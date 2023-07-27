Беглов: Африка сможет не просто открыть Петербург, а выйти на конкретные договоренности

Губернатор рассказал о том, что для города значит проведение саммита Россия — Африка

Подготовка к саммиту Россия — Африка для Санкт-Петербурга оказалась сравнима по масштабу и усилиям с организацией саммита "Большой двадцатки", сообщил в интервью ТАСС губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Но для города проведение такого мероприятия — это не только большая ответственность, но и возможность активизировать отношения с африканскими партнерами во всех сферах: от обмена театральными гастролями до строительства в Африке новых заводов, и при этом учесть традиционный интерес жителей Северной столицы к африканским фруктам.

​​​​​​​— Санкт-Петербург принимает второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия ​​​​​​​— Африка. В чем были особенности подготовки города к этому мероприятию?

​​​​​​​— Это важнейшее событие для развития двусторонних отношений со странами Африканского континента. На масштабное мероприятие приглашено огромное количество делегаций самого высокого уровня. Гостей намного больше, чем 10 лет назад, когда Петербург принимал саммит G20, "Большую двадцатку".

Подчеркну ​​​​​​​— принимать гостей необходимо в строгом соответствии с правилами дипломатического протокола. Обеспечивать делегациям безопасное передвижение по городу.

Многие приезжают в Петербург впервые и захотят его посмотреть. Тем, кто бывал у нас до празднования 300-летия, наверняка интересен масштаб произошедших перемен.

Мы сделаем все возможное, чтобы наши гости надолго запомнили этот визит и увезли с собой самые теплые воспоминания о Северной столице России. Очень важно, чтобы они вернулись к нам, и не раз. А также поделились яркими впечатлениями со своими соотечественниками. Даже в небогатых африканских странах есть интересные Петербургу платежеспособные туристы.

Безусловно, город постарается извлечь максимальные преимущества, как принимающая сторона. Мы хотим не просто помочь нашим гостям открыть для себя Петербург.

Планируем выйти на конкретные договоренности о расширении торговли, развитии экономического, научного и гуманитарного сотрудничества.

Также нам важно напомнить миру, что петербуржцы сыграли очень важную роль в научном изучении Африканского континента. Вклад Егора Ковалевского, Василия Юнкера, Николая Гумилева и других исследователей признан мировым сообществом.

— Чем Петербург планирует удивить гостей из Африки?

— Помимо важных деловых мероприятий подготовлена насыщенная культурная программа. Она познакомит гостей с историческим наследием города на Неве, с культурными ценностями нашей страны.

29 июля петербуржцы и гости города смогут посетить тематический концерт Россия — Африка. В течение всего дня на Московской площади будут выступать детские коллективы, пройдут мастер-классы и лекции. Вечером состоится концерт Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга. В рамках саммита до 9 сентября в Центральном выставочном зале "Манеж" работает новая выставка "Перевернутое сафари. Современное искусство Африки". В музейно-выставочном центре "Россия ​​​​​​​— моя история" до конца июля можно посмотреть лучшие работы, присланные на Международный конкурс детского рисунка Россия ​​​​​​​— Африка. В атриуме центра развернута экспозиция "Санкт-Петербург ​​​​​​​— Африка. Контуры взаимодействия".

Киностудия "Ленфильм" проведет фестиваль "Дни африканской культуры и кино". Попасть на его мероприятия можно бесплатно, пройдя регистрацию на сайте фестиваля.

Ленинградский зоопарк напомнит о своей коллекции африканских птиц, животных и рептилий. Среди них ​​​​​​​— абиссинский рогатый ворон, жако краснохвостый, западный венценосный журавль, нильский крылан, краснохвостая мартышка, лев, сетчатый жираф, нильский крокодил и другие. Там сейчас проходят тематические мероприятия, посвященные африканской фауне.

— Привлекаются ли к проведению саммита волонтеры из числа африканских студентов, обучающихся в вузах Петербурга?

— Для обеспечения работы саммита мы задействовали в том числе представителей Союза африканских диаспор и ведущих вузов страны. Более 20 африканских студентов из Санкт-Петербурга и других городов России успешно прошли отбор и будут помогать гостям и участникам саммита в основном составе волонтерского корпуса.

— Как вы оцениваете перспективы делового сотрудничества Санкт-Петербурга со странами Африки? Есть ли уже какие-то точки соприкосновения?

— Прежде всего, это направления, в которых традиционно силен Петербург. Модернизация объектов тепло- и гидроэнергетики, проектирование и строительство очистных сооружений водоснабжения и водоотведения, геологоразведка и горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, образование.

