Алексей Варочко: сотрудники Центра Хруничева удовлетворены 25-летней работой МКС

Четверть века назад на орбиту Земли была запущена "Заря" — первый модуль Международной космической станции. О прошлом, настоящем и будущем этого крупнейшего космического проекта нам рассказал генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко

— В этом году первому модулю Международной космической станции (МКС) "Заря" исполняется 25 лет. Что чувствует коллектив АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" по поводу такой значимой годовщины? Как предприятие отмечает эту важную дату?

— Я уверен, что коллектив Центра Хруничева испытывает чувство гордости и глубокого удовлетворения за выполнение той колоссальной задачи, которая была возложена на наше предприятие. Хотелось бы немного напомнить об истории создания "Зари" и начале строительства МКС.

20 ноября 1998 года специалисты Центра Хруничева с помощью нашего надежного "Протона" (ракета-носитель тяжелого класса — прим. ТАСС) осуществили запуск первого модуля МКС. Этому событию, конечно, предшествовала напряженная работа коллектива ГКНПЦ им. М.В. Хруничева и кооперации более ста пятидесяти смежных предприятий. Заказ на создание первого модуля был получен не по административному решению, а в результате конкурса между предприятиями России и США, такими как РКК "Энергия", компания Boeing и компания Lockheed, в рамках совместных работ по созданию МКС.

Решение было принято с учетом огромного опыта Космического центра имени Хруничева по проектированию, изготовлению тяжелых транспортных кораблей и научных модулей по программам "Алмаз", "Салют" и "Мир". Финансирование программы создания первого модуля, которому было дано название "Заря", осуществлялось Российским космическим агентством и NASA.

Начиная с августа 1993 года проводились работы по определению облика МКС и требований к первому модулю станции. Контракт с компанией Boeing на поставку первого модуля был заключен в августе 1995 года. Вы только представьте, всего за три года был разработан, изготовлен и успешно выведен на орбиту модуль "Заря", который штатно эксплуатируется уже в течение 25 лет, выполняя важные функции по управлению полетом станции, снабжению грузами и размещению экипажа на начальном этапе, по хранению и снабжению топливом для поддержания орбиты станции в течение всего срока эксплуатации.

Поэтому, конечно, еще раз хочу подчеркнуть: сотрудники Центра Хруничева, участвовавшие в разработке предложения по облику МКС и создании первого модуля, удовлетворены результатом многолетней непрерывной эксплуатации модуля в составе МКС в течение 25 лет.

Можно сказать, что мы отмечаем полет модуля "Заря" каждые пять лет, проводя технические конференции, на которых подводятся итоги, оценивается опыт эксплуатации и предлагаются мероприятия по безопасной эксплуатации в дальнейшем. На такие конференции приглашаются и специалисты смежных предприятий, а также представители иностранных агентств и компаний. Встреча, посвященная 25-летию со дня запуска и успешной эксплуатации станции, будет проводиться в ГКНПЦ им. М.В. Хруничева и в этом году.

— Какой этап создания станции оказался самым трудным?

— По мнению специалистов, наиболее сложным и напряженным был этап разработки, изготовления, испытаний и запуска модуля "Заря". Связано это с тем, что в это время проходили существенные структурные изменения в космической отрасли, закрытие ряда предприятий и оптимизация персонала. Кроме того, требовалось выполнять работу в чрезвычайно короткие сроки. На Центр Хруничева возлагалась ответственность за своевременное начало строительства и поддержание напряженного графика сборки модулей станции. Этот начальный период был сложен еще и потому, что в связи с задержкой поставки последующих модулей станции был существенно, до полутора лет, увеличен автономный полет "Зари", в течение которого проводились многократные стыковки с космическом челноком Space Shuttle.

— В 2019 году АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" сообщило, что с учетом плановых замен оборудование модуля "Заря" планируется эксплуатировать до 2028 года, в два раза дольше изначально задуманного срока в 15 лет. Предприятие все еще придерживается этой цели?

— После аварии американского шаттла Columbia в 2003 году стало ясно, что задерживается сборка станции и необходимо начать работы по оценке возможности продления эксплуатации первого модуля после 15 лет. Такие работы были проведены в течение более шести лет. Для подтверждения этой возможности проводились многочисленные аналитические работы и ресурсные испытания специальных стендовых изделий, отдельных агрегатов и комплектующих. В результате были подготовлены заключения об эксплуатации "Зари" в части незаменяемого оборудования по 2028 год включительно. Что касается заменяемого оборудования, была проведена большая работа по заказу и поставке необходимого для замены оборудования.

— Гипотетически сколько лет после 2028 года возможно будет поддерживать модуль "Заря" в хорошем, функциональном состоянии? Это будет сложнее, чем поддержка работоспособности остальных модулей? Если да, то насколько?

