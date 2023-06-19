Заммэра Москвы: мы создали с нуля новый стандарт экстренной помощи

Анастасия Ракова — о развитии московской медицины и ее будущем

Власти Москвы более десяти лет проводят модернизацию всех систем жизнеобеспечения города, в том числе и здравоохранения, что во многом помогло пережить период пандемии коронавируса. Особое внимание в столице уделяется персонализации медпомощи и масштабной цифровизации — от обычных справок до применения искусственного интеллекта (ИИ) в постановке диагноза. О том, какие шаги сделала в своем развитии московская медицина за последние годы и что ее ожидает в будущем, в интервью ТАСС в рамках Московского онкологического форума рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Над какими глобальными задачами в области развития московского здравоохранения сейчас работают в Москве?

— В глобальном плане мы выбрали вектор развития московского здравоохранения уже давно и продолжаем ему следовать. Больше 10 лет назад мы поставили перед собой задачу создать в Москве медицину не просто достойного, а мирового уровня. Такую медицину, которая соответствовала бы лучшим мировым стандартам и развивалась в соответствии с глобальными трендами, сохраняя здоровье человека, продлевая его жизнь и улучшая ее качество. Такую систему здравоохранения, где в центре процесса находится человек, пациент.

Для этого в первую очередь мы начали формировать новый каркас медицины города. Мы пошли по пути мировых лидеров, руководствовались междисциплинарным подходом и аккумуляцией мощностей на базе крупных многопрофильных клиник. Такие медицинские хабы концентрируют научный потенциал, сочетают в себе одновременно плановую и экстренную помощь с амбулаторным приемом и обеспечивают гораздо более высокий уровень медицинской помощи.

Новый инфраструктурный каркас и высокий уровень цифровизации позволяет внедрять принципы персонифицированной медицины, то есть лечение конкретного человека, а не его болезни, индивидуальное сопровождение на всех этапах, прозрачный процесс для всех участников, создание атмосферы взаимного уважения между врачами и пациентами.

— Про программу капремонта поликлиник знают, наверное, все горожане. А что происходит с больницами — что уже сделано и что планируется?

— Мы провели работу беспрецедентного масштаба, до конца года завершится обновление уже 40% медицинской инфраструктуры города. Работает крупнейшая многопрофильная больница в Коммунарке, завершаем тотальную реновацию всех мощностей Боткинской больницы. Завершено строительство мощнейшего онкологического центра имени Логинова, продолжается строительство нового комплекса инфекционной больницы №1, который станет лучшим профильным стационаром в России.

Мы формируем новый каркас экстренной помощи, в основе которого шесть крупных флагманских центров. Это 100 тыс. кв. м новых госпиталей, которые позволят спасать миллион пациентов в год. Более того, за прошедшие годы всего капитально отремонтировано 44 корпуса больниц.

Конечно, многое еще впереди. До конца года откроется крупнейший центр травматологии и ортопедии на базе ГКБ №31. В следующем году запустится новая детская больница святого Владимира. Продолжаем активное строительство нового современного комплекса в Сколково, куда переедет 62-я онкологическая больница. Современные пространства получит 52-я больница.

В рамках беспрецедентной по своим масштабам программы развития инфраструктуры в течение нескольких лет мы построим и введем в эксплуатацию более 1 мл кв. м новых медицинских объектов.

— Чем вы руководствуетесь при ремонте действующих медучреждений и строительстве новых?

— Вообще под обновлением инфраструктуры мы понимаем не просто новые стены, это новый комплексный подход к созданию современной медицинской среды. Это новая организация пространства и логистики, стандарты оснащения оборудованием, рациональное совмещение зон медицинских кабинетов и отдыха, пересмотр всех медицинских процессов в пользу их эффективности, комфорта для медработников и пациентов.

В целом, мы формируем ориентированное на завтрашний день медицинское пространство. Такую среду, которая не просто не несет отрицательных эмоций, но и само пребывание в которой способствует исцелению. При этом при проектировании пространств мы в обязательном порядке привлекаем еще одних главных пользователей инфраструктуры, врачей. Это позволяет нам, во-первых, выстроить правильную медицинскую логистику, а во-вторых, создать комфортные условия для медиков.

Также мы по опыту поняли, что отремонтировать морально устаревшее здание не всегда возможно. Иногда быстрее, дешевле и эффективнее построить с нуля новое здание и вывести медучреждение на новый уровень качества помощи.

Немаловажным фактором является и оценка востребованности медицинской помощи. Например, роддом в соответствии со всеми мировыми трендами должен быть в структуре, а еще лучше на территории многопрофильной больницы, чтобы до родов, во время и после мы могли использовать все ресурсы, сконцентрированные в одном месте.

