Глава правительства Приморья: инвестклимат края ежегодно улучшается

Вера Щербина рассказала в интервью ТАСС о договоренностях на ПМЭФ, работе с инвесторами и поддержке малого бизнеса

Приморье стремится войти в топ регионов Национального рейтинга инвестиционного климата. В этом году край продвинулся на два пункта по сравнению с предыдущим и занял 13-е место. Проделана огромная работа. Пять лет назад — в 2018 году — регион находился на 76-м месте. В интервью ТАСС первый вице-губернатор, председатель краевого правительства Вера Щербина рассказала о масштабной работе, которая помогает развиваться бизнесу в Приморье.

Результаты ПМЭФ

— Вера Георгиевна, в июне прошел Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), в котором Приморский край активно участвовало. Какие договоренностей удалось достичь и сколько из них завершились подписанием соглашений?

— Мы подписали два соглашения, но они крайне значимы для нас. Одно — с "Газпром СПГ Технологии", инвестором, который будет производить у нас сжиженный газ, в первую очередь, для заправки автомобилей. А значит, у нас экологически чистого транспорта появится больше. Второе — с ООО "Школа будущего "Надеждинский" о сотрудничестве по строительству инновационной школы в Надеждинском районе. Это не просто соглашения, которые возникли на полях Питерского форма, это наша работа, которая привела к их подписанию.

— Почему именно создание районной школы стало предметом пристального внимания региональных властей?

— Рядом [с Владивостоком находится] Надеждинский район, который динамично развивается, растет население — где-то на 1 тыс. человек в год, что очень существенно для края. Но там недостаточно объектов образования, здравоохранения, [не хватает] благоустройства. Мы активно занимаемся этими вопросами, в том числе проектом инновационной школы на 1,5 тыс. человек. И проработка с Министерством просвещения РФ привела к тому, что мы получили капитальный грант из федерального бюджета, что позволит снизить затраты на реализацию проекта частно-государственного партнерства.

Школа будет строиться и начнет работать, а рассчитываться за нее мы будем в долгую. Надеждинский район получит современное здание с новейшим оборудованием, спортивными объектами и помещениями дополнительного образования. И, конечно, мы делаем ставку на повышение качества образования, будем наполнять школу и молодыми педагогами. Для них мы строим жилье.

— Соглашение по созданию производства сжиженного газа направлено на улучшение экологии в Приморье, где на каждую семью, в среднем приходится по два автомобиля?

— Проект только стартовал, и по мере его реализации мы будем отрабатывать варианты сбыта сжиженного газа — на какие цели он пойдет. Это коснется не только автомобильного транспорта, хотя это очень актуальная тема, которую мы будем продвигать вместе с инвестором. Но и для тех, кто строит жилье там, где нет [должной] инфраструктуры, куда очень дорого тянуть [газопровод], завозной газ станет палочкой-выручалочкой.

— Одной из тем, которую вы обсуждали на ПМЭФ, стали инвестиции угольной компании СУЭК в развитие региона. Какую сумму намерена инвестировать компания и в какие проекты? Что это даст экономике края, ее жителям?

— С СУЭКом у нас уже есть история взаимоотношений по Приморской ГРЭС и Лучегорскому угольному разрезу. <…> В прошлом году, благодаря тем мерам, которые инвестор предпринял, вложив свои собственные ресурсы в Приморскую ГРЭС, удалось достичь того, что мы уже получили 60 млн рублей налога на прибыль за 2022 год.

Инвестор не стоит на месте и ставит перед собой амбициозные планы — собирается вложить еще 69,6 млрд рублей до 2026 года. Он планирует модернизацию Приморской ГРЭС: 56,6 млрд инвестиций [пойдут] на реконструкцию электростанции, замену отработавшего ресурс оборудования для обеспечения дополнительной выработки электроэнергии и для снижения аварийности. Также запланировано техническое переоборудование Лучегорского угольного разреза, там планируется 13 млрд инвестиций. Лучегорский угольный разрез в последние годы не разрабатывался, и на Приморскую ГРЭС даже завозили уголь, купленный у других предприятий. Наверное, это неправильно, поскольку запасов там еще надолго хватит, но без подготовительных работ их невозможно добыть.

