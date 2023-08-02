Посол России в Ашхабаде: русский язык остается крайне востребованным в Туркмении

Иван Волынкин — о перспективах развития сотрудничества двух стран

Назначенный послом РФ в Туркмении Иван Волынкин в первом интервью на новом посту рассказал ТАСС об интересе жителей страны к России и русскому языку, о перспективах развития сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах.

— Иван Кириллович, прежде всего разрешите поздравить вас с новым назначением. Как бы вы охарактеризовали текущий уровень взаимодействия между Россией и Туркменией?

— Для меня это высокая честь и большая ответственность — представлять интересы России в Туркменистане.

Благодаря особому, личному вниманию руководства наших государств российско-туркменские отношения сегодня достигли уровня углубленного стратегического партнерства на основе взаимного уважения и дружбы. Только за последние полгода состоялся визит в Москву президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова для участия в праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне, Ашхабад посетили председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, председатель Государственной думы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин. Министры иностранных дел двух стран не единожды обсуждали практические вопросы двустороннего и регионального сотрудничества в ходе встреч на международных площадках.

Заинтересованы в дальнейшем укреплении наших связей с туркменской стороной с учетом нейтрального статуса Туркменистана, как в двустороннем формате, так и в рамках международных и региональных структур, в целях устойчивого развития наших стран, обеспечения стабильности и процветания в регионе. Видим значительные перспективы сотрудничества в экономической и гуманитарной областях, в частности при реализации масштабных совместных проектов в сферах энергетики, транспорта, связи, экологии, цифровой экономики, образования, науки, молодежных обменов, туризма и спорта.

Высоко ценим вклад туркменской стороны в сохранение исторической памяти об общем подвиге в борьбе с фашизмом, внимание, уделяемое здесь российской культуре и русскому языку. В Туркменистане успешно действует Совместная российско-туркменская школа им. А.С. Пушкина, достигнуто принципиальное согласие об учреждении Российско-туркменского университета, строительстве нового здания Государственного русского драматического театра.

Мы, в свою очередь, нацелены на содействие приобщению россиян к традиционной, богатой историческими традициями туркменской культуре. Намерены принять участие в праздновании Года великого Махтумкули Фраги в 2024 году, способствовать привлечению интереса наших граждан к народному искусству бахши, ковроделию, разведению знаменитых на весь мир ахалтекинских скакунов и алабаев. Уверен, впереди у нас еще много общих дел и задач, важной работы в интересах процветания наших братских народов.

— Между нашими странами действует визовый режим — для получения визы нужен внушительный пакет документов, обязательно приглашение. Как вы считаете, есть ли возможность его либерализации или даже отмены?

— В настоящее время поездки граждан осуществляются в соответствии с Соглашением между правительствами РФ и Туркменистана о взаимных поездках граждан от 17 июля 1999 года. Применительно к возможности дальнейшего облегчения или отмены визового режима стоит отметить, что это комплексная задача, требующая тщательной проработки и согласования с нашими туркменскими партнерами. Сегодня вопрос о либерализации режима поездок между нашими странами в двусторонней консульской повестке не значится, однако в перспективе он может представлять взаимный интерес.

Между тем, как показывает практика, спрос на визы со стороны посетителей консульского отдела посольства стабильно высок. С момента снятия карантинных ограничений в марте 2023 года нами было выдано более 19 тыс. виз. В текущем году резко возросло количество граждан Туркменистана, желающих посетить Россию в туристических целях. Так, более половины оформленных посольством в первом полугодии въездных документов приходится на туристические визы. Вторым по популярности типом выдаваемых виз являются учебные, что связано с традиционно высокой заинтересованностью туркменской молодежи в получении качественного образования в российских вузах. В преддверии начала нового учебного года будем применять особый подход к визовому обслуживанию студентов.

— В Туркмении русский язык распространен, его изучению оказывается поддержка. Какие шаги предпринимаются в стране для популяризации русского языка?

— Несмотря на отсутствие официального статуса, русский язык сегодня является родным для приблизительно 12% населения Туркменистана и остается крайне востребованным, играя роль инструмента межнационального общения в профессиональной, экономической, культурной и научной сферах.