Можно привести пример роддома №10. По результатам экспертизы, его дальнейшее функционирование без капремонта было невозможно. Но оказалось, что его выбирают лишь несколько процентов рожениц района Зюзино, а рядом есть полноценные мощные роддома, которые полностью готовы принять жительниц района. Это Центр планирования семьи и репродукции на Севастопольском, роддом при больницах имени Юдина и имени Виноградова. Поэтому мы приняли решение на месте этого учреждения возвести современный центр амбулаторной онкопомощи, один из ключевых объектов нового стандарта онкологической службы.

— За прошедший год в Москве открыли два мощных роддома — перинатальные центры в Ворохобова и Коммунарке. Что еще делается в городе для развития системы родовспоможения?

— Мы кардинально обновили инфраструктуру службы родовспоможения. Действительно, крупнейшие перинатальные центры появились в медкомплексе "Коммунарка" и на базе ГКБ имени Ворохобова. Помимо этого, одним из треков развития станет формирование амбулаторной гинекологической службы, соответствующей лучшим мировым стандартам. В них все будет работать так, чтобы женщины чувствовали заботу о себе.

Сейчас женские консультации в Москве расположены хаотично: на первых этажах жилых домов или в отдельных кабинетах городских поликлиник. Где-то банально не хватает места, чтобы разместить кабинет УЗИ или кабинет забора крови. Поэтому, чтобы внедрить стандарт женских консультаций, мы ищем новые помещения для размещения гинекологической службы.

Женские консультации, расположенные ранее в поликлиниках или на первых этажах жилых домов, мы планируем переводить в новые здания. Их постараемся подобрать с учетом транспортной доступности и возможности обеспечения комфортных условий. Женские консультации постараемся преобразовать в полноценные Центры женского здоровья. Мы надеемся, что это позволит повысить качество оказания медицинской помощи по профилю "гинекология" и обеспечить преемственность служб в медицинском сопровождении пациенток: от этапа диагностики, терапевтического или, при необходимости, хирургического лечения до реабилитации.

Центры постараемся сделать комфортными: с уютными зонами комфортного пребывания и ожидания, игровыми зонами, гардеробом и колясочными. Рассчитываем, что на базе Центров пациентки смогут пройти основные обследования по профилю "гинекология", не посещая другие медицинские учреждения. Кроме того, постараемся улучшить маршрутизацию. Акушеры-гинекологи Центров женского здоровья смогут самостоятельно выдавать направления на проведение маммографии или консультации профильных специалистов - кардиологов, неврологов, эндокринологов и так далее - в поликлинику, к которой прикреплена женщина.

Постараемся сделать так, чтобы пациенткам больше не нужно было дополнительно посещать терапевта. Беременных из групп риска по сопутствующим заболеваниям и с риском раннего рождения ребенка будут при малейшем подозрении направлять на наблюдение в роддома, специализирующиеся на соответствующей патологии или на ранних родах.

— Сколько сейчас работает флагманских центров экстренной помощи?

— Уже сегодня работают два флагманских центра при больнице имени Вересаева и НИИ Склифосовского. Создаем еще четыре. Они обеспечат качественно новый уровень экстренной помощи москвичам.

Ежедневно в Москве такая помощь требуется 12 тыс. человек. Это огромные цифры. Именно поэтому совместно с медиками мы создали с нуля новый стандарт экстренной помощи. Под этот стандарт мы сразу строим флагманские центры на базе наших сильнейших больниц, делая их сразу безбумажными, то есть цифровыми, наполняя самым передовым оборудованием и мощными операционными.

Шесть флагманских центров — это новый каркас ургентной помощи в городе. Больницы для их размещения мы выбрали так, чтобы максимально сократить время доставки пациентов из любого района Москвы.

— Расскажите подробнее о персонифицированной медицине. Что уже сделано и что планируется сделать в ближайшее время?

— Конечно, мы стараемся постепенно внедрять персонифицированный подход во все сферы. В поликлиниках мы начали создавать атмосферу заботы и доброжелательности с приглашения администраторов МФЦ. Сейчас 1,5 тыс. администраторов встречают пациентов, помогают с навигацией на этажах, отвечают на немедицинские вопросы во всех взрослых амбулаториях, центрах амбулаторной онкопомощи и отремонтированных детских поликлиниках. До конца года они появятся и в остальных детских поликлиниках.

