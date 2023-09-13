Мария Захарова: россияне не спасуют

Официальный представитель МИД РФ о попытках Запада помешать проведению ВЭФ и визите Ким Чен Ына в РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью заместителю главного редактора ТАСС Юлии Шарифулиной на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила о неудавшихся попытках Запада помешать проведению ВЭФ, охарактеризовала отношения с Арменией, рассказала о визите Ким Чен Ына в Россию, а также ответила на вопрос, кого больше всех боятся в США.

— Как вы можете оценить международную представленность ВЭФ, и были ли попытки Запада чинить препятствия его проведению?

— Мы даже уже на это не смотрим, есть ли эти попытки или нет. Мы воспринимаем это как их свойство, их качество неотъемлемое. Последний опыт, последних десяти лет точно, это доказывает, поэтому реагировать - уже и особо не реагируем. Что касается формы представленности, все цифры тоже были озвучены - большое количество иностранных гостей, причем самое удивительное, что к форуму на Дальнем Востоке теперь приковано внимание и бизнеса, и экономических операторов не только в Азиатско -Тихоокеанском регионе, но, например, и Ближний Восток, Персидский залив. Это понятно, потому что страны этого региона входят в число наиболее динамично развивающихся экономик. Потому что БРИКС расширился, в том числе и за счет представителей этого региона, и, конечно, формирование вот этого самого Глобального Юга, по-разному можно называть, имеется в виду не столько даже формирование, он и так существовал, но выход на новые, качественно новые позиции просто меняет баланс сил и расстановку всего в мире.

Запад сам себя изолировал. Еще пару лет назад это казалось невозможным, но у них получилось и это. Поэтому в этих условиях, конечно, форум приобретает особую актуальность.

— Вы как дипломат много путешествуете по миру. Как раз про баланс сил: конкретно вы уже чувствуете формирование новых центров, где с Россией говорят без ультиматумов, где Россию уважают?

— Я как раз это очень хорошо чувствую, потому что в страны Западной Европы, как и в другие страны, где недружественные режимы, мы не ездим, потому что это санкции, персональные санкции в отношении меня, которые введены, по-моему, уже не по первому разу некоторыми - я, конечно, шучу. Если говорить серьезно, то это и есть то самое смещение центра тяжести или фокуса внимания, которое происходит на наших глазах. Расширение БРИКС. Нет там коллективного Запада на повестке. Этот коллективный Запад - это уже фактор дестабилизирующий, мешающий, создающий сложности, но не фактор, который учитывают в плане какой-то конструктивной повестки, в плане возможного перспективного полноформатного сотрудничества. И в этом виноват именно коллективный Запад, который просто не смог реализовать имеющийся потенциал и стать тем партнером, на которого могли бы рассчитывать и кому могли бы доверять. Это все происходит на наших глазах. Посмотрите, просто одно за другим: саммит БРИКС и расширение этого формата. Причем расширение под аплодисменты и участников БРИКС, и новых членов БРИКС, и тех, кто подал заявки - как вы знаете, заявок было больше двадцати. Сразу после этого саммит «двадцатки», который стал не очередным перформансом коллективного Запада, а стал как раз демонстрацией того, что позитивная повестка, нацеленная на сотрудничество, задаваемая как раз глобальном Югом, начинает доминировать над идеологией разрушения. И так будет и дальше. Да, будет непросто, потому что все хорошее, все важное и полезное требует усилий. И, кстати говоря, вызывает негативную реакцию у тех, кто не нацелен на конструктивную повестку, а занимается разрушением. Но дорогу осилит идущий. Я думаю, что мы такой-то компанией и такой-то командой все это сможем сделать.

— Как вы считаете, на кого Запад реагирует болезненнее: на Россию или на Китай?

— На Трампа. Вот это, мне кажется, человек, который вызывает у них больше всего раздражения. И на самом деле я не думаю, что это фигура речи. То, что сейчас происходит в отношении человека. Я ни в коем случае не являюсь, я не знаю, его фанатом, антифанатом, ни в коем случае никогда глубинно не занималась ни его повесткой, не изучала его как личность. Но он является фактором уже и международной повестки, и, конечно, фактором внутримериканской жизни. И волей - неволей будешь читать те новости, которые с этим связаны, и анализировать то, что происходит вокруг него сейчас. И об этом сказал, на мой взгляд, не просто блестяще, а раскрывая саму суть происходящего вчера президент России, выступая на пленарном заседании форума, что это дискредитация, и уже не просто дискредитация, а демонстрация скрытых механизмов самодискредитации Запада.

