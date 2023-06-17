Глава Казначейства: нет ни одной управленческой системы, которую нельзя не улучшить

Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин — о роли своего ведомства в государстве

В этом году российским органам государственного финансового контроля исполняется 100 лет. О съемках фильма про Казначейство России, включении новых регионов в бюджетную систему, успехах ведомства и его цифровой трансформации в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ рассказал руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин.

— В прошлом году исполнилось 220 лет министерству финансов, и по этому поводу они сняли фильм.

— Да, это был просветительский фильм, посвященный истории финансов, который снимал Алексей Боков. В нем прекрасно показана история развития российских финансов в XIX-XX веках.

— У вас есть подобные планы?

— В прошлом году благодаря коллегам из ВГТРК мы сняли прекрасный фильм про Казначейство России. Это был своего рода служебный блокбастер: динамичный, интересный, с драматургией и развитием сюжета. В этом году мы вместе с коллегами снимаем фильм к 100-летию Госфинконтроля. В нем будет показано, что такое работа контролера, какими большими компетенциями он должен обладать, чтобы соответствовать высочайшим требованиям. И, очевидно, будут сказаны слова благодарности ветеранам нашей службы.

— Можете ли вы объяснить для широкого круга читателей, в чем заключается роль ведомства?

— Все знают, кто такой казначей. Казначей — это хранитель казны. А есть распорядители — это министерства и ведомства. Но перед тем, как распорядители получат доступ к кошельку, нужно проверить, есть ли полномочия, какой лимит выделен. Можно провести параллель с семьей. Например, ребенку дали деньги на обед, и он может считаться распорядителем. На что он должен потратить? На обед, но не на мороженое. И в этом также заключается задача казначея. Парламент утверждает закон о бюджете, который составляется Минфином и Правительством России. Далее он переходит на исполнение министерствам, ведомствам и Казначейству, которое обеспечивает соблюдение всех процедур в соответствии с положениями и ограничениями закона о бюджете.

— Используя вашу аналогию, если Минфин придет и попросит средства на что-то ненужное, вы можете отказать?

— Это невозможно.

Минфин безупречен, он жесточайший законник

И даже мысль такого рода вызывает у меня недоумение.

— У всех уже год как на слуху новые регионы. Как у вас идет там работа? Как осуществляется доведение средств до конечных получателей в новых регионах? Испытываете ли вы трудности?

— Наверное, мы все можем гордиться тем, что бюджетная система полноценно функционирует на территориях четырех новых субъектов РФ. Мы, конечно, все делали синхронно с коллегами из налоговой службы. 4 октября был подписан конституционный закон, 7 октября мы уже начали работать. Честно говоря, мы готовились. Наши коллеги-казначеи из ЛНР и ДНР тоже ждали этих событий. Благодаря хорошим кадрам и приверженности целям и задачам, поставленным президентом, мы старались обеспечивать работу бюджетной системы в новых субъектах.

Сейчас бюджетная система и система Казначейства работают. Регионы плавно вошли в бюджетный процесс. Зарплата выплачивается вовремя. За этим стоят сложные инструктивные документы. Я могу сказать, что госаппарат сработал очень эффективно. Понятно, что не нам оценивать самих себя, но в принципе критерий простой: если не почувствовали ничего негативного, то работа хорошая.

— Удалось бесшовно все это пройти?

— Конечно, бесшовно, методично и единой командой из всех органов власти.

— У других ведомств все гораздо тяжелее проходит.

— А мы финансисты, у нас вариантов нет. Представьте себе, что не будет выплачена заработная плата, не придут платежи.

— Да, люди не за это голосовали.

— Конечно, это даже себе представить невозможно. Я за других не могу сказать, но у нас под руководством Минфина России успешно решался целый блок методических и организационных вопросов, рука постоянно была на пульсе. Помимо внедрения рабочей техники еще очень важно научить людей. Различия есть, как к этому не готовься, но мы рассказали и показали всем сотрудникам, как работать в информационных системах. Конечно, активно участвовали наши специалисты. Это как комсомольская стройка: приезжали коллеги из других регионов, несмотря на все бытовые и небытовые сложности. Спасибо моим коллегам, все откликались. Мы сразу сформировали пул наставников. По всем направлениям спектр работ был очень большой, но все было сделано, причем оперативно.

