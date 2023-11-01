Гендиректор "Москино": у нас есть возможность не зависеть от коммерческого кино

Наталья Мокрицкая — о Московской цифровой киноплатформе, грантах и активной работе с дружественными странами

Власти Москвы в последние годы создали несколько крупных проектов в сфере индустрии кино, среди которых кинопарк, а также единая цифровая платформа услуг и сервисов для кинопроизводителей. В их развитии принимает участие и городская сеть кинотеатров "Москино", которая также занимается популяризацией отечественного кино как в России, так и за рубежом. О том, какие сейчас есть возможности у создателей кино- и телепроектов в Москве, о расширении киносети и планах по международному сотрудничеству рассказала в интервью ТАСС генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая.

— Не так давно мэр столицы Сергей Собянин объявил о запуске пилотного проекта по созданию Московской цифровой киноплатформы. Она должна стать единой точкой доступа к городским услугам и сервисам для организации киносъемок и производства телепрограмм. Будет ли "Москино" курировать ее работу?

— В 2018 году по поручению мэра была создана Московская кинокомиссия, и ее деятельность обеспечивает "Москино". С этого года она стала приоритетным направлением нашей работы. Московскую цифровую киноплатформу создали буквально несколько месяцев назад, она работает с двумя операторами — это как раз Московская кинокомиссия и Агентство креативных индустрий столичного департамента предпринимательства и инновационного развития. Мы достаточно быстро запустили цифровую киноплатформу, и уже с 20 сентября все заявки на проведение киносъемок подаются через нее.

Нововведение сильно упрощает работу по бронированию локаций и объектов для съемок и, главное, сокращает сроки их согласования. Теперь все наши производители кино регистрируются на цифровой киноплатформе и подают туда заявку на съемки. Прошло чуть больше месяца с начала ее работы, а уже 50 самых популярных объектов Москвы были согласованы для проведения съемок. Мы в самом начале пути, но уже сейчас заметна эффективность нового метода, и он будет только развиваться.

Так что кинокомиссия активно работает, это одно из наших любимых детищ. Всего с начала года согласованы съемки более 470 проектов, это очень много. Сегодня 100% кинопроизводителей в Москве работают через кинокомиссию. Не прошло и трех лет, как они поняли, насколько это проще и быстрее.

— Сохраняются ли для кинопроизводителей гранты мэра за создание положительного образа Москвы?

— Решение о поддержке кинопроизводителей, создающих яркие образы столицы в своих фильмах, было принято в 2019 году, "Москино" принимает заявки и распределяет денежные вознаграждения. Каждый год мы даем до 12 таких грантов, в этом году их получили девять проектов. Суммы грантов разные, они зависят от хронометража показа узнаваемых общественных пространств Москвы в фильме, но в любом случае для производителей это большая мотивация. В этом году максимальный грант в размере 15 млн рублей получили сразу две комедии: "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия" Михаила Полякова и "Елки-иголки" Александра Баршака, а фильм "Клипмейкеры" Григория Константинопольского удостоился 10 млн рублей.

Короткометражная лента "Анна" Николая Коваленко станет обладательницей гранта в размере 450 тыс. рублей. А фильмы "Рядом", "Волшебники" и сериалы "Тверская", "Серебряный волк", "Мажор. Сезон 4" получат от правительства Москвы по 5 млн рублей. Общая сумма финансовой поддержки в 2023 году за создание образа Москвы в кино составит свыше 65,4 млн рублей.

— В Троицком округе создается масштабный кинопарк "Москино". В августе была открыта его первая очередь. Что можно сказать по итогам первых месяцев ее работы?

— В 2019 году мэр Москвы инициировал создание кинопарка, в этом году ему дали имя "Москино". Парк уже начал работу, его первую очередь площадью 180 га торжественно открыли в День кино в августе. Там построены действующие декорации старой Москвы, старого Петербурга, вокзала, аэропорта, русской деревни. Особенно мы гордимся именно кварталами Москвы, потому что снимать в центре города очень тяжело, а здесь кинематографисты имеют возможность ни в чем себя не стеснять.

Парк продолжает развиваться, площадь второй очереди составит 138 га, то есть в целом это будет огромный объект на территории более 300 га. Планы у правительства Москвы грандиозные, чтобы он работал не только как производственная, но и как туристическая площадка. Чтобы туда приезжали туристы из России, из других стран и могли посмотреть, как снимается кино в Москве.

— Сказываются ли на вашей деятельности появившиеся проблемы с прокатом некоторых зарубежных фильмов?

