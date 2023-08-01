Ректор БФУ Канта: неокампус "Кантиана" — будущее образовательного процесса в России

Александр Федоров — о том, как проходит строительство университетского кампуса мирового уровня и каким образом он будет определять общую трансформацию вуза в ближайшие 5–10 лет

В Калининграде идет строительство уникального проекта — университетского кампуса мирового уровня "Кантиана", который станет частью Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта. Планируется, что на участке площадью 29 га появится жизненно-образовательное пространство, в котором, взрослея и обучаясь, студенты смогут влиять не только на свое будущее, но и на будущее всей страны. ТАСС пообщался с ректором БФУ имени Канта Александром Федоровым и выяснил, как повлияли санкции на ход строительства объекта, почему новый кампус называют интеллектуальным пространством будущего и каким образом "Кантиана" будет определять общую трансформацию вуза в ближайшие 5–10 лет.

— Александр Александрович, начнем с вопроса, который напрашивается сам собой, — название "Кантиана" даже не ставилось под сомнение? Или были другие варианты?

— Наш университет имеет своего патрона — это великий философ Иммануил Кант. БФУ присвоено имя Канта по решению президента РФ. В следующем году у нас юбилей: Канту — 300 лет. Как-то все сошлось на том, что кампус и университет, устремленный в будущее, вполне может носить имя великого философа. Кампус "Кантиана" — еще и отсылка к тому, что российская культура не отвергает никакие другие культуры, бережет наследие прошлого и старается сделать его современным, продвинуть в будущее.

— Про будущее мы с вами еще поговорим, а пока расскажите, как идет строительство кампуса. Что сейчас происходит на стройплощадке, на какой территории уже ведутся работы?

— Полноценная стройка началась с января, и сейчас мы идем строго в графике. Участок неокампуса занимает 29 га. В совокупности это центральная и самая большая локация, одна из семи локаций университета, находящаяся практически в центре Калининграда. В настоящее время выполнены все земляные и свайные работы, на 100% выполнены работы по выносу и переустройству наружных сетей. Строители трудятся над цокольными и первыми этажами. Это небольшие, но важные для нас объекты: входная зона, где у нас будут сосредоточены логистические элементы университета, приемная комиссия, МФЦ, приветственная зона. Они полностью будут готовы в марте 2024 года.

Сейчас на площадке работают 504 строителя, и весь этот огромный объект в 110 тыс. кв. м не имеет очередей. Это одна очередь. Он будет сдаваться как единое целое. Срок, поставленный по распоряжению правительства РФ, — октябрь 2025 года, когда университет должен въехать в новый кампус. Общежитие на 2,6 тыс. человек, учебно-лабораторное пространство, конференц-комплекс — все это должно быть запущено.

© Пресс-служба БФУ имени Канта

— Калининградская область обособлена от остальной территории России. Из-за западных санкций есть проблемы с доставкой стройматериалов и других грузов. Как это коснулось строительства кампуса? Сейчас все проблемы решены, раз вы идете в графике?

— Проблемы были и будут, тем не менее подрядчик при поддержке правительства России и Калининградской области научился их решать. 100% необходимого доставляется водным путем, и нашей стройке выделен приоритет по доставке. На данный момент у нас нет задержек ни с цементом, ни со стройматериалами, ни со строительной техникой.

Конечно, накладные расходы, связанные с Калининградом, значительнее, чем в Центральной России, — это правда. На данный момент бюджет, который имеется у стройки, — это 17 млрд рублей в совокупности, включая оборудование. Он достаточен для того, чтобы выйти в графике на итоговое завершение строительства в октябре 2025 года. Вполне возможно, что в какой-то момент подрядчик будет ставить вопрос о дофинансировании, но сейчас весь график финансирования строительства утвержден и распределен.

— Но вы не исключаете, что проблемы со строительством могут быть в будущем?

— Стройка есть стройка. Это очень творческий процесс, и наш не сильно отличается от какого-либо другого. Вопрос в содержании, которое мы закладываем в кампус. Наш университет многопрофильный с уклоном в нейрокогнитивную IT-проблематику, новые материалы, синхротронную нейронную деятельность. Вот эта многопрофильность в новом кампусе, безусловно, одна из задач, которую мы решаем.

Жизненно-образовательная среда как раз является одной из отличительных особенностей нашего кампуса и вообще концепцией развития университета. Идея конвенции поколений, жизнедеятельность студентов в пространстве университета — драйвер городского развития и развития региона на 100 лет вперед. Это одна из задач этой грандиозной для Калининграда, да и для России, стройки.

— То есть "Кантиана" — это, грубо говоря, студенческий город, в котором будет все для образования и полноценной жизни.

