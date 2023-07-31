Губернатор Приморья Олег Кожемяко: грузооборот с АТР ежегодно будет расти на треть

Глава региона рассказал о том, что уже сделано для достижения таких показателей и какие меры еще нужно принять

Приморский край является одним из лидеров объявленного руководством страны "разворота на Восток": только в прошлом году регион на 30% увеличил грузооборот с соседними странами, при этом 80% грузов пришлось на государства Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Этот показатель ежегодно будет увеличиваться на треть, считает губернатор Олег Кожемяко. В интервью ТАСС он рассказал о том, что уже сделано для достижения таких показателей и какие меры еще нужно принять.

Дороги приносят доходы

— Олег Николаевич, ряд стран продолжают принимать санкции против нашего государства. Вместе с тем в самой России все больше внимания уделяют Востоку. Как в этих обстоятельствах меняется внешнеэкономическая ситуация в Приморье?

— Во-первых, мы увидели, что по итогам прошлого года у нас грузооборот вырос на 30% — до 149 млн тонн, и 80% грузов — это, конечно, страны АТР. Мы увеличили товарооборот с Китайской Народной Республикой на 46% — до $7,5 млрд, а в этом году ожидаем рост этого показателя до $10 млрд. По результатам первого квартала торговый оборот Приморского края только с КНР увеличился на 62% к показателю аналогичного периода пошлого года — до $2,2 млрд. При этом объем приморского экспорта в Китай за первый квартал в стоимостном выражении вырос на 88% — до $600 тыс.

В Приморье активно идет обновление пунктов пропуска на российско-китайской границе. Мы надеемся, что в 2024 году они будут сданы. Теперь наша с правительством Российской Федерации задача — найти средства, чтобы подвести к ним соответствующие дорожные подъезды. Населенных пунктов там нет, но начало полноценной работы этих трех погранпереходов — Краскино, Марково и Пограничного — позволит в десять раз увеличить количество проходящих машин — со 120 тыс. до 1,2 млн в год.

Для грузооборота будут задействованы порты в Хасанском городском округе, а также сухие порты, которые сейчас строятся. В сентябре будет сдана первая очередь морского порта Суходол, что прибавит 5 млн тонн товаров в год. Идет модернизация порта Вера. Поэтому рост товарооборота неминуем, и мы ожидаем примерно 30% прироста грузооборота ежегодно. Я думаю, это продлится в течение трех-четырех лет.

— Товарооборот уже растет быстрыми темпами. Достаточно ли у региона мощностей, чтобы справиться с этим?

— Вы правы: например, железнодорожная инфраструктура имеет свои ограничения, которые сейчас решаются. По итогам прошлого года погрузка на железной дороге в Приморье выросла на 17% и составила 21,2 млн тонн различных грузов. Более чем на 9% увеличились железнодорожные перевозки из региона рыбной продукции. На 27%, а это 550,3 тыс. тонн, выросла перевозка морепродуктов в контейнерах.

Но мы делаем упор на дальнейшее развитие транспортной сети, и я разговаривал с [премьер-министром РФ] Михаилом Владимировичем [Мишустиным] по поводу строительства еще одного участка трассы Владивосток — Находка — порт Восточный. Будем вместе с правительством Российской Федерации искать средства на продолжение этой работы, поскольку она имеет большое значение: трасса связывает нас с портами на юго-востоке края, которые как раз наращивают мощности.

Задача по дорогам стоит остро. От их развития зависит и прирост значительных таможенных платежей в бюджет Российской Федерации — сейчас это 250 млрд рублей в год. И даже потратив за пять лет по 10 млрд рублей на дороги, мы получим эффект более 1 трлн рублей ежегодно. В этом году будет 1 трлн рублей, и рост продолжится. Это очень эффективная программа и очень такой большой вызов для всех — нужно так задействовать дорожную сеть, чтобы меньше было порожних полувагонов, уходящих без груза на запад.

— Будут ли иностранные инвесторы принимать участие в строительстве дорог, ведь они тоже заинтересованы в наращивании товарооборота?

— Мы рассматриваем и такие возможности. Наши китайские партнеры предложили построить к приморским портам отдельные дороги для большегрузной техники. Например, в Хасанском городском округе трассы важны для перевалки и транзита грузов для китайских провинций Цзилинь и Хэйлунцзян. Для них важна перевалка грузов через Приморье на юг Китая, а также в страны Индокитая и на побережье. С нашей стороны вопрос получил одобрение, и мы создаем специальную структуру, которая будет работать с китайскими партнерами по наличию грузовой базы, взаимодействию с портами, созданию площадок, необходимых при транзите грузов через наши порты на юг Китая и в другие страны — Вьетнам, Малайзию, Филиппины.

