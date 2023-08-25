Глава избиркома ДНР: в основе выборов — принцип безопасности

Владимир Высоцкий — об организации выборов в республике

Скоро год, как Донецкая Народная Республика (ДНР) вошла в состав РФ. Этому предшествовал референдум, на котором большинство жителей региона поддержали возвращение Донбасса в Россию. С тех пор ДНР интегрируется в правовое и экономическое пространство страны. В сентябре его жителям предстоит сделать еще один шаг — впервые по российским законам избрать региональный парламент и муниципальных депутатов. Председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий рассказал ТАСС, как регион готовится к выборам.

— ​​​​​​ Выборы в ДНР пройдут на фоне непрекращающихся боевых действий. Дополнительное внимание к ним связано с тем, что жители региона впервые будут избирать депутатов по российским законам. Как идет подготовка к ним?

— Полным ходом. Избирательная кампания начнется уже 31 августа — это будет досрочное голосование на труднодоступных и удаленных территориях. Такими территориям являются и те, что расположены вблизи линии боевого соприкосновения, где существует опасность артиллерийских ударов. С 31 августа по 7 сентября там будет проводиться досрочное голосование путем объезда мобильными группами. При организации выборов мы исходили из соображений безопасности для избирателей.

— ​​​​​​Донецк, Макеевка, Ясиноватая, Горловка находятся под постоянным огнем ВСУ: их артиллерия бьет без разбора. Снаряды, в последнее время все чаще кассетные, летят в школы, больницы, на автобусные остановки. Так было и год назад, в дни референдума. Тогда избирательные комиссии впервые стали использовать мобильные группы. Оправдал ли себя этот опыт?

— Да, это очень хорошая практика, которую мы впервые испытали при проведении референдума. Она пришлась по душе избирательным комиссиям всех уровней.

Мобильные группы двигаются по определенному маршруту и организовывают голосование избирателей, живущих по этому пути. С 31 августа по 7 сентября голосование будет проводиться именно в этом формате. 8, 9 и 10 сентября выборы будут проходить вне помещений для голосования. Точно так же в эти дни будут работать и мобильные выездные бригады.

В основной день выборов, 10 сентября, будет проводиться голосование на стационарных участках, но это не отменяет работы мобильных групп. В первую очередь они будут выезжать к тем людям, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно прибыть на избирательные участки. Это в первую очередь пожилые граждане, люди, которые не покидают свой дом и физически не могут реализовать свое право на волеизъявление.

— Избирательные участки будут открыты только 10 сентября?

— Нет, 8 и 9 сентября они тоже будут работать. Но основной упор делается на последний день. При этом мы позволили председателям участковых избирательных комиссий определять время работы участков 10-го числа в зависимости от оперативной обстановки. Республика у нас большая, и ситуация меняется очень динамично. Поэтому мы дали председателям комиссий право самостоятельно варьировать и закрывать участки, если будет какая-то угроза.

— То есть одной из основных ваших задач является обеспечение безопасности? Ведь из-за угрозы обстрелов в республике отменены массовые мероприятия, закрыты детские сады, далеко не все школы будут работать с 1 сентября.

— Наша работа строится на трех принципах: законность, легитимность и безопасность. Это три кита, на которых мы формируем электоральную кампанию 2023 года. В основе — принцип безопасности. Мы стараемся разделить потоки наших избирателей, чтобы избежать большого скопления людей в определенной точке.

— Чтобы обеспечить голосование всех или подавляющего большинства избирателей, нужно подготовить определенное количество избирательных участков. Сколько их будет в ДНР? Как будет организована их работа?

— По всему региону сформировано 615 избирательных комиссий, не считая временных. Почему мы их не считаем? Потому что временные избирательные участки у нас открываются в больницах, в заведениях пенитенциарной системы и воинских частях. По спецучасткам есть определенные правила и критерии их работы. Скажем, ни один из спецучастков не принимает участия в досрочном голосовании. К примеру, решим мы открыть временный спецучасток на территории одной из больниц, и именно в этот день в стационаре никого не будет. Тогда какой смысл его открывать? Соответственно, количество временных участков мы будем понимать за день до голосования — после того, как нам подадут списки военнослужащих, людей, проходящих лечение в стационарах, и людей, находящихся под стражей.

— Сколько человек в среднем сможет проголосовать на каждом участке?

— Везде по-разному, в зависимости от емкости избирательного участка. Мы их поделили на три категории: численностью до 500 избирателей, от 500 до 2,5 тыс. избирателей и от 2,5 тыс. до 3 тыс. избирателей.

— Подготовка, организация и проведение выборов предусматривают серьезную подготовку членов участковых комиссий. Как с этим справились в регионе?

— Цикл обучения членов избирательных комиссий у нас начался еще в июне. Мы проводили обучение совместно с коллегами из ЦИК [Центральной избирательной комиссии] РФ. Обсуждали специфику, которая разработана специально для наших регионов. Расчет был следующий: обученные члены территориальных комиссий [ТИК] будут передавать знания членам участковых избирательных комиссий. На данный момент обучение членов ТИК находится в своей завершающей фазе. Члены участковых избирательных комиссий самостоятельно изучают законодательство, методические материалы. В процессе, разумеется, возникают вопросы, на которые отвечают как наши методисты, так и члены территориальных комиссий.

— В феврале 2022 года в ДНР и соседней ЛНР была объявлена эвакуация населения из-за увеличения интенсивности обстрелов со стороны ВСУ. Тогда с территории республики выехали десятки тысяч человек. Смогут ли они проголосовать на выборах?

— Конечно. Те, кто выехал с территории ДНР, тоже будут голосовать. Для проведения выборов в наших регионах приняты соответствующие изменения в федеральное законодательство, появилась возможность открывать экстерриториальные участки. У нас такие участки будут открыты в 81 субъекте. Они уже сформированы, определены помещения, где они будут располагаться.

— Представители каких политических партий войдут в составы участковых избирательных комиссий?

— Всех парламентских партий. В соответствии с законодательством существуют определенные правила и методики формирования как избирательной комиссии, так и территориальных и участковых избирательных комиссий. Одним из принципов является наличие политических партий. У нас есть представители от "Единой России", КПРФ, "Справедливой России", ЛДПР и "Новых людей".

— Какую явку ожидаете? Будет ли она отличаться от явки на референдум?

— Референдум, который проходил в прошлом году, показал беспрецедентно высокую явку. В Донбассе всегда была высокая явка, люди здесь политически активны. Как обыватель, я думаю, что явка будет высокой и на этот раз.

— Ни одни выборы не обходятся без нарушений. Как с этим? Соблюдают ли партии и отдельные кандидаты законодательство?

— Пока жалоб не поступало, нашими коллегами каких-либо нарушений тоже не выявлено.