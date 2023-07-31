Антон Силуанов: для нас принципиально, чтобы курс рубля был предсказуемым

Глава Минфина Антон Силуанов в интервью ТАСС рассказал о том, что повлияло на недавнее ослабление курса рубля и как это отражается на бюджете страны и доходах населения, по какому механизму плановый объем средств поступит в бюджет в полном объеме, за счет чего объем ненефтегазовых доходов превысит план, а также на какие еще крупные инфраструктурные проекты будут направляться средства ФНБ. Министр уверен, что Россия пройдет 2023 год устойчиво, все планы будут выполнены.

— Антон Германович, видит ли Минфин риски финансовой стабильности из-за недавнего снижения курса рубля? Чем оно, на ваш взгляд, вызвано и когда ожидать устойчивого укрепления национальной валюты?

— Ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в страну и из нее. Плюс лето — время отпусков, когда кто-то едет за границу, — спрос на валюту также растет. Некоторые эксперты связывают ситуацию на валютном рынке с работой нашей подкомиссии. Когда иностранцы продают свой бизнес в России, они покупают валюту и переводят ее за рубеж. Но мы с ЦБ договорились, что объемы вывода валюты от продажи бизнеса не будут превышать $1 млрд в месяц. То есть это не критично для валютного рынка.

В прошлом году экспортные цены на углеводороды были высокие, а импорт сократился. Сейчас импорт восстановился, а цены на экспортируемые товары ниже прошлогоднего уровня. Особенно это видно по ценам на газ — в прошлом году были моменты, когда они в пять раз превышали нынешний уровень.

Для нас принципиально, чтобы курс рубля был предсказуемым. Это важно и для людей, и для бизнеса. Вы скажете, что бюджету хорошо от слабого рубля, мы получаем больше дополнительных доходов. Да, это так. Но с другой стороны, надо учитывать, что курс влияет на инфляцию. А контроль за уровнем инфляции — это приоритетный вопрос правительства и ЦБ, потому что от нее прежде всего страдают самые незащищенные слои населения. Значит, для поддержки людей потребуется больше денег — индексация пособий, зарплат, других социальных выплат из бюджета. Да и ставка ЦБ от этого подрастет, стоимость кредитов увеличится. Поэтому все относительно.

Держать рубль и регулировать курс на рынке — это не вариант, мы уже проходили. Это требует трат золотовалютных резервов и искажает условия ведения внешней торговли. Мы отошли от этого, курс у нас плавающий

— Как вы оцениваете основные макроэкономические показатели на текущий момент и ваш прогноз по итогам года?

— Минэк сейчас работает над уточнением макропрогноза, он будет положен в основу бюджета на 2024–2026 годы. Видим, что ряд показателей выглядит более оптимистично, чем изначально закладывали в бюджете. Рост ВВП ожидается больше 2%. Прогноз годовых потребительских цен пока сохраняется на уровне 5,3%, реальные доходы населения в положительной зоне.

— А есть ли вероятность, что в текущем году дефицит бюджета превысит плановые значения? Ранее вы сказали, что не исключаете изменения как в одну, так и в другую сторону. Может ли дефицит превысить 2% от ВВП?

— Все зависит от объема наших трат, которые возникают в течение года. С одной стороны, мы видим, что у нас пока нефтегазовые доходы ниже плановых. Тем не менее базовый уровень в 8 трлн рублей будет достигнут. С другой стороны, ненефтегазовые растут лучше, чем планировали, — на 18%. Поэтому этот год пройдем устойчиво. Дефицит может быть превышен, по оценкам, его размер составит 2–2,5% ВВП. Более точно будет ясно по итогам третьего квартала.

— Но это не критично?

— Абсолютно.

— Рассматриваете ли увеличение прогноза по доходам бюджета в связи с ростом ненефтегазовых доходов?

— Мы уже говорили, что объем ненефтегазовых доходов поступает сверх плана, — по оценкам, он превысит 1 трлн рублей за счет роста НДС, оборотных налогов и разового налога со сверхдоходов бизнеса. Неплохо поступают страховые взносы во внебюджетные фонды. Ситуация устойчивая. Планы на этот год выполним.

— Ранее в СМИ были сообщения, что вы предлагаете сократить расходы у министерств — на 10%. Действительно ли это так? Поддержали ли вас другие ведомства в этом вопросе?

— Действительно, такая работа идет, она связана с подготовкой бюджета на трехлетку. В следующем году стоят более финансово емкие задачи, их надо обеспечить ресурсами. Поэтому 10% — это не сокращение, а перераспределение, приоритизация расходов на новые цели. Каждый год этим занимаемся. Из 29 с лишним трлн рублей расходов бюджета оптимизации подлежит только 10% от 4,5 трлн, то есть перераспределению подлежит всего 450 млрд рублей.

Все остальные расходы относятся к разряду "защищенных": это зарплаты, пенсии, социальные выплаты, расходы на оборону и безопасность, большая часть трансфертов регионов.

— А какие статьи вы планируете сокращать вот в эти 10%? Что под это может подпасть?

— Предлагаем точечные сокращения или отказ от финансирования отдельных проектов, которые можно перенести на более позднее время. Есть "фронтальные" сокращения, когда министерства и ведомства самостоятельно определяют, что можно оптимизировать, а что нет.