Отдельно хотел бы отметить сферу IT. Петербургская компания — разработчик программных продуктов для агропромышленного комплекса уже работает над пилотным проектом в Марокко.

В конце мая ​​​​​​​— начале июня там прошла международная выставка информационных и коммуникационных технологий Gitex Africa 2023. На ней девять IT-компаний из Петербурга представили свои разработки, продемонстрировав потенциал нашего города. Ждем новых совместных проектов. Прорабатываем конкретные варианты взаимодействия с городами — партнерами Африканского континента.

Форум ​​​​​​​— важный этап согласования достигнутых договоренностей. Планируем закрепить их в соглашениях по сотрудничеству, в том числе ​​​​​между нашим и африканским бизнес-сообществом.

Проекты совместных документов нами уже подготовлены и направлены партнерам из Алжира, Конго, Египта и Эфиопии. Обязательно выйдем на их подписание в ближайшее время.

Так, на саммите планируем подписать меморандум о взаимопонимании между нашим предприятием "Водоканал Санкт-Петербурга" и Республикой Конго, а также договор о сотрудничестве нашего Государственного лесотехнического университета им. С.М. Кирова с Национальной лесной школой Республики Камерун.

​​​​​​​— Какими будут дальнейшие шаги, какие новые направления планируется развивать?

— На следующий год запланированы наши культурно-деловые миссии в Египет, Алжир, Тунис, Эфиопию и Джибути с участием в крупных международных промышленных выставках.

Аддис-Абебу часто называют столицей не только Эфиопии, но и всей Африки. Расположенная там штаб-квартира Африканского союза придает этому городу особое значение.

В ближайшее время откроем в Аддис-Абебе первый Информационный деловой центр Петербурга в Африке.

Хочу отметить инициативу почетных консулов ряда африканских государств по созданию Дома Африки на берегах Невы. А также предложение Союза африканской диаспоры за правду и улучшение положения лиц африканского происхождения "Инганзо гакондо" создать в нашем городе Африканский культурно-деловой центр.

В рамках нынешнего саммита состоится Международный форум африканцев ​​​​​​​— выпускников вузов России и СССР. Он пройдет при поддержке Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова.

Многие африканские выпускники советских и российских вузов занимают высокие должности в органах государственной власти своих государств, представляют крупные промышленные предприятия, научные и общественные организации. Рассчитываем привлечь заинтересованных выпускников к развитию и продвижению российско-африканского партнерства.

​​​​​​​— Возможен ли рост товарообмена с африканскими странами? Какая продукция петербургской промышленности может заинтересовать партнеров в Африке?

​​​​​​​— Петербургские компании в последнее время активно выходят на африканские рынки. Сейчас экспорт нашего города в Африку втрое больше объемов 2021 года. Основные товары ​​​​​​​— топливо и древесина.

Правительство Санкт-Петербурга организовало участие петербургских компаний в серии тематических выставок ​​​​​​​— Africa Health ExCon 2022 в Египте и уже упомянутая Gitex Africa 2023 в Марокко. Деловые выставки в сфере пищевой промышленности, фармацевтики и медицины, а также IT помогли заключению прямых контрактов.

Сейчас это сотрудничество постепенно переходит на новый уровень ​​​​​​​— от поставок продукции к открытию собственных производств.

Наши фармацевтические компании планируют разместить производства в Конго и Марокко, изучают перспективы строительства мощностей в Алжире. Туда идет основной экспорт фармацевтической продукции петербургских предприятий. Рассматриваются варианты в Тунисе, Нигерии и ЮАР.

В зону экспансии наших компаний втягивается Центральная, Западная Африка и другие регионы ​​​​​​​— это хороший показатель.

В судостроении реализуется проект по изготовлению, монтажу и сервисному обслуживанию тяжелого грузоподъемного оборудования для будущих портов Судана. Город продолжит активно поддерживать наши предприятия в этой работе совместно с коллегами на федеральном уровне.

​​​​​​​— Планируется ли поставлять в Африку, например, петербургские автомобили (электромобили), электронику, энергетическую продукцию, медикаменты, делиться технологиями?

​​​​​​​— Сейчас государственные меры поддержки экспорта ​​​​​​​— и федеральные, и региональные ​​​​​​​— сфокусированы на таких отраслях, как судостроение, энергетическое и специальное машиностроение, радиоэлектроника и электротехника, пищевая и перерабатывающая промышленность, фармацевтика.

Рассчитываем, что эта продукция будет востребована в ЮАР, Египте, Нигерии, Марокко, Алжире, Эфиопии и других странах Африки.

Кроме того, с учетом позиции МИД России определены дружественные партнеры для Петербурга. Они сами проявили интерес к заключению соглашений в различных сферах. Будем прорабатывать этот вопрос.

