Губернатор Михаил Дегтярев: нужно видеть горизонт и уверенно идти вперед

Сразу несколько крупных проектов начали реализовывать в Хабаровском крае за последние годы: строятся Тихоокеанская железная дорога и порт Эльга, осваиваются месторождения олова, а промышленные предприятия региона адаптируются к новым условиям, замещая импортную продукцию. Как результат, на прошедших в сентябре выборах жители региона поддержали провластных кандидатов. Губернатор Михаил Дегтярев считает, что это демонстрирует консолидацию общества, добиться которой во многом удалось благодаря масштабным экономическим проектам.

— Михаил Владимирович, подведите итоги прошедшего Восточного экономического форума (ВЭФ).

— Мы традиционно на ВЭФ подписываем соглашения, которые заранее прорабатывали на Петербургском международном экономическом форуме и на других площадках. Я считаю, что мы хорошенько поработали в течение года и подписались с компанией "Русолово" и Минпромторгом по строительству первого за 85 лет металлургического оловянного комбината у нас в Хабаровском крае. Единственное подобное предприятие к востоку от Урала было в Новосибирске, но устарело. Второй завод будет в городе Амурске Хабаровского края.

— Оловом из каких месторождений будет заполняться завод?

— Месторождений у нас два: новое Правоурмийское месторождение олова в Верхнебуреинском районе и старое месторождение в районе поселков Солнечный и Горный, где еще 15 лет назад был заброшен рудник. Компания "Русолово" консолидировала эти активы, возродила рудник и Солнечную обогатительную фабрику. Третий источник сырья — месторождение на Чукотке. То есть все оловянное сырье Дальнего Востока будет свозиться в Амурск, плавиться в металл.

— А куда его будут экспортировать?

— Ежегодный дефицит олова в мире — 200 тыс. т. Поэтому будем покрывать и экспортный дефицит, и внутренний. Проблем с продажей не будет.

Второй знаковый проект, который мы подсветили дополнительным павильоном на выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ, — это создание Дальневосточного художественного музея, который будет построен благодаря дальневосточной концессии. Концессионером выступает группа компаний БТС Мост, которая реализует крупнейшие проекты на Байкало-Амурской магистрали в Хабаровском крае и надолго, лет на 10, пришла в регион.

Подписали соглашения по большим логистическим проектам. Например, у нас вовсю строятся морской порт Эльга и ведущая к нему Тихоокеанская железная дорога. Скоро их уже будем сдавать, а соглашение только подписываем. Это хороший пример того, что мы и без соглашения начали работать, и строительство идет ударными темпами.

С Минтрансом и РЖД подписали соглашение о транспортно-пересадочном узле на вокзале в Комсомольске-на-Амуре. Заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2024–2025 годы с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК). По сути, продлили действующий документ о партнерстве. Он подразумевает мероприятия для развития авиастроительного комплекса, повышения кадрового потенциала, привлечения новых сотрудников в связи с увеличением объемов производства авиационной техники.

— Определены ли сроки реализации этого проекта по строительству железной дороги и порта Эльга? В каком графике идет работа?

— Идет с опережением графика. Ориентировались на 2025 год, и пока так и остается. Но темпы хорошие, могут и раньше закончить.

— То есть вы никаких рисков для срыва этого проекта не видите?

— Нет. В нем заинтересованы все — даже РЖД, хотя это и частный проект, но он снимет часть нагрузки с БАМа. Сейчас эльгинский уголь везут на восток по БАМу и по Транссибу. Это ежегодно минимум 15 млн т. А так 30 млн т повезут по своей дороге, освобождая Байкало-Амурскую магистраль для других грузов, — дадут другим воздух. Поэтому ни одного противника у этого проекта нет.

— Продолжая тему логистики, хочется узнать о планах развития острова Большой Уссурийский на российско-китайской границе. Мы ждем принятия закона о международных территориях опережающего развития (МТОР). Может ли Большой Уссурийский стать одной из них?

— Может, вполне. Мы его номинируем. Решение, конечно, будет за правительством России. Но он подходит идеологически, логистически и географически.

— А с китайскими товарищами это обсуждали?

