Дмитрий Гусев: мы видим рост доходов россиян

Председатель правления ПАО "Совкомбанк" — об изменениях бизнеса Совкомбанка, о роли сети офисов в эпоху цифрового банкинга и технологиях в обслуживании клиентов

В интервью ТАСС председатель правления ПАО "Совкомбанк" рассказал об устойчивости российской банковской системы, тенденции к консолидации рынка, планах по выходу на IPO и новой эре в обслуживании клиентов банков.

— Дмитрий, здравствуйте. Я рада приветствовать вас в ИТАР-ТАСС — на площадке ведущего информационного агентства России. Прошлый год был сложным для всей банковской системы. Как изменился бизнес Совкомбанка и как удалось адаптироваться к новым условиям?

— 2022 год действительно был сложным, банковская система столкнулась с беспрецедентными ограничениями. Но, как оказалось, наши ожидания и страхи относительно последствий в каком-то смысле оказались очень преувеличенными. Ограничения в итоге оказали меньшее влияние на систему, чем этого ожидал рынок и мы в частности. В целом российская банковская система показала невероятную устойчивость. Это был, наверное, самый сильный шок за всю историю нашей банковской системы, и банки справились с этим вызовом прекрасно. Вся та работа регулятора и рынка по оздоровлению системы и накоплению капитала дала свои плоды.

Бизнес Совкомбанка вырос по всем показателям, понятно, что, как и всем банкам, нам пришлось отказаться от международной активности, но эту небольшую выбывшую часть бизнеса с лихвой покрыл прирост российского сегмента. Ну а как мы адаптировались к новым условиям, наверное, хорошо видно по нашим рекордным результатам.

— По итогам первого полугодия 2023 года Совкомбанк показал сильные результаты по МСФО, особенно выделяется показатель ROE 55%. За счет чего достигнут такой результат? На какой уровень прибыльности вы ориентируетесь в среднесрочной перспективе?

— Да, действительно, в первом полугодии мы показали рекордную прибыль за всю историю банка. При этом важно понимать, что исторически наш банк всегда показывал результаты существенно выше рынка. Так, за последние 10 лет средний показатель возврата на капитал составил 36%.

За счет чего мы получили такой результат. Это совокупность многих событий — это и органический рост всех линий бизнеса, это и удачная конъюнктура рынка, и набор разовых событий. В целом мы всегда отличались тем, что максимально быстро и гибко реагировали на изменение внешней среды. Это важный и полезный навык. Наша задача — всегда направлять капитал и усилия команды в те сегменты, которые в данный момент дают максимально привлекательное соотношение маржинальности и риска. Это звучит просто, но это во многом ключ к нашему успеху и отличным результатам.

Если говорить об отдельных линиях бизнеса, то наибольший вклад в наш результат внес розничный бизнес, портфель вырос на 15% в первую очередь благодаря росту автокредитования, ипотеки и "Халвы".

— По итогам полугодия розничный портфель Совкомбанка вырос на 15% за счет ипотечного и автокредитования. Как вы видите динамику по кредитному портфелю с учетом тренда на повышение ключевой ставки и снижение доходов россиян? Есть ли риски "схлопывания" ипотеки и потребительского кредитования?

— Мы, конечно, ожидаем, что будет определенный охлаждающий эффект от роста ставки. Это охлаждение будет иметь отложенный характер, потому что в момент повышения ставки банки не сразу и не полностью перекладывают рост ключевой ставки в рост кредитной ставки для клиента. Поэтому люди пытаются успеть взять кредиты, в частности ипотеку, по текущим ставкам, особенно на ожидании ее дальнейшего роста. Сейчас как раз мы наблюдаем рост ипотечных сделок на первичном рынке.

В замедление кредитования мы верим, другое дело, что мы не верим, что это будет иметь долгосрочный эффект. Мы не ожидаем, что долгосрочно ставка будет оставаться высокой. Повышение ставки необратимо окажет свое влияние на замедление инфляции. Такие циклы — это нормальный процесс, и повышение ставки рано или поздно сделает свое дело.

Я не соглашусь с утверждением в вашем вопросе о том, что доходы россиян снижаются. Наоборот, мы видим рост доходов россиян, и именно поэтому мы пока не видим снижения темпов кредитования даже при росте ставки.