​​​​​​​— Какая продукция может пойти в Петербург из африканских стран?

​​​​​​​— Мы последовательно наращиваем импорт из Африки. Прежде всего — овощей и фруктов.

С продукцией АПК связаны и дальнейшие перспективы развития поставок. Чай, кофе, какао-бобы, орехи, мандарины и другие продукты, которые раньше везли через европейских трейдеров, теперь приходят в наш город напрямую.

Значительную долю составляют цветы и живые растения, поступающие на рынок Петербурга, прежде всего из Кении.

Но в составе импорта есть не только продукты растениеводства и животноводства. Налажены, например, поставки руды и машиностроительной продукции из ЮАР.

​​​​​​​— Есть ли перспективы в сфере туристического обмена? Какие в этом отношении есть сложности, какие преимущества? Готова ли инфраструктура Петербурга к приему туристов из Африки?

​​​​​​​— Петербург восстанавливает свои позиции в этой очень важной для нас отрасли.

Въездной туризм является одним из ключевых инструментов "мягкой силы" и народной дипломатии, а также источником валютной выручки.

В сложные для отрасли годы мы поддержали сферу гостеприимства с помощью региональных и федеральных мер поддержки. Это позволило не только сохранить, но и укрепить инфраструктуру туризма. В 2022 году в Петербурге было введено восемь новых гостиниц, с начала этого года ​​​​​​​— еще четыре.

В городе работают квалифицированные гиды-переводчики. Они помогут открыть для туристов из Африки Северную столицу во всем ее многообразии. Не только всемирно известные достопримечательности, но и объекты новой географии, раскрывающие наш город как активный, динамичный мегаполис.

В прошлом году мы совместно с правительством России создали Международный центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства. Там профильные специалисты учатся и повышают квалификацию, в том числе в части работы с гостями из других стран с учетом их менталитета и культурных особенностей. За прошлый год обучение там успешно прошли почти 600 человек.

В свою очередь, страны Африканского континента, расположенные вдоль Средиземного моря, пользуются популярностью у российских туристов.

Например, за первый квартал 2023 года около 18 тыс. жителей нашей страны вылетели в Египет из Санкт-Петербурга.

27 июля 2023 года открывается прямое авиасообщение между Северной столицей и Алжиром. Транспортная доступность способствует увеличению турпотоков.

Прорабатываем возможность заключения соглашений о развитии туризма с Марокко, Намибией, Египтом, Тунисом и Анголой. Также планируем наладить взаимодействие в туризме и образовании и подписать соглашения с двумя городами — Дурбаном в Южно-Африканской Республике и Боиконом в Республике Бенин.

​​​​​​​— Как развивается сотрудничество Петербурга и стран Африки в гуманитарной сфере? Сколько сейчас в Петербурге обучается африканских студентов? Какие специальности они предпочитают?

​​​​​​​— В нашем городе сейчас почти 2 тыс. студентов и аспирантов из стран Африки. Из них 600 человек ​​​​​​​— по квотам Минобрнауки России.

Вузы и научные организации Санкт-Петербурга сотрудничают с африканскими партнерами в рамках 40 соглашений. Активно взаимодействуем с партнерами из Египта, Туниса, Бурунди.

На высшую школу приходится более 87% соглашений, на научные организации ​​​​​​​— менее 13%.

В аспирантуре в Петербурге учатся 98 человек из стран Африки. Еще 35 проходят обучение по программам ординатуры.

Наиболее востребованными направлениями подготовки у африканских студентов являются фармация, горное дело, нефтегазовое дело, информатика и вычислительная техника, науки о Земле, клиническая медицина, экономика и управление, электро- и теплоэнергетика, фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии.

​​​​​​​— Какие совместные проекты можно назвать в культурной и научной сферах? Планируются ли гастроли петербургских театров в Африке или совместные постановки, выставки в музеях и т.д.? Какие темы и направления русской культуры востребованы в Африке?​​​​​​​

​​​​​​​— В последний раз наши театральные коллективы гастролировали на Африканском континенте летом 2021 года. Тогда театр "Санктъ-Петербургъ Опера" давал музыкальную драму "Риголетто" в Каире. До этого, в 2020 году, Театр балета им. Леонида Якобсона показывал "Лебединое озеро" в Рабате, столице Марокко.

Мы рассчитываем, что проведение саммита позволит изменить ситуацию к лучшему.

Обширная культурная программа, посещение гостями саммита наших театров и музеев, знакомство с городской скульптурой и архитектурой придаст новый импульс нашему сотрудничеству со странами Африки не только в торговле, науке и промышленности, туризме и образовании, но также в сфере культуры.