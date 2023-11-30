Премьер-министр Непала: настало время встречи на высшем уровне между нашими странами

Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал — один из самых неоднозначных политиков Южной Азии, биография которого может лечь в основу приключенческого романа: генеральный секретарь Объединенной коммунистической партии Непала (маоистской), командующий революционной группировкой в ходе гражданской войны (1996–2006), когда он вел борьбу в подполье и даже получил политический псевдоним товарищ Прачанда (Грозный), а затем, после падения монархии, глава нескольких правительств страны (с августа 2008 по май 2009 года, с августа 2016 по май 2017 года и с 26 декабря 2022 года по настоящее время).

Бывший повстанец, а сегодня известный государственный деятель впервые согласился встретиться с представителем российской прессы. В эксклюзивном интервью ТАСС товарищ Прачанда рассказал о том, что социалистические идеи в XXI веке должны эволюционировать, что он стремится к возобновлению прямых авиасообщений между Непалом и Россией и почему он хочет лично встретиться с Владимиром Путиным.

— Вы были лидером повстанцев-маоистов в течение многих лет, и вас даже назвали Прачанда (Грозный). А сегодня вы возглавляете непальское правительство. Как это произошло? Почему граждане Непала поддержали ваше движение и продолжают доверять вашей партии до сих пор?

— Для начала хочу сказать, что для меня очень интересно и важно дать интервью ТАСС. Я знаю, что ТАСС — очень солидное и уважаемое агентство.

Отвечая на ваш вопрос, отмечу, что Непал знал очень много поворотов, взлетов и падений в своей политике, но в конце концов мы смогли прийти к консенсусу с различными политическими партиями. Когда я был во главе революции, мы стали голосом экономически и социально отсталого, притесняемого населения, которое было угнетено тогдашним правительством, феодальной и автократической монархией. И люди поддержали наше движение, потому что мы подняли те проблемы, из-за которых они страдали так много лет, страдали от абсолютной монархии, царства автократии. Поэтому мы получили массовую поддержку, преимущественно в сельской местности.

В то же время мы возглавляли политическое движение. Мы вели диалог со всеми политическими партиями, представленными в парламенте. Семь партий тогда также объединились против автократической монархии. Мы пришли к историческому соглашению, называемому "соглашение из 12 пунктов", которое создало атмосферу согласия и обеспечило условия для всеобъемлющего мирного соглашения. И в рамках этого соглашения мы участвовали в выборах в Конституционную ассамблею.

Мир был заключен в обмен на согласие провести эти выборы, что приняли все политические партии. И нам удалось завоевать большинство мест в ассамблее. В августе 2008 года я получил возможность возглавить первое правительство федерального демократического Непала, который за очень короткий срок перешел от революции к мирному соглашению, а от него — к выборам.

Есть какое-то чудо в таком переходе от монархии к демократии! И люди поддержали нас. Хочу подчеркнуть, что и сейчас у власти в стране стоит коалиционное правительство, я возглавляю кабинет, в котором участвуют несколько партий. Отмечу, что это уникальный мирный процесс, удавшийся благодаря усилиям именно внутренних сил, которые обеспечили гигантскую политическую трансформацию, продолжающуюся в этой стране.

— Переход к обычной политической жизни повлиял на ваше мировоззрение? Или можно сказать, что вы продолжаете свою борьбу на новом месте — на посту главы правительства Непала? Каким вы видите будущее политической системы Непала?

— Как марксисты, мы верим в философию диалектического материализма. Согласно нашей философии, необходим конкретный анализ в конкретных обстоятельствах — что является основой материализма. Владимир Ильич Ленин осознавал недопустимость догматизма и фанатизма, поскольку мы должны понимать динамику политических изменений, происходящих по всему миру, в регионе и в стране. И, реагируя на них, мы должны выстраивать свою политику.

Ленин вообще оказал на меня очень большое влияние! Анализируя политический характер развития в мире и в регионе, мы осознали, что тоже должны меняться. Поэтому от вооруженной борьбы мы перешли к мирному процессу, конкурентной политической системе. Мы свергли феодальную монархию и включили в общественные процессы тех, кто раньше был угнетен, это стало основной особенностью нашей конституции. Теперь особое внимание мы уделяем экономическому развитию.

Только тогда изменения закрепятся и устоятся в стране. Я надеюсь, что единственно возможное будущее страны — это мир, стабильность и процветание. И мы делаем все возможное для их обеспечения.

— Мир изменился. Есть ли сегодня место для идей социализма и коммунизма? Каким вы видите мир в будущем?

— Мир действительно не стоит на месте. Достижения науки и технологии привели к революции и в информационных технологиях, все это совершенно изменило ситуацию по всему миру. В то же время произошла и новая глобальная геополитическая поляризация. Сейчас мы видим конфликты между Россией и Украиной, Палестиной и Израилем.

