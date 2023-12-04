Замгубернатора ХМАО: инвестиции в бюджет Югры по итогам 2023 года превысят 1,4 трлн рублей

Директор департамента экономического развития — заместитель губернатора Югры Сергей Афанасьев рассказал, какие ключевые инвестпроекты реализуются в регионе

Объем инвестиций в основной капитал Ханты-Мансийского автономного округа по итогам 2023 года составит свыше 1,4 трлн рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента экономического развития — заместитель губернатора Югры Сергей Афанасьев.

— Какой объем инвестиций ожидает Югра по итогам текущего года? Сколько составит рост в сравнении с предыдущим годом?

— По оценке департамента экономического развития автономного округа, объем инвестиций в основной капитал по итогам 2023 года превысит 1,4 трлн рублей. В расчете на душу населения — более 823,6 тыс. рублей. Это рост на 7,7% по сравнению с 2022 годом.

— Какие ключевые инвестпроекты реализуются в Югре?

— Начну с первой в Югре особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Нягань". Общая площадь ОЭЗ составляет более 270 га, на которой планируется создание промышленных объектов (производств). Общий объем инвестиций якорных резидентов на первом этапе оценивается в сумму более 20 млрд рублей. Реализация проекта рассчитана до 2032 года.

Создание производственного комплекса по выпуску фасонного проката мощностью 100 тыс. тонн в год. В соответствии с соглашением 2,1 млрд рублей Сургутский металлургический комплекс инвестирует в новое для региона направление металлургии — переработку лома черных металлов, будет создано 352 рабочих места.

В Советском районе реализуется уникальный проект — производство отечественных белковых компонентов для новорожденных и детского питания, которое позволит обеспечить 10% потребностей внутреннего рынка. В конце ноября его запустили в тестовом режиме. Выход производства на полную мощность планируется в 2025 году. На создание предприятия из бюджета РФ выделено 300 млн рублей, а общий объем финансирования составит 1,5 млрд рублей.

Совместно с ПАО "Лукойл — Западная Сибирь" в Югре реализуется проект "Индустриальный парк "Когалым". Сейчас завершается капитальный ремонт одного из производственных помещений, планируется запуск производства первого резидента — производителя оборудования, необходимого для бурения.

— Как идет реализация проекта по беспилотной авиации в регионе? Когда планируется начать регулярную перевозку грузов?

— Правительство Югры утвердило концепцию развития беспилотных транспортных систем в автономном округе, рассчитанную до 2030 года.

Она предусматривает внедрение технологий, технологических комплексов для обеспечения круглогодичного применения беспилотных авиационных систем (БАС) в автономном округе; развитие поддерживающей цифровой инфраструктуры, необходимой для автоматизации и роботизации базовых элементов беспилотных авиационных систем, кадровое обеспечение этого направления экономики; создание регионального научно-производственного центра испытаний и компетенций в сфере беспилотных авиасистем. Кроме того, в автономном округе планируется локализация производства БАС, их компонентов и комплектующих изделий.

Площадкой для регионального научно-производственного центра испытаний и компетенций в сфере БАС в Югре станет инновационный научно-технический центр "ЮНИТИ парк". Здесь же будет центр коллективного пользования для производителей беспилотных авиационных систем.

— Югра планирует более плотно развивать отношения с маркетплейсами, в частности Wildberries. Какие совместные проекты ожидаются? Возможно, строительство распределительных центров? В какой срок и в каком объеме?

— На Югорском экономическом форуме, который прошел 20–23 ноября, правительство Югры и компания Wildberries договорились о продвижении товаров региональных производителей на площадке маркетплейса в специальном разделе "Сделано в Югре". Важно, что югорскую продукцию сможет теперь покупать каждый житель нашей страны и ближнего зарубежья, где представлена компания. На маркетплейсе почти 5 тыс. поставщиков из Югры. Теперь вся их продукция будет собрана на одной виртуальной полке.

Также в планах Wildberries строительство транспортно-логистического складского комплекса в Сургутском районе площадью 105 тыс. кв. м. Объем инвестиций в этот проект составит не менее 6 млрд рублей. К реализации проекта Wildberries приступит уже в этом году.

— Какова ситуация с ОЭЗ "Нягань", не поменялись ли сроки запуска площадки, резиденты и суммы инвестиций?

— ОЭЗ — это новый центр развития перерабатывающих производств, который станет драйвером диверсификации региональной экономики. На первом этапе заключены соглашения о намерениях с пятью резидентами по реализации проектов в сферах производства кормового микробного белка для сельскохозяйственных нужд, полимерной трубной продукции, мебели, а также проекты по созданию домостроительного комбината и центра обработки данных, с общим объемом инвестиций более 20 млрд рублей.

Одним из преимуществ размещения производств на площадке ОЭЗ является формат работы по механизму Build-to-suit. Он предусматривает строительство "под ключ" силами управляющей компании для инвестора зданий, сооружений, складов и других объектов, учитывая конкретные технические требования каждого резидента.

Для резидентов предусмотрен широкий спектр мер государственной поддержки их деятельности. К примеру, Фонд развития Югры предлагает им комплексное сопровождение инвестиционного проекта на всех этапах его реализации. Для резидентов — налоговые льготы и преференции: пониженные ставки по налогу на прибыль, на имущество организаций, по страховым взносам, поддержка экспорта, финансирование на льготных условиях по ставке от 1% годовых сроком до семи лет.