Все можно заместить — при конкуренции

— Получается, что Приморье от санкционного давления только выиграло. А местный бизнес успел переориентироваться? Много ли инвесторов отказались от проектов в Приморье из-за санкций?

— Во многих отраслях — например, в затрагивающих судостроение или технологические производства — мы заменили иностранных партнеров. На место, где раньше были японские компании, пришли другие наши соседи. Даже автосалоны переходят на формат реализации китайских автомобилей, создания для них сервисных служб. Природа бизнеса не любит пустоты, и если высока конкурентная база, все замещается мгновенно.

Большой вопрос: кто и что потерял? Например, в лесопереработке мы обменялись обоюдными санкциями, но мы наращиваем деревянное домостроение, производим больше пеллетов и создаем программу удешевления котельного оборудования для частного сектора под этот вид топлива. Санкции заставили задуматься о том, сколько мы производим своего. И это подкреплено ростом экономики, который мы наблюдаем, и теми денежными средствами, которые уходили раньше за рубеж, а теперь остаются в стране.

— Раньше считалось, что деревянное домостроительство во влажном приморском климате не имеет серьезных перспектив. Что изменилось?

— Появился клееный брус. У нас он давно выпускался, его охотно приобретали Япония и Республика Корея. Это хороший материал — удобный, прочный, пожаростойкий. Но у нас не было тех станков, которые могли осуществлять раскройку домов по проектам — сразу с пропилкой пазов, отверстиями для прокладки кабеля, с расчетом сопряжения брусьев, — это целая система. Сейчас такой проект появился у двух местных компаний, а сам клееный брус у нас делают многие предприятия.

Мы даже решили построить из этого материала школу в поселке Светлая Тернейского района. Проект хороший, он позволяет избежать мокрых процессов — не придется зимой греть бетон, привозить цемент, ждать, когда все высохнет при правильной температуре. Что касается климатических условий — есть материалы разной плотности, к примеру лиственница, которую можно использовать для наружной стороны здания, есть различные краски для поверхности. Да, у таких зданий покрытие нужно периодически обновлять, но зато они возводятся быстро, это экологично, комфортно и красиво. Мы это направление активно развиваем, чтобы фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, даже жилье, небольшие спортзалы и сельские клубы строились из дерева.

Белоруссия — от техники до туристов

— Неизменным партнером Приморского края остается Белоруссия. Как развивается сотрудничество с этой страной?

— Мы видим рост оборота по поставкам из Белоруссии техники, продуктов питания, которые востребованы на приморском рынке и во многом замещают те продукты, которые шли из-за рубежа. Наши торговые сети активно используют высокое качество товаров белорусских производителей — мясных, молочных продуктов. Объем продаж пищевой продукции из Белоруссии в 2022 году вырос в Приморье вдвое и превысил 2 млрд рублей, а по итогам 2023 года мы ожидаем увеличения объема реализации до 3 млрд рублей.

Что касается техники, мы ее как получали, так и получаем, за три года, с 2020 по 2023 год, — 560 единиц. Это и транспорт для коммунальных служб, техника для пожарной безопасности. В августе мы получим около 30 автобусов для спортивной федерации Приморского края. Получили ратраки для лыжных трасс. Кроме того, мы работаем по белорусским сельскохозяйственным технологиям, в том числе по выращиванию картофеля, семеноводству. В регионе открыта площадка для реализации белорусской агротехники.

Со своей стороны мы увеличили отправки туда и борной кислоты для изготовления стекловолокна. Наращиваем отправки рыбной продукции — консервированной и свежемороженой.

— Как развивается культурное взаимодействие региона с Белоруссией?

— Осенью, после завершения Восточного экономического форума (ВЭФ) и снижения ажиотажного спроса на авиабилеты, мы отправим в Белоруссию наших школьников. В первую очередь ребят, которые участвовали в конкурсах по производству патриотических фильмов, юнармейцев — порядка 500 человек. Они познакомятся со страной, с ее историей, особенно периода Великой Отечественной войны, побывают в Брестской крепости, на Буйничском поле в Могилеве.

