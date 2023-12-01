Ректор УрФУ: университет превратился в настоящую фабрику технологий

Виктор Кокшаров — о результатах в "Приоритете-2030", итогах приемной кампании и новом кампусе

Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров для рубрики "Три вопроса о главном" рассказал об основных достижениях ученых и результатах стратегических проектов "Приорирета-2030", итогах приемной кампании в вуз 2023 года и о новом кампусе — центре цифровой трансформации города и региона.

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— Какие выдающиеся результаты достигнуты в стратегических проектах "Приоритета-2030"?

— За этот год мы превратились из крупного исследовательского университета в настоящую фабрику технологий: многие созданные нашими учеными и инжиниринговыми центрами технологические наработки внедряются непосредственно на таких предприятиях, как "Камаз", Уралмашзавод, подразделения Росатома, и других.

В рамках стратегических проектов "Приоритета-2030" нам удалось достичь очень серьезных результатов в создании новых лекарственных препаратов. Весь проект "Дизайн и технологии производства функциональных материалов" сегодня в качестве своего главного фокуса имеет здоровьесбережение и технологии, связанные со здравоохранением. Это разработка новых лекарств, которые позволяют бороться с метаболическими изменениями, сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, а также с различными вирусными инфекциями. Ведем работу над новыми устройствами, которые позволяют создать отечественные аппараты ядерно-магнитного резонанса, для того чтобы определять состояние пациента.

И наконец, запущена первая стадия нашего радиохимического комплекса Циклотронного центра ядерной медицины: произведен технический пуск и наладка циклотрона, что позволит уже с конца весны — начала лета 2024 года, после того как будет приобретен и установлен современный ПЭТ-центр, выйти на массовое производство диагностических препаратов для определения онкологических заболеваний на основе фтора-18.

В рамках проекта "Материалы и технологии для водородной и ядерной энергетики" мы работаем в нескольких направлениях. Во-первых, это исследования, связанные с производством водорода, — речь идет о создании электролизера нового типа на основе твердооксидных материалов, которые разрабатываются по нашей технологии. Подготовлен макет самого устройства, все сделано из 100% отечественных материалов. Он может работать и как электролизер, и как твердооксидный топливный элемент.

В области пирохимической переработки мы участвуем в проекте "Прорыв", который связан с замкнутым циклом в ядерной энергетике. Речь идет о переработке отработавшего ядерного топлива, для того чтобы оно как можно скорее вводилось в цикл работы атомных электростанций.

В проекте "Благополучие человека" удалось собрать очень серьезный массив данных в результате исследования более 30 тыс. человек: из них 6 тыс. — школьники, около 1 тыс. — люди "серебряного" возраста. Выявляются маркеры субъективного благополучия человека: помимо материального благополучия есть и психологическое благополучие, когда человек воспринимает себя успешным в той или иной среде.

Если говорить об успехах этого года, особенно в рамках проекта "Академическое превосходство", можно сказать, что объем инжиниринговых и производственных услуг, которые только в этом году по заданию наших партнеров окажет Уральский федеральный университет, составит около 2 млрд рублей. Это существенный рост. Это в три раза превышает то, что было в прошлом году, и более чем в пять раз то, что было в 2021 году.

В науке и во внедрении технологий мы делаем ставку на молодежь. У нас уже сегодня работает 12 молодежных лабораторий, и мы готовимся к созданию еще семи. Количество молодых исследователей у нас резко возрастает: сегодня их уже 433 человека. В общем составе научно-исследовательских работников 80% — это молодежь.

— Вуз традиционно является лидером по числу бюджетных мест. Как в этом году прошла приемная кампания?

— Приемная кампания прошла успешно, к нам поступило более 15 тыс. человек на все формы обучения. Это говорит о том, что вуз популярен у абитуриентов как российских, так и зарубежных. По иностранным абитуриентам мы сейчас говорим о цифре примерно 1 550 человек. География самая широкая: это большинство регионов России, представители нескольких десятков государств — всего у нас обучается 4,3 тыс. иностранных студентов из 100 стран мира.

На первом месте у нас идут представители Китайской Народной Республики — почти 1,7 тыс. человек, далее идут представители Казахстана, Таджикистана. Широко представлены страны Азии, Африки и Латинской Америки.

— Кампус УрФУ — центр цифровой трансформации. Насколько обозначенная концепция будет близка к современным вызовам индустрии?

— Наш кампус, который создается благодаря нацпроекту "Наука и университеты", станет точкой цифрового преображения региона и, мы надеемся, Российской Федерации в целом. В нем будут развернуты современнейшие центры и лаборатории, такие как центр микроэлектроники, искусственного интеллекта совместно с нашими IT-партнерами, центр информационной безопасности, лаборатория создания новых цепочек стоимости.

Там же будет находиться наш замечательный лицей — СУНЦ, откуда талантливые дети поступают к нам в университет и, конечно же, в другие вузы.

Кроме того, в непосредственной близости с нашим кампусом будет находиться создаваемый правительством Свердловской области Технопарк высоких технологий "Космос", где разработки наших ученых, студентов и преподавателей смогут внедряться.

В кампусе создается уникальное пространство — от идеи до технологии, ее внедрения с помощью цифровых методов. Это новая точка роста всего Екатеринбурга и тем более Новокольцовского микрорайона.