Ни одна группа хакеров или каких-то троллей, ни одна команда пропагандистов или каких-то самых изуверских пиарщиков не смогла бы придумать нечто, что настолько очерняло бы и закрашивало бы черными красками происходящее в США, нежели то, что они делают сами в отношении Трампа. Но это факт. Получается, что больше всего они боятся своего же гражданина, который в общем плоть от плоти, кстати, продукт американской системы. Вот он то самое воплощение американской мечты, которое они пропагандировали по всему миру. Мне кажется, знаете, американский так называемые фастфуд, какие-то там шипучие, прохладительные напитки, массовая культура, что еще, жевачка, да и вот Трамп. То есть это какие-то символы американской системы, где обогащение, где отказ от каких-то таких глубинных что ли, морально-этических исканий и копаний, по-Достоевскому, в собственной душе ставятся на первое место, успешность вообще возводится в культ. И вот, собственно говоря, он такой, он продукт американской системы. И просто до какого-то момента именно таких людей Америка буквально продавала вовне, показывая все бонусы своей системы, своей экономики, своих финансов. Они гордились тем, что люди, может быть не обладающие какими-то выдающимися способностями или талантами или может быть просто ставшие счастливчиками на волне каких-то турбулентностей или каких-то кризисов, спадов или подъемов, просто которым повезло, американская система вот их возводила в культ и на пьедестал. Вот он такой человек. И теперь этого же человека, которого система, американская система много лет взращивала, таких людей она, знаете, как золото намывала, сейчас они его сами с этого же пьедестала сносят. Мне кажется, его они реально боятся.

А что касается России и Китая, то, конечно, это не столько боязнь нас по каким-то объективным причинам и факторам, сколько понимание собственных проблем на фоне нашего развития. Мне кажется, именно поэтому такие странные дикие шаги они предпринимают по отношению к России и Китаю, потому что они не могут никаким образом иначе компенсировать собственные проблемы: отсутствие динамики развития, кризисные явления в экономике, проблемы социокультурного плана, да и в общем-то, если брать глобально, общественного устройства. В какой-то степени даже, наверное, кризисы государственности, о чем говорят сами американские эксперты. И на фоне динамично развивающихся Китая и России, которые не занимаются экспансией своих идеологем, я имею в виду, используя свои идеологемы, не занимаются экспортом демократии или недемократии, собственных каких-то наработок, а которые просто живут и развиваются. Вот на фоне этого, конечно, американские внутренние проблемы становятся еще более рельефными. И отсюда их стремление и желание бесконечно пугать собственное население Россией и Китаем, чтобы каким-то образом просто уводить взгляды в другую сторону. Ну и способ такой нечистоплотной борьбы с конкурентами, безусловно.

— Горячая тема последних дней - Армения. Народы России и Армении очень близки. Но так было и с Украиной. Как вы думаете, могут ли власти Армении как-то противопоставить народы двух стран?

— Я надеюсь, что этого не произойдет. Я искренне надеюсь, что такой цели и задачи ни у кого в руководстве Армении нет. Потому что на мой взгляд, это было бы катастрофично для как раз Армении. Потому что действительно исторически Россия себя не просто проявляла, а переподтвержала в качестве надежного союзника, друга, ближайшего партнера Армении и армянского народа. Приходила на помощь в самые тяжелые моменты, поддерживала, кстати говоря, умела и радоваться их достижениям и принимать их выбор даже тогда, когда, допустим, не могла сказать, что разделяет какие-то направления или курс. Но принимала. Потому что уважала суверенный выбор этой страны. Я не уверена, что отказ от такого отношения к Армении пойдет на пользу и стране, и народу. Таких отношений не построить ни за год, ни за пять. Это же историческая база. Это проверенная временем история. Самое главное - это история, идущая от души, от сердец людей. Она не просто конъюнктурна, не просто прописана где-то в программе и спущена людям на реализацию. Так думают люди в нашей стране, они так чувствуют, они с любовью относятся к этой стране, к этому народу. Приезжают туда отдыхать, приезжают к родственникам, приезжают по бизнес-интересам. И вот так перечеркивать все… я искренне надеюсь, что ни у кого подобных планов в руководстве Армении нет.

— Мы как журналисты фиксируем, что нашим читателям, зрителям интересны ваши эмоции, все обращают на это внимание. И мы бы хотели задать вам такой вопрос: как вы как житель столицы, а иногда и пригорода, реагируете на атаки беспилотников? Какие эмоции в эти моменты вы испытываете?