— Аналогичный возраст имеет американский модуль Unity, который был запущен на орбиту 4 декабря 1998 года и подстыкован с помощью шаттла к модулю "Заря". Остальные модули на полтора и более года младше этих модулей. В настоящее время постоянно идет мониторинг состояния незаменяемой конструкции модуля и поддержание в работоспособном состоянии изготовленного ранее заменяемого оборудования. Мы с оптимизмом смотрим на возможность продления эксплуатации первого модуля, если будет поставлена такая задача.

— Почти два с половиной года прошло с запуска МЛМ "Наука", также построенного в АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева". По вашему мнению, оправдывает ли модуль ожидания?

— Модуль "Наука" стал третьим большим модулем в составе российского сегмента МКС. Он существенно увеличил возможности по проведению российской программы научно-прикладных исследований на борту станции. МЛМ сделал российский сегмент заметно более просторным. В его составе находятся каюта экипажа, туалет и другие средства жизнеобеспечения, которые улучшили условия работы и отдыха российского экипажа. Космонавтами освоен и действует расположенный на модуле "Наука" дистанционно управляемый манипулятор для выполнения работ снаружи герметичного отсека модуля. По нашему мнению, ввод "Науки" в эксплуатацию явился долгожданным событием и оправдал связанные с ним ожидания.

— Участвует ли АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" в работе комиссии по выяснению причин разгерметизации радиатора-теплообменника на модуле "Наука"?

— Надо отметить, что радиатор-теплообменник является дополнительным для системы терморегулирования МЛМ. Он был разработан и изготовлен РКК "Энергия", доставлен на станцию и хранился на ней с 2010 года, и после стыковки МЛМ с МКС был перенесен на этот модуль.

Как всегда, при создании комиссии по рассмотрению нештатных ситуаций сотрудники ГКНПЦ участвуют в качестве экспертов по поиску причин и устранения нештатных ситуаций вместе с представителями РКК "Энергия" как головной организации России по МКС.

— На данный момент Россия не планирует запускать еще модули к МКС, фокусируясь скорее на создании собственной орбитальной станции. Как вы считаете, что ждет МКС в ближайшие 5–10 лет?

— Мы полагаем, что в течение последующих пяти и более лет МКС будет эксплуатироваться в соответствии с планами по научному использованию российского сегмента.

— Как идет сотрудничество с Boeing по эксплуатации модуля "Заря"? Есть ли трудности в выполнении взаимных обязательств?

— Сотрудничество с компанией Boeing продолжается в течение более 28 лет, и трудностей в выполнении взаимных обязательств не возникает. По результатам совместной работы соответствующие службы компании Boeing неоднократно присваивали Центру Хруничева звание "Лучший поставщик компании Boeing по созданию и эксплуатации МКС".

— В целом какие работы сейчас проводятся в этом направлении с Boeing и без них? Насколько интенсивно они ведутся?

— Поддержание модуля в работоспособном состоянии ведется в настоящее время по двум направлениям. По контрактам с компанией Boeing — в части снабжения необходимым планово-заменяемым оборудованием, а также по модернизации конструкции и систем модуля, расширяющих функциональные возможности и способствующих безопасной эксплуатации модуля. По контрактам с NASA выполняются работы по инженерной поддержке и обеспечению эксплуатации "Зари". Работы ведутся на регулярной основе с проведением ежеквартальных обзоров программы и еженедельных телеконференций.

— Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении многих предприятий российской ракетно-космической отрасли, но программу МКС эти санкции не затрагивают. С чем, по вашему мнению, это связано? Стоит ли ждать таких ограничений со стороны Запада?

— Программу МКС санкции не затрагивают, и это связано с тем, что от функционирования предприятий, занятых в программе МКС, зависит безопасность эксплуатации как российского, так и американского сегментов и МКС в целом.

— АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" выразило готовность сотрудничать с ПАО "РКК "Энергия" по модулям Российской орбитальной станции (далее — РОС). Получило ли предприятие ответ от ПАО "РКК "Энергия"?

— В настоящее время разработан эскизный проект, который проходит экспертизу. Окончательное решение по составу участников для разработки модулей РОС не принято. Мы по-прежнему готовы поделиться многолетним накопленным опытом успешной реализации проектов "Салют", "Мир", МКС. Безусловно, в целом реализация проекта состоится при участии Центра Хруничева — пока по разработке средств выведения модулей станции.

— В августе вы сообщили о завершении эскизного проектирования ракеты-носителя "Ангара", адаптированной под запуск на орбиту модулей РОС. Есть ли уже экспертное решение по проекту?

— Разработан технический проект по ракете-носителю "Ангара-А5М", который принят заказчиком. Выпущен и прошел экспертизу в головных институтах отрасли эскизный проект адаптации космодрома Восточный и ракеты-носителя "Ангара-А5М" для запусков этой ракеты-носителя с модулями РОС.