Замглавы Минэнерго: период адаптации российской электроэнергетики прошел

Евгений Грабчак - о регулировании майнинга и состоянии энергетического сектора России

Об инвестициях в российскую электроэнергетику, регулировании майнинга, надежности энергоснабжения перед зимой, производстве и сервисе турбин, а также о подготовке инфраструктуры новых регионов РФ к прохождению холодов в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума рассказал замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.

— Евгений Петрович, как вы оцениваете текущее состояние энергетического сектора России?

— Энергетический сектор России адаптировался. Все те неурядицы, связанные с санкционным давлением, со всевозможными попытками нас остановить в технологическом развитии, сектором были восприняты. Период адаптации прошел. Потребности, которые экономика сейчас предъявляет энергетике, в полном объеме удовлетворяются. Мы обеспечиваем рост энергопотребления, никакие крупные проекты не задерживаем, восполняем их ресурсами. Энергетика выстояла и, как была, так и остается драйвером развития всей экономики.

— Вы ранее прогнозировали инвестиции энергокомпаний по итогам 2023 года на уровне 1,3 трлн рублей. Сохраняется ли этот прогноз сейчас?

— Сохраняется. Я даже думаю, он будет увеличен в ближайшее время. Активно начало развиваться энергомашиностроение. Достаточно активно развивается Дальний Восток, где мы сейчас находимся. Растет потребление. Это все обуславливает необходимость не только реновации, модернизации основных электроэнергетических фондов, но и строительство новых мощностей на юге, в Сибири, на Дальнем Востоке. Поэтому инвестиции будут только расти. Инвестиции востребованы экономикой, и, я надеюсь, они достаточно взвешенные, окупаемые и придутся к месту.

— Какие вложения прогнозируете в 2024-2025 годах?

— Только на программы модернизации и поддержание состояния компаниями запланировано порядка 1 трлн рублей. Я не говорю о новых стройках, о новых проектах и о новых техприсоединениях крупных объектов, которые сдвинулись на 2024-2025 годы. Мы рассчитываем, что пик вводов электрогенерирующего и электросетевого хозяйства придется на 2025-2026 годы.

— Если говорить о Дагестане и ситуации с надежностью энергообеспечения там - каким вы прогнозируете прохождение осенне-зимнего периода в регионе?

— Ситуация в регионе традиционно тяжелая. Дагестан - яркий представитель последствий тотального недофинансирования, плохой платежной дисциплины, злоупотреблений со стороны разных групп населения и бизнеса по использованию ресурса. У нас самые низкие платежи за электроэнергию в Дагестане. Активная деятельность майнеров, незаконные подключения вкупе с дефицитом источника финансирования на реновацию и поддержание сетей приводят к тому, что сети не развиваются, центры питания перегружаются. Это приводит к перегрузке сетей.

Это отражается на энергоснабжении всего населения. Для нас это вызов, но в первую очередь - это вызов для региональных властей. Какие бы инвестиции сейчас не вкладывались в Дагестан, в краткосрочной перспективе нельзя исправить то, что вело к текущему не очень удовлетворительному состоянию в течение десятилетий. Если не появится культура потребления, если недобросовестные потребители не будут думать о том, какой вред они наносят соседям своими действиями, ситуация не исправится. Энергетики делают все возможное. Дагестан летом на 100 МВт превысил прошлый исторический максимум, он был пройден, энергетики принимали быстрые и скоординированные решения, чтобы стабилизировать ситуацию. Это технические мероприятия по замене трансформаторов подстанций, увеличение общей мощности по некоторым центрам питания, графики временных ограничений, которые вводились по некоторым потребителям, чтобы не усугубить ситуацию для всех.

Мы будем интенсивнее реализовывать разработанные программы повышения надежности, в том числе в Дагестане. Нужна работа местных региональных властей вкупе с правоохранительными органами. Только после создания базиса энергетики смогут получить эффект от реконструкции и модернизации, которую надо проводить в регионе.

— Вы упомянули деятельность майнеров. Минэнерго неоднократно выступало за легализацию майнинга в России. Когда майнеры смогут выйти в легальное поле?

— Мы надеемся, что в ближайшее время правовая основа для выделения такого вида деятельности, как майнинг, будет создана. Для нас любой майнер - это обычный потребитель. Казалось бы, энергетики должны радоваться: потребление растет, соответственно, растет валовая выручка, и больше денег можно вкладывать в том числе в электросетевое хозяйство.

С другой стороны, тарифы, особенно для населения, дотируются со стороны промышленности, других потребителей. Тарифы не обеспечивают окупаемость этой деятельности. Даже когда легальный майнер, подключившись к электросетям, начинает потреблять электроэнергию в большом объеме, он этим дешевым тарифом субсидирует свою деятельность, что не совсем правильно. Майнинг нужно выделить как вид деятельности. Нужно установить для майнеров экономически обоснованные тарифы, которые не подразумевают перекрестного субсидирования. Только после этого майнеры станут равноправными потребителями, которые будут способствовать развитию энергосистемы за счет своих инвестиций.

— Давайте поговорим о безопасности в части снабжения энергооборудованием. Генерирующие компании неоднократно заявляли о задержках поставок оборудования, о его удорожании, и вследствие о переносах проектов модернизации. Как обстоят дела сейчас?