— Дело в том, что "Москино" — это государственное учреждение, оно очень сильно отличается от коммерческих киносетей не только своей принадлежностью московскому правительству, но и своим уникальным репертуаром. У нас есть возможность не зависеть от коммерческого кино, и это большая удача — доходы не сильно упали. Если у коммерческих сетей, которые работали в основном с голливудским кино, они упали на 90%, то у нас только на 40%, потому что "Москино" в основном работало с российским и авторским кино, занималось социальными программами, выполняло госзадание.

"Москино" было образовано 91 год назад, в 1932 году, тогда учреждение называлось трест "Мосгоркино", его задачей было улучшение работы киносети и поднятия роли кино как фактора культурно-политического воспитания масс, и мы продолжаем эти традиции. Тогда, 90 лет назад, появлялись эти кинотеатры, их начали объединять в сеть. Сейчас у нас 14 кинотеатров, из которых два в ремонте, и мы все время стараемся развивать, увеличивать сеть.

— А какие кинотеатры сейчас находятся в ремонте?

— Кинотеатр "Юность" и кинотеатр "Звезда". "Звезда" — это старый московский кинотеатр, расположенный в жилом доме на улице Земляной Вал. Он был возведен в 1954 году, это сталинская застройка Садового кольца. Жителей дома в те годы спросили, что они больше хотят, гастроном или кинотеатр. И они выбрали кинотеатр, представляете! В следующем году "Звезде" исполнится 70 лет, и я надеюсь, что к этой круглой дате он откроется.

Кинотеатр "Юность" тоже планируем открыть в следующем году, это один из старейших и любимых московских кинотеатров. Он находится в районе метро "Октябрьское поле" на улице Маршала Рыбалко, здание полностью обновят и оснастят новым оборудованием.

Хочу отметить, что в этом году мы приросли тремя площадками: это кинотеатр "Факел", помещение кинобиблиотеки в Лялином переулке и кинотеатр в Музее Москвы. Что касается "Факела", то в этом году завершился его капитальный ремонт. Это тоже старейший кинотеатр Москвы, в этом году ему исполнилось 65 лет. До ремонта он был маленьким и однозальным, а мы сделали из него новый и современный двухзальник. Он работает на авторском кино.

Кроме того, нам передали замечательную кинобиблиотеку имени Василия Андреевича Жуковского в Лялином переулке, она теперь получила название "Москино Жуковский", и здесь будут не только выдавать книги про кино, здесь заработает полноценный кинотеатр с одним залом, лекторием, где планируется проводить и собрания киноклуба, и работу с участниками программы "Московское долголетие". Думаю, что площадка откроется к Новому году, мы сейчас завершаем там ремонт.

И наконец, кинотеатр Музея Москвы на Зубовском бульваре, который достался нам по поручению столичного департамента культуры. Мы назвали его "Москино Музейный" и активно там работаем.

— Вы упомянули работу с участниками "Московского долголетия", какие еще мероприятия проходят для разных групп населения?

— Мы уже второй год активно работаем с программой "Московское долголетие". В этом году разработали для участников огромное количество лекций, и теперь у нас еженедельно в десяти кинотеатрах проходит 42 лекции для людей "серебряного" возраста, это почти 170 лекций в месяц. Это называется кинолекторий "Москино", он пользуется огромным успехом, за время работы его посетили около 35 тыс. человек. Участникам рассказывают об истории кино, о современном кино и о том, как снимаются фильмы. Для нас это большое культурное направление, которым мы гордимся.

Кроме того, как только наша команда пришла в "Москино", мы организовали несколько киноклубов, которые стали работать на постоянной основе. Один из самых популярных — это клуб военного-исторического фильма, туда приходит очень много молодых людей. Клуб ведет замечательный журналист и военный историк Григорий Пернавский. Он показывает отечественные фильмы о войне, предваряя их лекциями, стараясь отделить мифы от реальности.

Также большим успехом пользуется киноклуб "Золотой век" с российским кинорежиссером, журналистом, киноведом, телеведущим Александром Казакевичем. Он работает в "Москино Музейный", и там всегда полный зал. Клуб посвящен советским популярным фильмам, неизвестным фактам из них, судьбам создателей. Туда приходит более взрослая аудитория, которая хочет узнать тайны со съемок знаменитых картин, таких как "Кавказская пленница" или "Пять вечеров", "Джентльмены удачи" или "Формула любви".

