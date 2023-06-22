Глава Московского НПЗ: мы вернули молодость 85-летнему заводу

Глава завода Виталий Зубер в интервью ТАСС рассказал о дальнейших перспективах и планах предприятия

Московский НПЗ в 2023 году отметил свой 85-й день рождения. Его открыли в 1938-м, и на протяжении всей своей истории он был площадкой для внедрения самых современных решений в отечественную нефтепереработку. Модернизируется он и сейчас. "Газпром нефть", которая владеет заводом с 2011 года, обновила его более чем на 80%. О дальнейших перспективах и планах в интервью ТАСС рассказал глава завода Виталий Зубер.

— В прошлый раз мы с вами общались в 2020 году. Тогда мы говорили о модернизации, значении завода для города. Что изменилось с того времени?

— Три года назад у нас произошло очень важное для нас событие: мы ввели в эксплуатацию комбинированную установку по переработке нефти мощностью 6 млн т в год. Вырос объем переработки, город получил еще больше нефтепродуктов, в том числе тех, которые мы раньше не выпускали. Например, современный бензин с октановым числом 100. Важно, что комплекс заменил пять установок предыдущего поколения — их демонтировали. Все это позволило сократить нагрузку на окружающую среду.

"Газпром нефть" продолжает работу по модернизации завода. Мы намерены отказаться от выпуска мазута, уйти от низкомаржинальных продуктов, глубина переработки топлива достигнет почти 100%. Это значит, что завод сможет перерабатывать весь объем нефти в востребованные рынком продукты без остатка. Приоритеты в этом плане не изменились. Задачи стоят амбициозные — вывести завод на уровень лучших в мире.

— Что из себя представляет лучший в мире НПЗ?

— Прежде всего, это предприятие, которое выпускает продукцию высокого качества, использует при этом самые современные технологии и добивается максимальной экологической эффективности. Это безопасное, энергоэффективное производство, рациональное использование ресурсов. И наконец, это цифровизация всех этапов рабочего процесса: от переработки нефти до отгрузки продукции потребителям. Мы идем к этим целям и по ряду показателей уже их достигли.

Молодой 85-летний завод

— Заводу буквально недавно исполнилось 85 лет. Возраст приличный. Однако с учетом модернизации можно ли сказать, что завод старый?

— 85 лет — это богатая история, традиции, опыт, профессионализм, накопленные уникальные компетенции. Вместе с тем мы смотрим в будущее: завод всегда был новатором для многих преобразований в отрасли. Сейчас идет крупнейшая в его истории модернизация, в результате которой он обновлен уже более чем на 80%.

"Газпром нефть" уже инвестировала в его развитие 300 млрд рублей, и до конца 2025 года будет инвестировано еще 200 млрд. При этом компания пристально отслеживает эффективную отдачу на каждый вложенный рубль, и по этому показателю у нас хорошие результаты.

— Каких производственных показателей стоит ждать по итогам года?

— Мы сохраняем объем переработки нефти, и даже есть небольшое увеличение на уровне 1–3%. Завод выполняет свою главную задачу — стабильно обеспечивает столичный регион качественным моторным топливом, снабжает керосином столичный авиаузел, битумом — дорожную сферу. Строится ряд новых объектов, которые выведут завод на новый технологический уровень.

— Какие основные объекты планируете ввести на заводе в этом году?

— Мы завершили строительство нового терминала отгрузки топлива в железнодорожный транспорт. Сделали современный герметичный комплекс.

Продолжаем строительство комплекса глубокой переработки. Он позволит перейти на безотходное производство и отказаться от выработки мазута. В этом году будет готова сопутствующая инфраструктура этого комплекса, которая будет снабжать его водой, электрической и тепловой энергией.

— Изменилась ли продуктовая корзина?

— Благодаря проектам модернизации у Московского НПЗ есть возможность гибко управлять производством. И продуктовая корзина может подстраиваться под те или иные запросы рынка. Сезонно мы выпускаем зимнее дизельное топливо с улучшенными низкотемпературными характеристиками, вплоть до арктического класса. Большим спросом пользуется битум, устойчивый к повышенным дорожным нагрузкам.

— В случае необходимости у вас есть возможность изменить ее?

— Да, мы можем варьировать структуру производства, не снижая при этом переработку.

— Ремонты будут?

— Да, стандартный плановый ремонт, который намечен на середину осени.

— А если говорить про катализаторы. Насколько я знаю, компания начала использовать те, что собственного производства. Это как-то положительно повлияло на производство? Или вы ставили целью только снижение удельных затрат? А может, это просто вопрос импортозамещения?

