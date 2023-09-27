Алексей Смирнов: нужна плановая миграция нефтегазового сектора на отечественное ПО

Председатель совета директоров "Базальт СПО" Алексей Смирнов — о переходе нефтегазового сектора на отечественное программное обеспечение

Председатель совета директоров "Базальт СПО" Алексей Смирнов рассказал ТАСС для рубрики "Три вопроса о главном" о том, какие сервисы и технологии сейчас нужны российскому нефтегазовому сектору, об импортозамещении необходимых для отрасли программных продуктов и о переходе на отечественное программное обеспечение.

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— В каких сервисах и технологиях сейчас нуждается нефтегазовый сектор Российской Федерации?

— Нефтегазовый сектор сейчас оказывается держателем критической информационной инфраструктуры (КИИ), в связи с чем нужен широкий спектр программного обеспечения. С уверенностью скажу, что базовым компонентом такой инфраструктуры в том числе является операционная система (ОС). Компания "Базальт СПО" выпускает операционные системы "Альт" для серверов и рабочих станций. В том числе сертифицированные во ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России — прим. ТАСС) по безопасности, то есть пригодные для работы систем критической информационной инфраструктуры.

— В каких компаниях в нефтегазовом секторе вам уже удалось импортозаместить программные продукты? Можно ли сказать, что все технологии полностью импортонезависимы?

— С нами работают многие ведущие компании: "Транснефть", "Газпром", "Сургутнефтегаз" и другие, за последнее время порядка 15 тыс. рабочих мест в нефтегазовой отрасли оснастили нашей операционной системой "Альт". Понятно, что нужны прикладные программы прежде всего. Мы работаем с партнерами, которые выпускают прикладной софт, помогаем обеспечивать его совместимость с операционными системами "Альт". Более того, вместе с партнерами формируем и программно-аппаратные комплексы. Есть успешные внедрения в смежных областях — мониторинг атомных электростанций, энергетика. Ведется непрерывная работа по обеспечению совместимости ОС "Альт" со специальными нефтегазовыми программами. У нас своя команда сборки, своя инфраструктура разработки [операционных систем], которую мы развиваем с 2000 года — разрабатываем ОС на серверах, которые находятся полностью на территории Российской Федерации. При этом мы активно участвуем в международных проектах разработки свободных программ, многие наши компоненты включены, например, в международное ядро Linux — это [также] индикатор квалификации сотрудников. У нас [осуществлена сертификация] во ФСТЭК России по безопасности.

— С какими задачами сталкиваются российские пользователи при переходе на российское программное обеспечение, как вы помогаете с ними справляться?

— У пользователей уже есть развернутые информационные системы, и надо не просто внедрить новые, а [наладить] плавную миграцию на отечественные ОС. Для этого мы разработали систему, позволяющую работать в гетерогенной [смешанной] сети, когда работают под единым управлением и унаследованные системы на Windows, и системы на Linux. Чтобы решить задачи плавной миграции и импортозамещения, мы разработали инструменты управления групповыми политиками и другие технические решения. Мы поддерживаем разные аппаратные платформы, разные процессоры, в том числе "Эльбрус", Intel, AMD i586, x86_64, AArch64, ARMH, ppc64le, RISC-V64 и др. Мы также гордимся службой совместимости, которая ведет системную работу по тестированию прикладных программ. В частности, мы консультируем разработчиков по обеспечению совместимости с отечественной операционной системой, проводим тестирование корректной работы и сертификацию.