— По некоторым направлениям адаптация еще идет. Достаточно успешно мы осваиваем производство газовых турбин большой мощности. По сервису турбин мы справились. У нас был механизм экономии ресурса иностранных турбин, который действует с октября 2022 года до конца этого года. Этим механизмом пользуется все меньше и меньше компаний. Это говорит о том, что вопрос сервиса стабилизировался, цепочки поставки запчастей и оборудования выстроились. Наши крупные энергетические компании, которые вынуждены были как минимум взять на себя вопросы сервиса, и как максимум - производства газовых турбин, осваивают сервис по основному типоряду газовых турбин в полном объеме. Есть несколько типоразмеров, в основном это маленькие турбины, по которым пока, к сожалению, сервис не освоен и осуществляется в США. Но и здесь идут наработки. Мы надеемся, что сервис по типоряду General Electric LM6000, LM2500 - это как раз мелкие высокоманевренные турбины - мы в течение 1,5-2 лет тоже освоим в полном объеме. Как и капитальный ремонт и восстановление лопаток газовых турбин. И в целом ситуация в корне изменится, стабилизируется. И здесь из основного потребителя технологий газотурбиностроения мы трансформируемся в такого в одного из законодателей мод.

— Будет ли продлен механизм экономии ресурса иностранных турбин после 2023 года?

— Мы посмотрим, насколько он будет востребован. Ничего страшного в том, чтобы его продолжить, нет. По году было заявлено не больше 1 ГВт - использовано еще меньше. Пока есть сложности с отдельным типорядом газовых турбин, мы его оставим, но это запасной вариант. В основном, конечно, наши эксплуатанты газовых турбин адаптировались с точки зрения послаблений в эксплуатации. Мы разрешили проводить ремонты по техсостоянию. Надеемся, что те временные проблемы, которые были, в течение года-полутора будут разрешены в полном объеме.

Российские газовые турбины есть, мы проектируем и строим новые электростанции на этих газовых турбинах. “Силовые машины” активно включились в вопрос разработки новых типорядов, ОДК. ГТД-110М “Ростеха”, турбина средней мощности, которая достаточно давно находилась в разработке - ее докрутили, достаточно много объектов генерации сейчас на этой отечественной турбине вводятся и будут вводиться.

— Вернемся к вопросу обеспечения надежности электроснабжения во время ОЗП. Готовы ли новые регионы к зиме?

— Готовы в той мере, в которой они могут подготовиться. Для новых регионов мы учитывали особенности функционирования как электроэнергетики и топливно-энергетического комплекса в целом, так и особенности подготовки к осенне-зимнему периоду. Нельзя забывать, что ситуация там нестандартная. Объекты ТЭК зачастую подвергаются внешним воздействиям с целью разрушения.

Это накладывает свои отпечатки на подготовку к зиме. Сложности, которые мы испытывали в прошлом году при подготовке к зиме, были учтены, сейчас их уже нет. Например, в Мариуполе во многих районах приходилось переходить на электроотопление в зиму. С учетом разрушенности инфраструктуры происходила перегрузка сетей, тоже приходилось вводить, хоть и ненадолго, графики временных ограничений. В этом году такой проблемы нет. Мы провели крупную ремонтную инвестиционную программу, реконструировали много центров питания. Продолжились работы по газоснабжению всех регионов. Это и Херсонская область, и Запорожская. Много социальных объектов подключены к системам газоснабжения. Все проблемы с балансами мощности, которые у нас были связаны с выбытием Каховской ГЭС и тепловой мощности на Запорожской ГЭС, тоже мы решили. Проект реализуется по Азовскому кольцу - то есть соединение энергосистем и общий транзит электроэнергии через Ростов, Крым, Краснодарский край, Запорожье, Херсон, Донецкую народную республику. Это, конечно, существенно повысит надежность электроснабжения. Достаточно большие инвестиционные программы в электрических сетях, газовых сетях.

По этим регионам президентом была поставлена задача к 2030 году выйти на средний уровень развития по РФ. Я думаю, задача будет выполнена задолго до этого срока, потому что есть большие инвестиции, крупные компании РФ присутствуют там, внедряют свой опыт в полном объеме. Процесс интеграции за последний год шагнул вперед семимильными шагами. Подготовка к зиме уже в финальной стадии. Мы специально провели крупное совещание со всеми субъектами местной энергетики, сверили часы. Нет сомнений, что новые регионы России пройдут зиму, хоть и с особенностями, но благополучно.

— Вы говорили, что объекты генерации в новых регионах могут быть переданы крупным российским компаниям. Как идет процесс?

— Все уже передано. И объекты генерации, и сетевого хозяйства. Везде крупные российские холдинги зашли и осуществляют управление. Идет интеграция с точки зрения подхода к инвестициям, обслуживанию, работе с персоналом. Это способствует более плотной интеграции и повышению уровня энергообеспеченности предприятий промышленности, экономики, граждан.

— Какие инвестиции необходимы для окончательной интеграции энергокомплекса новых регионов в единую энергосистему России?

— У нас разработана программа социально-экономического развития новых регионов. Общий объем инвестиций в сфере ТЭК - это и газоснабжение, и электроэнергетика - это порядка 300 млрд рублей. Естественно, этот объем будет корректироваться, и все будет зависеть от развития жизнедеятельности экономики. Энергетика всегда должна идти на три-четыре шага впереди, обеспечить всю потребность, которая задается промышленной экономикой и населением. Для того, чтобы привести в среднероссийское состояние ту инфраструктуру, которая есть, понадобятся порядка 300 млрд рублей. Мы сделаем это до 2026-2027 года, дальше все будет зависеть от темпов развития. Если они будут более интенсивными, нежели наши прогнозы, энергетики подстроятся под них и направят необходимый объем инвестиций. Механизмы есть, и до 2026 года, я надеюсь, мы завершим полную интеграцию с точки зрения рынков электроэнергетики, единых систем хозяйственной деятельности. Механизмы, которые работают в России сейчас с точки зрения привлечения инвестиций, будут применены, и новые регионы не будут ничем отличаться от регионов Центральной России или Дальнего Востока.