— Какие прогнозы на 2023 год по доходам от управления остатками средств на едином казначейском счете? Может быть, можете назвать, какие механизмы были наиболее эффективны в управлении ими?

— В этом году у нас не будет столь впечатляющих доходов, как в прошлом. По всем видам размещения средств мы в прошлом году получили 541,6 млрд рублей, при этом в регионы было перечислено 164 млрд рублей. Процентная ставка сейчас пониже, за первый квартал мы перечислили в регионы 21 млрд рублей. Сумма доходов на данный момент составляет 239,8 млрд рублей, из них 70-75 млрд рублей приходится на доходы регионов. Это, очевидно, отличное подспорье для всех тех финансовых механизмов, которые мы создали.

— Какой из них был наиболее эффективным?

— У нас очень развернутая линейка. Во-первых, это система казначейских платежей и, несомненно, система управления остатками средств на единых счетах бюджетов. Трудно себя оценивать, но, я думаю, она одна из самых эффективных. Поступательные методы, консолидация финансовых ресурсов в один единый казначейский счет дает невероятный макроэффект.

В этом году мы запустили два новых инструмента. Это ночные депозиты, которые оказались очень востребованными, и пополняемые депозиты. Они нам позволяют разместить средства на депозитах и потом их отзывать, а также пополнять депозиты тогда, когда это необходимо. Это механизм тонкой настройки. Сейчас у нас остатки колеблются, но мы снизили их по сравнению с прошлым годом, хотя, конечно, должен быть безопасный размер остатков. Все платежные документы должны исполняться, но при этом чем меньше остаток, тем лучше. Он должен работать, он должен быть размещен, он должен приносить доходы. Сейчас мы добились горизонта до 500 млрд. Это очень хороший показатель. Даже у нас в отдельные дни 200-250 млрд рублей на счете.

— Если говорить о работе государственной информационной системы (ГИС) "Торги", можно подвести итоги за прошедшие месяцы 2023 года? Может быть, есть прогноз на ближайшие годы по поступлениям от продажи госимущества?

— Мы стали оператором ГИС "Торги" в 2020 году. Сейчас в ней работают 68 видов торгов. Потому что виды и формы торгов связаны с всевозможными отраслевыми законодательствами. Зарегистрировано 24 тысячи организаторов торгов, им и участникам открыты личные кабинеты. Доступны разные сервисы уведомлений, подсказок, автоматического контроля. Все быстро развивается. Уже сейчас доступна проверка сведений об объектах недвижимого имущества: по земельным участкам, по зданиям, даже по машиноместам. Спасибо Росреестру за информационное взаимодействие.

— У вас иногда бывает такой набор.

— Да, в итоге за прошлый и текущий год проведено 450 тыс. торгов. Мы хотим все увязывать с налоговыми доходами. Для этого потребуется заключать электронные сделки в ГИС "Торги". Обязательно, чтобы формировалась платежка как доказательство платежа, чтобы все было увязано в том числе с ГИС ГМП, с фактом зачисления. Это будет гарантированно увеличивать доходы. И маленький пример: увеличение доходов от реализации имущества через систему ГИС "Торги" по всем основаниям составляет 25% от первоначальных цен.

— Как у вас идет цифровая трансформация ведомства? Чего удалось добиться с ее помощью? Может быть, планируете использовать цифровой рубль?

— По цифровому рублю мы все ждем принятия законов, которые разрабатывает и продвигает Центральный банк. Конечно, это будет для всех участников: и физических лиц, и юридических лиц, и банков. Для нас это будет новая реальность. Еще мы находимся в фарватере финансовой политики, которую прописывают Минфин и ЦБ. А что касается цифровых сервисов, конечно, мы смотрим на себя как на сервисную службу, которая должна предоставлять удобные сервисы, прежде всего по платежам. ГИС ГМП — одна из отличных систем, которая обеспечивает быстрейшее уведомление банков о начислениях и информирование администраторов о факте уплаты. Это, например, Московское парковочное пространство, уплата штрафов, уплата по линии службы приставов. Это все ГИС ГМП. Туда же относится портал "Госуслуги".

