Александр Моор: на TNF представлен весь спектр импортозамещения для нефтегазовой отрасли

Губернатор Тюменской области о работе Промышленно-энергетического форума TNF

Глава Тюменской области Александр Моор рассказал ТАСС для рубрики "Три вопроса о главном" о работе Промышленно-энергетического форума TNF, о взаимодействии Нефтегазового кластера с Египтом и другими зарубежными партнерами, а также о значении форума для нефтегазовой отрасли.

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— Как, на ваш взгляд, прошел форум в прошлом году? Вы говорили, что Тюменский нефтегазовый кластер и Российско-египетский деловой совет договорились о совместных действиях по выводу тюменских компаний на рынок Египта. Произошло ли что-то в этом направлении и есть ли египетская делегация в этом году на TNF?

— За этот год мы провели две бизнес-миссии, наши коллеги выезжали в Египет. В том числе мы оценивали возможность участия наших предприятий в российско-египетской промышленной зоне - египтяне предлагают определенную территорию для того, чтобы все российские компании могли там локализоваться и использовать их страну как площадку для выхода в страны Африки и на Ближний Восток.

Говорить о каких-то больших проектах и договорах пока не могу. Были пробные контракты, в том числе представители нашего нефтегазового кластера сделали пробные поставки в Египет. Несмотря на то, что сегодня на форуме египетской делегации нет, во второй половине октября запланировано проведение "Технологических дней нефтегазового кластера" в Египте. Это будет сделано как раз для того, чтобы изучить технологических потребности страны и предложить наши разработки и технологии.

Здесь [идет работа] по принципу "Восток – дело тонкое". Требуется подтвердить серьезность наших намерений, готовность к долгосрочному взаимодействию. Пока идем по этому пути. Я уверен, нам есть что предложить, есть современные технологии и оборудование, с которым мы можем помочь компаниям, ведущим добычу в Египте и на Ближнем Востоке, повысить эффективность.

— Насколько выстроено сотрудничество Нефтегазового кластера с зарубежными партнерами?

— Нам, нашему Нефтегазовому кластеру очень интересно выходить на международные рынки. Сегодня, безусловно, рынок (с учетом ухода иностранных компаний) открывается большой, есть много времени и возможностей для интенсивного роста внутри страны. Важно сравнивать себя с другими производителями. И если ты можешь экспортировать, и эту продукцию у тебя покупают, значит, она действительного мирового уровня.

Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы начинать выход на международный рынок. В первую очередь мы ориентируемся на рынки дружественных стран – Казахстан, Узбекистан, сегодня на форум приехали делегации из Саудовской Аравии и Египта. Для кластера важной частью стратегии является продвижение на зарубежные рынки.

— Как растет и развивается выставка? Расскажите о своих впечатлениях.

— Я даже не на основе своих впечатлений делаю выводы, а от впечатлений и слов участников самой выставки. Сегодня мы прошли несколько стендов компаний, которые приехали к нам из других регионов. У всех по большому счету одна история: приехали посмотреть, увидели, что программа форума выстраивается максимально профессионально, что это площадка не просто для того, чтобы себя показать, а для общения, и в следующий раз они уже приехали, чтобы участвовать в выставке.

Сама экспозиция в рамках форума расширяется, в этом году стоит уже 60 стендов. Причем вы видите, что здесь присутствуют и сами заказчики – нефтегазодобывающие компании, и финансовые институты, образовательные учреждения. И, самое главное, здесь очень много инновационных небольших и средних компаний, и почти треть участников - это компании, которые занимаются разработкой программного обеспечения и информационной безопасностью. В общем, [здесь присутствует] весь спектр услуг, который сегодня находится на фронте импортозамещения для наших нефтегазовых компаний.