Гендиректор выставки-форума "Россия": наша задача — объединить всю страну

Наталья Виртуозова — о подготовке, экспозициях и гостях выставки

Международная выставка-форум "Россия" открывается в Москве 4 ноября. Она будет идти больше четырех месяцев, и за это время посетители смогут отправиться в гастрономическое путешествие, побывать на ярких национальных свадьбах, выиграть поездку в самые красивые места нашей страны, посетить более 5 тыс. образовательных мероприятий, встретить Деда Мороза, а главное — узнать о культуре и традициях каждого региона России. О том, чем еще удивит мероприятие, в интервью ТАСС рассказала генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова.

— Мы уже успели посмотреть, как проходит подготовка к выставке, ее масштаб, конечно, нас поразил. Сколько времени потребовалось на ее создание?

— Остается ровно пять дней (интервью проходило 30 октября — прим. ТАСС) до открытия нашей выставки "Россия". Президент подписал указ о ее проведении в конце марта. Семь месяцев ушло на подготовку мероприятия.

За этот срок нам нужно было согласовать, подготовить и построить 131 экспозицию. Это все 89 регионов России, все ведущие министерства и корпорации, общественные организации.

Для сравнения: EXPO-2020 готовилась восемь лет. А мы уже практически готовы.

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— Расскажите про выбор площадки. Были ли какие-то еще варианты? Или ВДНХ была единственной подходящей площадкой?

— Наша главная задача, без преувеличений, — собрать всю страну на одной площадке. Другой такой, наверное, и в мире нет, а в стране уж точно. Это наше самое крупное, самое знаменитое выставочное пространство с богатыми традициями. Оно уже обеспечено всей необходимой инфраструктурой.

Конечно, мы рассчитывали на помощь Москвы при подготовке нашей выставки и получили ее. Возникало много разных сложностей, но коллеги помогали и помогают нам с ними справляться. Во всем поддерживает лично мэр столицы.

Уже в процессе подготовки выставки мы поняли, что решаем и вторую задачу: возвращаем заслуженную репутацию ВДНХ как выставки.

— Вы уже сказали, что 89 регионов представят свои достижения на выставке. Могли бы рассказать, какие достижения продемонстрируют Москва, Петербург, другие города?

— Скоро вы все сами увидите в павильоне №75 на ВДНХ, но приоткрою немного тайну.

Всем, конечно же, нравится экспозиция Красноярского края, где представлен исполинский Енисей — скульптура весом в тонну. Стенд Башкортостана будет оформлен в виде космического корабля. На стенде Пермского края — центра робототехники России сегодня — будет встречать робот с человеческой мимикой. Очень красивый, необычный и технологичный стенд у Белгородской области.

На самом деле стенд каждого региона нужно увидеть лично. Все они удивляют, на каждом из них представлено маленькое чудо.

— У нашей выставки международный статус. Гости из каких стран ожидаются?

— Сегодня сложно перечислить все страны, которые приедут к нам в гости. Во-первых, мы ждем, безусловно, представителей стран СНГ. У этих государств есть свои павильоны на ВДНХ. Недавно завершилась реконструкция невероятно красивого павильона Узбекистана.

Мы ждем гостей из всех дружественных России стран, с которыми налажено межправительственное сотрудничество, культурный и образовательный обмен. Это страны Латинской Америки, арабского мира. Мы ждем всех, кто любит Россию, кто хочет узнать ее еще лучше.

— Одно из главных направлений выставки — культура. Расскажите, пожалуйста, подробнее про программу этого направления.

— Впервые выставка такого масштаба продлится пять месяцев. И нам важно не только построить ее. Сейчас для нас самая главная задача — создать на выставке такую среду, чтобы было не только красиво и уютно, но познавательно и увлекательно. Для этого предусмотрены деловая, культурная, образовательная программы. Расскажу о некоторых направлениях.

9 ноября на выставке стартуют национальные свадьбы — всего их будет более 30. Например, приедут ребята из Чувашии, их родственники. Невеста нарядится в красивое национальное платье, обязательны украшения и головной убор. Планируется и национальное блюдо, запеченный творог чигит (чакат), которое должен первым преломить жених. А еще будет и космическая свадьба. Ребята познакомились на космодроме Восточный — они там работают. Их лично поздравит губернатор Амурской области Василий Орлов, а само бракосочетание пройдет в павильоне "Космос".

Очень много мероприятий запланировано к самому любимому празднику в России — Новому году. Территория ВДНХ буквально превратится в сказку. В рамках проекта "Елки России" на главной аллее у каждого региона появится свое дерево, украшенное в соответствии с национальными традициями.

На стенде Вологодской области можно будет найти дом Деда Мороза. Кстати, день рождения Деда Мороза тоже в этом году будет отмечаться на ВДНХ.

— Посетителям обещают гастрономическое путешествие по регионам. Чем они нас удивят?

— Семь месяцев мы готовим выставку и семь месяцев удивляемся, насколько мы все мало знаем о нашей стране. Не знаем названий блюд, из чего они сделаны.

На этой неделе на территории ВДНХ откроется "Дом российской кухни".

В дни регионов приедут шеф-повара со всей страны, представят в нем свои национальные блюда. Уверена, что это станет большим сюрпризом для нас всех.

Кроме того, в 48-м павильоне готовится к открытию ярмарка, на которую привезут свою продукцию фермеры со всех регионов. Это мед, сыр, колбаса, икра, рыба.

Ждем посетителей, будем удивлять самым вкусным, самым свежим, самым необычным.

— И в заключение — почему же все-таки стоит посетить эту выставку?

— Вы знаете, мы между собой обсуждали, сколько времени нужно, чтобы увидеть все представленные экспозиции. Сутки! И это только чтобы увидеть стенды всех 89 регионов и "Универмаг", где будут представлены товары со всей страны, в 75-м павильоне. А чтобы увидеть всю выставку, понадобится несколько выходных.

Не стоит забывать и о деловой, культурной и образовательной программах. Только образовательных мероприятий запланировано более 5 тыс. Потому приходить на выставку и находить что-то интересное и удивительное для себя можно каждый день.

У нас у всех не очень много возможностей путешествовать, у каждого свои причины. А наша выставка дарит эту возможность: увидеть всю Россию — от Калининграда до Владивостока, работу правительств Российской Федерации (региональных и федерального — прим. ТАСС) и ведущих компаний — нам действительно есть чем гордиться. Увидеть и признаться в любви нашей родной, лучшей в мире стране.