В то же время, как вы знаете, Непал находится между двумя азиатскими гигантами — Индией и Китаем, — и для нас это очень чувствительная геополитическая ситуация. Определенные противоречия наблюдаются между Китаем и США, Китаем и Индией. По-разному могут видеть региональную ситуацию в Южной Азии даже Индия и США. Здесь происходят очень сложные процессы.

Со своей стороны мы придерживаемся прогрессивного национализма, мы придерживаемся социалистических идей. Исходя из ситуации, сложившейся в XXI веке, мы не можем следовать фанатичным, догматичным путем, определенным еще в XIX веке, в XX веке. Мы должны меняться в соответствии с изменениями в мире. Мы должны анализировать ситуацию и извлекать из нее уроки. Сейчас необходимы новая стратегия, новая политика и новое видение.

Я изучал историю СССР и пытался понять динамику русской революции во главе с Владимиром Ильичом Лениным, изучил множество его статей и трудов. Также я следил за событиями в России в 1980–1990-е. Мое внимание привлекали и перемены в Китае, изменения в госуправлении. Мы старались проанализировать все это, чтобы двигаться вперед.

— Вы подчеркнули, что Непал зажат между двумя гигантами — Индией и Китаем. Как вы выстраиваете отношения с этими государствами с учетом сложного характера их отношений друг с другом?

— Исторически основой внешней политики Непала было неприсоединение. Мы стремимся к балансу во внешней политике на направлении Индии и Китая, исходя из интересов нашей независимости и обеспечения базовых нужд нашего народа. И сейчас мы продолжаем придерживаться политики независимости и неприсоединения.

Два месяца назад я посетил с визитом Индию и нашел там хорошее понимание с ее руководством. Я был и в Китае, Пекине, где тоже встретил понимание у китайского руководства. Затем я был на сессии Генассамблеи ООН в США, и там мы пытались добиться лучшего понимания вопросов, касающихся развития Непала. То есть мы стремимся к балансу во внешней политике.

При этом на мировой арене мы поддерживаем угнетенных, тех, кто заслуживает независимости. Мы поддерживаем Палестину, мы всегда поддерживали палестинцев, и на сессии Генассамблеи ООН я пытался убедить мировое сообщество в том, что и Израиль, и Палестина — оба государства должны быть признанными международным сообществом. Как марксисты и коммунисты, мы также добились определенного взаимопонимания со странами социалистической ориентации.

— Насколько в настоящее время ситуация в Непале стабильна? Можно ли сказать, что формирование политической системы страны завершилось? Я знаю, что недавно в Катманду прошли массовые протесты сторонников монархии.

— Каждая революция вызывает контрреволюцию. Классы, свергнутые народными революционными движениями, пытаются добиться возвращения к власти. Это закон истории!

Мы свергли авторитарную феодальную монархию, и я уверен, что ее время прошло и вернуть прошлое уже невозможно. Хотя такие попытки и предпринимаются, некоторые люди хотят вернуться. Я считаю, что политическая система Непала будет стабильной, федерализм и демократическая республика останутся с нами надолго

В настоящее время, добившись политической стабильности, мы должны заниматься развитием экономики. Стабильность и экономическое благополучие взаимосвязаны.

— Вы сказали о важности экономического развития для поддержания стабильности. Что нужно сделать для развития экономики Непала? Какие отрасли наиболее перспективные?

— Для нас сейчас важны прямые иностранные инвестиции, поэтому мы пытаемся создать благоприятную для них атмосферу и устранить препятствия для инвесторов и развития экономики. Мы преимущественно аграрная страна, поэтому особое внимание уделяем сельскому хозяйству, аграрной промышленности.

У Непала также огромный потенциал в гидроэнергетике — благодаря обилию быстрых горных рек. В ходе моего последнего визита в Индию мы договорились, что Непал будет поставлять индийской стороне 10 тыс. МВт электроэнергии в течение 10 лет. Есть договоренность и о поставках нашей электроэнергии в Бангладеш. Все это создает благоприятную обстановку для развития гидроэнергетики.

Значимым сектором для нас остается туристическая отрасль, имеющая большие перспективы. В нашей стране расположены буддийские святыни в Лумбини (в этом месте, согласно традиции, родился Будда, и оно является местом паломничества туристов и буддистов со всего мира — прим. ТАСС) и высочайшая вершина мира Эверест, которую у нас называют Сагарматха. Исторические памятники, прекрасная природа. Непал традиционно привлекает гостей из самых разных стран.

— Как бы вы охарактеризовали отношения Непала с Россией? Насколько вы удовлетворены состоянием непальско-российских связей?

— История отношений России и Непала — это история взаимопонимания и доброго партнерства на разных уровнях. В вашей стране учились сотни непальских студентов, которые внесли большой вклад в развитие нашей страны. Большую помощь вы оказали и в создании инфраструктуры и модернизации сельского хозяйства и в других сферах, как в советский период, так и позже. Между нашими странами нет никаких проблем.

