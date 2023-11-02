Гендиректор выставки-форума "Россия": наша задача — объединить всю страну

Наталья Виртуозова. Артем Геодакян/ ТАСС
Наталья Виртуозова
© Артем Геодакян/ ТАСС
Анастасия Шаренкова
Автор

Наталья Виртуозова — о подготовке, экспозициях и гостях выставки

Международная выставка-форум "Россия" открывается в Москве 4 ноября. Она будет идти больше четырех месяцев, и за это время посетители смогут отправиться в гастрономическое путешествие, побывать на ярких национальных свадьбах, выиграть поездку в самые красивые места нашей страны, посетить более 5 тыс. образовательных мероприятий, встретить Деда Мороза, а главное — узнать о культуре и традициях каждого региона России. О том, чем еще удивит мероприятие, в интервью ТАСС рассказала генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова. 

Мы уже успели посмотреть, как проходит подготовка к выставке, ее масштаб, конечно, нас поразил. Сколько времени потребовалось на ее создание?

Остается ровно пять дней (интервью проходило 30 октября — прим. ТАСС) до открытия нашей выставки "Россия". Президент подписал указ о ее проведении в конце марта. Семь месяцев ушло на подготовку мероприятия.

За этот срок нам нужно было согласовать, подготовить и построить 131 экспозицию. Это все 89 регионов России, все ведущие министерства и корпорации, общественные организации.

Для сравнения: EXPO-2020 готовилась восемь лет. А мы уже практически готовы.

© ТАСС

Расскажите про выбор площадки. Были ли какие-то еще варианты? Или ВДНХ была единственной подходящей площадкой?

Наша главная задача, без преувеличений, — собрать всю страну на одной площадке. Другой такой, наверное, и в мире нет, а в стране уж точно. Это наше самое крупное, самое знаменитое выставочное пространство с богатыми традициями. Оно уже обеспечено всей необходимой инфраструктурой.

Конечно, мы рассчитывали на помощь Москвы при подготовке нашей выставки и получили ее. Возникало много разных сложностей, но коллеги помогали и помогают нам с ними справляться. Во всем поддерживает лично мэр столицы.

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Уже в процессе подготовки выставки мы поняли, что решаем и вторую задачу: возвращаем заслуженную репутацию ВДНХ как выставки.

Вы уже сказали, что 89 регионов представят свои достижения на выставке. Могли бы рассказать, какие достижения продемонстрируют Москва, Петербург, другие города?

Скоро вы все сами увидите в павильоне №75 на ВДНХ, но приоткрою немного тайну.

Всем, конечно же, нравится экспозиция Красноярского края, где представлен исполинский Енисей — скульптура весом в тонну. Стенд Башкортостана будет оформлен в виде космического корабля. На стенде Пермского края — центра робототехники России сегодня — будет встречать робот с человеческой мимикой. Очень красивый, необычный и технологичный стенд у Белгородской области.

На самом деле стенд каждого региона нужно увидеть лично. Все они удивляют, на каждом из них представлено маленькое чудо.

У нашей выставки международный статус. Гости из каких стран ожидаются?

Сегодня сложно перечислить все страны, которые приедут к нам в гости. Во-первых, мы ждем, безусловно, представителей стран СНГ. У этих государств есть свои павильоны на ВДНХ. Недавно завершилась реконструкция невероятно красивого павильона Узбекистана.

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Мы ждем гостей из всех дружественных России стран, с которыми налажено межправительственное сотрудничество, культурный и образовательный обмен. Это страны Латинской Америки, арабского мира. Мы ждем всех, кто любит Россию, кто хочет узнать ее еще лучше.

Одно из главных направлений выставки — культура. Расскажите, пожалуйста, подробнее про программу этого направления.

Впервые выставка такого масштаба продлится пять месяцев. И нам важно не только построить ее. Сейчас для нас самая главная задача — создать на выставке такую среду, чтобы было не только красиво и уютно, но познавательно и увлекательно. Для этого предусмотрены деловая, культурная, образовательная программы. Расскажу о некоторых направлениях.

9 ноября на выставке стартуют национальные свадьбы — всего их будет более 30. Например, приедут ребята из Чувашии, их родственники. Невеста нарядится в красивое национальное платье, обязательны украшения и головной убор. Планируется и национальное блюдо, запеченный творог чигит (чакат), которое должен первым преломить жених. А еще будет и космическая свадьба. Ребята познакомились на космодроме Восточный — они там работают. Их лично поздравит губернатор Амурской области Василий Орлов, а само бракосочетание пройдет в павильоне "Космос".

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Очень много мероприятий запланировано к самому любимому празднику в России — Новому году. Территория ВДНХ буквально превратится в сказку. В рамках проекта "Елки России" на главной аллее у каждого региона появится свое дерево, украшенное в соответствии с национальными традициями.

На стенде Вологодской области можно будет найти дом Деда Мороза. Кстати, день рождения Деда Мороза тоже в этом году будет отмечаться на ВДНХ.

Посетителям обещают гастрономическое путешествие по регионам. Чем они нас удивят?

Семь месяцев мы готовим выставку и семь месяцев удивляемся, насколько мы все мало знаем о нашей стране. Не знаем названий блюд, из чего они сделаны.

На этой неделе на территории ВДНХ откроется "Дом российской кухни".

В дни регионов приедут шеф-повара со всей страны, представят в нем свои национальные блюда. Уверена, что это станет большим сюрпризом для нас всех.

Кроме того, в 48-м павильоне готовится к открытию ярмарка, на которую привезут свою продукцию фермеры со всех регионов. Это мед, сыр, колбаса, икра, рыба.

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Ждем посетителей, будем удивлять самым вкусным, самым свежим, самым необычным.

И в заключение — почему же все-таки стоит посетить эту выставку?

Вы знаете, мы между собой обсуждали, сколько времени нужно, чтобы увидеть все представленные экспозиции. Сутки! И это только чтобы увидеть стенды всех 89 регионов и "Универмаг", где будут представлены товары со всей страны, в 75-м павильоне. А чтобы увидеть всю выставку, понадобится несколько выходных.

Не стоит забывать и о деловой, культурной и образовательной программах. Только образовательных мероприятий запланировано более 5 тыс. Потому приходить на выставку и находить что-то интересное и удивительное для себя можно каждый день.

У нас у всех не очень много возможностей путешествовать, у каждого свои причины. А наша выставка дарит эту возможность: увидеть всю Россию — от Калининграда до Владивостока, работу правительств Российской Федерации (региональных и федерального — прим. ТАСС) и ведущих компаний — нам действительно есть чем гордиться. Увидеть и признаться в любви нашей родной, лучшей в мире стране. 

Теги:
Международная выставка-форум "Россия"
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