По поводу рисков "схлопывания" ипотеки — ну это в первую очередь зависит от структуры программ господдержки ипотеки. Понятно, что государство может корректировать программы. Сегодня существует целый набор мер поддержки, и наверное, структура может измениться — какие-то новые подходы к тому, какие конкретно продукты поддерживать, в каких объемах, в каких сегментах и регионах. Может, и будет происходить донастройка программ. Но в целом я не ожидаю, что программы пропадут, и соответственно, не верю в резкое замедление объемов ипотечного кредитования на первичном рынке.

— Ранее банк заявлял, что не будет платить дивиденды в течение какого-то времени. Однако недавно набсовет банка рекомендовал направить на выплаты 5 млрд рублей. Почему было принято такое решение?

— Здесь все просто — финансовые результаты банка очень хорошие. Забегая вперед, скажу, что результаты банка за девять месяцев тоже рекордные. В этом смысле мы считаем правильным и даже необходимым в какой-то момент вернуться к исполнению дивидендной политики банка, которая предполагает распределение не менее 25% прибыли при выполнении всех капитальных нормативов. Мы пока решили начать с распределения меньших сумм и быть чуть более финансово осмотрительными и дисциплинированными, чем предписывает наша дивидендная политика. Но исходим из того, что при весьма надежных и здоровых результатах за 2023 и первую половину 2024 года, которые мы прогнозируем, мы увеличим выплаты в 2024 году.

— Также инвесторы ждут, вернетесь ли вы к выплате купонов по вечным облигациям. Наблюдательный совет банка рекомендовал акционерам выплатить дивиденды. Правильно, что купоны по вечным облигациям будут выплачиваться, как только банк начнет выплату дивидендов?

— Мы уже выплатили очередные купоны по вечным облигациям и продолжим их выплачивать. Очевидно, что банк не может распределять дивиденды, не выплачивая купон по бессрочным облигациям. При этом невыплата купона ранее была более чем оправданной. Суть бессрочных облигаций и причина, по которой они включаются в капитал банков, как раз и состоит в том, что купоны по ним могут и должны приостанавливаться в моменты турбулентности для поддержания капитальной базы банков. Это риск, который несут инвесторы в такие инструменты. Этот период пройден, необходимости в ограничении выплат нет, и банк начинает выплаты купонов.

— Крупнейшие иностранные банки продолжают сокращать присутствие в России. Кто выиграет от этой ситуации?

— На рынке кредитования иностранные банки уже малозаметны или незаметны вовсе. Тут никакой конкуренции уже нет. Они собирают портфели и не выдают новые кредиты. Иностранные банки остались на рынке расчетов и в этом смысле несут полезную функцию. Если они уйдут совсем, то это, конечно, создаст негативный эффект — они помогают в расчетах, это важно.

— Вы присутствуете практически во всех сегментах финансового бизнеса (в том числе в секторе рассрочки, страхования и других). Какие рынки в России сейчас наиболее перспективные с вашей точки зрения? Что будет точками роста для вашей группы?

— Мы считаем одним из самых перспективных средний бизнес. Причин несколько. Многие крупные компании находятся под санкциями западных стран. Многие иностранные компании ушли. Для среднего бизнеса открылось много новых ниш в 2022 году. Они замещают уходящие западные компании, они помогают многим крупным русским компаниям, которые не всегда могут сами обеспечить свои потребности в силу объективных причин. Это построение новых логистических цепочек и по импорту, и по экспорту. Для среднего бизнеса открылось много очень маржинальных возможностей, в частности, в 2022-м и 2023-м мы наблюдали рекордную маржу у среднего бизнеса. Отдельно нужно отметить, что расходы бюджета растут. Это, безусловно, возможности и прибыли для среднего бизнеса.

Также один из самых перспективных сегментов — это селлеры на маркетплейсах. В целом доля маркетплейсов растет с одновременным падением доли офлайна, и вместе с ними растут те, кто продает через маркетплейсы. Это, наверное, самый быстрорастущий сегмент рынка на сегодня.

© ПАО "Совкомбанк"

— Совкомбанк — активный игрок на M&A-рынке. После ухода иностранных игроков видите ли вы тенденцию к консолидации рынка? Может быть, на рынке есть интересные для вас активы? В каких сегментах?

— Консолидация идет и будет продолжаться. Банковский бизнес требует огромных инвестиций, маркетинговых и в технологии. Самый яркий пример такой консолидации за последнее время — это "Открытие" и ВТБ. Консолидация продолжится. Нет никаких причин, почему этот процесс должен остановиться.