Индивидуальный подход мы используем в нашем масштабном проекте проактивного диспансерного динамического наблюдения для более 1 млн пациентов с серьезными хроническими заболеваниями. 400 помощников врачей помогают пациентам оставаться приверженными лечению: доносят важность обследований, подробнее рассказывают о назначениях, обучают использованию электронной медкарты и помогают организационно. Все это в том числе снимает лишнюю нагрузку с лечащих врачей. За период проекта помощники совершили уже более 2,5 млн звонков.

Такой подход "команды помощников" реализован у нас в еще нескольких проектах: персональные помощники для пациентов с онкологическими заболеваниями, телемедицинский центр, специалисты которого консультируют пациентов с COVID-19, входящих в группы риска и проходящих лечение на дому, участников пострегистрационного исследования вакцин от COVID-19 и горожан, у которых после обследования в "Здоровой Москве" обнаружили отклонения. Мы создали качественные условия для проведения аудио- и видеоконсультаций, чтобы комфортно было и пациентам, и самим помощникам.

Начинаем работать в этом направлении и в стационарах, так как в некоторых случаях после выписки человеку нужен особый уход и внимание. Сформирован институт социальных координаторов, которые помогают оформить меры поддержки, например, надомное или стационарное социальное обслуживание, еще до возвращения пациента домой. Стараемся действовать проактивно, не дожидаясь, пока человек обратится за помощью. За полтора года реализации проекта удалось помочь почти 76 тыс. человек. До конца года такие соцкоординаторы появятся во всех городских больницах.

Еще один важный проект - "Новые возможности" - для тех, кто столкнулся с тяжелой ситуацией и вынужденной ампутацией. Персональный консультант сопровождает человека на всех этапах реабилитации и протезирования, составляя индивидуальный маршрут поддержки. Он действует в связке с командой из специалистов разных сфер: врачами, психологами, реабилитологами, техники-протезистами, карьерными консультантами, юристами.

Персонифицированный подход внедряется и в лечение благодаря развитию фармацевтики. Пример этому таргетная терапия, воздействующая ровно на цель, не подвергая негативному влиянию организм в целом. Такие лекарства используются при лечении онкологии, ревматологии, для лечения гепатита С, бронхиальной астмы, муковисцидоза, неспецифического язвенного колита, онкогематологических и орфанных заболеваний.

— Какую роль в этом играют цифровые технологии? Над какими решениями вы сейчас работаете?

— Высокий уровень цифровизации фактически позволяет нам быстрее двигаться к персонифицированной медицине, дает основу для ее внедрения.

Электронная медицинская карта позволяет нам, во-первых, собрать всю информацию о пациенте в одном месте с доступом 24/7 для врача и пациента, а во-вторых, вести каждого пациента персонифицированно, обеспечивая преемственность и бесшовность лечения между разными структурами системы здравоохранения.

Дистанционные консультации "врач-пациент" уже стали рутинной практикой каждой поликлиники, всего оказано более 2,5 млн телемедицинских консультаций. А дистанционное закрытие больничного без прихода в поликлинику это то, к чему уже привыкли пациенты.

Кроме того, как вы знаете, мы полностью перевели детские поликлиники на ведение исключительно электронных медицинских карт. Переход на безбумажное ведение в ближайшее время ждет и городские стационары.

Если говорить более широко, цифровизация позволяет, во-первых, снять с врача рутинную нагрузку, чтобы он больше времени уделял пациенту. Вместо кипы бумаг удобный наглядный интерфейс со всей необходимой информацией. На эту задачу работают разные сервисы. Система поддержки принятия врачебных решений позволяет сократить в 10 раз время на назначение анализов. Голосовой ввод заключений по лучевым исследованиям экономит в среднем 20% времени. Автоматическая расшифровка ЭКГ с помощью ИИ или чат-бот перед приемом врача призваны также сэкономить время специалиста.

Во-вторых, цифровизация позволяет улучшить качество диагностики и лечения, поскольку технологии, особенно искусственный интеллект, выступают ассистентом врача, снижая вероятность ошибки. Сервисы компьютерного зрения помогают в среднем анализировать более 3 млн исследований лучевой диагностики в год. А по 95% наиболее распространенных заболеваний ИИ помогает ставить диагноз и уже помог терапевтам поставить свыше 10 млн диагнозов.

Мы точно будем расширять области применения компьютерного зрения. Начнем с эндоскопии, офтальмологии и дерматологии. Планируем использовать искусственный интеллект, чтобы прогнозировать риск возникновения инфаркта или инсульта. Также работаем над сервисами ИИ, которые помогают ставить диагноз на основе данных электронных медкарт, причем в том числе вне рамок приема, то есть проактивно выявлять людей с риском заболеваний и приглашать на обследования. Будем развивать и помощников в постановке диагнозов во флагманских центрах больниц.

Беседовала Анна Орел