Топ-менеджер "Тяжмаша": в России может возродиться станкостроение и тяжелая промышленность

Максим Макарушин — о развитии тяжелого машиностроения, подготовке кадров и облике российского тяжелого машиностроения через 5–10 лет

Директор бизнес-единицы по общепромышленному оборудованию АО "Тяжмаш" Максим Макарушин для рубрики "Три вопроса о главном" рассказал о будущем промышленности, перспективах компании и кадровых задачах.​​​​​​​

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— Существует мнение, что станкостроение и тяжелое машиностроение — это отрасли, которые не удавались ни Советскому Союзу, ни России. Правда это или вымысел?

— На мой взгляд, такое мнение мог сформировать человек, который, наверно, плохо учил историю. Если мы вспомним нашу большую страну — я имею в виду Советский Союз времен после Второй мировой войны, то мы можем вспомнить эпохи большого бума строения гидроэлектростанций, эпоху бума развития горнодобывающей промышленности, эпоху большого развития космических программ. Изготовление тяжелого оборудования для этих отраслей неизбежно связано со станкостроением.

В девяностые годы был очень сложный период для отрасли станкостроения, для машиностроения. Подтверждением моих слов касаемо станкостроения является то, что в девяностые годы в большом объеме в Китай вывозились именно станки российского производства. Китай на основании этого потом, так сказать, копировал, воспроизводил наши машины и запускал свое станкостроение.

К сожалению, на сегодняшний день станкостроение в России в полной мере не восстановилось. Принимаются определенные меры, пробуем запускать какие-то совместные производства, но сказать, что мы самостоятельны сегодня, наверно, невозможно. Что же касается тяжелого машиностроения, то на примере нашего предприятия — АО "Тяжмаш" — можно сказать, что если в этом непростом направлении бизнеса прикладывать максимум усилий, то промышленность может развиваться.

В новейшей истории, которая начинается в нашем случае с 2004 года, предприятие развивается высокими темпами. В первую очередь вкладываются большие средства в развитие инжиниринга персонала. Также идет постоянная процедура технического перевооружения завода. На сегодняшний день средний возраст персонала нашего предприятия — 38 лет. Это говорит о том, что наш завод молодой, несмотря на то что ему недавно исполнилось 80 лет. Наш завод имеет большой потенциал, он имеет преемственность и перспективу.

Я считаю, что на примере нашего завода можно сказать, что тяжелое машиностроение и промышленность в России однозначно может быть. Мы готовы делиться опытом, если к нам обратятся коллеги для того, чтобы помочь им в развитии, и для того, чтобы наша страна была самостоятельной.

— Ваша работа связана с разработками и инжинирингом. Как сейчас обстоят дела с образованием в этой области, испытываете ли вы кадровый голод?

— Еще в 2005 году наше предприятие очень четко понимало, что если не будет заниматься инвестициями в свое будущее — в первую очередь в кадры, то этого будущего может и не быть. С первых же дней новейшей истории нашей на территории предприятия был создан филиал Самарского государственного технического университета, который на сегодняшний день выпустил более пятисот специалистов. Большинство этих людей — это наши инженеры, технологи. Есть уже и руководители — выпускники этой кафедры. С этой кафедры выпускаются ребята, которые потом идут управлять самыми сложными станками, самым сложным оборудованием, — это уже не рабочая специальность, а инженер по управлению оборудованием с ЧПУ.

Мы однозначно сделали очень правильное решение, начав развивать свою школу подготовки кадров. Сегодня на рынке труда рабочие профессии очень востребованы и малочисленны. Рынок труда испытывает сильный дисбаланс предложения и спроса в пользу, конечно, большого спроса. Наше предприятие больших проблем с этим не испытывает.

На нашем предприятии осуществляется ряд социальных программ, таких как программа "Здоровье". Уделяется большое внимание здоровью персонала: мы их постоянно обследуем, направляем на курсы лечения и так далее. Это, конечно, привлекает персонал в наше предприятие, многие задерживаются.

Многие ребята в процессе обучения знакомятся, дружат, женятся, заводят семью в нашем же городе и остаются. Предприятие помогает с приобретением первого жилья, заботится о молодежи — это является залогом в первую очередь удержания этих людей.

Последние 18 лет мы занимаемся расширением наших удаленных подразделений. На сегодняшний день из семи тысяч человек на предприятии трудятся более тысячи инженеров, которые заняты в сфере инжиниринга и проектирования. Для этих людей созданы условия, которые позволяют работать удаленно на предприятии. У нас есть конструкторские бюро в Санкт-Петербурге, Москве, Подмосковье, в Балаково и в Красноярске, Ульяновске. В этом году мы открыли подразделение в Тольятти. Таким образом мы стараемся привлечь, во-первых, квалифицированных специалистов, во-вторых, расширить номенклатуру производимой продукции нашим предприятием. На сегодняшний день мы достаточно крепко стоим на ногах. В первую очередь за счет сплоченного коллектива.

— Каким, по вашему мнению, будет облик российского тяжелого машиностроения через 5–10 лет?

— Это очень непростой вопрос, особенно сейчас. Любая сложная ситуация для кого-то — большая катастрофа, а для кого-то — лестница вверх.

Однозначно весь коллектив нашего завода АО "Тяжмаш" работает над тем, чтобы машиностроение развивалось. Мы продолжаем и в этом году инвестировать в техническое перевооружение, продолжаем расширять свой состав и становимся ближе к заказчикам. В прошлом году мы открыли удаленный офис в городе Норильск, что было по заслугам оценено руководством компании "Норникель". Они поняли, что мы стали намного ближе. В их доступе в постоянном времени инженеры-конструкторы, инженеры по сервису. Фактически на любой вопрос мы можем ответить в течение часа, невзирая на разницу во времени между Норильском и Сызранью.

Я думаю, что для всех компаний, новых или существующих, которые хотят развиваться, сегодня то самое время, когда это можно и нужно делать. Нужно не бояться осваивать новые направления, нужно не бояться заниматься импортозамещением, чем мы активно очень даже начали заниматься.

Я думаю, что те, кто хочет, могут стать достойными машиностроителями. Сегодня наилучшее время для того, чтобы попробовать себя в этом деле.