Сейчас инвестор ставит перед собой задачу — увеличить мощности предприятия с 3,5 до 5 млн тонн добываемого угля в год. Мы совсем не получали в бюджет налог на прибыль, а теперь будут поступать налоги, и в глубоко дотационном [поселке] Лучегорске будут высокопроизводительные рабочие места. Мы будем строить там арендное жилье — об этом тоже договорились с инвестором на площадке форума, скорее всего, войдем в этот проект с 2024 года.

Прорабатывается соглашение с СУЭКом о льготе по налогу на прибыль с 2024 по 2030 годы в обмен на инвестиции в производство. Проект модернизации ГРЭС будет рассмотрен для получения статуса приоритетного инвестиционного проекта.

Мы договорились, что инвестор за собственный счет сделает мастер-план Лучегорска, а это старт для развития, поскольку мы сможем заявляться в федеральные программы по городской среде, [рассчитываем на поддержку] в Министерстве по развитию Дальнего Востока, где заинтересованы в точках развития экономического роста. А Лучегорск — не что иное как такая точка. В мастер-план может входить все: и новая жилищная застройка, и благоустройство, и новые скверы, парки, общественные пространства — исходя из демографической ситуации и потребностей.

Уточню, что мы будем подписывать с СУЭК специальные инвестиционные контракты — будем не просто им льготы давать, а в обмен на инвестиции в производство. То есть, предприятие впрямую будет заинтересовано инвестировать, получать прибыль и развивать производство. Кроме этого, в Лучегорске очень изношена система жилищно-коммунального хозяйства, и мы договорились, что в рамках частно-государственного партнерства заключим концессионное соглашение на реконструкцию инженерных сетей.

— Работа с инвесторами в регионе, как мы видим, ведется по всем направлениям - Приморский край в этом году занял 13 место в Национальном рейтинге инвестиционного климата. Благодаря чему удалось подняться еще на две позиции по сравнению с прошлым годом? Какая работа запланирована для дальнейшего улучшения этой сферы?

— Достаточно вспомнить, что мы были на 76-м месте, и продвигаемся из года в год в лидеры. Может быть, не такими огромными шагами, ведь это крайне сложно, поскольку, лидирующие позиции занимают Москва, Татарстан, Московская область. И ряд других субъектов тоже продвигаются, улучшая инвестиционный климат. Надо сказать, что достичь высокой оценки нельзя благодаря каким-то отчетам — это реальная работа, это открытый диалог бизнеса и власти, которую у нас возглавляет губернатор Олег Николаевич Кожемяко.

Оценку нам дают сами инвесторы, субъекты малого предпринимательства — это опрос, которое проводят эксперты. Поэтому продвижение на два пункта по стране и на три пункта в Дальневосточном федеральном округе мы считаем победой. Это происходит, благодаря снятию административных барьеров, которых для бизнеса существует не мало.

— Как удается помочь бизнесу на региональном уровне?

— Например, мы добились того, что регистрация бизнесом прав собственности сейчас занимает пять дней. Бывало так, что люди месяцами не могли зарегистрировать уже готовые объекты. Еще мы сократили количество процедур для ввода объектов в эксплуатацию.

Бизнес удовлетворен и снижением процедур для аренды земельных участков: земельный вопрос — самый сложный, он всегда был сложным и, наверное, будет таким оставаться, потому что непросто удовлетворить потребности, которые заявляет бизнес. Тем не менее, мы очень сильно продвинулись. Раньше вся земля была централизована на уровне края, что неправильно. Олег Николаевич Кожемяко, став в 2018 году губернаторам, первым делом, передал всю землю назад муниципалитетам. Возникли очень большие сложности, путаница, но эту ситуацию удалось стабилизировать. И если бизнес дал нам такую высокую оценку (4,88 балла из 5 возможных — прим. ТАСС), то это многого стоит.

Удовлетворенность региональным законодательством по защите прав инвесторов — тоже независимая оценка. Мы получили 4,7 балла из 5 возможных. Качество регионального инвестиционного портала, оценка мер государственной поддержки из бюджета —здесь мы также занимаем лидирующие позиции. Доля региональных налоговых льгот, субсидии — они у нас хорошо работают, и, самое главное, они востребованы, и мы лидируем на Дальнем Востоке по количеству субъектов малого бизнеса.