Еще для молодежи в "Москино Музейный" работает киноклуб "Авторское кино" под руководством режиссера, сценариста Ивана Твердовского. Иван — один из наших известнейших кинорежиссеров новой волны, победитель многих международных киносмотров, в том числе в Карловых Варах, Венеции, Сан-Себастьяне, Торонто. У него есть свой курс, на котором он рассказывает людям, как смотреть авторское кино. Такие клубы нужны, потому что сейчас желание вдумчивого просмотра во многом утеряно и в кинотеатрах люди хотят развлекаться, они приходят за аттракционом. А мы помогаем зрителям задуматься о том, что кино — это не только развлечение, но работа для души и для мозга.

— Какие новости в части сотрудничества "Москино" в сфере кинопроизводства и кинопоказа с другими странами? С какими странами наиболее активный контакт?

— Мы обладаем большим опытом работы с зарубежьем, провели много российских кинонедель в разных странах, сейчас мы продолжаем активно работать с дружественными странами. Три года назад мы организовали фестиваль "Московское кино" в Дубае в рамках "Экспо-2020", и он имел огромный успех и большое медиапокрытие. Мы показывали лучшие отечественные картины, среди которых "Т-34", "Салют-7", "Битва за Севастополь". Помню, как шейхи в куфиях стояли в очереди, чтобы их посмотреть.

Также мы ведем активную работу с Китаем. В этом году с 22 по 28 января в трех кинотеатрах "Москино" прошел фестиваль "Встречи с Россией", на нем показывали китайские популярные фильмы — блокбастеры и исторические картины, анимацию и фантастику, детективы. Кроме того, была организована выставка, посвященная истории китайского кино.

"Москино" участвовало в фестивале "Шелковый путь" в китайском Фучжоу, представляло программу российского кино. А в апреле в "Москино Космос" прошла премьера знакового для кинематографа китайского научно-фантастического фильма "Блуждающая Земля — 2", на показ приезжал посол КНР. Сегодня "Москино" продолжает активно взаимодействовать с этой страной, например, мы работаем с китайским кинопроизводителем, который будет снимать в Москве фильм. Это будет совместная картина, подробности которой пока нельзя раскрывать.

Летом 2023 года в рамках Фестиваля культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна в Москве мы провели фестиваль латиноамериканского кино. Это событие прошло тоже с большим успехом, в нем участвовали представители 12 стран Латинской Америки, приезжали режиссеры, актеры, мы даже стали учить испанский язык, чтобы лучше их понимать. Благодаря фестивалю мы получили много новых связей. Сейчас обсуждаем возможность проведения фестиваля "Москино" в странах Латинской Америки — в Венесуэле, Аргентине, Бразилии, Перу.

— В декабре в Москве стартует второй Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний". Что в этом году там будет нового?

— Начну с того, что "Москино" активно занимается кинообразованием и много работало с киношколами. У нас есть проект "Первый киносеанс", когда мы показываем на большом экране фильмы студентов столичных киношкол, которых около 20. Это очень важная и редкая возможность для них, обычно они видят свои картины лишь на экране компьютера.

Чтобы развивать это направление, мы в прошлом году создали кинофестиваль авторского кино "Зимний". В этом году он будет проходить второй раз, с 1 по 7 декабря в кинотеатре "Художественный" и кинотеатрах "Москино". В прошлом году мероприятие пользовалось большой популярностью, но чего мы не ожидали — особенно привлек внимание Форум московских киношкол, который прошел в рамках фестиваля. Лучшие московские киновузы подавали заявки, и им предоставлялось время в "Художественном". Там выступали руководители учреждений, рассказывали об основных принципах и идеях своих учебных заведений. Также обязательно давали слово известным кинематографистам, в их числе Владимир Хотиненко, Жора Крыжовников, Александр Акопов и другие. Они с удовольствием проводили мастер-классы для участников, показывали свои лучшие фильмы за годы работы киношколы.

В этом году в форуме будет участвовать восемь киношкол, он будет работать в формате открытых дверей. Туда смогут прийти выпускники школ, студенты непрофильных вузов, вообще все желающие, которые мечтают свою жизнь связать с кино. И они смогут выбрать себе киновуз.

Фестиваль "Зимний" можно назвать финалом столичного киносезона. Мы покажем лучшие картины, из нового — в программе можно будет увидеть "Московские премьеры", это фильмы, которые были показаны на других фестивалях, но еще не были показаны в Москве. На фестивале есть конкурс — это премьерные картины, которые будут на большом экране в первый раз, их пока держат в секрете. В жюри будут лучшие авторы российского кино. Кроме того, часть программы будет адресована детям. Фестиваль масштабируется, и мы рады, что являемся одним из учредителей и операторов его проведения.