— Они ждут решения (о создании МТОР — прим. ТАСС), им интересно. Мы на своем региональном уровне могли только обсуждать готовность. Например, на встрече с бизнесом в Харбине во время моего визита в мае этого года. Тема вызвала большой интерес. Мы готовы принимать бизнес на Большом Уссурийском. You are welcome, как говорится. И наш бизнес тоже очень интересуется.

— Вы на форуме вновь возвращались к теме строительства моста на Сахалин. Насколько возможен этот проект и какой эффект он может дать экономике и Хабаровского края, и Дальнего Востока в целом?

— Эффект мы почувствуем уже во время строительства, потому что такие объемные вливания в экономику Хабаровского края и Сахалинской области приведут к серьезному увеличению, во-первых, валового регионального продукта, а во-вторых, к росту налоговой базы даже от одного налога на доходы физических лиц. Мы это видим на примере строительства Тихоокеанской железной дороги: там работают 4 тыс. человек, а зарплаты — от 200 тыс. рублей у самого неквалифицированного работника. 13% от них идут в бюджет. Поэтому уже от стройки моста будет огромный эффект. А после его ввода за счет расширения мощностей портов, я думаю, эффект будет еще более внушительным. Потому что, получается, сахалинские порты будут включены в опорную сеть РЖД, что приведет к кратному увеличению грузопотока. А это — рост торговли.

— А с сахалинским губернатором Валерием Лимаренко вы обсуждали эти проекты?

— Конечно, постоянно на связи с соседом, в том числе по теме моста. Мы вообще на Дальнем Востоке очень дружно живем, все губернаторы. Друг друга поддерживаем.

Для них, на Сахалине, это очень важно со стратегической точки зрения. Как и для нас. Потому что мы заодно порт Де Кастри включим в опорную сеть железных дорог как железнодорожную станцию. А порт Де Кастри сегодня — очень перспективный глубоководный нефтяной порт. А если дальше смотреть, то при строительстве моста и железной дороги к нему до Николаевска-на-Амуре остается небольшое плечо, и к нему тоже можно будет проложить железную дорогу. А это один из старейших городов и портов Дальнего Востока, у которого сообщение с Большой землей идет только по автомобильной дороге 4-й категории — протяженной и дорогой в обслуживании. По железной дороге было бы оптимальнее.

Почему я вернулся к этому вопросу? Я считаю, что всегда нужно смотреть дальше — в перспективу. Мы опять обсуждаем этапность расширения провозной мощности Восточного полигона. И опять мост где-то там… А надо всегда горизонт видеть, тогда будем уверенно идти вперед.

— На прошлом ВЭФ вы говорили о масштабном проекте строительства приливной электростанции.

— Проект пока на паузе. Предварительное технико-экономическое обоснование мы в свое время сделали. Дармовая электроэнергия. "Зеленый" водород, а это дело энергоемкое, можно делать и отправлять на все рынки морем. Не черный, не голубой, а "зеленый", из воды.

— У региона было много проектов с бизнесом из Японии, из Южной Кореи. Например, идея медицинского туризма, ориентированного на Японию.

— Мы на днях открыли центр превентивной медицины и диагностики "РЖД-медицина", который в 2018 году начинался как российско-японский проект и должен был реализовываться РЖД совместно с торговой корпорацией Marubeni. Но в прошлом году японцы из этого проекта вышли, но РЖД его все равно довела, и теперь он будет принимать наших людей. Хотя японские товарищи теоретически тоже могут обращаться.

А вообще медицинский туризм, конечно, востребован. Мы видим огромный интерес к нашей медицине со стороны китайских туристов. Платные услуги у нас в пересчете на юани и их доходы дешевле, поэтому они с удовольствием приезжают в Хабаровск на скрининг — приехали на денек и домой, сразу понимают, что надо лечить. У нас на эту работу заточено несколько государственных клиник, но они на этом зарабатывают большие внебюджетные деньги.

— Уход недружественных стран повлиял на экономику Хабаровского края?

— Нигде никакого влияния. Разве что были трудности из-за прекращения поставок комплектующих для "Сухого Суперджета", но это нивелируется благодаря импортозамещению. Судостроители тоже часть номенклатуры оперативно заменили на отечественную или из дружественных стран. А так больше ничего.