В этой связи хотелось бы еще раз поблагодарить руководство Туркменистана за бережное отношение к русскому языку и отметить ряд масштабных совместных проектов, которые, безусловно, будут способствовать его популяризации в стране. Это строительство нового здания Государственного русского драматического театра им. А.С. Пушкина, создание Российско-туркменского университета. Важную роль в этом направлении сыграет и возведение нового корпуса для начальных классов Совместной российско-туркменской школы им. А.С. Пушкина.

— Какие мероприятия наши страны планируют в ближайшее время в гуманитарной сфере?

— Российская сторона придает большое значение наращиванию двустороннего культурного обмена. С нетерпением ждем реализации в текущем году международного проекта "Большие гастроли. Зарубежная программа", в рамках которого в Ашхабад приедет труппа Государственного академического Малого театра. На рассмотрении партнеров находится также предложение об организации здесь гастролей Российского академического молодежного театра.

Рассчитываем, что до конца года российскому зрителю представит свои постановки ашхабадский Государственный русский драматический театр им. А.С. Пушкина. Конкретные сроки и репертуар гастролей сейчас обсуждаются.

— В прошлом году "Туркменские авиалинии" возобновили регулярные рейсы в Москву и Казань. Затем в Туркменбаши и Ашхабад снова начали летать самолеты авиакомпании S7. Каков объем авиаперевозок между странами? Планируется ли открытие новых маршрутов?

— По нашим оценкам, пассажиропоток между Россией и Туркменистаном исключительно за счет прямых рейсов составляет порядка 100–120 тыс. человек в год. При этом необходимо учитывать, что часть пассажиров использует стыковочные рейсы через Стамбул и Дубаи, а также иные транзитные маршруты. Как представляется, к приведенной численности можно как минимум прибавить еще около 50 тыс. человек.

В части, касающейся открытия новых авиамаршрутов между нашими странами, насколько мне известно, такая возможность обсуждается. Однако на данный момент говорить о конкретике рано.

— Ранее сообщалось, что между Россией и Туркменией ведется работа по переходу на расчеты в национальных валютах. Есть ли прогресс в этой сфере? Можно ли сегодня пользоваться в Туркмении картами российских банков, в частности платежной системы "Мир"?

— Финансовые ведомства наших государств ведут переговоры относительно возможности увеличения взаиморасчетов в национальных валютах. В 2022 году четверть двусторонних внешнеторговых операций, без учета расчетов за газ, осуществлялась в рублях. Ожидаем дальнейшего повышения доли национальных денежных единиц в общем объеме встречных платежей.

На сегодняшний день в Туркменистане российские банковские карты, в том числе платежной системы "Мир", не используются. Но потребность в них определенно имеется у обучающихся в российских вузах туркменских студентов, туристов и представителей бизнеса, регулярно совершающих поездки в Россию.

— Какой объем товарооборота между Российской Федерацией и Туркменией, какова динамика?

— К сожалению, выверенной статистики за первое полугодие текущего года у нас пока нет. По итогам 2022 года двусторонний товарооборот без учета углеводородов составил почти $800 млн, что на 7,8% ниже уровня 2021 года. Основу российского экспорта составляют продукты питания, металлопродукция и древесина, рост объемов закупок которых мы наблюдаем. Наряду с этим в Туркменистан поставляются российские производственное оборудование и транспортные средства. Отмечаем рост импорта из Туркменистана текстильных изделий и продовольствия. Расширение номенклатуры товаров красноречиво говорит о перспективах наращивания объемов внешней торговли. В прошлом году география внешнеторгового оборота включала 38 российских регионов.

— Туркмения ведет работу по присоединению к соглашению о международном транспортном коридоре (МТК) "Север — Юг". Когда эта работа, по вашему мнению, может завершиться?

— Просьба туркменской стороны о содействии в присоединении Туркменистана к межправительственному Соглашению о международном транспортном коридоре "Север — Юг" не остается без внимания. В настоящее время установленные процедуры согласования проходит соответствующее постановление правительства РФ о поддержке присоединения Туркменистана к соглашению. В то же время необходимо учитывать, что его страной-депозитарием является Исламская Республика Иран. Мы надеемся на скорейшее завершение всех необходимых формальностей.