— У нас применяются различные катализаторы отечественного производства, в том числе собственные разработки "Газпром нефти", которые позволяют извлекать из нефти больше полезной продукции. Например, такой катализатор используется на установке каталитического крекинга, что увеличило объем производства бензина.

Также российские катализаторы у нас применяются на установках, которые производят высокооктановые компоненты бензина и экологичное дизельное топливо. Сейчас в Омске завершается строительство катализаторной фабрики "Газпром нефти" с расширением линейки производимых катализаторов. Очень ее ждем.

— А в целом вопрос импортозамещения уже решен? Есть ли еще проблемы? Например, многие жалуются на проблемы с ПО…

— Системы управления — это не менее важный вопрос. Мы обратились к отечественным решениям несколько лет назад. Еще в 2019 году внедрили первую полностью российскую систему управления на установке производства высокооктановых компонентов бензина. Все элементы программно-аппаратного комплекса были разработаны и созданы в нашей стране. Программное обеспечение хорошо себя зарекомендовало. С тех пор не останавливаемся в этом направлении.

Зеленый путь Капотни

— НПЗ находится в черте мегаполиса. Насколько важным для вас остается вопрос экологии?

— Для нас это всегда зона повышенного внимания. За счет реализованных мероприятий с 2011 года завод снизил воздействие на окружающую среду на 75% и продолжает внедрять самые совершенные природоохранные решения. "Газпром нефть" плотно сотрудничает с городом и поддерживает все его экологические начинания. Только одних деревьев мы высадили больше 4,5 тыс.

— Они живут? Вы как-то отслеживаете их судьбу?

— Да. У каждого посаженного дерева есть гарантия. И если вдруг происходит какой-то процент выбраковки, то деревья обновляются.

— Это все в Капотне?

— Не только. Есть и другие проекты в Юго-Восточном округе Москвы. Например, парк 850-летия Москвы в Марьино, социальные объекты в Печатниках.

— Московский НПЗ тесно связан с образом Капотни. Раньше он считался довольно грязным, промышленным районом. Сильно ли этот образ изменился?

— Я сам живу недалеко от завода, поэтому об этой части города знаю не понаслышке. Значимым событием стало полное преображение набережной Капотни. Такой зеленой, безопасной, развитой инфраструктуры я не знаю ни в одном другом районе Москвы. Рекомендую — просто пройдитесь, составьте свое мнение. Там необычный природный ландшафт, есть экотропы, сохранена краснокнижная флора и фауна.

— Насколько прозрачен экологический контроль, который ведется на заводе?

— Выстроена эффективная система экологического контроля предприятия в несколько уровней. Во-первых, это круглосуточный онлайн-мониторинг на технологических установках — источниках воздействия на атмосферу, их определили контролирующие органы. Во-вторых, работа передвижной мобильной лаборатории. И наконец, надзор со стороны городской сети постов экологического контроля.

— То есть скрыть не получится?

— Понимаете, в чем дело. Во-первых, это невозможно. Во-вторых, здесь вопрос в выстраивании прозрачных взаимоотношений завода и мегаполиса. Если скрыть, то это будет губительно для нас. Поэтому в этом нет смысла.

Человек незаменим

— Процессы цифровизации как-то повлияли на общую численность сотрудников?

— Задачи создания безлюдного производства у нас нет. Численность не снижается. Цифровизация в первую очередь направлена на выпуск высококачественной продукции, повышение производственной эффективности, увеличение надежности оборудования, экологическую открытость.

— Но ведь меняются же профессии, появляются новые задачи…

— Мы каждому человеку предоставляем возможность перейти на другое направление. У нас работают квалифицированные люди. Поэтому мы и уделяем такое внимание их развитию в периметре компании.

Основа основ — это базовые компетенции: понимание основ нефтепереработки, четкая отработка всех правил безопасности, умение правильно действовать в стрессовых ситуациях, стремление к саморазвитию.

— Можете привести пример?

— Командой завода и специалистами "Газпром нефти" создан собственный IT-продукт — цифровой двойник. По сути, это математическая модель технологической установки, в которой заложено описание оборудования и технологий. Система контролирует тысячи параметров в реальном времени и предлагает оптимальный режим работы. Это повышает эффективность производства, качество продукции, промышленную безопасность.

— Вы говорили, что завод из-за модернизации обновился на 80%. Как долго он будет таким оставаться? Через какой промежуток потребуется снова его обновлять?

— У любого изделия есть его остаточный ресурс. Наши объекты по бумагам рассчитаны на 20 лет. Однако мы строим так, чтобы их ресурса хватило как минимум еще на 50 лет.

Самое главное богатство завода — это талантливый, профессиональный коллектив, который активно внедряет инновации, обновляет предприятие и смело смотрит в будущее.

Беседовал Алексей Большов