Временный поверенный в делах РФ в Латвии: россиян в республике объявили вне закона

Олег Зыков в интервью ТАСС рассказал о ситуации с возможной высылкой из балтийской страны тысяч граждан РФ из-за экзамена по латышскому языку и о возможной ответной реакции на это с российской стороны

Власти Латвии угрожают высылкой из страны тысячам проживающих в балтийской республике граждан РФ. Инструментом изгнания стал экзамен по латышскому языку. Проигнорировавшие его потеряют право на продление вида на жительство. 3 255 россиян предупреждены об истечении срока действия данного документа. Что ожидает этих людей, будут ли они подвергнуты депортации, какова позиция России? На эти вопросы ТАСС отвечает временный поверенный в делах РФ в Латвии Олег Зыков.

— Насколько серьезны намерения властей Латвии? Будут ли граждан России насильно депортировать?

— На сегодняшний день доподлинно известно, что латвийская миграционная служба разослала письма с требованием покинуть территорию республики до конца ноября в адрес более чем 3 тыс. граждан России, чьи виды на жительство ранее были аннулированы. Вполне вероятно, что количество наших соотечественников, объявленных властями этой прибалтийской страны вне закона, в дальнейшем может возрасти.

Указанная категория россиян уже сейчас фактически оказалась в статусе нелегалов. Их лишили права на бесплатное медицинское обслуживание, доступа к государственным услугам, социальным пособиям и пенсиям — словом, всего того, без чего простому человеку долго не прожить.

Очевидно, таким образом нашим согражданам недвусмысленно дают понять, что в Латвии им больше не рады. По сути, это такая форма понуждения к самостоятельному отъезду.

Что касается перспектив депортаций, то такая вероятность, безусловно, есть, и она вполне реальна. В конечном счете все будет зависеть от того, какая задача спущена сверху конкретным чиновникам на местах и, соответственно, с каким настроем они будут подходить к исполнению своих обязанностей.

В свою очередь, мы не теряем надежды, что здравый смысл все же возобладает и власти Латвии не допустят скатывания к ситуации полномасштабной гуманитарной катастрофы.

— Может ли человек оспорить это решение?

— Формально, на бумаге, такая возможность существует. Однако, судя по многочисленным обращениям, которые поступают в посольство от наших граждан, сталкивающихся со всевозможными бюрократическими препонами, уповать на благосклонное и гуманное отношение к россиянам пока не приходится.

Зафиксировано немало случаев, когда граждане России, успешно сдавшие языковой экзамен и своевременно подавшие документы на оформление вида на жительство, якобы по технической ошибке получили письма: "На выход". Оспаривание последствий такого рода оплошности латвийских властей — также довольно длительный и волокитный процесс.

Более того, имеют место вопиющие факты, когда экзамену (включает в себя письменную и устную части, а также аудирование) подвергались глухонемые и даже слепые граждане, имеющие соответствующие группы инвалидности и подтверждающие этот статус удостоверения. Все они, естественно, языковые испытания пройти не смогли, в результате чего лишились вида на жительство. Сейчас они вынуждены прибегать к помощи юристов и правозащитников с тем, чтобы попытаться оспорить этот несправедливый вердикт.

Разумеется, всегда остается опция обжалования решений в судебном порядке. Пока, насколько нам известно, таких прецедентов нет, однако их скорое появление более чем вероятно.

На рассмотрении в Конституционном суде Латвийской Республики вот уже несколько месяцев находится коллективный иск о признании нынешней редакции закона об иммиграции несоответствующей конституции. Однако латвийская Фемида явно не торопится углубляться в это неудобное для властей республики разбирательство. Первое заседание суда уже несколько раз переносилось и теперь должно состояться только в январе 2024 года.

— Как вы оцениваете данные намерения властей Латвии с точки зрения прав человека?

— Вне всяких сомнений, вся эта затея с ужесточением миграционного регулирования в отношении россиян абсолютно антигуманна по своей сути, имеет выраженную дискриминационную направленность и грубейшим образом попирает фундаментальные нормы международного права, в том числе положения Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах, конвенций о ликвидации расовой дискриминации и о защите прав человека и основных свобод, а также ряда других договоров этого формата.

Часто прохождение тестирования по латышскому языку оборачивается для российских пенсионеров психологическими травмами, обострением хронических заболеваний. Имели место инсульты, инфаркты, даже случаи с летальным исходом.

Все эти крайне неприглядные эпизоды, на наш взгляд, весьма красноречиво отражают истинную сущность творящихся в этой "демократической" европейской стране произвола и беззакония в отношении русскоязычных жителей и обладателей российских паспортов.

— Обращаются ли россияне по этому поводу в посольство? Какие вопросы задают, просят ли о помощи? Может ли посольство ее оказать?

— В посольство действительно ежедневно поступают многочисленные обращения от соотечественников, как пострадавших в результате реализации этой русофобской инициативы, так и просто от сочувствующих граждан, кому небезразлично творящееся бесчинство.

Диппредставительство в рамках своих полномочий продолжает оказывать россиянам, попавшим в затруднительную ситуацию, необходимую консульскую и юридическую консультативную поддержку.

Конечно, надо признать, что инструментарий и возможности посольства в этих обстоятельствах весьма ограничены. Однако должен заметить, что сотрудники дипмиссии самоотверженно и с полной отдачей исполняют свои обязанности, не оставляя без внимания ни одного обращения и ни одной просьбы о помощи.

В связи с реализуемыми латвийскими властями дискриминационными поправками к миграционному законодательству кратно возрос интерес представителей русскоязычной диаспоры республики к участию в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, а также другому аналогичному механизму — двустороннему межправительственному соглашению от 1993 года.

Число соответствующих обращений за девять месяцев текущего года увеличилось более чем в 2,5 раза по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Что касается готовности России к приему соотечественников, которые будут вынуждены покинуть территорию республики, то, как показывает история с коронавирусом, наша страна способна достойно и весьма эффективно справляться с задачей по организации возвращения из-за рубежа своих граждан и их приему на родине.

На мой взгляд, уместнее поставить вопрос иначе — готова ли Латвия расстаться с тысячами законопослушных и добропорядочных жителей, которые исправно платят налоги, в том или ином виде вносят свой вклад в развитие экономики и благосостояния республики.

Ведь надо понимать, что следом за "депортированной бабушкой" могут последовать ее дети, а потом уедут и внуки — представители активной и работоспособной части общества, в которых так остро сегодня нуждается эта небольшая европейская страна. Вопрос в том, может ли нынешнее руководство Латвии во имя этой крайне сомнительной как с моральной, так и юридической точки зрения затеи позволить себе столь расточительно распоряжаться человеческими ресурсами в условиях, когда республика неуклонно и уверенно погружается в демографическую яму, демонстрируя одни из самых высоких в мире темпов сокращения численности населения.

— Известно ли вам о возможном симметричном ответе на это российской стороны?

— Россия не оставит без реакции эти вопиющие факты нарушения прав наших сограждан. Ответные меры могут носить и асимметричный характер — сводить счеты с простыми людьми не в наших правилах.

В свою очередь, предпринимаем активные усилия по привлечению внимания международной общественности к антигуманным миграционным требованиям, предъявляемым латвийскими властями к россиянам.

Данная тема регулярно становится предметом выступлений наших дипломатов на высоких международных трибунах.