Подключение Туркменистана к МТК "Север — Юг" раскроет потенциал грузоперевозок между странами Европы, Россией, Казахстаном, Туркменистаном, Ираном, Индией с выходом в Персидский залив. Уже сегодня Ашхабад наращивает транзит грузов по железнодорожному участку коридора, развивается морская логистика, готов проект по прокладке автомобильной трассы вдоль Каспия. Создание мультимодальных транспортных коридоров на территории Туркменистана делает его одним из ключевых участников международного транзита, что будет способствовать развитию внешней торговли в Центральноазиатском регионе и повышению инвестиционной привлекательности страны.

— Недавно агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Китай планирует ускорить строительство в Центральной Азии трубопровода для поставок газа из Туркменистана. При этом, по данным агентства, проект российской ветки "Сила Сибири — 2" могут притормозить. В этой связи вопрос: Россия и Туркменистан являются конкурентами или партнерами в сфере поставок газа в Китай?

— Российско-туркменское стратегическое партнерство проявляется не только на словах, но и на деле. В контексте заданного вопроса могу с уверенностью сказать, что наши страны ни в коем случае не являются конкурентами в области поставок газа в Китай, а, напротив, работают сообща, насыщая динамично развивающийся рынок Поднебесной голубым топливом. Безусловно, и Россия, и Туркменистан являются надежными поставщиками углеводородов, при этом наша страна поставляет газ преимущественно в северные и северо-восточные регионы Китая, в то время как Туркменистан — в западные провинции.

— Какая совместная работа ведется по направлению геологоразведки? Есть ли договоренности о конкретных проектах?

— В настоящее время российские специалисты холдинга "Росгеология" предлагают комплексное сотрудничество в области геологоразведки, применения технологий бурения сложных пластов, разведки остатков углеводородов в старых скважинах на Каспии, поиска объектов для создания подземных хранилищ газа и освоения месторождений твердых полезных ископаемых. Обоюдная заинтересованность в реализации проектов в данных областях обозначена в ходе переговоров с туркменскими ведомствами и госкорпорациями в ходе визита в Ашхабад генерального директора АО "Зарубежгеология" Алексея Десяткина. Надеемся, что опыт и компетенции российских специалистов будут полезны нашим туркменским партнерам.

— В начале мая нынешнего года компания "РЖД" предложила Туркмении проект по созданию пассажирского экспресс-сообщения между Ашхабадом и Аркадагом. Уже подписаны некоторые документы. Сколько времени может занять реализация подобного проекта?

— ОАО "РЖД" разработало концепцию регионального экспресс-сообщения между городами Ашхабад и Аркадаг посредством запуска скоростных электропоездов. В случае положительного решения туркменской стороны российские железнодорожники незамедлительно приступят к разработке проектной документации. Рассуждать о сроках, полагаю, преждевременно, однако очевидна общая заинтересованность в скорейшем создании нового современного маршрута, с тем чтобы жители могли в комфортных условиях преодолевать расстояние между двумя городами менее чем за 20 минут.

— Планируется ли в ближайшее время приезд в Туркмению российских представителей, делегаций деловых кругов?

— Сегодня мы отмечаем плотный график совместной работы на высшем, высоком, ведомственном, региональном и деловом уровнях. Визит в январе этого года в Ашхабад председателя правительства РФ Михаила Мишустина и первый Российско-Туркменский бизнес-форум задали энергичный темп взаимодействию в разных сферах. Взаимные интересы обусловливают активный диалог на энергетическом, транспортном, агропромышленном и гуманитарном треках. Как следствие, растет делегационный обмен. Расширяются и связи с регионами России. Уже традиционными стали посещения Ашхабада представителями Санкт-Петербурга, Республики Татарстан и Астраханской области. Активно подключается Челябинская область. При этом каждый раз договоренности по итогам визитов выливаются в новые совместные проекты. В сентябре ожидаем приезд в Туркменистан губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и главы Татарстана Рустама Минниханова.