Оценка консультационных и образовательных услуг для бизнеса тоже высокая — 4,6 балла из 5 возможных. Очень актуален вопрос государственного и муниципального имущества для малого бизнеса. Мы его сейчас отрабатываем, но уже получили высокую оценку — 4,2 балла из 5 возможных. Все это дало нам возможность продвинуться в рейтинге, несмотря на то, что лидеры тоже каждый год пытаются продвигаться.

Строительство и технологии

— Возвращаясь к вопросу строительства — хватает ли региону материалов для возведения и отделки домов?

— Мы много работаем с инвесторами, особенно в части локализации производств на территории Приморского края. Так, якорный резидент в промышленном парке в Большом Камне, компания "Технониколь" создаст производство ряда строительных материалов для всего Дальнего Востока. Сейчас, на старте, они будут выпускать материалы для жилищного строительства, а именно кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. В целом у резидентов парка большие планы — это и сэндвич-панели, и металлоконструкции, и железобетонные изделия, и даже производство красок, строительных блоков. Мы для этого делаем все: нашли ресурсы, определили в Большом Камне место для производства и решаем с ними другие организационные вопросы.

Тем не менее, остается большая потребность в строительных материалах, таких как стекло, лакокрасочные, отделочные материалы, герметика, керамическая плитка, запорная арматура. И мы будем давать преференции всем инвесторам, которые пожелают с нами работать на площадке промпарка в Большом Камне. По поручению губернатора мы будем создавать промпарки и во Владивостоке. [Для этого] ищем земельные участки, в том числе на действующих заводах, будем оказывать инвесторам все меры государственной поддержки, которые предусмотрены, поскольку надо, чтобы импортозамещение было не просто словами, а реальным делом.

У нас очень хорошие подвижки в этом есть — как в лесной отрасли, в производстве цемента и ряда отделочных материалов, которые уже выпускают на территории края. Но нам с бизнесом нужно найти еще точки соприкосновения, чтобы появились новые производства. И торговые сети заинтересованы, чтобы на их площадках была продукция местного производства.

— Есть ли понимание, где именно во Владивостоке будут создавать промышленные парки? И достаточно ли у города свободных площадей для формирования масштабных производств?

— [Во Владивостоке будут создаваться] не только промпарки, но и технопарки, которые будут сопровождать, например, проект "Приморский старт", у резидентов которого — молодых ребят - очень много идей. Мы продвигаем, например, [выпуск] карбоновых инвалидных колясок, создатели которых уже получили все разрешительные документы на производство. Много и других [проектов], например, в области медицины, искусственного интеллекта. И мы будем создавать технопарк на площадке Дальневосточного федерального университета, чтобы вместе продвигать эти проекты.

Что касается промпарка, губернатор дал поручение, и мы сейчас [определяем], какие есть промышленные здания и помещения, которые не используются. Естественно, нам придется с их владельцами договариваться на каких-то условиях, чтобы использовать такие помещения для промышленных парков.

— На ПМЭФ обсуждалась возможность поведения важного для региона мероприятия — Морского конгресса-2024. Как они повлияет на Приморье? Какие темы планируется обсудить на конгрессе?

— Он [Морской конгресс-2024] будет масштабным мероприятием, в котором примут участие многие руководители, в том числе, высшего уровня. Это будет двухдневное конгрессное мероприятие, организованное при поддержке правительства Приморского края, ключевых отраслевых федеральных и региональных ведомств, а также крупных организаций и ассоциаций. Самое главное, что мы не только обменяемся мнениями с лидерами судостроения, но и презентуем возможности наших приморских предприятий на международной арене. Также на Морском конгрессе обсудят вопросы рыбодобычи, биоресурсов, актуальных проблем моря, судостроения и судоремонта, морской логистики.

Для нас это еще и событийный туризм — как и Восточный экономический форум, который ежегодно дает приток деловых туристов. Они оставляют в крае свои деньги, живут в гостиницах и потом, познакомившись с красотами Владивостока и Приморья, приезжают на отдых. Помимо насыщенной деловой программы во время Морского конгресса, мы планируем проводить специальные отраслевые мероприятия: экскурсии, День подрядчика на базе судостроительного комплекса "Звезда", кадровые конференции и другие активности.