Некоторое количество средних банков долгое время не ощущало на себе влияние санкций, и у них была возможность очень хорошо зарабатывать на расчетах. Им не нужно было конкурировать с крупнейшими банками в сегменте кредитования. Сейчас, когда санкции ударили и по ним тоже, они возвращаются в обычную конкурентную среду. Опять нужно конкурировать с крупнейшими. Это также приведет к очередной волне консолидации.

— Вы обладаете одной из самых крупных розничных сетей в России. Как вы видите роль сети офисов в эпоху цифрового банкинга? Будете ли вы расширять или сокращать сеть? В чем преимущества омниканальности?

— На рынке сегодня два четких тренда. Все тяжелые, недостаточно цифровизованные офисы постепенно закрываются, и нельзя исключить, что они просто перестанут существовать. А число цифровых, легких офисов последнее время растет и будет продолжать расти. В легком офисе нет касс, работа с денежными средствами полностью автоматизирована. В офисе полностью универсальные сотрудники, которые могут помочь по всем продуктам и сервисам банка, эти сотрудники обеспечены централизованной поддержкой 24/7. Сотрудники, по сути, не занимаются никакой операционной работой, не оформляют никакие бумажные документы. Легкий офис — это место, где сотрудник занимается тем, что помогает клиенту узнать о продуктах банка и учит клиента пользоваться всеми сервисами и продуктами банка удаленно. Продажи, которые совершаются в офисе, все равно, как правило, заканчиваются цифровым оформлением, нежели распечаткой и подписанием документов.

Такой офис не несет существенных затрат, и управление такой сетью прибыльно. Мы были пионерами этого формата и стали его развивать 15 лет назад. Поэтому мы никогда офисы не закрывали, наоборот, только открываем. Некоторые из тех, кто ратовал за максимальное сокращение сетей — а это были прежде всего обладатели больших, тяжелых, избыточных по своему функционалу и неэффектных офисов, — сейчас пересмотрели свои стратегии и пошли по пути наращивания легких сетей в регионах.

Преимущества омниканальности еще и в том, что офис — это естественный рекламный носитель. Каждый день люди ходят мимо наших офисов и видят вывеску. Пока люди выходят на улицу, ходят на работу, вывески будут играть свою роль.

— На какие технологии в обслуживании клиентов вы делаете ставку? Как изменится сервис в течение следующих трех лет?

— Безусловно, искусственный интеллект. Если мы посмотрим на историю развития обслуживания клиентов, мы увидим несколько важных этапов эволюции в технологиях обслуживания.

Раньше это был полностью сетевой канал. Клиенты приходили в офис и совершали там все свои операции. Потом банки перешли к обслуживанию клиентов фактически в кол-центрах, когда сотрудник банка получил возможность обслуживать клиента удаленно, по телефону или посредством чата.

Сейчас наступает новая эра, когда клиента начинает обслуживать искусственный интеллект. И это такой же фундаментальный сдвиг, как когда-то переход от сетевого способа обслуживания клиента в удаленные форматы. Мы когда-то поражались тому, что появились банки, которые обслуживают клиента полностью удаленно. Так же не за горами тот день, когда мы с удивлением обнаружим, что львиную долю работы по обслуживанию клиентов делает искусственный интеллект.

Что сегодня делают банки. В ведущих банках уже сегодня более половины всех запросов клиентов обрабатывает искусственный интеллект. Роботы и голосовые помощники участвуют в продаже продуктов, в обслуживании, в разборе претензий клиентов и взыскании. Рост вовлечения роботов необратим, и это как цунами, которое движется с огромной скоростью. Большие лингвистические модели совершили революцию. Раньше нам нужны были огромные команды суперпрофессионалов для создания различных частных внутренних моделей с целью автоматизации процессов. Сейчас большие языковые модели позволяют многократно ускорить внедрение или автоматизацию перехода на искусственный интеллект тех или иных процессов.

Есть определенная развилка в отношении того, какие модели использовать — проприетарные или внешние. Есть банки, которые считают, что необходимо создавать проприетарные модели. Мы эту позицию не разделяем. На рынке огромное количество открытых моделей. Мы не считаем нужным и разумным конкурировать с профессионалами в области AI и создавать собственные модели. У нас нет такой степени специализации и компетенций. Банки должны быть банками. Проприетарные модели, созданные банками, как минимум пока будут проигрывать открытым моделям. Использование собственных моделей также будет ограничивать возможность доступа к лучшему на рынке в каждый момент.