Также мы прорабатываем вопросы по организации общедоступных туристических маршрутов. Сложности сейчас объективные — перед форумом и в высокий туристический сезон транспортная сеть в нашем направлении загружена. Но как только она чуть разгрузится, мы попробуем организовать с Белоруссией один чартерный рейс. Посмотрим, насколько он будет востребован. Вопрос находится в проработке у нас и на согласовании у "Аэрофлота", Росавиации и у белорусских авиалиний.

План быстрых побед

— До Восточного экономического форума осталось не так много времени. Какие акценты регион расставит на нем, какие вопросы планируется обсудить? Какие проекты, разработки представит Приморье?

— Для нас на ВЭФ ключевым станет вопрос транспорта и логистики. Важно развивать эту работу в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона, где в радиусе 1 тыс. км живут 300 млн человек, $9 трлн — внутренний валовый продукт этих стран. Приморье с шестью незамерзающими портами, с шестью погранпереходами — тот узел, через который нужно организовать логистические маршруты.

Это главное направление помимо социальной политики, строительства школ, больниц, сельских клубов, спортивных сооружений, благоустройства городов и строительства жилья — той работы, которую мы должны делать. Но транспорт и логистика — наш главный вызов, который позволит получать дополнительные доходы как в краевой бюджет, так и в федеральный. Логистика и транспорт — это план быстрых побед.

— Каким в этом году будет павильон региона на Улице Дальнего Востока на Восточном экономическом форуме? Чем край удивит гостей?

— В этом году концепция павильона звучит как "Приморье — важное звено нового пути". Тем самым мы хотим раскрыть значимость нашего края как важного транспортно-логистического узла, что сейчас отражается в налаживании тесных связей с ближайшими территориями. Мы хотим придать павильону индустриальный акцент и портовый характер. Внутри участников форума ждут шесть тематических зон — "Транспорт и логистика", "Промышленность", "Спорт", игорная зона "Приморье", "Туризм и культура" и "Наука и СВО".

— Одновременно с ВЭФ регион готовится и к губернаторским выборам. Как оцениваете готовность региона к их проведению? Какие плюсы у трехдневного голосования?

— Трехдневное голосование уже отработано, оно дает людям возможность прийти на участки в удобное время и исполнить гражданский долг. Избирательная комиссия работает штатно. Но надо понимать, что эта избирательная кампания отличается — какое сейчас может быть шоу, какие политические дебаты? Идет СВО, а это серьезный фактор.

— Недавно вы в очередной раз посетили зону проведения СВО. Какую помощь оказывает им регион?

— Помощь мы оказываем всегда: налаживаем выпуск беспилотников, квадрокоптеров и средств защиты. У нас есть свой батальон "Тигр", есть части, которые дислоцируются в Приморском крае и нуждаются в нашей поддержке — в тех гуманитарных, добрых делах, которые делаются в каждом районе честными организациями, неравнодушными людьми. Начиная от плетения маскировочных сетей и пошива верхней одежды, рюкзаков и бушлатов до покупки специального снаряжения и автомобилей.

Я считаю, что любой предприниматель, который честно работает и платит налоги, уже вкладывается в спецоперацию. Ведь на эти деньги идет оказание гуманитарной помощи, приобретается снаряжение. Средства направляются в помощь семьям, на выплаты. Поэтому участие любой приморской организации в упорядоченной оплате налогов — тоже вклад в оборону страны, тоже помощь ребятам, реальный тыл для фронта.

— В мае регион передал изъятую у "черных лесорубов" технику морским пехотинцам и добровольцам отряда "Тигр". Стала ли эта практика постоянной?

— После нашего примера с передачей арестованного автомобиля было дано поручение ускорить эти процессы на федеральном уровне. Сейчас мы с прокуратурой активно работаем, чтобы эту практику упорядочить, а технику приводить в нормативное состояние и отправлять на фронт. Мы смотрим и на морской транспорт, собираем данные государственной инспекции по маломерным судам, транспортной полиции — какие у них есть изъятые суда. Надо смотреть по моторам, по пригодности техники, которая долго стояла. Нужно привести ее в порядок и потом отправлять.

— Какие настроения у приморских бойцов?

— Настрой боевой. Это работа тяжелая, но приморцы держатся вместе и уже много раз показали свою стойкость и мужество. Им важно чувствовать поддержку из дома, от родного края. Мы стараемся поддерживать эту связь, несмотря на почти 10 тыс. км.

Беседовала Ксения Сухих