Но нас очень волнует еще не полностью реализованный потенциал экономического партнерства и транспортной связанности. Это действительно нас беспокоит. Я обсуждал этот вопрос с послом России в Непале Алексеем Новиковым, и мы говорили о том, как создать атмосферу для экономического сотрудничества, обеспечить связанность, прежде всего это касается воздушного сообщения, восстановления прямого рейса из России в Непал. Обсуждали и другие сферы экономического сотрудничества, взаимодействие в образовании, сельском хозяйстве, по инфраструктурным проектам.

Мы весьма заинтересованы в крупномасштабных проектах в области гидроэнергетики. Как вы знаете, мы готовим отчет по перспективам строительства ГЭС в нижнем течении реки Карнали — проект "Карнали Чисапани", она будет способна дать 10,8 тыс. МВт. Для такого рода сооружений нам особенно нужно значительное финансирование и помощь. Мы готовы к сотрудничеству также в строительстве дорог и тоннелей. Здесь нужны опыт и технологии, которыми, как нам известно, обладает Россия.

Также мы хотели бы видеть в России больше непальских студентов. Все это является нашим приоритетом, особенно создание благоприятной атмосферы для сотрудничества.

— Вы сказали о возможности возобновления прямого авиасообщения между Москвой и Катманду?

— Мы должны запустить процесс восстановления прямого авиасообщения. С нашей стороны нет никаких проблем!

Нам известно, что после начала российско-украинского конфликта некоторые страны видят сложности в отношениях с Россией, но в нашем случае никаких проблем нет.

Я также хочу сказать, что мы чувствуем необходимость в визите высокого уровня. После того как Россию посетил глава Национального собрания парламента Непала (председатель верхней палаты Федерального парламента Непала "Раштрия Сабха" Ганеш Прасад Тимилсина посетил Россию во главе парламентской делегации 19–25 апреля текущего года — прим. ТАСС), мы ждем ответного визита спикера российского парламента. Такой визит помог бы стимулировать экономическое сотрудничество. В ходе такого визита могло бы произойти и обсуждение давно назревшего вопроса о возобновлении прямого авиасообщения. Но, к сожалению, этот визит был отложен. Надеемся на визит высокого уровня, который крайне необходим. В том числе, возможно, и визит на высшем уровне.

— То есть через наше агентство вы приглашаете Владимира Путина посетить Непал?

— Я буду рад видеть Владимира Путина в Непале. При этом я и сам готов поехать в Россию!

Я встречался с президентом Путиным в Индии, когда в Гоа одновременно проходили саммиты БРИКС и БИМСТЕК (саммит состоялся в 2016 году — прим. ТАСС), там я был в качестве премьера в ходе своего второго срока. Но, к сожалению, это была не двусторонняя встреча, а беседа в рамках коллективного обсуждения.

Уверен, что визит высокого уровня между нашими странами позволит добиться значительного прогресса по всем направлениям.

— Что вы думаете об экономических проблемах, вызванных пандемией, и о конфликтах, находящихся сейчас в активной фазе? Непал далек от этих проблем или они затрагивают и его?

— Пандемия коронавируса оказала на нас крайне негативное влияние. Которое, впрочем, мы уже преодолели. Если говорить о вызовах, серьезной угрозой для нас мы считаем изменение климата. Ледники в Гималаях тают, что серьезно влияет на жизнь местного населения. Поэтому мы призываем международное сообщество поддержать нас.

Я намерен принять участие в предстоящей вскоре конференции ООН по изменению климата в Дубае. Я намерен там заявить, что мы имеем право на финансовую помощь для борьбы с последствиями изменения климата.

Климат должен оставаться в центре внимания не только для Непала, но и всего региона, и в определенной степени для всего мира. Мы же особенно ощущаем эти изменения — ледники Гималаев тают день ото дня

Я хотел бы встретиться и с российской делегацией на этом форуме в Дубае, если она туда прибудет.

— Каково ваше отношение к санкциям Запада против ряда стран, в том числе России? Может ли позиция западных государств повлиять на наши двусторонние связи?

— Это очень чувствительный для нас вопрос. Мы остаемся верны политике неприсоединения, мы выступаем за решение всех проблем мирным путем через переговоры. Мы понимаем как позицию Запада, так и подходы России, а также точку зрения Китая. Но выступить за одну сторону против другой — это сложный вопрос для Непала. В силу нашего геополитического расположения и общей социально-экономической ситуации.

— Это интервью — первое интервью непальского лидера российским СМИ за долгий период. Что бы вы хотели сказать россиянам?

— Россия обладает очень славной историей, ее представители так много дали для развития человечества. Мы старались учиться на примерах из российской истории. И сейчас это уважительное отношение остается таким же. Мы уважаем российский народ. Я хотел бы пожелать России и ее гражданам благополучия и процветания.