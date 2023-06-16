Глава АНО "Диалог": фейки часто возникают из-за информационного вакуума

Владимир Табак — о том, какая сегодня аудитория у Instagram в России, как бороться с фейками и как власти в регионах работают со своей аудиторией в условиях информационной войны

Владимир Табак — о том, какая сегодня аудитория у Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) в России, как бороться с фейками и как власти в регионах работают со своей аудиторией в условиях информационной войны.

— Владимир Григорьевич, как бы вы оценили произошедшие за последний год перемены в информационном поле?

— Сегодня перед нами — медиаполе, которое ассоциировано с информационной войной, и это накладывает на нас, всех участников медийного процесса, дополнительные обязательства. В первую очередь это касается проверки информации. Мы видим большое количество фейков. Если в годы пандемии мы видели 4 миллиона, и нам казалось, что это много, то за прошедший год мы зафиксировали 12 миллионов копий фейковых сообщений по стране. Мы прогнозируем рост еще минимум в два раза в этом году. Здесь требуется оперативное выявление, но мы называем это работой с рисками. Это, безусловно, большой вызов для органов власти с точки зрения фактчекинга и опровержения.

— Повлиял ли на информационное поле запрет в России Instagram?

— Пользование Instagram с точки зрения активной аудитории было 31%, а стало 6%. Мы видим, что VPN не стал для пользователей спасательным кругом, во-первых, они быстро блокировались, во-вторых, многим пользователям просто неудобно. Растет "ВКонтакте" и с точки зрения среднего времени аудитории, которое она там проводит, и с точки зрения количества пользователей. Активность увеличилась, конечно, в Telegram. По данным нашей социологии, с точки зрения новостей, Telegram является третьей площадкой после телевидения и "ВКонтакте". Это, конечно, новый трек, потому что Telegram был мессенджером, скорее, для узкой аудитории.

— Можем ли сказать, что российские сети сумели перетянуть аудиторию?

— Я бы не сказал, что у российских социальных сетей была проблема с количеством пользователей, скорее, в какой-то момент проблема была именно с глубиной пользования, потому что тот же Instagram был удобен с точки зрения новых форматов контента. Сейчас как раз "ВКонтакте" перестраивается, мы видим переход туда большого количества производителей контента - актеров, блогеров.

— Туда переходит много представителей власти. На ваш взгляд, достаточно ли информативны в социальных сетях главы субъектов федерации?

— Есть более открытые руководители регионов, а есть руководители регионов, для которых публичная деятельность не так легко дается. Это зависит не от каких-то KPI, которые им выставляются, а скорее, от психотипа конкретного главы. При этом мы видим примеры, когда качественная публичная деятельность может существенно влиять на социально-политическую ситуацию. Открытость глав регионов чрезвычайна важна особенно в текущей ситуации, чтобы не появлялся информационный вакуум, чтобы люди оперативно получали ответы на вопросы.

— Как вы считаете, нужно ли заводить свои страницы в социальных сетях не только губернаторам, но и правительству регионов?

— У нас сегодня все государственные учреждения по закону обязаны вести свои страницы. Другое дело, что нам бы не хотелось эту деятельность превращать в сугубо SMM-подразделение государства. При заведении площадки нужно понимать, что вы, по сути, запускаете новый трек работы, связанный не только с информацией, но и с сетевыми вопросами.

— До 30 июня на платформе АСИ и "Смартека" открыт прием заявок на конкурс лучших управленческих практик "Смарт Диалог". Сколько заявок поступило?

— Мы здесь выступаем партнером, наша роль заключается не в каком-то сетевом отборе, а скорее, в маршрутизации. На сегодня там уже 317 проектов. Это те решения, которые прошли предварительную модерацию, 922 практики находятся на этапе оформления паспорта проекта.

Для регионов очень важно, чтобы эти проекты не просто были загружены внутрь какой-то информационной системы, им нужна возможность эти практики внедрять через понятную коммуникацию с теми, кто уже эти практики внедрял. Мы здесь видим помимо части, связанной со сбором проектов, большую часть работы, связанную непосредственно с созданием нетворкинга между регионами по реализации этих проектов.

— Как вы оцените работу фактчекинговой платформы "Лапша Медиа"? Насколько она эффективно работает и каковы ее перспективы? Может ли она быть эффективным средством против распространения фейков?