— Когда мы говорим, что создаем жизненно-образовательную среду, мы имеем в виду следующее — каждый должен найти в ней свое место и свое предназначение. Это значит, что достижение результатов конкретного студента происходит в сообществе людей, устремленных к единой цели и обеспечивающих собственное персональное развитие. В этом и отличие от индивидуально-образовательной траектории.

Одна из важных идей нового кампуса, чтобы он стал биосоциоцинозом (по аналогии с биогеоценозом — прим. ТАСС). То есть природный ландшафт, социальные задачи, развитие научно-образовательной политики сочетаются друг с другом в рамках архитектурного решения и правовой оболочки. "Кантиана" — это универсальная университетская машина, которая создана для людей, готовых к развитию и производству будущего.

© Пресс-служба БФУ имени Канта

— Вот мы и подошли к вопросу будущего. То есть обновленный БФУ им. Канта и кампус "Кантиана" — это машина по его производству?

— Самый главный вопрос, который мы решаем, когда говорим о дизайне будущего на достаточно краткосрочный период, такой как 10–15 лет, — это вопрос людей, которые его создают и которые создают профессии. Мы делаем ставку именно на групповое обучение. То есть будущее создается усилиями разных, но многих людей. Ставка на студенческие сообщества и включение их в основной функционал университета является для нас сейчас очень важным делом. Вторая отличительная черта — то, что выпускник будущего должен быть готов к тому, чтобы, вписываясь в базовые тренды, которые сейчас востребованы у государства: от военной промышленности до работы в области искусственного интеллекта и квантовых технологий, при этом был бы способен и готов формировать новые собственные сферы занятости.

— Новый кампус будет проводником этих идей, именно тем местом, где все это будет формироваться?

— Совершенно точно. Кооперативность в жизненно-образовательных маршрутах и персональная способность создавать новые сферы занятости являются отличительными элементами дизайна будущего на 10–15 лет.

— А вы прогнозируете какой-то рост развития науки и образования в Калининградской области? Как вы думаете, насколько "Кантиана" привлечет новых студентов, в том числе иностранных, в Россию, в Калининград в частности, с началом работы кампуса с 2025 года?

— Мы достаточно оптимистичны на этот счет. У нас в университете сейчас почти 13% иностранных студентов. Мы рассчитываем на то, что студенты из топ-6 наших интересантов проявят значительное внимание к тому, как изменился университет. Это прежде всего Индия, Узбекистан, Казахстан, Китай, соседние прибалтийские страны, по-прежнему испытывающие к нам интерес. Прежде всего русскоязычное население, в том числе связанное и с переселением на территорию России.

В 2023 году абитуриентов у БФУ на 17% больше, чем в прошлом году. И я думаю, что строительство нового кампуса стимулирует к поступлению в наш университет. Мы сейчас очень серьезно заняты внутренним дизайном, обустройством лабораторий и буквально через несколько месяцев приступаем к закупке оборудования для нового кампуса. Если бы мне было 17 лет, мне было бы интересно поучиться в таком университете, который мы строим. Это, безусловно, будет для ребят этого возраста очень интересный жизненный опыт.

© Пресс-служба БФУ имени Канта

— Какие специальности хотят получить студенты? На какие направления идут абитуриенты?

— На данный момент пятерка лидеров выглядит так — это "Политические науки и регионоведение", "Сервис и туризм", "Электроника, радиоэлектроника и системы связи", "Информационная безопасность" и "Языкознание и литературоведение". Нас радует, что две важные для нас IT-специальности присутствуют в этом списке.

— Параллельно вы создаете цифровую оболочку кампуса?

— Мы хотим создать университет, в который открыт доступ для каждого, но при этом каждый должен понимать, что, вступая в наше сообщество, он вступает и в нашу цифровую оболочку, которая будет предоставлять множество возможностей, но и в том числе предъявлять немало требований. Наш проект когнитивно-цифровой оболочки, которая называется метакампус. Это система взаимодополняющих нейросетей, измерений, разработок, исследований, воздействий, в которую будет вовлечен каждый член университетского сообщества. Система поддержки инициатив, логистическая и сервисная система поддержки жизненно-образовательных маршрутов. Все это неотъемлемая от физического кампуса цифровая оболочка.

Вот этот баланс между тем, что мы даем больше возможностей, чем другие, но и требуем от членов своего университетского сообщества немало, будет нашей отличительной маркой. Мы стараемся сделать университет, в котором конвенция поколений будет не только термином, но и общим делом, где студенческие сообщества будут существовать не просто для галочки, но станут жизненно-образовательным сообществом, которое будет помогать развиваться, поддерживать друг друга и создавать общие проекты для создания будущего.