мы начали. Откровенно скажу, мы готовим проекты к следующему сроку. Нашей командой готовятся серьезные изменения, которые коснутся и города Мурманска, и инфраструктуры по всей области с учетом роста экономики, в том числе увеличения потенциала трудоспособного населения в регионе и удержания на Севере нашей молодежи.