— Учитывая количество фейков, говорить о том, что какой-то конкретный проект может решить эту проблему, было бы с моей стороны неправильно. Это должен быть комплекс системных мер, направленных на борьбу с фейковой информацией — это маркировка, удаление фейковых сообщений из соцсетей совместно с Генпрокуратурой, Роскомнадзором, создание фактчекинговых команд, подключение туда СМИ. Мы, собственно, этим и занимаемся.

— Если мы говорим про "Лапшу", на наш взгляд, она довольно динамично развивается, у нее уже порядка 700-800 тысяч подписчиков и достаточно много вирального контента. Для меня "Лапша Медиа" - это, в первую очередь, проект, который популяризирует сам процесс фактчекинга и опровержения фейков для молодой аудитории. Об успешности этого проекта можно будет говорить тогда, когда мы поймем, что сформировано комьюнити фактчекеров.

— А можно вообще фейки победить?

— Часто фейки возникают из-за информационного вакуума, из-за отсутствия четкой позиции по тому или иному поводу, из-за необразованности определенных групп граждан по той или иной теме. Если мы будем комплексно подходить к этим вопросам, превентивно, мы во всяком случае сможем контролировать эту ситуацию. Но надо понимать, что это примерно как история с вирусными заболеваниями. Можем ли мы их победить глобально, чтобы все люди никогда не болели? Нет, не можем. Есть лекарства, которые помогают их купировать. Вот я говорю про такие лекарства.

— У нас с 2020 года существуют ЦУРы в регионах. Сейчас они работают даже в муниципальных образованиях. Насколько эффективно, на ваш взгляд, регионам удалось выстроить их работу?

— Для многих глав субъектов на сегодня ЦУР (Центры управления регионами) – это важный инструмент коммуникации с жителями и внутренней аналитики. Несмотря на то, что проект федеральный, для нас большую значимость имеет правильное встраивание этой инфраструктуры в региональный блок. Например, на основе аналитики ЦУРов за последние 2 года было принято больше 2 000 управленческих решений, причем многие из этих решений подразумевают выделение финансирования. Доверие к продуктам, которые мы делаем, и принятие системных решений на основе этих продуктов для нас является основным показателем успешности. Плюс надо не забывать, что ЦУРы являются опорной точкой работы с обращениями граждан через новые каналы коммуникации: "Госуслуги. Решаем вместе" и "Инцидент Менеджмент". Это очень большой объем, по прогнозам этого года это более 7 миллионов сообщений.

У нас есть разные модели функционирования ЦУРов, и где-то это происходит без централизации, просто за счет максимально эффективной простройки с губернатором или как в Башкортостане, где Радий Хабиров перенял опыт Московской области. Там ЦУР — это гораздо более масштабный инструмент в целом.

Что касается МЦУ (Муниципальный центр управления), нам было приятно услышать, что опыт ЦУРов уже и на уровне президента признан успешным. У нас есть понимание концепции развития МЦУ, и мы надеемся, что мы сможем эту практику масштабировать на муниципальный уровень. На МЦУ приходится 67% обращений, он, конечно, подразумевает увеличение инфраструктуры.

— Какие регионы сейчас являются лидерами в выполнении федерального закона о госпабликах?

— Я считаю, что про рейтинг госпабликов говорить рано, для регионов это большой объем работы и работа новая. Это большой вызов для всех, потому что, мы говорим о создании глобальной информационной государственной инфраструктуры в Интернете. Эта информационная сетка позволит и на локальном уровне доносить местную повестку, и в целом, по стране информировать людей по важнейшим трекам, связанным с здравоохранением, с ЖКХ, с образованием. Она требует серьезной перестройки инфраструктуры, потому что мы говорим о более чем 150 тысячах площадок по стране. Конечно, подобная инфраструктура не появляется за месяц или за два-три.

Сейчас мы занимаемся большим образовательным треком. Открываются даже дополнительные контент-центры в регионах для того, чтобы этот объем распределить правильно. Мы создаем информационную инфраструктуру, по сути, она является витриной для многих людей. Эта витрина может как создавать позитивный образ, так и при неправильной коммуникации, неправильном ведении вести к обратному эффекту. Я думаю, что этот год у нас уйдет на фундаментальную первичную простройку этой инфраструктуры.