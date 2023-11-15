Ольга Любимова: диалог на форуме в Санкт-Петербурге будет посвящен культуре объединения

Более 70 стран и 56 официальных делегаций примут участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединенных культур. Он пройдет в этом году с 16 по 18 ноября. Министр культуры РФ Ольга Любимова, которая также проведет на форуме тематическую сессию "Театр" и ряд двусторонних встреч, рассказала в интервью ТАСС, о чем хотела бы поговорить на этих мероприятиях, представителей каких стран ждут в Санкт-Петербурге и повлиял ли отъезд из РФ некоторых деятелей культуры на российские театр, кино и музыку.

— Ольга Борисовна, основная статистика уже озвучена на пресс-конференции в ТАСС. На форум приедет более 30 министров культуры из разных стран. Как вы видите общение с ними? Вы упомянули, что планируется заключить ряд соглашений. Понятно, в чем будет их суть?

— У нас беспрецедентное количество запросов на двусторонние встречи от министров культуры разных стран. Будут заключены и соглашения о совместном сотрудничестве, и меморандумы. В ряде случаев наметим общие планы по гастрольной, по выставочной деятельности. Конечно, будут и дискуссии. Более того, есть отдельная панель, на которой встретятся главы всех делегаций и каждый сможет высказаться — предусмотрено порядка 45 докладов. Будут и деятели культуры, и руководители крупнейших национальных театров, и официальные лица.

Что-то будет обязательно добавляться, так как этот форум — прекрасная и долгожданная возможность для встреч в привычном для нас очном формате.

— А если говорить про сессию "Театр", понятно, что можно от нее ждать?

— В подготовке этой сессии мне очень помогал Евгений Витальевич Миронов. Мы отдельно с ним встречались, говорили о том, как нам важно обсудить взаимодействие между мировым и российским театральным сообществом. Изменилось ли оно после начала специальной военной операции? Какие темы кажутся актуальными? Какие авторы интересуют современных театральных деятелей?

И вторая сессия, где наряду с зарубежными деятелями искусства об образовании, подготовке молодых кадров будет говорить, например, ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Он очень хорошо понимает, что такое воспитание театральных деятелей — от артистов до продюсеров. Также опытом поделится Кирилл Игоревич Крок — директор крупнейшего, известнейшего в стране Вахтанговского театра. Театр тесно взаимодействует с Щукинским училищем, его воспитанники имеют возможность реализовать свои таланты после получения диплома.

Таким образом, мы понимаем, насколько актуальны заявленные темы. И главное, возможность высказаться есть у самых разных гостей — моих коллег, министров культуры, деятелей искусства

— Объявлено, что учреждена премия "Эрмитаж", которая будет вручаться ежегодно в России. Первыми ее лауреатами станут художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев и художественный руководитель балетной труппы Михайловского театра Начо Дуато. Испанский танцовщик тоже будет принимать участие в дискуссиях форума?

— Начо Дуато выступит на одной из сессий, где расскажет о своем сотрудничестве с российскими театрами, о решении работать в России, о том, какой репертуар ему интересно ставить, что значит работать с русским балетом. Мы знаем Начо как человека, который ставил спектакли во всем мире, и у него, безусловно, есть свой взгляд на то, чем мы отличаемся, в чем похожи, на наши традиции.

— Вы на пресс-конференции сказали, что люди из так называемых недружественных стран также будут участвовать в работе форума.

— Вот смотрите, в панели "Театр" участвуют представители Испании, Италии, Японии, Китая, Сербии, Хорватии, ЮАР, Турции и других стран. И я не хочу называть кого-либо представителями "недружественных" стран. В сфере культуры такое понятие вообще неуместно. У нас на конкурсе Чайковского были победители из Франции, Англии, Южной Кореи, были призеры и очень много выступающих из Японии, Китая и, разумеется, России. То же самое повторяется и на Санкт-Петербургском культурном форуме. Горизонтальные связи между деятелями культуры сохраняются. Евгений Витальевич, например, будет рассказывать о том, что сейчас в Театре Наций предстоит постановка японского режиссера.

Мы очень активно продолжаем сотрудничать с нашими коллегами из стран ШОС, БРИКС, СНГ. Сама суть нашего общения посвящена не культуре отмены, а культуре объединения. Это очень важно. Мы собираемся заниматься не политикой, а общекультурной гуманитарной повесткой, связанной с образованием, с объектами культурного наследия, с историей, с процессами, происходящими в современной культуре.

— Ольга Борисовна, а почему вы для себя выбрали именно сессию "Театр"? Для меня, например, это было немного неожиданно.

— Безусловно, как спикер я могу выступать на любой другой сессии — все направления важны и мне близки. Но театральный процесс, который происходит в нашей стране, органично стал частью моей жизни. По профессии я театровед. И у нас на панельной сессии пересекаются вопросы современного театра, региональная повестка и проблемы творческого образования.

Я с благодарностью приняла приглашение от оргкомитета возглавить это направление на форуме. Но в этом есть для меня и некий терапевтический эффект. Спикеры будут говорить о тех вопросах, которые мы подчас сами себе часто задаем.

— Тогда как к театроведу вопрос. Все-таки довольно много творческих людей уехало, людей, как мне кажется, ценных для театра. На ваш взгляд, их отъезд пробил какую-то брешь в театральной жизни России?

— Понятно, что мы не можем отрицать отъезд некоторого количества режиссеров, дирижеров — не нужно закрывать на это глаза. Но, мне кажется, гораздо важнее, что любой вызов, любое испытание как в жизни человека, так и в творческой среде — это, с одной стороны, некий стресс, а с другой — повод для прорывов, неожиданных дебютов, поиска новых имен.

Казалось, репертуар федеральных и муниципальных театров расписан на долгие годы вперед, и примерно понятно, как режиссер будет курсировать из одного театра в другой. И тем серьезнее был вызов, в том числе и для Министерства культуры. Но полтора года прошло, и не было ни одного театра, у которого кардинально уменьшилось количество премьер. Ни одного

— Ну и количество зрителей тоже не изменилось. Залы полные.

— Это даже не обсуждается. Федеральные театры соревнуются по посещаемости — от 97 до 100%. Люди любят эти пространства. И наивно, инфантильно полагать, что отъезд какого-то человека повлечет пустые места в зале. Эти театры, эти пространства, эти труппы любят не за одного конкретного артиста, режиссера, дирижера. Для многих любовь к театру — часть их личной истории и семейной традиции.

Поэтому мы все должны понимать, что никакие кадровые изменения не могут повлиять на культуру в целом. Так или иначе, пережив те или иные испытания, люди приходят к каким-то решениям, находят новые творческие союзы, коллаборации, возникают совершенно новые имена.