— Скорости там сейчас, правда, потрясающие. Иностранцы не верят, что у нас все может так быстро происходить.

— Да. Вообще это не только наша платежная инфраструктура, но и для всех иных сфер. Существует она, конечно, благодаря Центральному банку. Банковская система объективно показывает высочайшие стандарты, и госплатежи ни в коем случае не должны от них отставать. Можно рассказать про социальный сертификат. Электронные сертификаты — это тоже новые возможности, которые позволяют органам, назначающим те или иные виды натуральных выплат, давать возможность человеку самому выбрать конкретный вид товара. Технические средства реабилитации идут по линии бывшего Фонда социального страхования, а сейчас Социального фонда. Можно упомянуть и ГИС "Закупки" — единую информационную систему по закупкам, которая дает возможность, подписывать все акты выполненных работ в электронном виде, что сокращает срок платежа по уже подписанным актам. Про систему казначейских платежей я даже не говорю. Эффект от этих электронных информационных систем по части доходов бюджета ощутимый.

Поэтому, как мне кажется, цифровизация дает возможность переходить на качественно новый уровень эволюции всем системам, а уж тем более финансовым. Что такое финансы? Финансы — это и есть цифра. Слово цифровизация — это наше слово, бухгалтерское и финансовое. Просто не могли ничего найти, и цифру взяли информационщики. Кому, как не нам, финансистам, радоваться цифровизации, потому что мы работаем в цифровых системах. У нас все давным-давно оцифровано. План счетов — это первая цифровая система, каждому объекту учета номер счета и стоимостное измерение. Это первая цифровизация. Поэтому цифровизация в платежных системах, казначейских системах, финансовых системах — необходимый инструмент решения задачи.

— В марте вы сообщали, что Казначейство проводит проверку Минобороны РФ по расходам в рамках СВО. Есть ли какие-то промежуточные результаты проверок?

— Мы не анонсировали, нам поручили. Видимо, потребовался свежий взгляд, который могло дать Казначейство. Даже по нормативному регулированию у гособоронзаказа есть другие контрольные органы.

— Я как раз хотела сказать, что до них цифровизация не особо дошла.

— Мы внимательно и профессионально изучаем ситуацию вместе с коллегами-финансистами из министерства обороны. Во-первых, конечно, уровень финансовой дисциплины в Минобороны достаточный, в том числе планирования того финансового потока, который проходит. Дальше, конечно, мы видим те резервы, которые складываются уже по цепочке кооперации, по тому, как промышленность справляется. Конечно, мы объективно, спокойно и профессионально вместе с министерством обороны докладываем руководству о тех возможностях и резервах, которые существуют в сфере исполнения гособоронзаказа со стороны наших уважаемых подрядчиков.

— То есть благодаря своей проверке вы нашли им резервы?

— Конечно, мы помогаем. Недаром мы начали нашу беседу со столетия Госфинконтроля. Мы можем проследить его миссию в высказываниях и руководства государства, и министра финансов. Даже с точки зрения теории государственного финансового контроля и любого контроля первый уровень — выявить и наказать. Второй уровень — не допустить нарушения. Но есть и третий уровень — достичь совершенства. Контроль должен видеть риски недостижения результата наиболее эффективным способом и помогать в ходе движения к этому результату нашим уважаемым администраторам. Мы сами понимаем, что нет ни одной управленческой системы, которую нельзя не улучшить.

— То есть контролер — это не надзиратель, а финансовый консультант.

— Да, государственный консультант, помощник администратора. Он видит возможности и радуется, когда нет нарушений, все вовремя. В этом и есть наша цель и задача. Наш KPI — все, что поставлено руководством государства, должно быть достигнуто и исполнено.