— При этом вы развиваете сотрудничество с Белоруссией.

— Да. Посол [Белоруссии Дмитрий Крутой] был у нас. И делегация Могилевской области во главе с губернатором Анатолием Исаченко. Это наши партнеры.

Между нами растет товарооборот. На сентябрь — октябрь следующего года планируем Дни Хабаровского края в Белоруссии. Повезем туда наши товары, наших предпринимателей, большую бизнес-миссию. Покажем товар лицом.

Мы уже видим большой интерес у бизнеса. Маршруты раскатываются, новая номенклатура товаров пошла в обоих направлениях. Они, например, хвалят нашу рыбу, консервы. Для них в диковинку, для белорусов, икорка наша, например.

— На форуме президенту представили мастер-планы развития дальневосточных городов. В том числе Хабаровска. На что вы делали акцент при его разработке?

— На людей. Авторы мастер-плана Хабаровска — это горожане. Это очень важно, потому что мы на начальном этапе собрали 7 тыс. предложений и еще проанализировали 70 тыс. предложений в соцсетях. А на финальном этапе горожане подали 2 147 письменных предложений, которые были упакованы специалистами КБ "Стрелка", нашими урбанистами, и презентованы президенту.

— В этом году все регионы на ВЭФ постарались рассказать о той помощи, которую оказывают подшефным территориям на Донбассе. Один хабаровский бренд уже хорошо известен — это багги "Ерофей". Что еще планируют производить или уже выпускают в Хабаровском крае для нужд наших бойцов и жителей новых регионов?

— Во-первых, мы активно помогаем нашей подшефной территории — это Дебальцево, там находится наша рабочая группа, идет ремонт социальных объектов. [Врио главы Донецкой Народной Республики] Денис Владимирович Пушилин, мы недавно виделись, благодарит нас всех, жителей региона.

Вторая часть работы — это поставки для нужд наших воинов разной продукции. Багги вы назвали. А еще — палатки, тысячи полевых палаток поставляем на фронт, и шьем их у нас. Спальные мешки разные, текстиль. Из нового — запуск производства и сборки беспилотников, квадрокоптеров. Выходим уже на мощность в тысячу единиц в месяц. Они грузоподъемные, могут нести полезную нагрузку, вплоть до боевой части.

И традиционные наши машиностроительные предприятия. Самолеты — об этом можно вообще не говорить: практически вся боевая авиация делается у нас в регионе. Еще у нас в крае начали ремонтировать танковые двигатели, двигатели для боевых машин пехоты и других видов техники. Хороший коллектив подобрали, модернизацию производства провели. Предприятие, что приятно, частное. Уже штук 600 двигателей отремонтировали — большое дело.

— В Хабаровске прошли выборы мэра. Действующий градоначальник Сергей Кравчук сохранил пост.

— Да, знаковая кампания. Я считаю, что мы, хабаровчане, на этих выборах продемонстрировали гражданскую консолидацию, отреагировали на запрос в обществе, который заключается в объединении вокруг президента [РФ Владимира Путина], вокруг целей специальной военной операции. Убрали из кампании деструктивную повестку. Это, в принципе, и подтверждает победа Сергея Кравчука, которого я поддержал, две парламентские партии поддержали ("Единая Россия" и ЛДПР — прим. ТАСС), все здоровые политические силы. И через всю кампанию проходило обсуждение мастер-плана Хабаровска. Люди выступили за созидание, за стройки, за рост экономический в городе, за общее устремление к развитию. Мне кажется, вот это знаково.

— Можно ли считать, что регион окончательно утратил статус протестной территории?

— Вполне. Это, наверное, еще запятая, потому что впереди выборы президента. Но мы все настроены на то, чтобы они прошли в Хабаровском крае на самом высоком организационном уровне. Чтобы был порядок. А точку будем, наверное, ставить все-таки на осенних выборах в 2024 году, когда будут переизбираться депутаты краевой думы, городской думы Хабаровска. Я, как губернатор, буду однозначно способствовать тому, чтобы были сформированы рабочие профессиональные парламенты, настроенные на созидание и работу в команде.