В любом случае повторю: все социальные расходы обеспечены бюджетными деньгами. На индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий, пособий, зарплат бюджетникам, маткапитала будут выделяться дополнительные ресурсы

Еще на льготную ипотеку потребуются средства из бюджета, ведь ставка для заемщиков неизменна.

— Вы уже говорили о том, на что средства пойдут в следующем бюджете, а есть какие-то масштабные проекты, на которые могут выделиться средства ФНБ? Как, например, на самолет Ту-214. Это было решено в ходе поездки в Казань, на Казанский завод, куда вы летали на самолете МС-21…

— На МС-21 будет выделено около 280 млрд рублей, на Ту-214 — 41,8 млрд. Средства из ФНБ направляются на крупные технологические или инфраструктурные проекты. Это самолето- и судостроение, трасса Москва — Казань (М12), Центральный транспортный узел, лизинг отечественных воздушных судов. То есть деньги из ФНБ идут на развитие экономики, на проекты, наиболее важные для технологической независимости страны.

— А как вам МС-21?

— Отличный. Не хуже лучших западных аналогов. Хорошая шумоизоляция, комфортный салон, эргономичные отечественные кресла. Кабина пилотов современная.

Кстати, и обновленный Ту-214 будет таким же эффективным, как Boeing и Airbus. Хочется, чтобы побыстрее эти самолеты полетели с пассажирами на обычных рейсовых маршрутах.

— А принято ли решение по экспортным пошлинам на удобрения? Минфин ожидал по этому механизму около 120 млрд рублей, а получил пока в итоге гораздо меньше. Есть ли какое-то обсуждение по замене этого механизма, есть ли уже понимание, какой он будет и когда запущен?

— Обсуждения с удобренщиками прошли. Договорились, что плановая сумма в 119 млрд рублей поступит в бюджет в полном объеме.

— То есть в рамках того механизма, который есть?

— Да, детали несколько "дошлифовывали".

— Президент недавно подписал закон по программе долгосрочных сбережений, там есть поправка, что срок софинансирования со стороны государства может быть увеличен. Сейчас он составляет три года. Были разговоры о том, чтобы увеличить его на пять лет, например. Как Минфин на это смотрит?

— Надо сначала запустить программу, посмотреть, как она будет работать, а потом уже принимать решения. Сейчас предусмотрено софинансирование накоплений граждан до 36 тыс. рублей в год. Плюс налоговые вычеты — еще до 52 тыс. в год. Пусть программа пару лет поработает, если потребуется, можем вернуться к вопросу продления софинансирования.

— Не могу не спросить о десяти условиях для иностранцев при выходе из российского бизнеса. Обязательны ли к выполнению все требования для продажи бизнеса?

— Условия выхода иностранцев определены президентом, отдельные вопросы решаются на подкомиссии. Подкомиссия собирается два-три раза в неделю. Заявки рассматриваются индивидуально.

Есть базовые принципы рассмотрения сделок по уходу иностранного бизнеса. Например, проведение независимой оценки бизнеса, дисконт в 50% от этой оценки, взнос в бюджет от 10 до 15%. Тот, кто покупает бизнес, — а это, как правило, российские предприниматели, — берет на себя обязательства по ключевым показателям эффективности, сохранению рабочих мест, по объему выручки, другим производственным показателям

Задача заключается в том, чтобы новые собственники продолжили развивать бизнес, а профильные ведомства контролировали взятые обязательства. Обсуждаются и вопросы выплат дивидендов.

Как правило, мы не возражаем, чтобы компании с иностранным участием выплачивали дивиденды их материнским компаниям за рубежом в размере 50% от чистой прибыли за прошедший год, но при соблюдении взятых показателей эффективности. Такие выплаты осуществляются поквартально. Мы за то, чтобы иностранцы продолжали работать в России, компании получают право на выплату дивидендов, только если продемонстрируют желание остаться, сохранить рабочие места, продолжать деятельность, соблюдать все технологии.

— В ходе Петербургского международного экономического форума недавно вы сказали, что Минфин думает над повышением взноса в 10% от суммы сделки. Так ли это?

— Я уже отвечал на этот вопрос. Минимальный взнос составляет 10%. Некоторые наши коллеги из министерств, которые докладывают на комиссии о сделке по продаже бизнеса, предлагают заплатить 15%. Мы с этим не спорим.

— Еще такая тема, которая никогда не выходит из центра внимания: действительно ли был налог бизнеса на сверхприбыль альтернативой общего повышения налогообложения?

— Разные варианты рассматривались. Мы соблюдаем основной принцип, заложенный в Налоговом кодексе, — в течение налогового периода не менять правила налогообложения, ухудшающие условия для бизнеса. Идея разового сбора на сверхприбыль заключается в том, что ставка в 10% вводится со следующего года. Но этот налог можно заплатить в этом году со ставкой в два раза ниже. Такая конструкция была предложена, и бизнес согласился.

— Когда вы внесете бюджет в парламент?

— Договорились с парламентариями, что до 1 октября. В августе-сентябре проектировки бюджета обсудим в правительстве и представим документ в парламент.

— А в связи с чем произошел перенос срока внесения бюджета именно в этом году?

— Две недели, казалось бы, немного, но за это время появятся отчетные данные за полугодие и август. Это даст возможность сделать более точные прогнозы и оценки 2023 года и, соответственно, на этой базе параметры будущей трехлетки.