— Есть такое понятие, оно мне стало знакомо из английского языка, я его не столько прочитала, сколько услышала в одной из популярных американских радиопередач. Это даже было названием, по-моему, книги автора этой программы, звучит оно "objective hate" - в переводе "объективная ненависть".

Я не считаю, что ненависть можно чем-то оправдать. Поэтому долго думала, чем же лучше заменить это слово, и вспомнила, что не нужно никаких новаций. У нас есть такая формулировка, как "ярость благородная", идущая из песни и связанная с нашей историей. Вот это та самая ярость благородная. Когда ты понимаешь всю этимологию того, что происходит на территории Украины, ты понимаешь, кто в этом виноват и кто за этим стоит, ты понимаешь и сопереживаешь людям, которые становятся жертвами и на территории Украины и, конечно, наши сограждане. И при этом есть ощущение того, что перед этим мы не спасуем, не смиримся и будем делать все, чтобы подобные угрозы и нейтрализовать, и выстоять, что, собственно говоря, мы и продемонстрировали. Потому что это, действительно, и благородная ярость, и объективное неприятие. Давайте заменим слово "ненависть" на объективное неприятие подобного. Подобные деградации, даже не развитие событий, деградации того, что раньше претендовало на страну, а сейчас стало режимом.

— В текущий момент проходит визит Ким Чен Ына в Россию. Почему это важно?

— Я понимаю, что любой саммит вызывает повышенный интерес, тем более, когда речь идет о стране из региона, в котором, к сожалению, есть проблемы. Причем проблемы серьезные, многолетние.

Но я хочу обратить ваше внимание, что у нас развиваются отношения с КНДР на ежедневной основе. У нас они развиваются по целому ряду направлений. И, как вы также знаете, Россия занимала активную позицию по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова. И когда вы будете анализировать, когда ваша аудитория будет анализировать ход саммита, его итоги, нужно не забывать о том, что за этим стоит наше ежедневное взаимодействие по целому ряду областей. Оно, конечно, было некоторым образом поставлено на паузу из-за ковида. Он не просто дался корейскому полуострову - я имею в виду пандемию. Но сейчас, за последнее время, так или иначе, это взаимодействие входит в такое доковидное русло. И, подчеркну еще раз, что контакты у нас развиваются буквально на ежедневной основе по целому ряду направлений.

А что касается итогов саммита, надо дождаться его начала, а потом уже анализировать итоги.

— На следующей неделе Сергей Лавров и вы отправитесь в Нью-Йорк на сессию Генеральной ассамблеи ООН. Вся ли делегация получила визы или снова есть какие-то препятствия со стороны США?

— Я могу сказать, что ряд членов делегации получили визы, но, насколько я понимаю, журналисты только прошли так называемые собеседования. Пока нет отказа, но пока визы еще и не получены. Но мы каждый день проверяем. Учитывая разницу во времени - во Владивостоке сейчас 09.49 [местного времени, мск+7], в Москве еще только ночь и утро еще не наступило. Сегодня у меня будет брифинг, к этому моменту я перепроверю информацию. Возможно, есть какие-то новости на этот счет. Поэтому приглашаю на брифинг сегодня с этим же вопросом. Я расскажу, как обстоят дела на этот момент.

— Спасибо большое.

— Но могу вам сказать, что я полагаю просто самоуничижительным для Соединенных Штатов не выдавать визы журналистам. Нет никаких причин или никаких аргументов, которые бы можно было засчитать в качестве существенных, которые могли бы объяснить их позицию по невыдаче, регулярной невыдаче виз российским журналистам. Или выдачи, но в таких обстоятельствах, в которых поездка уже невозможна.

Я просто напомню вашей аудитории, что ведь это же была инициатива США по прекращению прямого авиасообщения между нашими странами. Теперь до Америки надо добираться с пересадками. Это занимает время. И так дорога не близкая была, а сейчас она занимает время, наверное, в два, а то и в три раза больше, и логистически нужно просчитывать ее заранее. И что делают, к сожалению, делали американцы и с журналистами, и не только с ними, и с дипломатами, и с экспертами: чтобы не вызывать шквал объективной критики, они визы выдавали, но выдавали их так, что люди просто не успевали прилететь, учитывая, что дорога теперь занимает в два-три раза больше времени. Я надеюсь, я считаю, что все-таки какое-то приличие, может быть, хорошо, не приличие, но хотя бы элементарное следование тем принципам, о которых они не только заявляют внутри своей страны, которое пропагандируют они на международных площадках, должно возобладать. И они должны вспомнить о том, что сами всегда являлись поборниками свободы слова, свободы прессы, и применить это все на своей же собственной практике.