Если помните, в свое время были жаркие дискуссии о том, необходимо ли банкам инвестировать в разработку собственных финансовых технологических решений. Мы всегда считали, что нет смысла быть первопроходцем, а лучше приобретать, использовать, копировать лучшие и доказавшие свою эффективность решения с рынка.

— Каковы ваши планы по развитию "Халвы"? В феврале 2023 года Совкомбанк приобрел у "Хоум кредита" карту рассрочки "Свобода". Какая доля рынка рассрочки теперь у "Халвы"? Видите ли вы конкуренцию со стороны BNPL-проектов типа "Долями" ("Тинькофф"), "Ozon Рассрочка", "Яндекс.Сплит" и других?

— На рынке карт рассрочки у "Халвы" сейчас доля 100%, как раз после приобретения карты рассрочки "Свобода". А если смотреть суммарно на все сервисы, которые вы упомянули, то их доля пока не превышает единиц процентов от "Халвы".

Наш бизнес "Халвы" имеет более 200 тыс. магазинов-партнеров, соответственно, наши клиенты имеют огромное преимущество за счет предложений этой огромной сети. Тем не менее мы видим, что конкурирующие сервисы BNPL активно развиваются.

У нас есть своя стратегия, свои ответы на вызовы, которые готовит рынок, и мы будем постоянно улучшать наш продукт и сохранять его максимальную привлекательность для клиента. Озвучивать конкретные планы мы не будем. Время покажет.

— Недавно СМИ сообщали, что вы планируете выйти на IPO на Московскую биржу в этом году. Это так?

— Мы находимся в постоянной готовности к проведению IPO. Считаем, что размещение нам необходимо. Крупный качественный частный банк должен быть публичным. Пока конкретной даты у нас нет. Мы активно смотрим на рынок, оцениваем условия и в самый благоприятный для нас момент объявим о размещении.

— Крупнейшие банки в последние годы активно занимались цифровизацией бизнеса. Не мешает ли геополитика и прочие ограничения цифровому развитию финансового сектора?

— Введение санкций, построение новых барьеров между странами и экономиками, безусловно, затрудняют процесс, но технологический прогресс остановить нельзя. Политика ограничений и запретов со стороны западных стран привела к тому, что мы отвлеклись на решение каких-то срочных задач, на срочное замещение иностранных решений.

Сейчас банки будут делать огромную работу по переходу на отечественное ПО, сетевую и серверную инфраструктуру, на отечественные базы данных. Это сложная работа, и она требует огромных ресурсов. Но, наверное, стране рано или поздно надо было отвлечься на решение этих задач. В этом есть свои плюсы. В результате мы получим суверенные, независящие от внешнего мира решения, и это необходимо делать.

Если раньше российские банки были пионерами многих решений для клиентов с точки зрения их потребительского опыта, и все, что мы делали, клиент ощущал в виде постоянного улучшения сервиса, то сейчас наши усилия будут направлены на то, что под капотом. И наверное, какое-то время эти изменения будут незаметны для наших клиентов. Но мы сделаем необходимую базу, пройдем этот этап и после совершим новый скачок в развитии сервисов для клиентов.

© ПАО "Совкомбанк"

— Уже лет 10 говорят о том, что традиционный банкинг уходит в прошлое, но ни развитие финтеха и так называемых необанков, ни криптоиндустрия пока его в это прошлое не отправили. Что такое современный банк сегодня и какое будущее его ждет как бизнес, какие риски?

— Тут фундаментальный вопрос. Ситуация простая — люди хотят сберегать деньги. Хотят сберегать надежно и до востребования. Для них важно иметь доступ к деньгам в любой момент.

А заемщики хотят получать деньги в долг на длинный срок и не могут отдать их по звонку. А есть еще такие, кто совсем не хочет возвращать долги, — плохие такие заемщики. Поэтому есть встроенный конфликт ожиданий кредитора и заемщика. Поэтому всегда будет необходим профессиональный посредник между тем, кто хочет сберегать деньги, и тем, кому деньги нужны в долг, и это банк. Пока ничего нового по этому поводу не придумали и вряд ли когда-то придумают. Эта функция необходима, и она не исчезнет ни в силу развития криптоиндустрии, ни в силу развития новых технологий или искусственного интеллекта.

Всегда будет востребован посредник, который умеет выполнять эту функцию с минимальными издержками и рисками. Могут меняться технологии, процессы, методы, но сама функция никуда не исчезнет, и выполнять эту функцию будут банки.